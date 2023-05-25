Пустить их на производство: сократить популяцию сайгаков предложили депутаты агропартии "Ауыл"

С депзапросом по истреблению слишком возросшей, по мнению депутатов, популяции животных они обратились к премьер-министру

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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пустить сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам, предлагают депутаты от агропартии "Ауыл", призванной защищать интересы сельчан.





Один из предложенных депутатами способов - пустить животных на мясо", - пишет Informburo.





По их словам, сейчас ситуация для сельского хозяйства весьма тревожная - количество сайгаков резко выросло. Буквально на днях Минэкологии озвучило цифру - 2 млн особей.





По расчету профильного министерства, сайгаков должно быть не более 750-770 тысяч", - подчеркнули депутаты.





Депутатов тревожат миллионные убытки, которые понесут крестьянские хозяйства, если сайгаки затопчут их поля.





К примеру, в СКО в год так портятся около 150 тысяч гектаров полей. Если считать в среднем, с 1 га пропадает 10 центнеров продукции, то есть убытков выходит на 14 млрд тенге. Фермеры, которые не могут вернуть долги по кредитам, становятся банкротами", - тревожатся депутаты.





В сложившейся ситуации мажилисмены видят два выхода: либо платить фермерам компенсацию, либо пускать "лишних" сайгаков под нож.





Убийство сайгаков ради рогов партийцев тоже не смущает.





Тех, кто отрезает сайгачьи рога, судят. Среди них есть и подростки, которые сделали это без умысла. Мы здесь не оправдываем нарушителей закона. Но не нужно доводить проблему до такого уровня", - заявляют авторы депзапроса.





Они также обеспокоены тем, что павшие сайгаки могут стать источником болезней.





Первое богатство Казахстана - это народ. Мы сейчас будем защищать сайгаков или людей от сайгаков? Возможно, нужно упорядочить их популяцию в кратчайшее время, пустить их на производство, использовать рога, мясо, шкуру. А если правительство боится "проклятия сайгаков", то нужно ввести механизм полной выплаты убытков фермерам. Этот вопрос нуждается в конкретном решении", - заявили депутаты.





Для справки





В настоящее время сайгаки занесены в Красную книгу России. А в Казахстане животное внесено в список редких и исчезающих видов. Охота на сайгаков запрещена.





В естественных условиях сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, Западной Монголии и России (в Астраханской области и Калмыкии).





В Казахстане после падежа в 2015 году сайгачье поголовье увеличилось в 12 раз.





Такой впечатляющий рост стал возможен благодаря усилиям по борьбе с браконьерством. Это, безусловно, хорошая новость. Однако у нее есть и другая сторона. Из-за восстановления численности на сайгу могут вновь разрешить охоту, а это может спровоцировать увеличение браконьерского отстрела", - пишет Factcheck.kz.





Стоит отметить, что это уже не первое предложение разрешить официальное убийство сайгаков, внесенное под предлогом вытаптывания фермерских посевов.





Так, в прошлом году Минэкологии РК заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.





Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили , что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.





В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.





Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги. В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.





Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно. Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.





Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.





На днях Минэкологии опубликовало данные авиаучета сайгаков, согласно которым численность животных достигла 2 млн особей.





Ранее ведомство сообщало , что численность сайгаков в Казахстане может увеличиться до 3 млн особей.





20 мая стало известно о массовом падеже сайгаков в Западно-Казахстанской области. Из порядка 150 павших животных 95% составляют сеголетки, 5% - самки.





15 мая в Казахстане завершилась месячная акция по защите сайгаков, которая стартовала в апреле.



