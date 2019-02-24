- В 150 медучреждениях Алматинской области выявили нарушения
В 150 медучреждениях Алматинской области выявили нарушенияПо выявленным нарушениям на ответственных лиц наложено 390 штрафов на общую сумму 10 млн 634 тыс. 825 тенге, выдано 137 предписаний об устранении нарушений требований законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, два материала направлены в суд.
- В Казахстане планируют привить от краснухи 2 млн человек в возрасте 20-30 лет
В Казахстане планируют привить от краснухи 2 млн человек в возрасте 20-30 летС ноября 2018 года регистрируется осложнение эпидемиологической ситуации: за этот период зарегистрировано 2816 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 2075 случаев (73,6%).
- Проект "Доктор у дома" в Астане позволил сэкономить 8 млрд тенге бюджетных средств
Проект "Доктор у дома" в Астане позволил сэкономить 8 млрд тенге бюджетных средствДо 2023 года экономия бюджета составит более 15 млрд.
- Алексей Цой назначен руководителем Медцентра управления делами президента
- Глава Минздрава намерен разобраться с бардаком в приемных покоях
Глава Минздрава намерен разобраться с бардаком в приемных покоях"Мы посмотрели, в основном это жалобы при экстренных ситуациях, внеплановых, грубо говоря, бардак. Привозят человека в приемный покой - ничего не понятно, подолгу ждут, в коридорах на каталках лежат, никто их не смотрит. Я думаю, проблема известная и надо честно об этом сказать".
- Попавшего в ДТП на Филиппинах казахстанца санавиацией доставили в Астану
Попавшего в ДТП на Филиппинах казахстанца санавиацией доставили в Астану"Гражданин Казахстана 1998 года рождения был экстренно госпитализирован в медицинскую организацию города Пуэрто Принцесса (Филиппины) с множественными травмами различной степени тяжести, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия".
- В Караганде в 2019 году откроют четыре поликлиники
В Караганде в 2019 году откроют четыре поликлиникиМы этим вопросом плотно занимаемся и нашли оптимальное решение: привлекли частные инвестиции.
- В Казахстане отзывают лекарственный препарат "Эреспал"
В Казахстане отзывают лекарственный препарат "Эреспал"По данным Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РК, в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая побочных реакций, вызванных препаратом "Эреспал".
- Около 12 млрд тенге выделено для обеспечения жителей Карагандинской области бесплатными лекарствами в этом году
Около 12 млрд тенге выделено для обеспечения жителей Карагандинской области бесплатными лекарствами в этом годуТакже из средств местного бюджета на 2019 год для обеспечения дорогостоящими препаратами больных с редкими заболеваниями было выделено около 1 млрд тенге.
- В Израиле ученые обещают в течение года создать лекарство от рака
В Израиле ученые обещают в течение года создать лекарство от рака"Наше лечение от рака начнет действовать с первого дня и продлится несколько недель. Лекарство будет иметь минимальные побочные эффекты и будет стоить меньше, чем остальные существующие на рынке препараты".
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