Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году - Токаев

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-иранского бизнес-форума.





В своем выступлении президент остановился на секторах, которые призваны придать новый импульс сотрудничеству двух стран. При этом первостепенное значение имеет наращивание транспортно-логистических связей.





Для нас важно развивать мультимодальные коридоры, соединяющие Центральную Азию с Персидским заливом, и особую роль в этом деле играет железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран. Объем грузоперевозок по этому маршруту может увеличиться вдвое к 2030 году, что, несомненно, будет иметь колоссальный экономический эффект. Оживление торговых отношений в регионе позволит запустить новые промышленные проекты. Кроме того, это обеспечит условия для открытия сервисных центров и производственных площадок", - подчеркнул Токаев.





Он также рассказал о планах строительства транспортно-логистического терминала в морском порту Шахид Раджаи, что откроет путь для прямой доставки казахстанской продукции на мировые рынки. Вместе с тем есть заинтересованность в налаживании связей портов Актау и Курык с иранскими портами Амирабад и Анзали. Есть планы по установлению партнерских отношений с морскими портами Бендер-Аббас и Чабахар.





В своем выступлении президент предложил укреплять сотрудничество в аграрной сфере.





В прошлом году товарооборот в агропромышленном секторе составил 220 млн долларов, а за 10 месяцев этого года объем продаж зерна достиг 280 млн долларов. Мы оказываем поддержку предпринимателям, инвестирующим в сельское хозяйство. На сегодняшний день реализуется ряд совместных проектов. В качестве примера можно привести деятельность иранской компании Solico Group, которая планирует построить в нашей стране молочный завод мощностью 200 тысяч тонн продукции в год, а также запустить производство детского питания. Как известно, компания Kourosh Food Industry также выразила заинтересованность в выходе на рынок Казахстана. Она намерена открыть в нашей стране предприятия по производству растительного масла и развитию птицеводства. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы всегда открыты к сотрудничеству. Приглашаю иранских предпринимателей к запуску совместных проектов и открытию современных производственных мощностей в Казахстане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Особое внимание президент также уделил сохранению Каспийского моря и его экосистемы.





Для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер. В следующем году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Данные мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений. Приглашаем иранских коллег принять активное участие в этих инициативах", - отметил президент Казахстана.





В свою очередь президент Ирана обозначил наиболее перспективные сферы торгово-экономического партнерства.





Частный сектор двух сторон уже обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества, таких как создание совместного иранско-казахского консорциума по судоходству на Каспии; строительство складов и распределительного центра сельскохозяйственной продукции в порту Актау; создание совместного завода по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане; открытие экспортного парка иранских строительных материалов в Алматы; развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта. Мы также поддерживаем создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощенную выдачу бизнес-виз и проведение торговых выставок в двух странах", - сказал Масуд Пезешкиан.



