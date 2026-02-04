Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество

Рассказать друзьям

Состоялись встречи Посла Казахстана в Кении Барлыбая Садыкова с Директором Департамента Европы и Содружества Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Джуди Нжау, Шефом протокола Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Северин Люяли и Президентом Национальной торгово-промышленной палаты Кении (KNCCI) Эриком Рутто.

В ходе встречи казахский дипломат информировал собеседников об объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, направленные на дальнейшее повышение эффективности государственного управления и строительство "Справедливого Казахстана", которые будут вынесены на всенародный референдум.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, подтвердив приверженность тесному взаимодействию в рамках многосторонних структур.

По итогам встречи достигнута договорённость укреплять сотрудничество по всему спектру двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере развития информационных и финансовых технологии, космоса, транзитно-транспортных маршрутов, включая использования портов Кении, сельского хозяйства, туризма, научно-культурных обменов.

Достигнута договорённость продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес, согласованы дальнейшие совместные меры по расширению сотрудничества, в том числе в рамках, созданных четырех экспертных групп Казахстана и Кении в сфере торговли и инвестиции, транспорта, информационных технологий и туризма.

Источник: МИД РК






