26.07.2024, 12:22 50406
В КНБ предупредили казахстанцев о возможном ограничении движения на КПП на границе с Россией
Запланирован ремонт дорожного полотна
Фото: gov.kz
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности Казахстана предупредил граждан о возможном ограничении движения транспорта в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе.
С 29 июля по 3 августа в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта. В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП "Маштаково", - проинформировали в пресс-службе.
В КНБ попросили граждан учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения.
Ранее в ЗКО на границе Казахстана и России образовалась пробка из 200 грузовиков.
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26.07.2024, 13:33 45536
Более 200 тысяч гектаров охотничьих угодий вернули государству в Костанайской области
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
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Костанай. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 212 тысяч гектаров охотничьих угодий на территории Камыстинского района Костанайской области возвращены государству, сообщили в природоохранной прокуратуре региона.
В ходе проверки установлено, что в 2011 году ТОО "Силвер СК" предоставлено право на ведение охотничьего хозяйства площадью 212 тысяч га. В дальнейшем решением Верховного суда от 22 ноября 2022 года ТОО "Силвер СК" признано банкротом и не имело ресурсов для организации полноценной егерской службы. Однако уполномоченным органом меры по возврату угодий в распоряжение государства не принимались", - рассказали в ведомстве.
По акту прокурорского надзора договор на ведение охотничьего хозяйства расторгнут, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее в Астане государству вернули 55 земельных участков, 50 из них будут использованы для благоустройства города. Также в Актобе в госфонд вернули земельные участки на 156 млн тенге.
26.07.2024, 12:52 48171
Десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров
Фото: primeminister.kz
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Семей. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай совершил облет территории природного резервата "Семей орманы", где проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, сообщает пресс-служба главы правительства.
В прошлом году произошел очень серьезный пожар - 66 тыс. га мы потеряли. Это десятая часть "Семей орманы" от всей площади, поэтому предупреждение лесных пожаров - очень серьезная задача (...) Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и Министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание. Лес - это наше национальное достояние. Те, кто занимается незаконной вырубкой, - это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар. Это ваша задача и задача правоохранительных органов", - заявил Бектенов.
Он напомнил, что сотрудники МВД и КНБ уже выявили факты незаконной вырубки и хищения леса.
Бектенов также поднял тему обновления материально-технической базы и поддержки работников лесничества.
В прошлом году для резервата "Семей орманы" приобрели 37 единиц спецтехники, в том числе пожарные машины, малые лесопожарные комплексы, трактор и патрульную машину. Также на 100% была повышена заработная плата 12 876 сотрудникам государственной лесной охраны.
Напомним, ранее Антикор сообщил о завершении расследования в отношении ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы". С 2022 по 2023 год преступники незаконно продавали деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Всего было продано леса на сумму около 153 млн тенге. Всех участников ОПГ арестовали. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы". Был задержан директор филиала резервата и еще около 20 лиц.
26.07.2024, 11:10 52616
В Казахстане свыше 600 компаний привлекли к ответственности за обман потребителей
Права потребителей защищены на сумму свыше 777 млн тенге
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 648 субъектов предпринимательства привлекли к административной ответственности за обман потребителей, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В 6 раз больше проверок на основании обращений пострадавших казахстанцев провели сотрудники Комитета по защите прав потребителей МТИ. В первом полугодии рассмотрено 24 441 обращение. Это на 60% больше показателя прошлого года. На основании поступивших обращений осуществляется государственный контроль. По итогам 6 месяцев 2024 года проведено 570 проверок субъектов предпринимательства. Темп роста по сравнению с прошлым годом составил 620%. К административной ответственности привлечено 648 субъектов, в 4 раза больше прошлого года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в результате предпринятых мер права потребителей защищены на сумму свыше 777 млн тенге.
Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 189%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ЕАЭС разработают единую программу по защите прав потребителей.
26.07.2024, 10:45 58376
Суд удовлетворил иск о возврате в госсобственность земель Парка ветеранов в Талдыкоргане
Фото: скриншот из видео
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Талдыкорган. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом удовлетворен иск прокуратуры Талдыкоргана о признании незаконным предоставление частному лицу 74 га земель Парка ветеранов и возврате их в государственную собственность.
Прокуроры установили, что данный участок, относящийся к территории лесопарковой зоны общего пользования, в 2004 году был незаконно отчужден частному лицу (нарушение статьи 26 Земельного кодекса). В последующем новый собственник изменил их целевое назначение, намереваясь построить элитный коттеджный городок. Для этого территория парка была сегментирована на 240 участков", - проинформировали в прокуратуре области Жетысу.
Сообщается, что решение суда еще не вступило в законную силу.
25.07.2024, 21:03 105791
В МВД рассказали, как будут регистрировать мопеды
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 25 июля, во время брифинга в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал, как ведомство будет регистрировать мопеды в Казахстане.
Регистрацию мопедов мы будем производить примерно так же, как транспортных средств. Скорее всего, документы, которые подтверждают приобретение мопедов, требовать не будем. Единственное, может, чек какой-нибудь, что уплачено за покупку, и все", - сказал Кайсар Султанбаев.
По его словам, на месте будет производиться осмотр. При наличии номерных агрегатов их внесут в свидетельство регистрации транспортного средства.
Так будет зарегистрировано и будет получен государственный номер, который сегодня выдается для мотоциклов. Точно такие же номера будут выдаваться для мопедов. Они по размерам вполне подходят. На практике уже проверили. Проблем никаких не будет", - добавил представитель МВД.
Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
25.07.2024, 19:42 110071
Надбавку 100% от оклада установят работникам противопожарных лесных служб
Документ доступен для публичного обсуждения до 8 августа
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - МЭПР разместило на сайте "Открытые НПА" дополнения в "Правила по установлению доплат и надбавок за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства". Документ доступен для публичного обсуждения до 8 августа.
За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, работникам служб государственной лесной охраны, противопожарных служб лесных пожарных станций, лесоустроительных организаций, десантникам-пожарным авиационной охраны лесов и животного мира, государственным инспекторам природоохранных учреждений и инспекторам специализированных организаций по охране животного мира, охране, защите, воспроизводству лесов и лесопользованию, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в размере 100% от должностного оклада.
25.07.2024, 18:10 112426
В Алматы 26 июля прозвучат сирены
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы завтра, 26 июля, прозвучат сирены, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.
В 10.00 запланировано проведение командно-штабного учения по оповещению населения Алматы при возникновении землетрясения", - проинформировали в пресс-службе.
В департаменте пояснили, что учения проводятся для проверки готовности оборудования оповещения и защиты населения от ЧС.
При проверке системы оповещения планируется кратковременное (...) Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
25.07.2024, 13:34 92546
Охрана и использование водных ресурсов: стали известны функции нового комитета МВРИ
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов утвердил положение о Комитете по регулированию, охране и использованию водных ресурсов РК, в котором перечислены его права, функции и обязанности.
Задача комитета - обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики, выполнение стратегических, регулятивных, реализационных, контрольно-надзорных функций в сфере управления водными ресурсами", - говорится в документе.
В положении также перечислены функции комитета:
- осуществляет государственный контроль за соблюдением требований к режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах в пределах своей компетенции;
- участвует в разработке критерий безопасности водохозяйственных систем и сооружений, правила определения критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений;
- согласовывает удельные нормы водопотребления и водоотведения;
- разрабатывает методику по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения;
- участвует в разработке типовых правил общего водопользования;
- участвует в определении порядка обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений;
- определяет порядок предоставления водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной основе;
- разрабатывает порядок согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах и т.д.
В ведении комитета находятся 8 республиканских бассейновых инспекций.
Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, о создании нового комитета на базе Министерства водных ресурсов стало известно 15 июля. Также в стране появился Университет водного хозяйства и ирригации.
Ранее сообщалось, что ведомство ужесточит ответственность за правонарушения в водной сфере, чтобы ликвидировать черный рынок воды.
Напомним, поручение готовить технических специалистов по водным ресурсам и ирригации дал правительству президент Токаев 1 апреля на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Тогда глава государства жестко раскритиковал кабмин за провал работы по паводкам.
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26.07.2024, 10:45Суд удовлетворил иск о возврате в госсобственность земель Парка ветеранов в Талдыкоргане 26.07.2024, 11:1050956В Казахстане свыше 600 компаний привлекли к ответственности за обман потребителей 26.07.2024, 12:2248721В КНБ предупредили казахстанцев о возможном ограничении движения на КПП на границе с Россией 26.07.2024, 08:5247376На Алаколе совершил жесткую посадку дельтаплан, пострадали два человека 26.07.2024, 12:5246486Десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров 22.07.2024, 15:12312941В Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей 23.07.2024, 15:45272756В Алматы изменили правила благоустройства частного сектора 23.07.2024, 15:25253796Упразднят ли "СК-Фармацию" после проверки Антикора, ответила глава Минздрава 22.07.2024, 12:10238651Ходить по газону запрещено: в Ботаническом саду Алматы призвали не нарушать правила посещения 24.07.2024, 10:22223276МВД объявило в розыск подозреваемых в хищениях из Qarmet 22.07.2024, 15:12312941В Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей 29.06.2024, 18:26283571Крупную партию огнестрельного оружия изъяли у жителя Актюбинской области 30.06.2024, 15:10283566Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре 27.06.2024, 13:00280231В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького 27.06.2024, 11:23278711В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми
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