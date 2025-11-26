25.11.2025, 16:40 94791
В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приказом министра экологии и природных ресурсов внесены изменения в типовые правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов, передает корреспондент агентства.
Вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами", - сообщается в тексте приказа.
При этом отмечается, что в случае незаконной вырубки зеленых насаждений, включенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, предусматривается компенсация в стократном размере.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в центре Алматы забетонировали деревья.
К сожалению, что это не единичный случай варварского отношения к зеленым насаждениям в городе. В СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
новости по теме
26.11.2025, 14:47 11416
Одни и те же грабли: как не попасть в финансовую пирамиду
Фото: Kaspi.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на то, что само словосочетание "финансовая пирамида" мы воспринимаем как что-то плохое, до сих пор есть те, кто их продвигает и те, кто с энтузиазмом в них участвует. В этом тексте мы рассказываем о том, чем мошенники прикрывают современные пирамиды и почему участие в них никогда не бывает выгодным.
Что такое финансовая пирамида?
Это такая мошенническая схема. Организаторы предлагают участникам внести определенную сумму и привести друзей, родных и знакомых, которые сделают такой же взнос. Через время, благодаря притоку новых участников, "старички" могут вернуть свой взнос и приумножить его, за счёт тех денег, которые принесли новенькие.
А в чем подвох?
Проблема кроется в том, что рано или поздно приток новых участников прекращается. Это значит, что в пирамиду перестают поступать деньги, и те, кто пришел раньше уже не получат назад свои денег, не говоря уже о процентах.
Но ведь взносы чаще всего небольшие. Не логичнее ли рискнуть этой суммой ради возможности получить больше?
Создатели финансовых пирамид делают ставку именно на такую логику. Рискнувшие и получившие прибыль участники, с наибольшей долей вероятности вернутся в пирамиду по второму и третьему кругу, принося все большие и большие суммы. Это будет продолжаться до тех пор, пока пирамида не "лопнет", а создатели не пропадут со всеми деньгами "вкладчиков".
А это вообще легально?
Нет. Создание и руководство финансовой или инвестиционной пирамидой в Казахстане запрещено статьей 217 Уголовного Кодекса. Создателям пирамид в Казахстане грозит лишение свободы сроком до семи лет.
А как тогда появляются все новые и новые пирамиды?
Мошенники часто прикрывают пирамиды маской легального бизнеса. Например, говорят, что инвестируют деньги клиентов в предприятия в сфере туризма или шоу-бизнеса, продают косметику, украшения или что-то ещё. По факту же никаких инвестиций или торговли нет, и вся прибыль формируется исключительно за счет взносов прибывающих участников
Ещё одно прикрытие - это "народные" игры, типа "Общего котла". Якобы, в нее играют честные люди, которые хотят заработать денег для себя и своих семей, и обманывать других игроков в этом случае бессмысленно.
Важно понимать, что суть финансовой пирамиды от этого не меняется - поток "новичков" заканчивается, пирамида *лопается", а ее организаторы пропадают со всеми деньгами.
А как отличить такую пирамиду от реального бизнеса?
Есть несколько "красных флагов":
- Обещания быстрого и большого дохода без риска.
- Активные призывы или даже требования приводить в "бизнес" друзей и знакомых. Иногда от количества людей, которых вы привели, зависит ваш доход.
- Нет прозрачной схемы заработка. Вам не объясняют, откуда берется баснословная прибыль. Вместо этого есть размытые формулировки вроде "инвестиции в криптовалюту" или "игры на биржах" без каких-либо подробностей.
А разве пирамида не может существовать долго, и тогда финансовые риски будут минимальны?
Чем дольше существует пирамида - тем больше в ней участников и крупнее суммы их вкладов. Соответственно, выплачивать им "дивиденды" тоже должны в большем объеме. Это требует огромного количества новых участников, набрать которое быстро становится невозможным. Значит, пирамида все равно "лопнет" - это лишь вопрос времени. Наверняка можно сказать одно: чем "старше" пирамида, тем больше пострадавших и выше сумма ущерба.
Помните, что каким бы ни был соблазн получить лёгкие деньги, и как бы убедительны ни были те, кто зазывает вас в пирамиду, итог у всего этого один - потерянные накопления и долги, вместо обещанного богатства.
Кстати, в рамках кампании "Kaspi.kz против мошенников" вышел новый ролик. Он как раз показывает работу финансовых пирамид.
Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном YouТube-канале Kaspi.kz.
26.11.2025, 12:11 21466
Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области
Фото: КНБ
Рассказать друзьям
Актобе. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября 2025 года Пограничной службой КНБ пресечена попытка нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области, сообщили в пресс-службе КНБ.
В ходе осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов обнаружены 10 иностранных граждан. Начато досудебное расследование по статьям 24 и 394 Уголовного кодекса", - проинформировали в пресс-службе.
Иная информация разглашению не подлежит.
24.11.2025, 17:29 203491
Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год
Рассказать друзьям
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре у всех казахстанцев будет дополнительный выходной - 16 декабря, в День Независимости, передает корреспондент агентства.
В этом году День Независимости выпадает на вторник, и для всех работников 16 декабря будет официальным выходным. Дополнительные переносы выходных к этой дате не предусмотрены.
31 декабря в Казахстане остается рабочим днем. Новогодние выходные приходятся на первые числа января.
Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января: первые два дня праздничные, следующие два - суббота и воскресенье.
Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
24.11.2025, 15:50 211676
Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина
Наибольшую популярность ей принесла роль пани Зоси в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев"
Рассказать друзьям
Москва. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 86-м году жизнь скончалась российская актриса Валентина Шарыкина, сообщает Telegram-канал Театра сатиры.
Сегодня в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина", - сказано в сообщении.
Актриса родилась 25 февраля 1940 года. Окончила ВТУ имени Б. В. Щукина. В 1962 году ее приняли в труппу Театра сатиры, пишет РИА Новости.
На счету Шарыкиной более 70 ролей в театре и кино. Наибольшую популярность ей принесла пани Зося в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев" (1966-1980). Артистка также известна по картинам "Судьба играет человеком" (1968), "Алло, Варшава" (1971), "Женский монастырь" (1972), "Даун Хаус" (2001), "Долгое прощание" (2004), "Истребители" (2013).
24.11.2025, 15:28 214751
На портале eGov появился новый метод авторизации для пользователей вне зоны действия мобильной сети
Фото: НИТ
Рассказать друзьям
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале электронного правительства eGov.kz, а также на его компонентах (сервис eOtinish, платформа Smart Bridge, портал "Открытое правительство") появился новый способ авторизации пользователей, сообщили в АО "Национальные информационные технологии".
По информации АО "НИТ", теперь пользователям доступны несколько вариантов аутентификации:
- eGov QR - вход через сканирование QR-кода в мобильном приложении eGov Mobile;
- авторизация с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) - подтверждение выполняется через SMS-код;
- вход по логину и паролю - пользователь вводит ИИН и пароль, а подтверждение личности выполняется с помощью ЭЦП.
Если пользователь активно использует мобильное приложение eGov Mobile для авторизации, ему рекомендуется функция сканирования QR-кода - eGov QR.
Новый механизм авторизации с использованием логина (ИИН) и пароля удобен в случаях, когда пользователь находится вне зоны действия сети мобильных операторов. В этом варианте подтверждение личности через SMS-код не требуется. Пользователю также предоставлена возможность восстановления пароля в случае его утраты. Система автоматически определяет доступные пользователю данные и предлагает соответствующие поля для ввода. После успешной проверки информация подтверждается с помощью ЭЦП, что завершает процесс авторизации и обеспечивает безопасный вход в личный кабинет", - пояснили в пресс-службе компании.
Новый механизм дополняет существующие методы, расширяя перечень доступных способов аутентификации на портале. Обновление направлено на повышение безопасности, удобства использования и предоставление альтернативного способа идентификации для доступа к цифровым государственным услугам портала eGov.kz и его компонентов.
24.11.2025, 13:57 221656
Запугивание людей, дискредитация госорганов: в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в Сети
С начала года выявлено 100,8 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с противоправным содержанием
Рассказать друзьям
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана ответили на запрос депутатов о борьбе с пранкерами, которые своими розыгрышами и использованием возможностей искусственного интеллекта запугивают людей, дискредитируют государственные органы и дестабилизируют общество.
В МВД заверили, что в соответствии с действующим законодательством применяются меры ответственности в отношении лиц, распространяющих противоправный контент или совершающих правонарушения посредством Сети.
Сообщается, что с начала года за мелкое хулиганство к административной ответственности привлечено более 22 тыс. лиц. К примеру, за нецензурную брань блогера арестовали на 15 суток, пранкеров, которые устроили розыгрыш с "трупом" и нападением с топором в лифте, взяли под арест на сроки от 15 до 30 суток.
Также ведомство проводит мониторинг социальных сетей и интернет-площадок на предмет выявления противоправного контента (призывы к насилию, распространение опасных челленджей, деструктивных идей и др.). Организовано взаимодействие с уполномоченными государственными органами и админами интернет-ресурсов по блокировке незаконных материалов и ограничению доступа к ним.
С начала года выявлено 100,8 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с противоправным содержанием (в том числе деятельность финансовой пирамиды - 15 301, порнографические материалы - 24 662, интернет-казино - 4 601, реклам электронного казино и интернет казино - 17 297, распространение ложной информации - 22 063, по линии наркопреступлений - 1 981, интернет-мошенничество (фишинговых сайтов) - 2894, оружие - 312, суицид - 426, нарушение норм закона "О связи" - 1400, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия - 1193 и другие - 8 673). На сегодняшний день из вышеуказанного количества противоправных ресурсов заблокировано 28 554 (в том числе распространение порнографии - 16 524, распространение ложной информации - 372, реклама электронного казино и (или) интернет казино - 5 576, деятельность финансовой пирамиды - 3 419, деятельность интернет-казино (или онлайн казино)-1 114, по линии наркопреступлений - 518, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия - 62, интернет-мошенничество (фишинговый сайт) - 513, распространение информации, пропагандирующей суицид -50, оружие - 25)", - привели данные в министерстве.
Кроме того, принимаются меры по обеспечению постоянного присутствия полиции в общественных местах. На наиболее криминогенных участках городов установлены 209 стационарных постов полиции. Патрульные несут службу на модульных постах в круглосуточном режиме, обеспечивая прием обращений и заявлений граждан.
В целом министерством на постоянной основе проводится профилактическая работа по предотвращению негативного влияния интернет-контента и принимаются соответствующие меры реагирования", - заключили в ведомстве.
Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность применением мошенниками и блогерами-пранкерами возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях и потребовали от властей принять соответствующие меры. По их словам, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими.
24.11.2025, 13:38 224771
Казахстанцев предупредили о новой мошеннической схеме "ошибочных переводов"
Граждане получают SMS-сообщения о зачисленных суммах на банковский счет либо реальный денежный перевод
Рассказать друзьям
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с "ошибочными переводами" денежных средств.
Как рассказали в Нацбанке, одной из наиболее распространенных схем мошенничества является рассылка ложных уведомлений о поступлении денежных средств. Граждане получают SMS-сообщения о зачисленных суммах на банковский счет. Затем им звонят злоумышленники, представляются отправителем денежных переводов и под предлогом ошибочного перечисления просят вернуть деньги обратно. Однако подобные сообщения являются поддельными.
При получении таких сообщений или звонков проверяйте движение денежных средств исключительно через официальное мобильное приложение или интернет-банкинг вашего банка. Рекомендуется с особой осторожностью относиться к SMS-сообщениям от неизвестных номеров и не переходить по подозрительным ссылкам", - предостерегли в ведомстве.
Кроме того, возможен еще один вариант мошеннической схемы, при котором злоумышленники осуществляют реальный перевод денежных средств на счет гражданина. Впоследствии получателю звонят злоумышленники, которые представляются отправителем данного перевода, сообщают об "ошибочном переводе" и просят вернуть средства, но уже на счет третьего лица. В ходе разговора они могут оказывать психологическое давление либо угрожать обращением в правоохранительные органы или суд. Зачастую злоумышленники могут представляться сотрудниками силового блока или работниками Национального банка, запрашивая личные и банковские данные.
В случае возникновения подобной ситуации или при поступлении денежных средств Национальный банк рекомендует воздерживаться от переводов на счета третьих лиц, а также незамедлительно связаться со своим банком для уточнения процедуры возврата. При необходимости обратитесь в ближайшее отделение банка для подачи соответствующего заявления", - пояснили в Нацбанке.
В ведомстве напомнили, что работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.
Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", - заключили в пресс-службе.
Напомним, с начала года в Казахстане ликвидировано 12 мошеннических call-центров, 7 из них - за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.
24.11.2025, 12:40 225591
В Павлодаре освободили от уголовной ответственности выбросившую из окна детей женщину
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области освободил от уголовной ответственности выбросившую из окна детей женщину, сообщает Pavlodarnews.kz.
Женщину освободили от уголовной ответственности. Основание - на момент совершения преступления, предусмотренного третьей частью статьи 99 - "Убийство", она находилась в невменяемом состоянии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 34-летней подсудимой назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Напомним, летом в Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама. Позже скончался один из выброшенных из окна детей.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.11.2025, 10:47В Казахстане утвержден перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых 26.11.2025, 09:2723841Исследовательский центр энергетического перехода создают Минэнерго РК и PowerChina 26.11.2025, 12:1118861Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области 26.11.2025, 10:1817806На территории Казахстана произошло землетрясение 26.11.2025, 11:4417356В Алматы сносят незаконно построенное здание 21.11.2025, 10:47382541На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году 21.11.2025, 14:58Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации380921Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации 20.11.2025, 18:39371836Малый бизнес бьет тревогу: новые налоговые нормы лишают упрощенку доступа к корпоративному рынку 20.11.2025, 15:40360411Базовую ставку могут снизить в Казахстане в 2026 году 20.11.2025, 14:02357411Казахстан ожидает рост ВВП до 5,4% в 2026 году 11.11.2025, 15:05428331Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 14.11.2025, 14:07398331В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки397531Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 21.11.2025, 10:47382541На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году 21.11.2025, 14:58Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации380921Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?