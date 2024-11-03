02.11.2024, 19:50 27241
В Казахстане введена новая виза Neo Nomad для современных кочевников
Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан введена новая виза Neo Nomad, которая предназначена для современных кочевников, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.
Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии. Для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее $3 тысяч за пределами Казахстана", - проинформировали в ведомстве.
Также, помимо основных требований по доходу, иностранным заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости.
Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции. Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях. Это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появятся новые визы для иностранцев.
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03.11.2024, 09:55 5761
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Сербии
Фото: Акорда
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с многочисленными жертвами в результате трагического происшествия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде, сообщила пресс-служба Акорды.
В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Сербии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Напомним, 1 ноября на вокзале в Нови-Саде в Сербии произошло обрушение бетонного козырька. Жертвами трагедии стали 14 человек. Власти города Нови-Сад объявили трехдневный траур, сообщает lenta.ru.
01.11.2024, 20:04 61571
В Казахстане военные кафедры пересмотрят программы подготовки студентов
Фото: МО РК
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел совещание с руководителями военных кафедр высших учебных заведений страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Глава оборонного ведомства довел до участников совещания свои взгляды на развитие военного образования. Он поручил пересмотреть программы военной подготовки офицеров и сержантов запаса на военных кафедрах с учетом критериев, предъявляемых Вооруженными силами.
Мы не придаем должного внимания офицерам запаса. Вся деятельность военных кафедр должна быть направлена на получение прочных знаний военного дела. Спектр деятельности военных кафедр должен расшириться. Они должны стать центрами военной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи", - отметил министр обороны.
В настоящее время ведется работа по внесению дополнений и изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию военной подготовки и переподготовки военнообязанных. В рамках новых требований Министерство обороны будет наделено компетенцией мониторинга и анализа военной подготовки в организациях образования. Кроме того, на военных кафедрах по отдельным дефицитным специальностям будет внедрена подготовка рядовых запаса.
Военная кафедра это не один из способов получить военный билет, это не возможность "откосить" от службы. В первую очередь это наш резерв. Офицеры и военнослужащие по контракту, окончившие военную кафедру, должны приходить в войска и применять полученные знания на практике. А ваша задача воспитать их в духе высокого патриотизма", - продолжил министр обороны.
01.11.2024, 19:43 63181
Минэнерго подписан контракт на разведку и добычу газовых месторождений с АО "НК "QazaqGaz"
Заключены два улучшенных модельных контракта
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по расширению ресурсной базы газа 1 ноября Министерством энергетики заключены два улучшенных модельных контракта с АО "НК "QazaqGaz", сообщает пресс-служба ведомства.
Подписаны следующие документы:
- На разведку и добычу углеводородов на участке Малдыбай в Жамбылской области;
- На разведку и добычу углеводородов на участке Шалкар в Актюбинской области - совместно со стратегическим партнером АО "Нефтяная компания "КОР".
Улучшенный модельный контракт был введен в 2023 году и предусматривает регуляторные и фискальные преференции для сложных проектов.
В 2025 году по участку Малдыбай Жамбылской области запланирована расконсервация двух ранее пробуренных скважин, сейсморазведочные работы 3Д в объеме 190 км2. На участке Шалкар Актюбинской области начало бурения разведочной скважины заложено на 2025 год.
Эти контракты являются первыми контрактами АО "НК "QazaqGaz", заключенными по итогам проведенных прямых переговоров с государством в рамках приоритетного права.
Ранее "КазМунайГаз" и CNOOC подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ на участке Жылыой.
01.11.2024, 16:53 69271
Ряд поручений вновь назначенным силовикам дал глава государства
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур, сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Комитета национальной безопасности Канатая Далматова, первого заместителя министра внутренних дел Бауыржана Аленова и начальника департамента полиции Алматинской области Мейрама Абикеева.
В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств.
Напомним, Бауыржан Аленов на пост первого заместителя главы МВД был переведен с должности руководителя департамента полиции Алматинской области. ДП Алматинской области возглавил вместо него Мейрам Абикеев. Указанные кадровые перестановки произошли после громкого убийства 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре. Уголовное дело заведено по пяти статьям. В настоящее время по подозрению в умышленном убийстве арестованы 8 человек, еще трое задержаны по подозрению в недонесении о преступлении.
01.11.2024, 13:04 79716
Токаев принял верительные грамоты послов четырех государств и Евросоюза
Фото: Акорда
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Послы четырех государств и глава представительства Европейского союза вручили верительные грамоты президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Верительные грамоты вручили посол Французской Республики Сильван Гиоге, посол Европейского союза Алешка Симкич, посол Финляндской Республики Янне Хейсканен, посол Канады Кристофер Дагган, посол Федеративной Республики Бразилия Марсель Фортуна Биато", - сообщает Акорда.
Президент отметил, что Казахстан является страной, придерживающейся мирной дипломатии и способной внести значительный вклад в обеспечение безопасности и стабильности на международной арене. Глава государства также подтвердил стремление Казахстана продолжить тесное сотрудничество с ООН по вопросам глобальной и региональной безопасности.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.
01.11.2024, 12:30 81871
Токаев поздравил президента Алжира с национальным праздником
Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру
Фото: Акорда
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, в которой поздравил лидера страны и его соотечественников с национальным праздником - Днем революции, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, твердо придерживающемуся принципов мира и согласия", - говорится в сообщении.
Кроме того, была подтверждена готовность и впредь укреплять межгосударственные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.
Ранее президент Казахстана направил телеграмму соболезнования королю Испании.
01.11.2024, 11:38 84666
Ювелирные изделия из США под видом игрушек пытались ввезти в Казахстан
Также в страну пытались ввезти товары общей стоимостью более 48 млн тенге, прибывшие из Турции под видом геотекстиля
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Контрабанду на сумму свыше 100 млн тенге пресекла транспортная прокуратура РК в аэропорту Алматы.
В одной из почтовых посылок были обнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами. По иску транспортной прокуратуры Турксибский районный суд передал изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге в собственность государства. По еще одному иску Алматинской транспортной прокуратуры суд обратил в доход государства товары общей стоимостью более 48 млн тенге, прибывшие из Турции под видом геотекстиля", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Работа по выявлению и пресечению контрабанды продолжается.
В октябре прошлого года гражданка Турции дала крупную взятку сотруднику таможни, чтобы ввезти в Казахстан ювелирные изделия на 57 млн тенге.
В этом же месяце в аэропорту Астаны задержали партию золотых монет номиналом 100 и 50 тысяч тенге на сумму около 85 млн тенге.
01.11.2024, 10:07 86606
Президент объявил выговор акиму Карагандинской области за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону
Фото: Акорда
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента Берик Уали.
Напомним, отопительный сезон для многих жителей Сарани начался с опозданием в связи с выявлением ряда проблем в новой котельной. По состоянию на 14 октября без отопления находились жители 85 домов.
Премьер-министр поручил провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.
28 октября аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор от главы области. 29 октября акима Сарани уволили. Временно исполняющим обязанности назначен Максат Кайрешов.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?