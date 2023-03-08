07.03.2023, 17:55 7361
Более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
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Уральск. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - У жителя поселка Чапаево Западно-Казахстанской области изъяли 465 рогов сайги.
Крупную партию дериватов 38-летний житель Акжайыкского района прятал в хозяйственной постройке.
По данному факту начато досудебное расследование.
Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям", - сообщает Polisia.kz.
Напомним, ранее браконьеров, истреблявших сайгаков, задержали в Мангистауской области. Преступники нанесли государству ущерб на сумму более 1 млрд тенге.
Отметим, что подобные вещи невозможно измерять деньгами. Урон, нанесенный окружающей среде, не может быть измерен никакими деньгами. Озвученные цифры ущерба никак не отражают истинные масштабы трагедии и нанесенного природе вреда.
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04.03.2023, 19:49 19916
Поднялся уровень Аральского моря
Фото: акимат Кызылординской области
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Кызылорда. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По словам специалистов, в настоящее время уровень воды в Аральском море повысился до 48 см. Об этом сообщили в пресс-службе акима Кызылординской области.
Как сообщил и.о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов, до сих пор объем воды, собранной в Северном Аральском море, снижался с 27,0 млрд кубометров до 18,5 млрд кубометров, а уровень воды до 40,42 мБС (метр Балтийской системы). С октября 2022 года до сегодняшнего дня уровень воды в море повысился до 40,90 мБС, или 48 см, а объем собранной воды составил 19,7 млрд кубометров.
При этом если в прошлом году объем поступившей в Аральское море воды составил 816 миллионов кубометров, то уже за 2 месяца текущего года поступило 803 млн кубометров.
Как сообщалось ранее, премьер-министр поручил новому министру экологии активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря.
01.03.2023, 17:47 31561
Смаилов поручил принять более активные меры по озеленению Астаны
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в ходе совещания подчеркнул, что требуется принять более активные меры по озеленению Астаны и динамично наращивать число новых насаждений каждый год, сообщает пресс-служба главы правительства.
Также аким столицы Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, в том числе генерального плана развития города до 2035 года, программы реновации до 2030 года и единой концепции озеленения.
Он проинформировал о прогнозируемых темпах ввода нового жилья, мерах по решению проблем дольщиков, строительстве ТЭЦ-3 и газовых теплостанций, запуске насосно-фильтровальной станции для производства питьевой воды, проектировании шести электрических подстанций и крупного канализационно-очистного сооружения.
Кроме того, аким рассказал о планах по строительству и ремонту автодорог (30 проектов), запуску движения на мосту через реку Есиль по проспекту Тауелсиздик, обновлению автобусного парка (+400 единиц), реализации проекта LRT, а также открытию новых школ в рамках нацпроекта "Комфортная школа" (24 единицы), медицинских и других объектов социальной инфраструктуры.
Алихан Смаилов подчеркнул важность сохранения в столице высоких темпов жилищного строительства и опережающего развития инженерной инфраструктуры. При этом он обозначил необходимость усилить контроль за соблюдением застройщиками утвержденных норм и законодательства в целом.
Кроме того, на совещании с подробными докладами о реализации инфраструктурных проектов, развитии энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения, а также ликвидации незаконных свалок выступили министры индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, экологии и природных ресурсов - Зульфия Сулейменова и вице-министр энергетики Асет Магауов.
Подводя итоги обсуждения, премьер-министр поручил всем госорганам обеспечить качественное исполнение задач, поставленных главой государства, по своим направлениям.
Ранее на заседании, посвященном развитию столицы, президент Токаев дал ряд поручений по благоустройству Астаны.
28.02.2023, 12:49 39411
Министр экологии прокомментировала продажу собачатины в рестораны Астаны
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Информация по поводу продажи собачатины изучается Министерством экологии и природных ресурсов, сообщила в кулуарах правительства глава ведомства Зульфия Сулейменова.
Журналисты спросили министра по поводу информации в социальных сетях о том, что мужчина продает собачье мясо, сообщает inform.kz.
Я буквально на прошлой неделе была в Атырауской области, встречалась с населением, там также поднимался вопрос в части защиты животных, бродячих животных. Мы понимаем, что действительно вызывает обеспокоенность и у населения, и у нас по поводу жестокого обращения и собачатины. Мы уже провели достаточно большую работу с акиматами в части наличия инфраструктур, потребности, ситуации и так далее", - прокомментировала Зульфия Сулейменова.
Она добавила, что в ближайшее время министерство начнет консультации с зоозащитниками и другими представителями гражданского общества, чтобы выработать механизмы, которые будут работать в части реализации закона о защите животных, информирует tengrinews.kz.
Касательно собачатины - мы вопрос изучаем. Но вместе с тем есть моменты, должна быть проведена проверка со стороны санитарно-эпидемиологического контроля. Второй момент в части факта нарушения законодательства - ожидаются меры со стороны МВД. Мы, как уполномоченный орган, который разрабатывал данный законопроект, буквально вчера обсуждали данный вопрос у себя внутри. Я думаю, что в ближайшее время мы свяжемся и с МВД, и Минздравом в части выработки дальнейших мер", - цитирует zakon.kz министра экологии.
Ранее был задержан житель Акмолинской области, промышлявший отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш в рестораны.
По данному факту назначены необходимые экспертизы. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные подробности расследования не разглашаются.
28.02.2023, 12:30 39931
Жители Актау собираются судиться с властями города из-за вырубки аллеи
Чиновники уверяют, что 40% саженцев не прижились
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Актау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау собираются подать в суд на местных чиновников из-за вырубки аллеи, которую горожане насадили ко Дню Победы минувшей весной.
130 саженцев были были посажены год назад ко Дню Победы. Каждое растение носило имя ветерана. А на днях люди увидели, что на месте, где еще недавно были молодые саженцы, сейчас голая земля, сообщает телеканал "Астана".
У нас каждое дерево было поименное, каждый подписал. Из-за чего люди так волнуются и переживают, и даже сейчас девушка одна говорила, что со слезами на глазах, реально потому что обидно. У которых деревья вот так не прижились, они приходили и досаживали другие. Они покупали. И эти деревья мы купили и сами лично посадили", - рассказала жительница Актау Ольга Титова.
Актаусцы обращались в акимат. Чиновники, по их словам, пояснили, что 40% саженцев не прижились. Пришлось сад уничтожить. Но горожане в это не верят.
Может, 10% было, да, но деревья все-таки цвели, они прижились хорошо. Можно было сделать по-человечески, через соцсети, что планируется здесь какая-то застройка плановая, мы бы пришли и просто эти деревья пересадили", - сказал горожанин Александр Кулькаев.
В подтверждение своих слов горожане показывают видео, которое было снято как раз осенью прошлого года. В отделе ЖКХ в ответ на это сняли свои кадры. По их словам, сад уничтожили вполне справедливо.
Там вид был вообще не очень. У нас тоже есть подтверждающее видео, где были убраны эти таблички и состояние саженцев", - сказал заместитель руководителя отдела ЖКХ города Жанболат Жакипов, добавив, что осенью подрядной организацией был проведен анализ состояния насаждений.
Сейчас местные власти обещают на этом месте посадить сотни деревьев и многолетних цветов. Но местные жители намерены подать в суд на чиновников.
Почему физическому какому-то лицу, который дерево убрал, ему говорят, что вы должны за это посадить там 10 деревьев либо административный штраф, я думаю, почему мы не можем подать в суд? Приказ кто дал? Конечно, управляющая компания сама не смогла бы выдернуть это все без приказа, конечно, вышестоящие чиновники", - считает Ольга Титова.
Людям же предлагают обратиться в акимат, чтобы имена ветеранов увековечить на стеле, ее вариант сейчас рассматривается.
Напомним, в Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья, а в горах Алматы уничтожили еще один плодовый сад. В Караганде на месте будущей застройки варварски вырвали сорок деревьев.
27.02.2023, 17:47 42501
Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов
Фото: telegram/UKIMET
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Досбол Бекмагамбетов назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК, сообщает пресс-служба правительства.
По данным Комитета по водным ресурсам, Досбол Бекмагамбетов родился 14 августа 1979 году в селе Киевка Нуринского района Карагандинской области.
Карьера:
с 19.09.2007 по 03.07.2008 работал главным специалистом - уполномоченным государственным экологическим инспектором по Нуринскому району Карагандинского областного территориального управления охраны окружающей среды;
в период с 03.07.2008 по 07.02.2012 работал в Нура-Сарысуском департаменте экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, главным специалистом - уполномоченным государственным экологическим инспектором по Нуринскому району;
с 08.02.2012 по 25.03.2016 занимал должность заместителя акима Нуринского района Карагандинской области;
25.03.2016 года избран депутатом Нуринского районного маслихата Карагандинской области VI созыва;
20.09.2016 - 17.02.2017 занимал должность эксперта управления правового обеспечения Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
с 09.03.2017 по 03.09.2018 занимал должность главного специалиста - государственного инспектора РГУ "Есильская бассейновая инспекция" Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
с 04.09.2018 по 02.02.2020 занимал должность заместителя руководителя РГУ "Есильская бассейновая инспекция" Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
с 03.02.2020 по 25.04.2021 занимал должность руководителя РГУ "Есильская бассейновая инспекция" Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что Елдос Наширали назначен председателем Комитета информации МИОР.
23.02.2023, 16:53 67001
"Қарағанды Су" оштрафовали на 5,5 миллиона тенге за слив сточных вод в реку Букпа
В настоящее время ТОО "Қарағанды Су" продолжает работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе №10
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Караганда. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Управление санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би города Караганды по результатам проверки подтвердило факт излития сточных вод в реку Букпа.
По результатам проведенной внеплановой проверки в отношении ТОО "Қарағанды Су" составлен протокол об административном правонарушении по статье 425 часть 1 КоАП РК со штрафом в размере 1600 МРП (5 млн 520 тыс тенге. Прим. KAZAKHSTAN TODAY) за сброс сточных вод и отсутствие плана ликвидации аварии", - сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Руководству компании вручено предписание об устранении нарушений с определением конкретных мероприятий и сроками его исполнения. В настоящее время ТОО "Қарағанды Су" продолжает работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе №10.
Учитывая особую важность данного вопроса, информация направлена в аппарат акима города Караганды и департамент экологии области для решения проблем в создавшейся ситуации и принятия мер, так как данная ситуация может привести к возникновению кишечных инфекций и паразитарных заболеваний. Вопрос находится на контроле департамента санэпидконтроля Карагандинской области",- подчеркнули в ведомстве.
В прошлом году построенные в русле Букпы дома затопило из-за паводков.
В Актобе в минувшем году компанию Aqtobe Su Energy Group оштрафовали на 923,4 млн тенге. Из-за неэффективной очистки сточных вод ежегодно в паводковый период канализационные стоки сбрасываются в реку Илек.
23.02.2023, 16:23 64846
В Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Астаны вырубили многолетние деревья при строительстве административного здания, передает корреспондент агентства.
По информации, указанной в паспорте объекта, заказчиком работ выступает АО "Казтелепорт". Генеральный подрядчик - ТОО "Neo Stroy KZ". Работы начаты в первом квартале 2023 года, завершить их планируется в третьем квартале текущего года.
По данным управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны, заказчик объекта предоставил все подтверждающие правоустанавливающие документы на земельный участок, чтобы получить разрешение на вырубку. Вместо снесенных зеленых насаждений высадят в 10 раз больше деревьев, цитирует ведомство Informburo.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поручил превратить Астану в город-сад за счет высадки многолетних растений.
Сегодня сообщалось, что в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады. Ущерб от вырубки превысил 3,6 млн тенге.
Ранее на Каменском плато в Алматы застройщик незаконно вырубил яблоневые сады.
Также в Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки.
23.02.2023, 10:19 65281
В горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Нурлытау города Алматы без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге.
В микрорайоне Нурлытау выявлен факт вырубки 63 единиц плодовых деревьев. Вырубка произведена без разрешительных документов. В связи с чем составлен соответствующий акт обследования, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды.
По информации ведомства, ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге). Кроме того, в таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку. В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 метра в соответствии с правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы.
По данному факту направлено письмо в департамент полиции Алматы и в специализированную природоохранную прокуратуру Алматы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки.
Напомним, на Каменском плато в Алматы застройщик незаконно вырубил яблоневые сады.
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