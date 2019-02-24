"Мы посмотрели, в основном это жалобы при экстренных ситуациях, внеплановых, грубо говоря, бардак. Привозят человека в приемный покой - ничего не понятно, подолгу ждут, в коридорах на каталках лежат, никто их не смотрит. Я думаю, проблема известная и надо честно об этом сказать".