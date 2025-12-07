06.12.2025, 11:41 173651
Генпрокуратура РК предупредила о новой схеме интернет-мошенничества
Фото: Depositphotos
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. Под предлогом "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счетчиков" злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим. В итоге ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии.
Рекомендуется:
- проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам;
- перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций;
- использовать двухфакторную аутентификацию;
- не раскрывайте данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам.
06.12.2025, 11:14 177571
В Алматы ожидаются снег и похолодание
Фото: Depositphotos
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Казгидромета, в Алматы с 6 по 10 декабря ожидается переменчивая погода - от плюсовых температур до снегопадов и похолодания, сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции.
6 декабря в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 6-8 °С.
7 декабря: переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Ночью 0 - минус 2 °С, днем плюс 6-8 °С.
8 декабря: переменная облачность, слабый дождь. Ночью 0 - минус 2 °С, днем плюс 3 - 5 °С.
9 декабря: переменная облачность, местами дождь и снег. Ночью минус 1 - минус 3 °С, днем 0 плюс 2 °С.
10 декабря: облачно, снег, местами сильный. Ночью и днем минус 7 - минус 9 °С, с дальнейшим похолоданием.
С 11 декабря осадков не прогнозируется.
По данным Казгидромета, в ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке, в центре страны ожидается низовая метель. По республике ожидаются туманы, гололед. После выходных на запад РК будет смещаться арктический антициклон, который затем, перемещаясь по республике, принесет значительное понижение температур. На северо-западе 8 декабря ожидается 5-13 мороза, на севере 10-15 мороза, с дальнейшим понижением.
Сегодня в Астане: осадки, 0 - минус 2 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, плюс 8-10 °C.
05.12.2025, 16:16 405236
Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: vecher.kz/Михаил Буренков
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель партии зеленых "Байтак" Азаматхан Амиртаев объявил, что официально выдвинул кандидатуру выдающегося казахского писателя, общественного деятеля и основателя антиядерного движения "Невада - Семей" Олжаса Сулейменова на Нобелевскую премию мира, сообщили в пресс-службе партии.
Эта инициатива свидетельствует о высоком признании вклада человека, который неустанно трудился во имя мира как в Казахстане, так и за его пределами. Историческая роль Олжаса Сулейменова, особенно его деятельность в движении "Невада - Семей", решающем факторе в закрытии Семипалатинского ядерного полигона", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил Азаматхан Амиртаев, Олжас Сулейменов - это не только духовная опора казахской нации, но и уникальная личность, которая донесла голос мира на международную арену. Выдвижение Сулейменова на Нобелевскую премию является проявлением исторической справедливости, подчеркнул Амиртаев.
05.12.2025, 13:19 442631
Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания
Фото: Depositphotos
Конаев. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Улькен Алматинской области прошли публичные слушания, посвященные обсуждению района строительства второй атомной электростанции, сообщает пресс-служба Агентства РК по атомной энергии.
Проведен анализ возможных районов размещения второй АЭС с учетом энергетической потребности в базовых мощностях, геологических факторов, электросетевой инфраструктуры и обеспечения стабильной электроэнергией растущей экономики страны. Данный анализ был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли Республики Казахстан, по итогам которого рекомендовано определить Жамбылский район Алматинской области в качестве района для строительства второй АЭС", - заявили в пресс-службе.
Как отметил директор департамента казахстанского содержания Агентства РК по атомной энергии Данияр Джансейтов, строительство второй АЭС обеспечит существенное развитие локального производства, создаст условия для развития малого и среднего бизнеса региона.
Как показывает мировая практика, одно рабочее место на АЭС создает до 10 новых рабочих мест в смежных отраслях экономики," - заявил он.
Подчеркивается, что в условиях глобального перехода к низкоуглеродной энергетике атомная генерация рассматривается как надежный и экологически чистый источник энергии.
В Казахстане будут использоваться реакторы поколения 3+, где безопасность реализуется по принципу многократного резервирования и сочетания пассивных и активных систем защиты. Современные реакторы признаны мировым сообществом экологичными и безопасными," - отметила директор департамента ядерной энергетики Агентства РК по атомной энергии Гульмира Мурсалова.
Кроме того, местные жителей выразили поддержку проекту, отметив его важность для создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры и сокращения энергодефицита в регионе и в целом по стране.
Мы поддерживаем строительство второй АЭС, поскольку это откроет новые возможности для нашего населения, создаст рабочие места и поможет решить вопросы энергоснабжения. Проект внесет вклад в развитие инфраструктуры и обеспечит стабильность для будущих поколений", - отметил председатель общественного совета Жамбылского района Алиев Багдат Байшалулы.
В мероприятии приняли участие жители села, общественные деятели, представители маслихата, Агентства РК по атомной энергии, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", РГП "Институт ядерной физики".
Ранее президент Токаев поручил заняться планированием строительства второй и третьей АЭС.
Напомним, 8 августа стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
05.12.2025, 11:30 458331
В Казахстане выявили десятки поддельных дипломов
Документы об образовании, не содержащие сгенерированные уникальный номер и QR-код, считаются недействительными
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявили 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их незаконным изготовлением, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
Материалы переданы в МВД и МКИ", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законодательством.
Для предотвращения незаконного оборота документов Министерством науки и высшего образования РК создана база данных дипломов, выданных с 1991 года (...) Документы об образовании собственного образца, не содержащие сгенерированные уникальный номер и QR-код, считаются недействительными", - добавили в ведомстве.
Ранее у работников национального парка в Абайской области выявили фальшивые дипломы.
05.12.2025, 11:11 462786
Безвизовый срок: правила пребывания казахстанцев в Кыргызстане изменились
Граждане Казахстана освобождаются от регистрации по месту пребывания в течение первых 30 дней
Бишкек. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правила пребывания граждан Республики Казахстан в Кыргызской Республике изменились с 1 сентября 2025 года, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
С 1 сентября 2025 года граждане Республики Казахстан смогут находиться на территории Кыргызской Республики до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней начиная с даты первого въезда. Этот принцип широко применяется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов", - уточнили в комитете.
Также сообщается, что граждане Казахстана освобождаются от регистрации по месту пребывания в течение первых 30 дней.
При планировании нахождения в Кыргызстане свыше указанного срока регистрация становится обязательной", - подчеркнули в пресс-службе.
При этом в случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.
По информации комитета, продлить срок законного нахождения в Кыргызской Республике возможно при наличии следующих документов:
- регистрация по месту пребывания;
- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- статусы "Кайрылман";
- "Мекен-карт";
- "Резидент-карт";
- а также иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.
Напомним, в Казахстане с начала года наложено 4,7 млрд тенге штрафов за нарушение миграционного законодательства.
04.12.2025, 20:01 557366
Сильных землетрясений в Алматы не ожидается - МЧС
На Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна
Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям РК сообщили, что сильных землетрясений в Алматы не ожидается.
4 декабря 2025 года в 12:44 по местному времени зарегистрировано землетрясение на территории Китайской Народной Республики. Проанализировав сложившуюся сейсмическую ситуацию, отмечаем, что на 15:00 4 декабря 2025 года на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна. На территории Алматинского прогностического полигона сильные землетрясения по сейсмической шкале МСК-64 К не ожидаются", - сказал заместитель директора Центра Ерик Алипулы.
Сегодня в Алматы произошло землетрясение силой три балла.
Стоит отметить, что, по словам сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, нет механизма, позволяющего с точностью предсказать начало землетрясений, пишет radiosputnik.ru.
Вообще это мечта всех ученых, занимающихся этой проблемой - уметь предсказывать землетрясение за несколько часов. Но, к сожалению, пока это только мечта, и надежных технологий, которые позволяли бы это делать, пока не существует", - заявил специалист.
Напомним, в январе прошлого года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
04.12.2025, 19:17 561331
Казахстанский фильм "Луч надежды" показали на кинофестивале ЮНЕСКО в Международный день инвалидов
Фото: МИД РК
Париж. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В парижской штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках второго Фестиваля короткометражных фильмов об инклюзии лиц с инвалидностью состоялся показ казахского короткометражного фильма "Луч надежды", сообщили в пресс-службе Министерстве иностранных дел РК.
Сюжет фильма, предоставленного на фестивале Министерством культуры и информации РК, Государственным центром поддержки национального кино и постоянным представительством РК при ЮНЕСКО, основан на перипетиях судьбы казахстанского парадзюдоиста Ергали Шамея. Самая важная борьба центрального персонажа в этом произведении разворачивается не на спортивной площадке, а в его собственном сознании, в котором он, несмотря на все сомнения и испытания, преодолевает свои страхи и учится двигаться вперед. Режиссером картины, снятой киностудией Dala Cinema, выступил Думан Еркимбек, продюсером Жалын Тлеубергенов, главную роль сыграл Назар Шерхан", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в МИД, что уже после завершения производства фильма Ергали Шамей блестяще выступил на Паралимпийских играх в Париже в сентябре 2024 года, где завоевал серебряную медаль в соревнованиях по парадзюдо в весовой категории до 73 кг.
Мероприятие, которое прошло в Международный день инвалидов, ежегодно отмечаемый 3 декабря, призвано поддержать кинокартины, повышающие осведомленность широкой общественности о неотъемлемых правах, сложных жизненных историях и ярких достижениях людей с ограниченными возможностями.
В рамках тематического кинофестиваля в ЮНЕСКО были показаны 25 короткометражных фильмов со всех континентов, раскрывающих повседневную действительность людей с инвалидностью, стоящие перед ними вызовы, и то, как они их последовательно преодолевают. Через универсальный язык кино данная инициатива стремится подчеркнуть ценность культурного разнообразия и продвигать инклюзивные подходы в образовании, спорте и других сферах жизни современного общества.
04.12.2025, 15:52 427146
В Казахстане запустили петицию о пересмотре территорий под игорный бизнес в Бурабае
Территории, где планируют наладить игорный бизнес, относятся к национальному природному парку
Кокшетау. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запущена петиция о пересмотре территорий под игорный бизнес в Бурабае. По словам авторов петиции, данные территории входят в состав национального природного парка.
Как отмечается в тексте петиции, в сентября текущего года акимат Акмолинской области принял постановление об определении границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов) в Бурабайском районе Акмолинской области. Согласно документу, к таким территориям отнесены участки, расположенные в городе Щучинске (юго-восточное побережье озера Щучье, микрорайоны "Санаторий "Светлый" и "Санаторий "Щучинский"), в северо-западной части побережья озера Большое Чебачье, вокруг озера Текеколь, а также в поселке Бурабай и селах Сарыбулак и Окжетпес.
Выражаю обеспокоенность данным решением, так как указанные территории входят в состав национального природного парка "Бурабай", являющегося одной из главных природных достопримечательностей Казахстана и популярным курортом оздоровительного и экологического туризма", - сказал инициатор.
Он убежден, что размещение игорных заведений на берегах озер и в непосредственной близости от курортных зон может нанести ущерб экологии региона, включая водные ресурсы и лесной массив. Также существует риск искажения туристического облика Бурабая, ассоциирующегося с природой, отдыхом и здоровьем.
Вместе с тем распространение игорного бизнеса может негативно повлиять на молодое поколение Бурабайского района. В целом данное намерение "противоречит концепции устойчивого туризма и экологического развития региона".
Автор петиции просит рассмотреть вопрос о пересмотре границ территорий, определенных акиматом, в части исключения зон, расположенных в пределах или вблизи природных и рекреационных территорий Бурабая. Провести общественное обсуждение данного вопроса с участием экологов, жителей, предпринимателей и представителей туристической отрасли.
Также предлагается рассмотреть возможность переноса игорной зоны в экономически неосвоенные или удаленные районы области, где развитие инфраструктуры не нанесет вреда окружающей среде.
06.12.2025, 11:14В Алматы ожидаются снег и похолодание 06.12.2025, 11:41165371Генпрокуратура РК предупредила о новой схеме интернет-мошенничества 06.12.2025, 10:34Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики96861Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики 06.12.2025, 11:58Минэнерго Казахстана рассматривает использование альтернативных экспортных маршрутов после атаки на КТК88911Минэнерго Казахстана рассматривает использование альтернативных экспортных маршрутов после атаки на КТК 06.12.2025, 12:1386126Казахстан возобновит международную торговлю рогами сайгака 04.12.2025, 19:17552726Казахстанский фильм "Луч надежды" показали на кинофестивале ЮНЕСКО в Международный день инвалидов 04.12.2025, 20:01548696Сильных землетрясений в Алматы не ожидается - МЧС 05.12.2025, 11:11454186Безвизовый срок: правила пребывания казахстанцев в Кыргызстане изменились 05.12.2025, 11:30450051В Казахстане выявили десятки поддельных дипломов 04.12.2025, 11:12435566Перечень социально значимых продтоваров расширят в Казахстане 04.12.2025, 19:17552726Казахстанский фильм "Луч надежды" показали на кинофестивале ЮНЕСКО в Международный день инвалидов 04.12.2025, 20:01548696Сильных землетрясений в Алматы не ожидается - МЧС 24.11.2025, 17:29527711Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 05.12.2025, 11:11454186Безвизовый срок: правила пребывания казахстанцев в Кыргызстане изменились 05.12.2025, 11:30450051В Казахстане выявили десятки поддельных дипломов
