В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года

Евразийский банк развития, программа развития ООН и программный офис ОБСЕ в Бишкеке выступят партнерами в разработке программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики до 2030 года. Документ определит долгосрочную стратегию развития сектора МСП, включая меры финансовой поддержки, цифровизацию, развитие экспорта и правовую защиту бизнеса, сообщает пресс-служба ЕАБР.





Разработка программы ведется Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, и 12 февраля 2026 года проект документа был опубликован на официальном портале программы. Основная цель программы - переход от точечных мер к созданию единой, прозрачной и измеримой системы поддержки предпринимательства в масштабах всей страны. Поступившие от бизнеса и экспертов предложения будут учтены при доработке финального текста программы.





Как разрабатывается программа





Обсуждение ключевых направлений и механизмов будущей программы прошло 19 февраля 2026 года в Бишкеке в рамках стратегической сессии, организованной при поддержке ЕАБР. Мероприятие объединило представителей Министерства экономики и коммерции КР, международных партнеров и бизнес-сообщества страны.





Финальному обсуждению в Бишкеке предшествовала серия выездных встреч экспертов Министерства экономики и коммерции и международных партнеров с бизнес-сообществом в Баткене, Оше, Таласе, Нарыне и Караколе. В ходе региональных диалогов были обсуждены проблемы и приняты предложения от местных предпринимателей, которые легли в основу проекта программы МСП-2030.





Ранее согласно указу президента Кыргызской Республики был создан Консорциум институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который призван синхронизировать усилия государства, финансовых структур и международных партнеров.





Партнеры о программе





Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков подчеркнул, что государство последовательно усиливает поддержку предпринимательства:





Мы ясно понимаем: без сильного малого и среднего бизнеса невозможно обеспечить долгосрочный рост и повышение благосостояния граждан. Наша цель проста: чтобы каждый, у кого есть идея и желание работать, мог начать и развивать бизнес - независимо от возраста, региона или стартовых возможностей".





Заместитель председателя Правления ЕАБР Ярослав Мандрон:





Содействие развитию малого и среднего бизнеса в Кыргызстане находится в фокусе Евразийского банка развития. Совместно с международными партнерами мы поддерживаем разработку стратегически важного документа для МСП - Программы развития до 2030 года. Убежден, что ее реализация позволит перейти к системной архитектуре развития малого и среднего бизнеса и укрепить деловую среду страны".





Глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Посол д-р Фолькер Фробарт:





Только совместными усилиями можно создать эффективную систему поддержки МСП, способную обеспечить устойчивый, конкурентоспособный и инклюзивный экономический рост. В этом контексте важную роль играют Центры поддержки предпринимательства, которые помогают снижать административные и информационные барьеры и повышать устойчивость бизнеса".





Постоянный представитель ПРООН в КР Александра Соловьева:





Мы рады внести вклад в создание современной и устойчивой экосистемы малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане. Для ПРООН это направление является естественным продолжением многолетней работы по поддержке экономических реформ, развитию предпринимательства, цифровизации государственных услуг, продвижению зеленых практик, укреплению регионов и расширению экономических возможностей женщин и молодежи".





Шесть направлений поддержки





В ходе обсуждения представители бизнеса приняли участие в профильных рабочих группах, где были сформированы предложения по шести ключевым направлениям:





Финансовые инструменты: развитие льготного кредитования, гарантийных механизмов и привлечение инвестиций.

Развитие регионов и экспорт: поддержка региональных инициатив, специализация территорий и создание добавленной стоимости в сельском хозяйстве и переработке, сопровождение производителей Кыргызстана при выходе на внешние рынки.

Цифровая трансформация: внедрение платформы "МСП Хаб" для упрощения доступа бизнеса к государственным услугам и онлайн-консультациям.

Правовая защита: снижение административных барьеров, упрощение регулирования и обеспечение гарантий неприкосновенности частной собственности.

Инновации и креативная экономика: поддержка женского предпринимательства, молодежных стартапов и креативной экономики.

Предложения, сформированные участниками в результате стратегической сессии, будут учтены в финальном тексте Программы развития МСП до 2030 года.





