Алматинцы требуют остановить варварскую обрезку деревьев в Центральном парке отдыха
Фото: Facebook/Экологическое общество Алматы
Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить варварскую обрезку, уродующую деревья в Центральном парке отдыха, передает корреспондент агентства.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Деревья подвергающиеся обрезке, навсегда перестают выполнять санитарно-гигиенические функции по очистке воздуха от пыли и смога, выделению кислорода, охлаждению и увлажнению воздуха от знойной жары, не дают тени, не защищают население от палящего солнца. Обрезка-обрубка приводит к дальнейшей гибели деревьев, парусности и падению деревьев. В местах среза вытекает сок, образуются трещины, происходит обморожение и высыхание стволов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Экологического общества в соцсетях.
В обществе заявили, что в парке намерены "уничтожить обрезкой-обрубкой" 181 дерево.
Нет никаких фото-видео доказательств, свидетельствующих, что 181 дерево имеет сухие ветви. Деревья без разбору обрекли на уничтожение через рубку-обрезку. Отсутствует документация на деревья, деревья не отмечены, нет четко обозначенных координат их расположения. Упавшая в парке в прошлом году ветка ясеня, категорически не является обоснованием для рубки-обрезки остальных деревьев парка. Кроме того, к падению ветки привела именно проводимая ранее необоснованная обрезка-обрубка под 6 м голый столб, приведшая к ослаблению дерева", - заявили экоактивисты.
Учитывая вышеизложенное, Экологическое общество и жители города требуют от акимата Алматы незамедлительно отозвать выданное разрешение (согласование) на обрезку 181 дерева в Центральном парке отдыха.
Мы против превращения парка в пустыню и уничтожения зеленых насаждений. Кроме того, требуем возвращения земельного участка Центрального парка в государственную собственность с оформлением в постоянное землепользование. Считаем незаконным и неправильным решения акимов 2018 и 2020 годов о передаче территории парка в частное временное пользование", - сказано в обращении.
Ранее премьер-министр РК потребовал не допустить сокращения зеленого фонда городов.
Напомним, в Алматы строительной компании ТОО "Qazaq Stroy Almaty" разрешили снести более 2,7 тысячи деревьев в микрорайоне Дарабоз. При этом застройщик превысил лимит и незаконно вырубил еще более двухсот деревьев и кустарников. В компании попытались представить вырубку деревьев как большое благодеяние. По словам главы строительной компании, на участке, где уничтожили деревья, росла дикая поросль, валялся мусор и было "небезопасно".