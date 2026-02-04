Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу

Рассказать друзьям

В целях дальнейшего расширения межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Китаем, Генереальный консул Казахстана в городе Шанхай Нурлан Аккошкаров посетил с рабочим визитом город Нанкин (провинция Цзянсу).

В рамках поездки Н.Аккошкаров провёл встречи с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем и Заместителем руководителя Канцелярией иностранных дел пров. Цзянсу Цзинь Шанцзюнем. В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей между регионами Казахстана и пров. Цзянсу.

Кроме того, казахский дипломат ознакомил китайскую сторону о реформах, предложенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая 20 января 2026 г. в г.Кызылорде. Доведена основная цель поправок в Конституцию страны, касающихся реорганизации Парламента, создания новой платформы общенационального диалога "Қазақстанның Халық Кеңесі", а также учреждения института Вице-Президента Республики Казахстан.

Н.Аккошкаров проинформировал, что окончательное решение о принятии новой Конституции будет принято по итогам предстоящего общенационального референдума.

Китайская сторона выразила понимание важности проведения политических преобразований в Казахстане во благо стабильного регионального развития в условиях геополитической турбулентности.

Во время рабочего визита в Нанкин также проведены ряд встреч с руководителями Департамента коммерции, Департамента общественной безопасности и Департамента образования Народного правительства провинции Цзянсу.

Цзянсу является одной из самых динамично развитых провинций. По объемам ВРП она занимает 2-ое место среди регионов Китая (2,03 трлн. долл. США в 2025 году). Взаимный товарооборот между Казахстаном и Цзянсу составил 2,94 млрд. долл. США (рост 1,7%).

Источник: МИД РК





