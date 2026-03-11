10.03.2026, 17:36 3126
Токаев поручил повысить качество медицинских услуг в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром здравоохранения Акмарал Альназаровой дал ряд поручений по повышению качества медицинских услуг, усилению финансовой дисциплины в отрасли, совершенствованию системы подготовки кадров, ускорению цифровой трансформации здравоохранения и развитию отечественной фармацевтической промышленности, сообщает Акорда.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ключевых медико-демографических показателях. Акмарал Альназарова сообщила, что отмечено устойчивое снижение общей и младенческой смертности на 15,3%. Казахстан достиг целевых показателей ВОЗ по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%", - говорится в сообщении.
Также главе государства была представлена информация о повышении доступности медицинской помощи, совершенствовании работы первичного звена, расширении скрининговых программ и модернизации службы охраны материнства и детства.
Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по усилению финансового контроля в системе ОСМС, включая автоматизацию мониторинга целевого использования средств и ужесточение требований к поставщикам медицинских услуг. Во исполнение поручений главы государства министерством проводится системная работа по формированию Единой цифровой инфраструктуры здравоохранения. Ведется работа по консолидации разрозненных информационных систем в экосистему E-Densaulyq", - заявили в Акорде.
Министр доложила, что за последние два года объем инвестиций в фармацевтическую промышленность увеличился в 2,3 раза, а экспорт продукции отрасли вырос в 1,9 раза. Заключено 6 инвестиционных соглашений по производству более 400 наименований лекарственных средств на общую сумму 316,3 млрд тенге.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о развитии кадрового потенциала отрасли, социальной поддержке медицинских работников.
Ранее сообщалось, что создание единой государственной медицинской информсистемы в Казахстане завершат до конца года.
новости по теме
02.03.2026, 14:23 26281
Вакцинация детей и медработников: Казахстан усиливает меры против кори
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстане в ответ на текущую эпидемиологическую ситуацию по кори усиливает меры профилактики, передает корреспондент агентства.
Введена дополнительная иммунизация детей 6-10 месяцев до стабилизации обстановки, организована наверстывающая вакцинация детей 2-5 и 7-18 лет, не привитых ранее, а также медицинских работников до 30 лет без подтвержденной иммунизации. Усилены требования к плановой госпитализации и противоэпидемическому режиму, включая временное отстранение непривитых лиц в организованных коллективах и воинских частях", - заявили в пресс-службе.
В министерстве заверили, что эти меры уже демонстрируют положительный эффект.
В сравнении с предыдущей неделей число зарегистрированных случаев кори снизилось до 311, что на 106 случаев меньше. Несмотря на снижение, стабилизации эпидемиологической ситуации достигнуть пока не удалось", - отметили в ведомстве.
По данным Минздрава, наибольшее количество случаев зарегистрировано в Астане - 81, Алматы - 48, Алматинской области - 57, Западно-Казахстанской области - 29, Атырауской области - 57 и Костанайской области - 57.
Ранее сообщалось, что отстранять непривитых от кори детей будут в образовательных учреждениях Казахстана.
25.02.2026, 12:09 41616
В России заявили о готовности трех вакцин от колоректального рака
Также сообщается о планах разработки вакцины от рака поджелудочной железы
Рассказать друзьям
Москва. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий сообщила о готовности трех пептидных вакцин от колоректального рака, их будут вводить пациентам.
Наш город Одинцово, где находятся национальные научные клинические центры, они уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от колоректального рака. И уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже три вакцины готовы, и уже будут вводить (...) К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть", - цитирует Яковлеву РИА Новости.
Сообщается, что ранее Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака.
Также о планах по созданию вакцины для терапии рака поджелудочной железы на форуме рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак, следующая разработка (...) Мы планируем, поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно, поэтому вот эта технология позволяет к другим локализациям прикоснуться", - сказал Каприн.
Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что эффективность российской вакцины для терапии меланомы составляет более 90%.
20.02.2026, 12:49 60391
Отстранять непривитых от кори детей будут в образовательных учреждениях Казахстана Дополнено
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Сархат Бейсенова в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заявила, что непривитых от кори детей будут отстранять в образовательных учреждениях Казахстана, передает корреспондент агентства.
В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения Республики Казахстан и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране вчера мною было вынесено постановление. В соответствии с указанным постановлением запланирована работа по усилению: мероприятий по иммунизации против кори, краснухи и паротита; противоэпидемических и профилактических мер в организованных коллективах, воинских частях, образовательных учреждениях, с временным отстранением непривитых при регистрации случаев кори", - сказала спикер.
Сархат Бейсенова напомнила, что, по данным ВОЗ, в 2025 году в мире было зарегистрировано 247 тыс. случаев кори.
Причиной роста заболеваемости стали пробелы в охвате населения иммунизацией. Заболеваемость корью в стране за 2025 год снизилась в 6,8 раза по сравнению с 2024 годом, при этом в текущем году полной стабилизации ситуации не достигнуто. В месячной динамике начиная с ноября прошлого года отмечается рост заболеваемости. Подъем продолжается в январе и феврале текущего года. На рост заболеваемости также повлияла регистрация 208 случаев кори у лиц, пребывающих в медицинских организациях", - сообщила она.
В частности, в 9 регионах страны также отмечается рост заболеваемости: в Астане, Алматы, Жамбылской, Атырауской, Улытау, Карагандинской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской областях. Подчеркивается, что большинство случаев заболевания регистрируются среди детей до 5 лет - это 72% от общего количества детей. 23% приходится на детей в возрасте 1 года, 26% - на детей в возрасте 2-4 лет.
При этом 78% заболевших - непривитые. Из них 56% отказались от вакцинации, у 14% имеется медицинский отвод, 30% - дети, не достигшие прививочного возраста.
Дополнено 20.02.2026, 15.00
Согласно постановлению, вступившему в силу 19 февраля, предусмотрено расширение иммунизации против кори, краснухи и паротита:
- детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней - до стабилизации ситуации;
- детей 2-5 лет и 7-18 лет, не привитых по Национальному календарю профилактических прививок, - в рамках наверстывающей иммунизации;
- медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет, не имеющих прививок или данных о них.
Также усилены требования к плановой госпитализации детей. При регистрации случаев кори в организованных коллективах, воинских частях и образовательных учреждениях обеспечивается незамедлительное проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая временное отстранение непривитых лиц.
Бейсенова также ответила на вопрос журналистов, не рассматривает ли Минздрав вопрос компенсации антипрививочниками расходов, которые понесли родители вакцинированных детей на лечение, ущерба в результате карантинных мер и потери заработка в период ухода за больным ребенком.
Вопрос компенсации материального и морального ущерба ответственных родителей антипрививочниками, он не подкреплен никакой нормативно-правовой базой. Сегодня Минздрав рассматривает различные варианты этой проблемы, но пока окончательного решения нет. Вопрос о взыскании компенсации с родителей непривитых детей требует серьезного обсуждения и разработки соответствующих нормативно-правовых документов. Этот вопрос еще обсуждается", - добавила спикер.
Ранее эпидситуацию по кори рассмотрели в правительстве.
10.02.2026, 12:16 94686
Создание единой государственной медицинской информсистемы в Казахстане завершат до конца года
Рассказать друзьям
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до 1 декабря этого года завершить создание единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов.
Что касается здравоохранения, то в этой отрасли действуют более 30 разрозненных информационных систем. За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем так и не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета. Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия", - заявил Токаев.
Он отметил необходимость обеспечения абсолютную прозрачности системы обязательного социального медицинского страхования.
В Фонде социального медицинского страхования были выявлены лазейки для приписок и фальсификаций. На заседании Национального курултая я отдельно остановился на этой проблеме. Повторю: Генеральной прокуратуре и соответствующим правоохранительным органам необходимо привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных ко всем фактам хищения... Поручаю правительству до конца года полностью оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования. Только в этом случае будет обеспечена прозрачность рабочих процессов и гарантировано целевое использование средств"", - подчеркнул глава государства.
03.02.2026, 16:00 113551
В Астане не будут планово госпитализировать непривитых от кори детей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный государственный санитарный врач города Айгул Шагалтаева подписала постановление о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, передает корреспондент агентства.
Плановую госпитализацию в детские стационары осуществлять только при наличии вакцинации против кори", - сообщается в документе.
Согласно тексту документа, за последние 3 недели зарегистрировано 403 подтвержденных случая кори, показатель на 100 тысяч населения составил 25,5.
В сравнении с предыдущей неделей 2026 года отмечается рост в 2,8 раза. По возрастной структуре 96 % заболевших составили дети до 14 лет, в том числе: 28 % - дети в возрасте до 1 года, 60 % - дети в возрасте 1 - 4 лет, 6,4 % - дети в возрасте 5-9 лет, 1,5 % - дети в возрасте 10-14 лет, 1,7 % - подростки 15-19 лет, 2,7 % - лица старше 20 лет. Среди заболевших 95% составляют непривитые дети, в том числе: по причине отказа от вакцинации - 257 случаев, 112 детей не привиты в связи с недостижением возраста, 9 случаев - упущенные возможности вакцинации, 7 случаев - по медицинскому отводу. Среди лиц без данных о вакцинации против кори зарегистрировано 18 случаев", - говорится в постановлении.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в начале прошлого года сообщалось, что в Казахстане заболеваемость ОРВИ и гриппом падает.
30.01.2026, 12:10 130001
Назначены заместители председателя правления ФСМС
Фото: ФСМС
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бахытжан Абдуллаев и Индира Ерденова назначены заместителями председателя правления ФСМС, сообщается на сайте фонда.
Бахытжан Абдуллаев на протяжении многих лет работал в сфере здравоохранения. Свою трудовую деятельность начал в городской больнице № 1 города Астаны с должностей санитара и акушера, затем работал врачом-трансфузиологом, врачом-хирургом, а также занимал должность заведующего отделением. В этом медицинском учреждении он исполнял обязанности заместителя главного врача. С 2023 года по настоящее время Бахытжан Абдуллаев занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения города Шымкента", - сообщили в фонде.
Также коллективу ФСМС была представлена заместитель председателя правления Индира Ерденова.
Отмечается, что она на протяжении ряда лет работала в системе Министерства финансов. В частности, работала в Комитете по работе с несостоятельными должниками, а также в Комитете казначейства, где прошла путь от главного эксперта до руководящих должностей в департаменте внутренних закупок и активов.
До настоящего времени она занимала должность директора департамента цифровизации Комитета государственных доходов.
Как сообщалось ранее, Гульмира Сабденбек возглавила Фонд социального медицинского страхования.
Напомним, Фонд медстрахования передан в ведение Минфина.
26.01.2026, 13:20 147971
Минздрав: случаев заражения вирусом Нипах в Казахстане не зарегистрировано
Рассказать друзьям
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан случаев заражения вирусом Нипах, а также его завоза на территорию страны не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем. Вместе с тем, в профилактических целях и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии Министерством здравоохранения РК усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу", - заверили в ведомстве.
Подчеркивается, что особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания.
Перечень неблагополучных по данной инфекции стран пересматривается и обновляется на постоянной основе. Медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - добавили в пресс-службе.
Ранее вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты.
21.01.2026, 13:19 161266
Фонд медстрахования передадут в ведение Минфина: начаты проверки
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов высказался о планах по передаче Фонда социального медицинского страхования в Министерство финансов, сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Отмечено, что реализация всех поручений президента встроена в единую стратегию модернизации страны и зависит от слаженной работы всех структур.
Их реализация зависит от четкой и слаженной работы всех структур. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Контроль за исполнением поручений президента оставляю за собой", - добавил премьер-министр.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Министерству финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.03.2026, 12:46Казахстанцам могут вновь разрешить использование пенсионных на лечение зубов 10.03.2026, 12:5051896В аэропорту Астаны из-за непогоды отменены и задерживаются рейсы 10.03.2026, 10:3349961В Казахстане утвердили правила присвоения регистрационных номеров на электросамокаты 10.03.2026, 10:5048521С начала эвакуации из стран Ближнего Востока возвращены 8585 казахстанцев 10.03.2026, 14:3042371МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч за рубежом 05.03.2026, 11:05417291Halyk и Visa объявили о предстоящем запуске 5 юбилейной волны She’s Next в Казахстане 06.03.2026, 20:20413591В МИД Казахстана состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня 06.03.2026, 19:37404191В акимате Алматы объяснили, почему жители "Абайских дач" не могут стать полноценными горожанами 05.03.2026, 15:38387456Shell Kazakhstan проведет геологоразведку на участке "Жанатурмыс" до 2032 года 05.03.2026, 17:51382861Запрета на работу самозанятых по найму не будет - КГД 20.02.2026, 13:051451791В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561069596ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30984896Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45516671Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35489306Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?