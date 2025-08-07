Слабая работа таможни и затягивание ремонта приграничных КПП - Бектенов раскритиковал профильные министерства

Ответственные руководители министерств направлены в регионы для координации работы на местах

Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания в правительстве Казахстана по вопросам реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал профильные министерства за слабую организационную работу, сообщает пресс-служба кабмина РК.





Олжас Бектенов подверг критике слабую организацию таможенной службы и затягивание сроков ремонта автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Кыргызстаном.





Он поручил привлечь к ответственности за ненадлежащую организацию работы председателей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК.





Кроме того, ответственные руководители министерств направлены в регионы для координации работы на местах.





Вместе с тем перед ведомствами поставлены задачи по ужесточению требований к кадровому составу таможенной службы, в особенности задействованному на пунктах пропуска, а также по вопросам оснащения оборудованием и обеспечения доступа к интернету.





Бектенов потребовал от Минфина и Минтранса еженедельно отчитываться о ходе проведения реконструкции пунктов пропуска.





По данным Министерства финансов, на внешних границах Евразийского экономического союза (КНР, Республика Узбекистан, Туркменистан) в текущем году запланирована реконструкция 9 пунктов пропуска. На сегодня осуществлен ввод в эксплуатацию 4 пунктов: Капланбек, Атамекен, Кольжат и Алаколь. Модернизация пяти объектов будет завершена до конца текущего года. Сверх плана ведется реконструкция пассажирского пункта пропуска "Жибек жолы", завершение запланировано на первое полугодие 2026 года.





При модернизации акцент сделан на создание современных условий - шестиполосных подъездных дорогах, единой инфраструктуре для всех служб, включая электронные системы контроля, добавили в пресс-службе правительства.



