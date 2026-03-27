После смертельного ДТП в Алматы усилили борьбу с ночными гонками  

В Алматы зафиксирован рост грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе фактов опасного вождения и так называемых ночных гонок

Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Аль-Фараби полиция Алматы усилила контроль на дорогах и начала точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.





За управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержаны 43 водителя, все они отстранены от управления. Еще 369 человек управляли автомобилями без документов. На специализированные штрафные стоянки водворено 94 транспортных средства", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.





Кроме того, зафиксировано более двух тысяч фактов превышения скоростного режима.





Отдельные водители демонстративно фиксируют свои нарушения на видео и распространяют их в социальных сетях... Каждый такой факт находится на контроле, нарушители устанавливаются и привлекаются к ответственности. Один из резонансных случаев произошел на проспекте Аль-Фараби, где водитель разогнал автомобиль до 250 километров в час. Его личность была оперативно установлена, он задержан. В отношении него составлены административные материалы по нескольким эпизодам нарушений, и по решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - отметили в департаменте.





Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.





Установлено, что водитель автомашины ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Мерседес". В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля скончались на месте. Подозреваемый получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении под конвоем. После стабилизации состояния он будет водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ДП Алматы.





Кроме того, по данным ДП, в отношении водителя назначено медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя. Результаты будут сообщены дополнительно.





В полиции отметили, что все участники и причастные к происшествию лица установлены. По каждому из них возбуждено административное производство, материалы направлены в суд, автомобили водворены на штрафстоянку. В настоящее время детально изучаются записи с камер видеонаблюдения.





Также в отношении водителя возбуждено административное производство по ряду иных нарушений правил дорожного движения. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Расследование находится на особом контроле полиции города Алматы и проводится в полном объеме. Призываем граждан не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники. Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - уточнили в полиции.







