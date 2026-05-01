28.04.2026, 17:22 397481
Аудит выявил нарушения на сотни миллионов при строительстве школ в Акмолинской области
Дополнительные вопросы вызвало качество строительных решений
Кокшетау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Системные проблемы в сфере строительства и ремонта школ обсудили на заседании общественного совета Акмолинской области, сообщает издание "Казинформ".
Срывы сроков, некачественные работы и непрозрачное расходование бюджетных средств при строительстве школ выявлены в Кокшетау.
Наиболее показательной стала ситуация с общеобразовательной школой № 14. Капитальный ремонт стоимостью 783 млн тенге, начатый в 2023 году, растянулся на три года и сопровождался нарушениями сроков и качества. По данным управления образования, подрядчик не завершил часть работ, включая фасад, благоустройство и пожарную сигнализацию, а также не предоставил необходимую исполнительную документацию. В результате была оплачена лишь часть суммы. Сейчас объект функционирует, а оставшиеся работы планируется завершить с привлечением другого подрядчика. Между сторонами продолжаются судебные разбирательства.
В подрядной компании в свою очередь заявили о недоработках проектной документации и необходимости ее корректировки уже в ходе строительства.
Внимание общественников также привлекла "комфортная школа" № 20 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка. На начальном этапе мониторинга здесь выявили 45 нарушений, включая проблемы с вентиляцией, сигнализацией и кровлей. По информации властей, на сегодняшний день замечания устранены, однако сам масштаб недочетов вызвал вопросы к качеству контроля.
Отдельно обсуждалась ситуация с объектом "Білім-Инновация", где проект школы на 1200 мест был пересмотрен в формат школы-интерната на 588 мест, что привело к удорожанию. Общественники заявили о несоответствиях между актами выполненных работ и фактическим состоянием объекта, а также об отсутствии подтверждающих документов на закупленные материалы. По данным аудита, выявлены нарушения на сумму 652 млн тенге, однако в управлении строительства утверждают, что замечания были устранены после предоставления документов.
Дополнительные вопросы вызвало качество строительных решений, в частности замена материалов без публично подтвержденных расчетов безопасности.
По итогам обсуждения участники отметили, что выявленные проблемы носят системный характер и требуют усиления контроля на всех этапах реализации образовательных инфраструктурных проектов.
Ранее в Минпросвещения рассказали, что проблему нехватки школ в густонаселенных районах планируют решать через новые требования к застройке и реализацию нацпроекта "Комфортная школа".
Проблема дефицита ученических мест в Казахстане остается системной и на протяжении последних лет затрагивает как крупные города, так и регионы. В стране фиксируется нехватка сотен тысяч школьных мест, а значительная часть учебных заведений работает в две смены, при этом сохраняются и школы с трехсменным обучением. Ранее сообщалось, что в школах страны не хватает более 288 тысяч ученических мест.
По словам депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, переполненность школ приводит к высокой нагрузке на инфраструктуру: в классах нередко обучаются по 30-40 учеников, а рост числа школьников усиливает давление на действующую сеть образовательных учреждений. В отдельных регионах и городах сохраняется практика трехсменного обучения, что напрямую связано с дефицитом мест и неравномерной застройкой.
01.05.2026, 08:59 40906
Что ждет казахстанцев в мае
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстанцев в мае ждет 14 выходных
В мае 2026 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня.
1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.
7 мая, четверг, будет выходным днем в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
9 мая отмечается День Победы. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.
Напомним, в этом году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу. На фронт были мобилизованы более 1,2 млн человек. Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм на полях сражений, свыше 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Республика также сыграла важную роль в тылу: в Казахстан были эвакуированы сотни предприятий, которые обеспечивали фронт оружием, техникой и продовольствием.
На 27 мая, среду, приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.
В Казахстане с 1 мая начнут контролировать оборот криптовалют
Законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в сфере криптоиндустрии, вступают в силу.
С 1 мая 2026 года в Казахстане вводится системное регулирование оборота цифровых активов. Соответствующие законодательные поправки отражены в законе РК "О цифровых активах в Республике Казахстан". Сформирован целостный правовой режим обращения цифровых активов, обеспечено их функционирование в регулируемой среде", - сообщили в Национальном банке.
В рамках нового регулирования определены следующие виды цифровых активов:
1) необеспеченные цифровые активы (криптовалюты);
2) цифровые финансовые активы (ЦФА), включая:
- стейблкоины, обеспеченные деньгами;
- токенизированные реальные активы;
- цифровые формы традиционных финансовых инструментов.
Нацбанк осуществляет лицензирование, регулирование и надзор за оборотом цифровых активов, а также за деятельностью провайдеров услуг цифровых активов, функционирующих в юрисдикции Казахстана вне территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Регулирование оборота цифровых финансовых активов (за исключением стейблкоинов) осуществляется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.
Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"
В Казахстане в мае 2026 года перераспределят 260 тыс. тонн экспортной нефти в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии. Объемы будут направлены по альтернативным маршрутам через порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в Минэнерго РК.
Временный безвизовый режим для граждан Казахстана ввела Черногория
Казахстанцы на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября текущего года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней", - проинформировали в МИД.
Отмечается, что для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы.
Казахстанцы начнут получать уведомления по мобильным переводам
Банки в апреле передали в налоговые органы все данные по мобильным переводам физлиц. После их анализа и систематизации госорганы начнут рассылку уведомлений гражданам.
Напомним, согласно действующим критериям, под внимание налоговых органов попадают граждане, если денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).
Запуск авиарейса Шымкент - Новосибирск
Авиакомпания SCAT с 19 мая открывает рейс из Шымкента в Новосибирск (Россия), сообщили в КГА.
Кроме того, по данным международного аэропорта Алматы, авиакомпания Eastar Jet возобновляет рейсы из Казахстана в Пусан. С 1 мая станет доступно авиасообщение по маршруту Алматы – Пусан. Рейсы будут выполнять два раза в неделю.
Общественные слушания по проекту застройки Кок Жайляу
Общественные слушания по проекту Almaty SuperSki на Кок Жайляу пройдут 26 мая в 09.00 во Дворце школьников в Алматы. Об этом сообщается на странице общественного движения Save_kok_zhailau в Instagram.
Almaty Superski - проект горнолыжного курорта, который затронет урочище Кок Жайляу и пик Кумбель с трассами общей протяженностью более 65 км. Стоит отметить, что споры вокруг данного проекта идут уже больше 10 лет. Общественники и экологи выступают против строительства курорта.
Между тем премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил ускорить реализацию проектов Алматинского горного кластера и Almaty Superski.
По данным правительства, комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году. На первом этапе ожидается модернизация Шымбулака и развитие зон ущелий Бутаковки и Кiмасар. Второй этап стартует с 2027 года и включает развитие курортов "Пионер" и Oi-Qaragai с их последующим объединением системой канатных дорог.
Отдельным элементом проекта станет единый вокзал, который будет ключевым транспортным узлом канатных дорог на курорты "Шымбулак", Almaty Superski и другие перспективные направления.
Аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что в рамках модернизации Шымбулака в мае текущего года стартует строительство первой канатной дороги из семи. Две новые линии планируется завершить до конца текущего года, что добавит более 5 км трасс (общая протяженность на сегодня - 18 км). Также на Шымбулаке будут модернизированы две канатные дороги.
По проекту Almaty Superski в текущем году предусмотрено строительство восьми мостов и водопропускных сооружений. В июне запланирован старт строительства автодороги протяженностью 6 км. Сети газоснабжения и канализации будут прокладываться одновременно с дорогой в 2027 году. В целом, по данным акимата города, инженерная инфраструктура и автодорога должны быть завершены к сентябрю 2027 года.
Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива
С 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза. Одновременно сохраняются ограничения на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом легких дистиллятов. Меры направлены на обеспечение энергетической безопасности Казахстана и стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.
Казахстан продлевает запрет на вывоз лома и отходов металлов
Запрет будет продлен с 1 мая на 6 месяцев.
Госвизиты и международные мероприятия в Казахстане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 мая прибудет в Казахстан с государственным визитом. В ходе данного визита будет проведено заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
Также в мае президент России Владимир Путин приедет в Казахстан с государственным визитом.
В Астане 28-29 мая пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в мероприятиях.
На площадке V Евразийского экономического форума пройдут две тематических сессии, посвященные вопросам развития интеграции в сфере транспорта. Участники форума обсудят развитие транспорта в Евразии и его цифровизацию.
Основное единое национальное тестирование (ЕНТ) пройдет с 10 мая по 10 июля
Абитуриенты смогут сдать экзамен дважды и участвовать в конкурсе на гранты с наилучшим результатом. На участие подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток - более 446 тыс., сообщили в Миннауки и высшего образования РК.
Отмечается, что в текущем году 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% - на русском, 521 человек - на английском языке.
Наибольшее количество (17,9%) выбрали комбинацию предметов "Математика - Физика", 14,5% - "Биология - Химия", 12,4% - "Творческий экзамен".
Завершение учебного года в школах Казахстана
Напомним, четвертая четверть в школах Казахстана закончится 25 мая.
По данным Минпросвещения РК, не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования. Церемония вручения аттестатов проводится исключительно в зданиях организаций образования. Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей.
В Казахстане прием документов в 1-й класс начнется 27 мая
Он продлится до 31 августа.
Казахстанцев будут заранее предупреждать о фонограмме на концертах
Согласно обновленным требованиям, организаторы зрелищных и культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители должны информировать публику о применении фонограммы. Это касается как живых выступлений, так и телевизионных записей и мероприятий, проводимых на неподготовленных площадках.
Информация о фонограмме теперь должна размещаться на афишах, наружной рекламе, в местах продажи билетов и в средствах массовой информации. Кроме того, сведения должны указываться и в описании услуг, если речь идет о развлекательных выступлениях.
Электронный паспорт перевозки внедряют на границе в Казахстане
С 1 мая 2026 года на автомобильном пункте пропуска "НурЖолы" запускается цифровой паспорт перевозки на платформе Smart Cargo.
Как сообщили в Министерстве транспорта РК, новый сервис призван сократить время прохождения границы и упростить процедуры для участников перевозок. Цифровой паспорт представляет собой электронный документ в мобильном приложении, который сопровождает груз на всем маршруте. Он заменяет бумажный "обходной лист" и избавляет водителей от необходимости предъявлять комплект документов на каждом посту. Вместо этого используется QR-код, а грузоотправители, перевозчики и получатели получают доступ к информации о перевозке в режиме реального времени через личный кабинет.
На первом этапе сервис будет использоваться на добровольной основе. Подробная информация и инструкция по подключению доступны на платформе Smart Cargo.
2 мая 2026 года в области Жетысу пройдет фестиваль цветения яблони Сиверса
Мероприятие пройдет у подножия Жетісу Алатау на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, сообщили в Комитете индустрии туризма.
В период цветения яблони Сиверса - прародительницы всех современных сортов яблок - горные склоны окрашиваются в бело-розовые тона, формируя уникальные природные пейзажи и создавая условия для развития экологического туризма.
Программа фестиваля включает панорамные прогулки по цветущим садам, художественный конкурс в формате пленэра, культурно-развлекательные мероприятия с участием артистов, национальные спортивные игры, а также выставки ремесленников и мастер-классы.
30.04.2026, 14:46 116376
В Алматы официально открылся первый в Казахстане крематорий
Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы состоялась официальная презентация первого в республике крематория. Новый объект городской инфраструктуры передан на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" управления общественного здравоохранения и внедряется как дополнительная добровольная альтернатива традиционному захоронению.
Комплекс оснащен современным оборудованием чешского производства. В распоряжении службы находятся две кремационные печи с двухкамерной технологией сжигания и многоступенчатой системой очистки, что обеспечивает полное соответствие экологическим требованиям и отсутствие видимых выбросов. Процесс кремации проходит при температуре от 800 до 1100 градусов Цельсия. По официальным данным, при полной загрузке одна печь способна проводить до 8 кремаций в сутки, при этом средняя продолжительность одной процедуры составляет около двух часов. Особенностью технологического процесса является длительный период подготовки оборудования: розжиг печей до достижения рабочей температуры занимает до 35 часов.
Здание также оборудовано холодильными установками на 48 мест, где тела могут храниться сроком до одного месяца. Стоимость услуги утверждена в размере 240 000 тенге. Процедура строго регламентирована и проводится при наличии полного пакета документов, включая прижизненное согласие гражданина либо нотариально заверенное волеизъявление родственников. Инфраструктура объекта включает залы для прощальных церемоний, а также возможность наблюдения за процессом из специально оборудованного помещения.
Прах выдается близким в специальной герметичной маркированной капсуле, которая может храниться в крематории до одного месяца. Также предусмотрена возможность заключения договора на хранение капсулы сроком до одного года. При этом сама урна классифицируется как предмет ритуальных услуг и приобретается родственниками отдельно. В настоящий момент использование помещений комплекса для коммерческой реализации ритуальной продукции не предусмотрено; определение оператора, который будет оказывать сопутствующие услуги на прилегающей территории, будет произведено позже по результатам государственного тендера.
Запуск объекта является шагом к развитию современной системы ритуальных услуг. При этом, согласно действующему законодательству, развеивание праха запрещено; его необходимо либо захоронить в землю на действующих кладбищах, либо поместить в колумбарий, строительство которого запланировано как следующий этап развития проекта.
Хотя официальный запуск объекта и презентация для СМИ состоялись сегодня, 30 апреля, полноценный прием заявок от населения и начало операционной деятельности крематория запланированы на первую декаду мая. К этому моменту завершатся все пусконаладочные циклы, требующие длительного прогрева оборудования. Стоит отметить, что весь персонал комплекса уже прошел специализированное обучение за рубежом, а установленная многоступенчатая система фильтрации дымовых газов гарантирует полное отсутствие запаха и видимых выбросов, что делает работу предприятия экологически безопасным для близлежащих районов.
Ранее крематорий Алматы передали на баланс акимата.
30.04.2026, 09:27 135106
81 год назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 30 апреля 1945 года - за 10 дней до полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии - бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов в ходе штурма Рейхстага водрузили на фасаде здания первое Красное знамя, сообщает МИД России.
28 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага советскими войсками в ходе Берлинской наступательной операции. Сражение за Рейхстаг стало кульминацией всей Битвы за Берлин.
Свою главную крепость в Берлине немцы превратили в мощнейший узел сопротивления. Здание Рейхстага обороняли элитные части СС, насчитывавшие около тысячи подготовленных солдат и поддерживаемые артиллерией и бронетехникой. Бывшее здание парламента, переоборудованное гитлеровцами в крепость и бомбоубежище, а также окружающие его объекты - Тиргартен, Брандербургские ворота и площадь перед ними - стали мощнейшими узлами сопротивления нацистов.
Советское командование было уверено: штурм цитадели, являвшейся символом нацистской власти, особенно сильно скажется на боевом духе гитлеровцев и в итоге полностью их деморализует.
Бои за Рейхстаг начались с форсирования реки Шпрее передовыми отрядами и штурмовыми группами 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта, командование которым осуществлял Маршал Победы Георгий Жуков.
Перед началом штурма советским командованием было принято решение: передовой отряд бойцов должен водрузить флаг над зданием, что будет символизировать окончательный крах нацизма. Красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей - прорваться в Рейхстаг и установить на нем Знамя Победы.
30 апреля в 13 часов 50 минут подразделение Красной армии через проломы в стенах ворвалось в Рейхстаг. В 14 часов 25 минут лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов смогли закрепить самодельный красный флаг на столбе на лестнице главного входа - это было первое из знамен, водруженных на здании Рейхстага советскими воинами-освободителями.
В 22 часа 30 минут по московскому времени было установлено второе знамя на крыше Рейхстага, а именно на скульптурной фигуре "Богиня победы". Это знамя водрузили разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Гизет Загитов, Александр Лисименко, Алексей Бобров и сержант Михаил Минин (штурмовая группа 79-го стрелкового корпуса). Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана Степана Неустроева.
В ночь на 1 мая, на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма - было установлено Красное знамя № 5, ставшее Знаменем Победы. Его водрузили разведчики сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, действовавшие под началом замкомбата по политчасти лейтенанта Алексея Береста. Красноармейцев прикрывали автоматчики из роты Ильи Сьянова.
Битва за Рейхстаг продолжалась до утра 1 мая. На следующий день - в 6 часов 30 минут - 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. Капитуляцию берлинского гарнизона принял командующий 8-й гвардейской армией генерал Василий Чуйков.
Падение Берлина не только лишило нацистов политического центра, но и ускорило капитуляцию Германии, а реющее Знамя Победы над Рейхстагом навсегда стало символом Победы советского народа над нацистским чудовищем, человеконенавистнической идеологией нацизма и ее проводником - Третьим рейхом.
9 июня 1945 года была учреждена медаль "За взятие Берлина", которой награждено свыше миллиона отличившихся советских солдат и офицеров.
Напомним, в этом году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу. На фронт были мобилизованы более 1,2 млн человек. Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм на полях сражений, свыше 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
Республика также сыграла важную роль в тылу: в Казахстан были эвакуированы сотни предприятий, которые обеспечивали фронт оружием, техникой и продовольствием.
Память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла остается важной частью исторического наследия и передается из поколения в поколение.
29.04.2026, 20:50 184001
Ложная урбанизация в Казахстане: почему рост городов не успевает за экономикой
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане усиливается дисбаланс между ростом населения крупных городов и развитием их экономики, что приводит к явлению "ложной урбанизации", рассказала главный научный сотрудник Института экономических исследований Сара Алпысбаева.
К сожалению, приток населения превышает производительность экономики этих крупных городов. То есть появляется даже такой термин, как "ложная урбанизация". Вроде бы урбанизация идет, городское население растет, но занятость и производительность этого населения не растет", - рассказала Сара Алпысбаева МИА "Казинформ".
Эксперт считает, что решить проблему краткосрочными мерами невозможно, и необходим системный подход. В числе возможных, но спорных решений она назвала ограничение миграции в крупные города. Такую меру использовали власти Китая при развитии города Шэньчжэня, где концентрировались значительные государственные инвестиции и создавались привлекательные условия, включая высокий уровень заработной платы.
Там тоже пытались ограничить въезд. Например, специалист приезжает и хочет работать в определенном месте, а ему говорят: "Хорошо, покажи, какое у тебя образование, и скажи, чем ты хочешь заниматься". И в течение года ему дают возможность показать конкретно свой вклад - уровень своей заработной платы, что он делает и как он двигается дальше. Если это не удовлетворяет, то этот человек уже не имеет права жить и работать в этом городе", - пояснила эксперт.
При этом специалист подчеркнула, что подобные меры могут нарушать права граждан.
Как гражданин своей страны человек имеет право жить и работать там, где он хочет. Поэтому такими техническими методами, наверное, сложно решить", - подчеркнула Алпысбаева.
По ее мнению, проблема ложной урбанизации остается сложной и требует более глубокого и системного анализа, в том числе понимания того, как люди, переезжающие в мегаполисы, видят свое будущее.
Стоит отметить, что рост населения мегаполисов сопровождается нагрузкой на инфраструктуру, включая жилищный фонд, транспортные системы и коммунальные сети, при этом темпы развития городской среды не всегда соответствуют увеличению численности жителей.
Эксперты также указывают, что внутренняя миграция в Астану, Алматы и Шымкент остается устойчиво высокой, формируя дисбаланс между региональным развитием и концентрацией населения в нескольких центрах. Это усиливает нагрузку на социальную и инженерную инфраструктуру и обостряет вопросы пространственного планирования.
В мегаполисах регулярно образуются многокилометровые пробки, а пропускная способность ключевых улиц в часы пик существенно снижается, что приводит к задержкам передвижения и ухудшению экологической ситуации в городах.
Плотная жилая застройка и активное строительство новых жилых комплексов в Алматы также усиливают нагрузку на коммунальные сети и дорожную инфраструктуру. Жители ряда районов уже сталкиваются с дефицитом транспортной доступности и ростом времени в пути, особенно в районах интенсивного развития городской застройки.
29.04.2026, 19:18 189376
Юридические призраки: в Казахстане нет категории "приют для животных" в классификаторе земель Эксклюзив КТ
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в официальном классификаторе целевого назначения земель отсутствует категория "приют для животных", передает корреспондент агентства.
Как выяснил журналист информационного агентства Kazakhstan Today, в реестре есть "приюты", но это исключительно социальные объекты для людей. Для животных же предусмотрены только ветеринарные клиники или животноводческие комплексы.
Однако собаки по закону не являются сельскохозяйственными животными, а значит, их разведение или содержание на землях, выделенных под сельхозпроизводство, автоматически считается нарушением.
Кроме того, по итогам анализа действующего законодательства на землях сельхозназначения любая капитальная постройка вольеров будет трактоваться как нарушение. В промзонах длительное содержание животных часто запрещают санитарные нормы, а в частном секторе действуют жесткие лимиты на количество питомцев на один двор.
Таким образом, государство требует от граждан гуманности и ответственности, но не создало элементарного юридического фундамента для законной деятельности тех, кто эту гуманность проявляет", - к такому выводу пришел журналист агентства.
Напомним, что в последние дни в Казнете активно обсуждался случай с приютом ZooHome в Алматинской области. Суд города Конаева вынес решение об изъятии участка площадью 2 гектара у владельца приюта Евгении Мамаевой. Причина - "нецелевое использование". Согласно документам, земля предназначена для ведения сельскохозяйственного производства, а содержание сотен собак под эту категорию не подпадает. Однако после попадания информации в СМИ чиновники пошли на компромисс: земля остается у приюта, но все постройки должны быть перенесены в конец участка.
Стоит отметить, что общественный резонанс обостряется на фоне последних законодательных инициатив. 8 апреля мажилис отправил в сенат поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые включают нормы об "эвтаназии". Согласно предлагаемым нормам, если приют будет закрыт, а животные окажутся на улице и попадут в государственные пункты отлова, их может ждать смерть в срок от 5 до 60 дней. Статистика прошлых лет пугает: по имеющимся данным, из 276 тысяч отловленных за год собак в стране было умерщвлено 234 тысячи. В этих условиях роль частных приютов как последнего шанса на жизнь становится критически важной.
28.04.2026, 20:09 706241
Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы продолжает рассматривать запрос Kazakhstan Today о возможном демонтаже частного развлекательного комплекса Gorki.kz в Бостандыкском районе, расположенного среди кладбищ, передает корреспондент агентства.
В начале апреля Kazakhstan Today направило запрос в акимат Алматы. В частности, агентство просило сообщить, планируется ли демонтаж конструкций площадки Gorki.kz, а также какие меры будут приняты для уборки территории и приведения предгорной зоны в порядок в случае ее демонтажа. Позже запрос был перенаправлен в подведомственные организации.
Недавно в департаменте по управлению земельными ресурсами города Алматы сообщили о продлении срока его рассмотрения.
В связи со сбором необходимой информации (...) срок рассмотрения Вашего заявление продлен на 30 дней", - проинформировали в департаменте.
Также о продлении сроков сообщили и в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы.
В рамках рассмотрения данного обращения направлен запрос, ответ на который в настоящее время ожидается. В связи с вышеизложенным прошу продлить срок рассмотрения данного обращения для всестороннего и детального рассмотрения, а также получения необходимой информации", - говорится в служебной записке, подписанной руководителем отдела благоустройства Есболом Куребаем.
Напомним, этой зимой в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. Информационное агентство Kazakhstan Today неоднократно поднимало вопрос о работе этого объекта.
Заместитель акима Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
На данный момент площадка не функционирует, однако ее конструкции до сих пор остаются на месте и не демонтированы. Несмотря на благоприятные погодные условия, работ по разбору и вывозу сооружений не проводится: объект продолжает возвышаться посреди захоронений, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди местных жителей. Собираются ли его демонтировать, остается неизвестным. Между тем акимат Алматы регулярно отчитывается о сносе незаконно возведенных объектов в различных районах города. Среди основных причин сноса отсутствие - разрешительных документов.
28.04.2026, 14:30 416316
Сбои в перевыпуске удостоверения онлайн: в Минцифры назвали причину
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане произошли сбои в процессе перевыпуска удостоверения личности в режиме онлайн. Проблемы связаны с доработкой системы, сообщил на брифинге в правительстве первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.
Мы признаем, что при запуске любого нового продукта у нас идет апробационный период. В том числе этот перевыпуск удостоверения личности мы запустили именно в пилотном формате. Мы до сих пор его тестируем, и мы до сих пор не перешли полностью", - цитирует zakon.kz Ростислава Коняшкина.
По его словам, проверка фото остается узким местом сервиса, пишет tengrinews.kz.
Сейчас процент успешного онлайн-перевыпуска не превышает 50%. Есть как успешные, так и неуспешные кейсы, и на этом массиве данных мы дообучаем модель", - пояснил вице-министр.
Также в ходе брифинга он прокомментировал возможное сокращение сотрудников ЦОНов на фоне перевода государственных услуг в онлайн-формат.
Мы не говорили, что будем сокращать сотрудников. Но если трафик будет снижаться, то со временем это может повлиять на их количество", - сообщил вице-министр.
Напомним, в Казахстане в пилотном режиме запущена услуга онлайн-перевыпуска удостоверения личности через портал eGov.kz и приложение eGov Mobile. Изначально планировалось, что граждане смогут самостоятельно сделать фотографию дома, загрузить ее в систему и полностью пройти процедуру онлайн. Однако пользователи сообщают о сбоях. В частности, о проблемах с загрузкой изображений.
28.04.2026, 13:01 390081
Повысят ли тарифы на комуслуги в Казахстане
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли повышать тарифы на коммунальные услуги в Казахстане, рассказал на брифинге в правительстве вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс.
Это очень комплексный вопрос. Потому что от того, как энергосистема прошла отопительный период, зависит то, какое оборудование надо ремонтировать. На данном этапе, когда у нас только что закончился отопительный период, говорить о каких-то долгосрочных ценах на энергоресурсы преждевременно", - заявил вице-министр.
Напомним, в прошлом году правительством анонсировано изменение поэтапности сроков проведения тарифной реформы. Часть реформ будет перенесена на более поздние сроки.
При этом, несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов, суммы в январских квитанциях за коммунальные услуги выросли. В КРЕМ заявили, что увеличение сумм обусловлено ростом фактического потребления тепловой энергии в отопительный период.
01.05.2026, 09:12В Казахстане отмечают День единства народа 01.05.2026, 08:5940901Что ждет казахстанцев в мае 01.05.2026, 11:4238831В мегаполисах Казахстана тестируют балльную систему учета нарушений ПДД 01.05.2026, 12:1435926В Казахстане с 1 мая введено регулирование оборота криптовалюты 01.05.2026, 13:2515336МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество и диалог с партнерами 28.04.2026, 20:09706236Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 24.04.2026, 18:20482156Казахстан и Оман договорились об инвестиционном сотрудничестве 24.04.2026, 15:00471336Сложности при сдаче налоговой отчетности: КГД ответил на жалобы казахстанцев 25.04.2026, 19:48470111Картофель по завышенным ценам продавали на рынке в ЗКО 28.04.2026, 14:30416311Сбои в перевыпуске удостоверения онлайн: в Минцифры назвали причину 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации962821Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 28.04.2026, 20:09706236Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 01.04.2026, 11:16626281ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн 09.04.2026, 13:59498491ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе 23.04.2026, 18:06483971Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?