Водитель Mercedes Sprinter c прицепом неправильно выбрал дистанцию до идущего впереди МАЗа, который чистил дороги от снега. Пять из шести пассажиров микроавтобуса получили ранения. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.