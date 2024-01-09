Qazaq Stroy попытался представить вырубку деревьев как большое благодеяние

По словам главы строительной компании, на участке, где уничтожили деревья, росла дикая поросль, валялся мусор и было "небезопасно"

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Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В строительной компании Qazaq Stroy - В строительной компании Qazaq Stroy прокомментировали вырубку нескольких тысяч деревьев в микрорайоне Дарабоз, вызвавшую негодование алматинцев.





Глава Qazaq Stroy Болат Ибрагимулы заверил, что на протяжении всего времени компания постоянно проводила переговоры и встречи с жителями близлежащих территории.





Ими неоднократно поднимались ряд проблемных вопросов, которые мы, соответственно, взяли не только во внимание, но и обязались исполнить, подписав с жителями меморандум", - сказал он.





Директор строительной компании утверждает, что на месте, где произошла вырубка, ранее была дикая поросль, участок был завален мусором, отсутствовали пешеходные дорожки, освещение.





Помимо жилого комплекса с государственной школой на 1200 мест, дошкольного учреждения, многоуровневого паркинга и территорией для выгула собак в проекте мы предусмотрели также современный парк (...) где жители смогут проводить время", - обещает застройщик.





По его словам, согласно подсчету деревьев, который провела специализированная компания, их количество составило 2979 штук.





Из них на 182 дерева мы получили разрешение на пересадку, а на 2797 - на вырубку. Мы провели все в соответствии и требованием законодательства РК и поэтому получили все необходимые документы. Компенсационная посадка по закону составляет 1 к 10. Итого в этом году мы высадим 27 970 деревьев. В первую очередь высаживать начнем на территории ближайших жилых комплексов, а после по всему городу", - заверил Болат Ибрагимулы.





При этом он подчеркнул, что вся эта работа будет проводиться совместно с акиматом, общественным советом города, общественными деятелями, активистами, где любой желающий сможет принять участие в компенсационной высадке.





Все 27 970 деревьев мы посадим в этом году. Это наша персональная ответственность", - добавил глава компании-застройщика.





Ранее сообщалось, что компания ТОО "Qazaq Stroy Almaty", помимо разрешенных на вырубку 2797 деревьев, незаконно уничтожила более двухсот деревьев и кустарников в Алатауском районе Алматы для возведения очередного "человейника". По данному факту заведено уголовное дело.





Практику с пересадкой деревьев прокомментировали эксперты. Эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан сказала, что "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".





Эколог и гражданский активист Абай Ерекенов отметил, что пересаживать деревья нельзя. Это практически бессмысленная процедура, потому что большая часть пересаженных деревьев погибнет.





Что касается посадки саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись. По словам алматинцев, вместо уничтоженных реликтовых деревьев высаживаются "чахлые прутики".



