Как после бомбежки: алматинцы жалуются на состояние городских дорог после зимы
Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на состояние дорог мегаполиса после зимы, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы.
Снег растаял, и дороги вместе с ним. Состояние дорог после зимы - это просто ад. Где в прошлом году проводили ямочный ремонт, опять образовались ямы. Возникает вопрос: это так был сделан ремонт или такое качество асфальта было постелено, что за зиму опять образовались ямы на местах ремонта? В Алматы просто отвратительные дороги, а тем временем акимат меняет бордюры и выкладывает никому ненужную тротуарную плитку. Нижняя часть города вообще как после бомбежки, мне кажется, уже пора подавать коллективные иски на акимат и на дорожников. Ведь за испорченные диски, шины и ходовку никто не возмещает ущерб автовладельцам, а вот если вовремя не заплатить налоги, или за парковку, или за платную дорогу, так сразу идут штрафы", - заявили алматинцы.
Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
Качество дорожного покрытия уже перегнало в минус даже проселочные грунтовые дороги, ходовку нужно делать после каждого проезда по ул Луганского - это как минимум, там даже внедорожникам опасно ездить, а центральные улицы? А Толе би? Достык, Гоголя? Это же просто кошмар! На Макатаева яма на яме! Может, когда мы начнем в суд подавать на возмещение понесенных расходов при ремонте и реставрации авто, начнут шевелиться городские власти и дорожники? Миллионы закатывают в асфальт каждый год! А в итоге хватает на полгода дорожного покрытия", - добавили горожане.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц.
Ранее дорога провалилась из-за дождя в алматинском микрорайоне Нур-Алатау, на улице Жамакаева. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Прошлой весной Генпрокуратура заявила о миллиардных хищениях при строительстве дорог.