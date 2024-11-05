В Казахстане запущена новая виза для IT-специалистов

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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 октября вступили в силу нормы закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" в части введения страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.





Субъекты здравоохранения (медицинские организации и физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой) обязаны застраховать профессиональную ответственность медицинских работников и заключить договор страхования с единым страховым пулом.





Единый страховой пул был создан 2 октября 2024 года и функционирует на основании договора о совместной деятельности, заключенного его участниками. В состав пула вошли 14 страховых организаций, имеющих лицензию уполномоченного органа по классу страхования профессиональной ответственности.





Страховые выплаты будут осуществляться пациенту, пострадавшему от непреднамеренных профессиональных ошибок медиков. Для подтверждения факта причинения вреда жизни и здоровью и получения страховой выплаты пациенту или его законным представителям необходимо обратиться в адрес субъекта здравоохранения", - сообщили в агентстве.





Решение о факте причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности будет приниматься независимой экспертной комиссией. В случае несогласия пациента с результатами заключения НЭК он вправе обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК или в суд.





Законом установлены минимальные суммы страховых выплат, которые составляют в случае установления пациенту инвалидности третьей, второй и первой группы - 500, 600, 800 МРП соответственно, ребенок с инвалидностью - 500 МРП, за вред, повлекший смерть, - 3000 МРП, за вред, причиненный жизни и здоровью пациента без установления инвалидности - не более 300 МРП. Законом также установлена сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медицинским работникам, не превышающая 5% от суммы страховой премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения.





Внедрение в Казахстане страхования профессиональной ответственности медицинских работников будет способствовать усилению защиты населения от профессиональных ошибок медиков, некачественного оказания медицинских услуг, позволит повысить доверие пациентов к качеству оказываемой медицинской помощи, обеспечит оперативное осуществление страховых выплат в случаях причинения вреда жизни и здоровью пациентов при наличии соответствующего заключения НЭК", - отметили в АРРФР.