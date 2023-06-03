01.06.2023, 09:04 99186
Эмоциям здесь не место - ученый о предложении депутатов сократить популяцию сайгаков Эксклюзив КТ
Фото: Константин Плахов
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Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал об уникальных степных антилопах.
Расскажите, в чем уникальность сайги?
- Здесь несколько моментов. На территории нашей республики обитает всего один вид антилоп - сайгак. Более того, сайгака называют современником мамонта, то есть история эволюции этого вида насчитывает более 50 млн лет. С другой стороны, сайгак имеет очень своеобразное строение, в частности хоботок, позволяющий ему успешно дышать при быстром беге на длинные дистанции. С третьей стороны, уникальность сайгака - это его миграции, то есть три крупные группировки, которые у нас обитают, совершают ежегодные миграции на летовки и зимовки, протяженность их около тысячи километров. За этими миграциями следуют миграции связанных с сайгаками видов, прежде всего когда-то многочисленного волка, часть поголовья которого мигрировала через территорию республики вместе с сайгаками. С четвертой - сайгак самый многочисленный вид копытных Казахстана. Его современная численность в несколько раз больше, чем суммарная численность всех видов диких копытных Казахстана и соответствует поголовью лошадей в целом по республике.
Когда мы рассматриваем ветеринарную часть этого процесса, то такие миграции приносят возможность переноса различного рода заболеваний, которые могут быть опасны и для сельхозживотных.
В последнее время мы часто слышим новости об увеличении популяции степных антилоп. Скажите, пожалуйста, насколько изменилась численность уникальных животных на территории Казахстана за последние несколько десятилетий?
- Сегодняшняя численность - около 2 млн. Причем учеты выполняются до окота. Если в прошлом году до начала года насчитывалось 1 млн 300 тысяч в целом по трем группировкам, то в этом году порядка 1 млн 900 тысяч. Соответственно, мы наблюдаем прирост численности около 600 тысяч голов. Если брать за последние 100 лет, то мы наблюдаем такие депрессии, когда сайгак почти исчезает с территории Казахстана, периодически. Здесь надо учитывать, что в РК находится более 90% всего мирового поголовья этого вида. Поэтому наша республика, ратифицировавшая в 1995 году Международную конвенцию по сохранению биологического разнообразия, несет особую ответственность перед мировым сообществом за его сохранение.
У сайгаков были годы депрессии, когда их численность составляла буквально около 20 тысяч особей, например в конце 90-х - начале 2000-х годов. С этих 20 тысяч сегодня мы наблюдаем около 2 млн. Подобные процессы происходили на протяжении прошлого столетия как минимум дважды. Естественно, перед нами, учеными, такие процессы ставят вопросы, потому что, допустим, у джейранов и других видов копытных такого мы не наблюдаем. С чем это связано, еще предстоит выяснить. Необходимо знать особенности биологии, экологии, этологии сайги.
В какой части Казахстана сайгаки наиболее распространены?
- Существуют три крупнейшие группировки. Исторически самая большая была - бетпакдалинская. Она названа по территории самой большой пустыни центрального Казахстана - Бетпак-Дала. Зимовала она на юге - это Жамбылская, Алматинская области. На лето уходила на север - это Костанайская, Акмолинская области. Бетпак-Дала - это Карагандинская область, частично Жамбылская, Южно-Казахстанская. Поскольку это пустыня, то эта территория в хозяйственном обороте особо не использовалась, и сайгак никому не мешал. За исключением отдельных годов высокой численности. Сейчас бетпакдалинская группировка из-за гибели 200 тысяч сайгаков в 2015 году вторая по численности.
Внезапно размножилась западно-казахстанская, которая стала мешать фермерам, потому что там другая ситуация. Третья группировка находится в Мангистауской, Актюбинской, Атырауской области.
Что является основной пищей для степных антилоп?
- Растительность. Сайгаки, как и все копытные, питаются растительной пищей. Естественно, она варьируется по регионам обитания, по сезонам. Конечно же, в каждом регионе, где обитает определенная группировка, есть свои особенности питания. В целом сайгаки употребляют в пищу более 80 видов растений.
На днях депутаты выступили с запросом, в котором предлагали пустить сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. Депутатов тревожат миллионные убытки, которые понесут крестьянские хозяйства. Вместе с тем их не тревожит сохранность уникального вида. Как Вы относитесь к подобной инициативе?
- В науке не принято использовать эмоциональные тезисы. Все должно быть доказуемо. Если убытки миллионные - значит, покажите. Давайте рассчитаем, сколько было затрачено ГСМ, сколько было затрачено зерна. Счета на закупку и так далее. Какая урожайность зерновых ожидается, чтобы подсчитать убытки полностью. Опять-таки, сколько из них сайгаки на самом деле потравят, сколько не потравят.
Прежде чем говорить о миллионных убытках, нагоняя "черноту" и действуя на психику, нужно все подкреплять материальными доводами, тем более это недопустимо для депутатов, которые допущены до государственного управления. Эмоциям здесь не место.
С другой стороны, исторически сайгак всегда служил объектом питания. Не будем забывать об этом, когда раздаются возгласы, что сайгак - это сакральный вид у казахов. Да, это сакральный вид, но его сакральность не мешала его кушать. Добывали разными способами. К примеру, на территории Мангистауской области еще сохранились каменные древние загоны. Была и массовая охота на лошадях и т.д.
Во второй половине прошлого века как раз сформировался так называемый охотничий промысел на территории Казахстана. И продукт этого промысла прежде всего поступал в магазины для населения. Стоило оно в 2,5-3 раза дешевле, чем баранина. Люди с удовольствие брали и ели.
Несмотря на то что Казахстан достаточно большая страна, эта территория не вся пригодна для проживания и людей, и сайгаков. Никто не мешает нам использовать сайгаков в качестве мясной пищи, как добавки к мясному рациону. Ни международные законы, ни наши внутренние.
Какие, на Ваш взгляд, возможны в данном случае альтернативные пути решения проблемы аграриев, чтобы сохранить популяции сайги?
- Государство принимало и принимает целый комплекс мер по сохранению сайгаков. Это и специализированная инспекция в дополнение к территориальной, и усиление на законодательном уровне ответственности за незаконную добычу сайгаков и сбор, хранение, транспортировку их дериватов (рогов, мяса). Это и создание особо охраняемых природных территорий для охраны сайгаков и их местообитаний. И ежегодные учеты их численности для контроля состояния популяций, и мораторий на изъятие и т.д. Поэтому надо понимать, что просто сохранять ради сохранения неразумно ни с государственной, ни с научной точки зрения.
Территория ЗКО достаточно интенсивно используется в процессе земледелия и животноводства. Переведем это на язык экологии. Часть потенциально пригодных пастбищ для сайгаков ушли в хозяйственное использование. Кормовые ресурсы для них уменьшились, одна часть водопоев стала недоступной, другие пересохли из-за многолетней засухи. Часть миграционных путей перекрыта авто- и железными дорогами. Что мы можем предложить? Первое: фермерам мы можем предложить все-таки компенсации за потравы. Это государственное решение, но от этого численность сайгаков не просто меньше не станет, а продолжит возрастать. Иногда раздаются возгласы: "Давайте их переселим". Кто-то из доморощенных экспертов кричит: "Давайте в Монголию переселим", но это невозможно. В данному случае, чтобы это оказало какое-то воздействие, нужно переселить несколько сотен тысяч сайгаков. То есть это нужно всем Казахстаном от мала до велика приехать в ЗКО и перегонять сайгаков год или два пешком.
Что еще можем предложить? Допустим, переселить не в Монголию, а на Устюрт, там маленькая группировка. Но там совершенно другие условия, в том числе кормовые, и есть риск, что сайгаки из западно-казахстанской группировки просто к ним не приспособятся.
Что у нас остается? Питомники? У нас не существует питомников, в которые можно переселить несколько сотен тысяч сайгаков. Любая подобная мера - это просто временная отсрочка. Мы отсрочим проблему и дождемся, что или джут "выкосит" несколько сотен тысяч сайгаков, или болезни, как уже бывало.
Как Вы считаете, какие меры следует принимать правительству, чтобы разграничить территорию обитания и границы сельхозтерриторий?
- За счет государства создаются заповедники, национальные парки, природоохранные резерваты. В прошлом году был создан очередной специализированный сайгачий природоохранный резерват "Бокейорда" в Западном Казахстане. Давайте будем справедливы, есть сеть уже не республиканского, а областного значения в Мангистауской области, есть другие природоохранные резерваты, заповедники, где сайгаки бывают. Но они нигде не бывают на протяжении всего года. Месяц-два, максимум три-четыре. Сайгаки - это мигрирующий вид. Мы их не можем "привязать" к одному участку.
Государство идет на самые разные меры. Это, действительно, заслуга государства и соответствующих уполномоченных органов, которые смогли обеспечить охрану. Это заслуга ученых, которые смогли обеспечить изучение этого вида. Были созданы специализированные инспекции по охране сайги. Именно в тех областях, где сайгаки имеются. Желательно, конечно, восстановить пути миграций за счет строительства специальных переходов для диких животных. И в дальнейшем при планировании хозяйственной деятельности учитывать ее последствия для диких животных и их местообитаний, как этого требует Экологический кодекс.
Теперь важно организовать устойчивое использование ресурсов этого вида, благосостояние его численности это позволяет. Это пойдет на пользу всем:
- самим сайгакам, так как уменьшит вероятность их массовых заболеваний и увеличит кормовую базу для остающихся, что особенно важно при джутах и засухах;
- экосистемам, так как уменьшит нагрузку на них и увеличит кормовую базу не только для самих сайгаков, но и для других видов травоядных животных, в том числе - диких копытных;
- фермерам, так как их посевы и пастбища будут меньше страдать от потрав;
- населению республики, так как, с одной стороны, сделает возможным улучшить мясной рацион, а с другой - даст дополнительные рабочие места;
- международному престижу Казахстана в случае успешного создания системы устойчивого использования ресурсов ценного вида и мирного сосуществования его с человеком.
Ранее депутаты от агропартии "Ауыл", призванной защищать интересы сельчан, предложили пустить сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. Позже стало известно, что Минсельхоз планирует начать выплаты субсидий фермерам за урон, нанесенный сайгаками, к концу 2023 года.
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30.05.2023, 16:28 106371
Посол КНР в РК дал интервью казахстанским СМИ об успешном проведении саммита "Китай - Центральная Азия"
Фото: Посольство КНР в РК
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Посол Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ об успешном проведении саммита "Китай - Центральная Азия" и государственном визите президента Казахстана Токаева в Китай.
С 18 по 19 мая в Сиане, провинция Шэньси, успешно прошел саммит "Китай - Центральная Азия", который привлек широкое внимание международного сообщества. Каковы, по Вашему мнению, важные результаты этого саммита? Каково его значение?
- Под председательством председателя КНР Си Цзиньпина в древней столице Сиань успешно прошел саммит "Китай - Центральная Азия". Этот саммит является первым масштабным многосторонним мероприятием, организованным Китаем после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая и двух национальных сессий этого года. Это первый очный саммит глав государств шести стран за 31 год с момента установления Китаем дипломатических отношений с этими странами, а также первый саммит с момента создания 3 года назад механизма Китай-Центральная Азия. Он имеет эпохальное значение в истории отношений между Китаем и странами Центральной Азии.
На саммите председатель Си Цзиньпин выступил с программной речью, выдвинув "четыре предложения" о том, какую Центральную Азию строить, как он отметил, "мир нуждается в стабильной Центральной Азии, мир нуждается в процветающей Центральной Азии, мир нуждается в гармоничной Центральной Азии, мир нуждается во взаимосвязанной Центральной Азии". Также в его речи было предложение о том, как построить сообщество единой судьбы Китая - Центральной Азии, председатель выдвинул "четыре упорства", то есть оказать друг другу взаимопомощь и поддержку, содействовать совместному развитию, обеспечить всеобщую безопасность, укреплять многовековую дружбу. Кроме того, господни Си выдвинул "предложения из восьми пунктов" о том, как развивать сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии, то есть, во-первых, усиливать работу по становлению формата. Во-вторых, расширять торгово-экономические связи. В-третьих, важно углублять взаимосвязь. В-четвертых, расширять энергетическое сотрудничество. В-пятых, продвигать "зеленые" инновации. В-шестых, наращивать потенциал развития. В-седьмых, активизировать межцивилизационный диалог. В-восьмых, поддержать мир в регионе. Впервые с начала новой эры руководитель Китая подробно, сосредоточенно и систематически изложил внешнюю политику в отношении Центральной Азии международному сообществу, что получило высокое одобрение и восторженный отклик со стороны глав центральноазиатских стран. Он также дает нам основные принципы и руководство по созданию более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии.
В ходе саммита Китай и пять стран Центральной Азии приняли 7 двусторонних и многосторонних документов, в том числе Сианьскую декларацию по итогам саммита "Китай - Центральная Азия" и Перечень договоренностей и инициатив, а также подписали более 100 соглашений о сотрудничестве в различных областях, приносящие богатый результат, реальность содержания и огромное влияние, которые никогда не наблюдались прежде.
Данный саммит, во-первых, придал новый импульс углублению отношений между Китаем и Центральной Азией. В Сианьской декларации провозглашено совместное строительство более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии, что еще раз демонстрирует волю и решимость шести стран осуществлять сотрудничество на более высоком уровне, с более высокими стандартами и с более высоким качеством.
Во-вторых, построил новую платформу для расширения обменов и сотрудничества в различных областях. Стороны договорились в рамках Саммита официально создавать механизм встреч глав государств Китая и Центральной Азии. Обе стороны - Китай и страны Центральной Азии - будут по очереди принимать саммит, который будет проводиться раз в два года. Следующий саммит пройдет в 2025 году в Республике Казахстан. Стороны официально создали механизмы встреч на уровне министров по вопросам дипломатии, экономики и торговли и таможни, а также создали такие платформы, как комитеты предпринимателей, форумы аналитических центров и союзы предприятий здравоохранения и договорились ускорить создания механизмов встреч и диалогов в таких областях, как инвестиционно-индустриальная кооперация, транспорт, сельское хозяйство, управление чрезвычайными ситуациями, образование, политические партии, а также создать в Китае постоянный секретариат механизма. Создание новых механизмов и новых площадок, безусловно, станет более эффективной гарантией расширения обменов между Китаем и Центральной Азией на всех уровнях, углубления всестороннего сотрудничества и расширения более широкого пространства.
В-третьих, саммит открыл новые перспективы для углубления взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Председатель Си Цзиньпин объявил на саммите о ряде крупных инициатив сотрудничества. Он включает в себя расширение торгово-экономического сотрудничества, обновление инвестиционных соглашений, всестороннее увеличение объема трансграничных перевозок, всестороннее повышение пропускной способности трансграничной перевозки, поддержание строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута, создание партнерских отношений "Китай - Центральная Азия" в энергетическом секторе, ускорение реализации создания Центра традиционной медицины в Центральной Азии и открытия "мастерских Лу Баня" и т. д. Все это поможет странам Центральной Азии развиваться, председатель Си Цзиньпин также объявил о выделении в общей сложности 26 миллиардов юаней на финансовую поддержку и помощь. В этот период Китай также подписал соглашения о взаимном безвизовом режиме с Казахстаном, и Казахстан стал первой страной Центральной Азии, которая взаимно освобождается от виз с Китаем. Также официально стартовал Год культуры и искусства народов стран Китая и Центральной Азии.
В-четвертых, саммит вложил новые силы в защиту международной честности и справедливости. Китай и страны Центральной Азии договорились подтверждать свою приверженность целям и принципам Устава ООН, твердо защищать многосторонность, противостоять односторонности, гегемонизму и силовой политике, способствовать демократизации международных отношений и подталкивать международный порядок и систему глобального управления к более справедливое и разумное направление развития. Эти позиции и предложения привнесут больше определенности в мир, полный неопределенностей, и внесут "вклад Китая и Центральной Азии" в поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие прогрессу человеческой цивилизации.
В-пятых, он подал развивающимся странам новый пример стремления к единству и самосовершенствованию. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность стран ЦА должны быть обеспечены, самостоятельно выбранные их народами пути развития должны уважаться, их усилия к миру, добрососедству и спокойствию должны быть поддержаны. Слова председателя Си Цзиньпина сильны и звучны, вызывают сильное сочувствие у народов стран Центральной Азии. Как представители сил мира и справедливости, Китай и страны Центральной Азии понимают друг друга и идут рука об руку вперед, что, несомненно, привнесет больше позитивной энергии и стабильности в сложный и неспокойный мир.
Как принимающая сторона, Китай тщательно подготовился к саммиту, и искреннее отношение к гостям - это способ жить в добрососедстве. Президент Си Цзиньпин и его супруга провели церемонию приветствия вхождения в город в стиле династии Тан в Лотосовом парке династии Тан в Сиане. Форма новая и уникальная, с сильной исторической и культурной атмосферой. Главы государств шести стран вместе посадили гранатовые деревья, символизируя, что шесть стран тесно связаны, как зерна граната. Председатель Си Цзиньпин также отметил день рождения президента Казахстана Токаева, который совпадает с его днем рождения, что в полной мере отражает глубокую дружбу между главами двух государств.
Успешное проведение первого саммита "Китай - Центральная Азия" ознаменовало собой официальное создание механизма встреч глав государств Китая и Центральной Азии, что стало важной вехой в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, наметило новый план развития отношений между Китаем и Центральной Азией открыл новую эру сотрудничества между двумя сторонами и внести новый вклад в совместное содействие построению сообщество единой судьбы человечества.
Мы верим, что пока Китай и страны Центральной Азии тесно общаются и искренне сотрудничают, путь добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между шестью странами, несомненно, будет становиться все шире и шире.
С 17 по 19 мая президент Казахстана Токаев посетил Китай для участия в саммите "Китай - Центральная Азия" и совершил успешный государственный визит в Китай. Каковы результаты визита? Какое влияние это окажет на развитие двусторонних отношений?
- С 17 по 19 мая президент Токаев был приглашен в Китай для участия в саммите "Китай - Центральная Азия" и совершил государственный визит в Китай, который увенчался полным успехом.
В теплой, дружественной и прагматичной атмосфере в Сиане состоялись переговоры председателя Си Цзиньпина с президентом Токаевым. Председатель Си Цзиньпин поздравил президента Токаева с днем рождения и сказал, что государственный визит президента Токаева в Китай в особый день свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений. Стороны высоко оценили достижения в развитии китайско-казахстанских отношений с момента установления дипломатических отношений 31 год назад и выразили готовность к дальнейшему повышению уровня китайско-казахстанских отношений, углублению сотрудничества в различных областях, глубокому обмену мнениями на международные и региональные проблемы, представляющие общий интерес. Главы двух государств подписали "Совместное заявление Китая и Казахстана", совместно стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, взаимосвязанной, гуманитарной и местной сферах. Си Цзиньпин поприветствовал проведение Казахстаном Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году.
Токаев заявил, что состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были содержательными и плодотворными и открыли новое "золотое 30-летие" казахстанско-китайских отношений.
Во время своего пребывания в Китае президент Токаев также принял участие в церемонии открытия Генерального консульства Казахстана в Сиане и стал свидетелем официального запуска Национального павильона Казахстана на китайской платформе электронной коммерции. С помощью видеосвязи принял участия в торжественной церемонии начала строительства грузового терминала ООО "Китайско-казахстанской торгово-логистической компании (Сиань)". Можно сказать, что график был насыщенным и плодотворным. Китай и Казахстан также договорились расширять сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, автомобилестроения и энергетики, углублять взаимосвязь, продвигать комбинированные сухопутно-морские перевозки, расширять сотрудничество в новых областях, таких как электронная коммерция, инновации и большие данные. Было уделено внимание ускорению реализации взаимного создания культурных центров и открытия "мастерских Лу Баня", а также подписанию соглашения о взаимном безвизовом режиме как возможности для укрепления гуманитарных обменов и сотрудничества.
Практика показала, что стратегическое лидерство главы государства является фундаментальной гарантией и самым большим преимуществом для устойчивого и высокого уровня развития китайско-казахстанских отношений. Главы государств Китая и Казахстана установили хорошие рабочие отношения и личную дружбу. Главы государств самолично будут стоять у руля в развитии двухсторонних, межгосударственных отношений. В сложившейся сложной международной обстановке визит президента Токаева в Китай имеет большое значение, он в полной мере реализовал руководящую стратегическую роль дипломатии главы государства, добился новых существенных и прорывных успехов в развитии китайско-казахстанских отношений и в сотрудничествах в различных областях, и придало новый и мощный импульс строительству сообщества единой судьбы между Китаем и Казахстана.
В этом году исполняется десять лет совместному строительству инициативы "Пояс и путь" в Казахстане. Каких плодотворных результатов совместное строительство "Пояса и пути" между Китаем и Казахстаном достигло за последние десять лет? Как Казахстан и Китай будут способствовать дальнейшему качественному развитию совместного строительства инициативы в будущем?
- В сентябре 2013 года, когда Председатель Си Цзиньпин выступил с речью в Назарбаев Университете в Казахстане, он предложил инициативу совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути", которая получила теплый отклик и активное участие со стороны стран Центральной Азии, а Центральная Азия стала родиной инициативы "Один пояс и один путь", также первой остановкой на западе. Лидеры стран Центральной Азии приняли активное участие в первом и во втором Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" и высоко оценили инициативу, как "золотой ключик" для стран к решению кризисов и проблем в постэпидемическую эпоху, который "открывает окно возможностей для стран" и "тесно связывает страны на всех континентах". Президент Токаев сказал в интервью: "Это перспективный проект грандиозного масштаба. Казахстан поддерживает концепцию, которую десять лет назад изложил здесь председатель Си Цзиньпин. Проект принес пользу многим странам".
За последние 10 лет Китай и страны Центральной Азии первыми попробовали построить "Один пояс и один путь" и добились больших успехов и плодотворных результатов в стыковке стратегий развития, выстраивании механизмов сотрудничества, продвижении крупных проектов, что произвело важный демонстрационный эффект в международном сообществе. От автомобильных и железных дорог до газопроводов, от промышленных парков, международных сухопутных портов до проектов по обеспечению средств к существованию, серия крупных проектов сотрудничества помогла пяти странам Центральной Азии улучшить свою инфраструктуру и ускорить процесс индустриализации. В настоящее время поезда Китай-Европа, проходящие через Центральную Азию, составляют почти 80% от общего количества поездов Китай-Европа. В 2022 году объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии достиг 70,2 млрд долларов США, что примерно в 100 раз больше, чем на момент установления дипломатических отношений. За первые четыре месяца этого года импорт и экспорт между Китаем и пятью странами Центральной Азии, включая Казахстан, увеличился на 37,3% в годовом исчислении. В 2022 году объем трансграничной электронной торговли между Китаем и Центральной Азией увеличился на 95% по сравнению с прошлым годом, и почти 300 центральноазиатских компаний аккредитовали на китайских платформах электронной коммерции. К концу 2022 года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии составил почти 15 миллиардов долларов США. Все больше и больше центральноазиатских товаров могут войти на огромный потребительский рынок Китая, чтобы они могли быстрее попасть в Европу, что делает Центральную Азию важным торговым узлом в мире.
Китай и Центральная Азия непрерывно добиваются новых и больших успехов в качественном совместном строительстве "Один пояс и один путь". В Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия" отмечается, что Стороны высоко оценивают важное значение инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" для развития международного сотрудничества. Отмечая 10-летие Инициативы в качестве новой отправной точки, стороны выражают готовность усиливать ее гармонизацию и сопряжение с инициативами и национальными стратегиями развития государств Центральной Азии, в том числе с Новой экономической политикой Республики Казахстана "Нурлы жол", укреплять практическое сотрудничество в разных сферах в целях формирования новой архитектоники сотрудничества, характеризующейся высоким уровнем взаимодополняемости и взаимной выгоды. В "Совместном заявлении Китайской Народной Республики и Республики Казахстан" четко указано, что главы государств высоко оценили итоги выдвинутой 10 лет назад инициативы совместного строительства "Одного пояса, одного пути". Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление региональной взаимосвязанности в интересах более эффективного использования взаимного торгово-инвестиционного и транзитно-транспортного потенциала, а также углубление практического сотрудничества в различных областях в рамках "Одного пояса и одного пути".
На следующем этапе Китай и Казахстан воспользуются 10-летием инициативы "Пояс и путь", выдвинутой в Казахстане и III форумом на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", серьезно подытожат успешный опыт и всегда будут придерживаться принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, ориентироваться на высокий стандарт, устойчивость и нацеленность на повышение благосостояния народов, активно продвигать либерализацию и упрощение процедур торговли, расширять промышленное и инвестиционное сотрудничество и активизировать развитие транспортного коридора "Китай-Центральная Азия", создание партнерских отношений "Китай-Центральная Азия" по энергетическому развитию, поощрять сотрудничество в области высоких технологий, обеспечивать региональную продовольственную безопасность, совместно создавать новую модель сотрудничества, характеризующейся взаимодополняемостью и взаимовыгодной, способствовать качественному развитию совместного строительства "Один пояс и один путь" в Казахстане и других странах Центральной Азии, чтобы приносить больше пользы людям всех стран.
Какую роль играет Казахстан в сотрудничестве Китая с Центральной Азией? Какого его положение?
- Казахстан имеет обширную территорию, охватывающую Евразийский континент, с уникальным стратегическим положением, очевидными геополитическими преимуществами и богатыми природными ресурсами, такими как нефть, газ и полезные ископаемые. Независимо от площади территории или экономического масштаба, Казахстан является крупной страной в Центральной Азии и играет неизменную роль в обеспечении стабильности и развития Центральной Азии. Еще в древние времена Казахстан был важным узлом древнего Шелкового пути, вместе с другими странами Центральной Азии внесли важный вклад в сплочение и наследие духа Шелкового пути, в основе которого лежат мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, заимствование друг у друга и взаимная выгода.
С момента обретения независимости Казахстан не упускал возможности постоянно совершенствовать свою внутреннюю экономическую структуру, в полной мере использовал свои географические преимущества в качестве наземного транспортного узла в Евразии, активно участвовал в совместном строительстве "Один пояс и один путь" и энергично осуществлял международное сотрудничество со странами Центральной Азии, не только прокладывая путь развития в соответствии с их собственными национальными условиями, но и играя все более важную роль в обеспечении региональной безопасности, стабильности, развития и процветания.
Президент Токаев сказал в интервью перед участием в Саммите Китай-Центральная Азия и государственным визитом в Китай, что Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Казахстан надеется принять у себя международные форумы и конференции, собрав вместе всех, кто привержен укреплению мира и наведению мостов мира между конфликтующими странами.
Безопасность, стабильность, развитие и процветание в Центральной Азии являются общими устремлениями стран региона, в том числе Китая и Казахстана. Долгое время Китай и Казахстан неуклонно укрепляли и углубляли добрососедские и дружественные двусторонние отношения, опираясь на Шанхайскую организацию сотрудничества, СВМДА и другие региональные платформы многостороннего сотрудничества для тесного общения по вопросам региональной безопасности и развития в своевременным образом, объединяя усилия стран региона по борьбе с "тремя силами зла", наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью, содействия сотрудничеству в взаимосвязи энергоносители и других областях, активно поддерживают долгосрочную стабильность, развитие и процветание Центральной Азии.
На следующем этапе Китай готов работать с Казахстаном для реализации результатов первого саммита "Китай - Центральная Азия" и госвизита президента Токаева в Китай, ускорить создание механизма Китай-Центральная Азия и укрепить сотрудничество между инициативой "Один пояс и один путь" с новой экономической политикой Казахстана "Нұрлы жол" и другими инициативами регионального развития, твердо поддерживать страны Центральной Азии в самостоятельном выборе путей развития в соответствии с их национальными условиями, решительно противостоять внешним силам, вмешивающимся во внутренние дела стран Центральной Азии, совместно реагировать на угрозы безопасности и добросовестно реализовывать Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации , а также совместно вносить "китайско-казахстанский вклад" в содействие построению сообщества единой судьбы "Китай - Центральная Азия".
В ходе визита президента Токаева в Китай между Казахстаном и Китаем было подписано соглашение о взаимном безвизовом режиме. Как Вы считаете, какое значение имеет этот шаг и какое влияние он окажет на казахстанско-китайские отношения и сотрудничество в различных сферах?
- С момента установления дипломатических отношений 31 год назад под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения развиваются на высоком уровне, продолжают углубляться сотрудничество в различных областях, существует более высокий спрос на содействие кадровому обмену между двумя сторонами, вопрос "визовых трудностей" превратился в "постоянную трудность", которая долгое время ограничивала расширение кадровых обменов между Китаем и Казахстаном и является серьезной "неотложной, трудной и тревожной" проблемой для народов двух стран.
При личной заботе и содействии глав двух государств в июле прошлого года Казахстан внедрил 14-дневную политику безвизового въезда для граждан Китая, которая дала хорошие результаты. На основе предыдущей работы и в целях удовлетворения потребностей развития китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях Китай и Казахстан продолжали идти навстречу друг другу. В ходе визита президента Токаева в Китай китайско-казахстанское соглашение о взаимном безвизовом режиме было успешно подписано. Это является неизбежным результатом развития отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, полностью отвечает интересам народов Китая и Казахстана, значительно облегчит кадровые обмены между двумя сторонами, будет способствовать дальнейшему обмену людьми между Китаем и Казахстаном, углубит двустороннее сотрудничество в различных областях и сыграет важную роль в качественном совместном строительстве "Одного пояса и одного пути", что и является подлинным смыслом китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства на высоком уровне.
Я заметил, что некоторые люди со скрытыми мотивами или не знающие правды манипулируют общественным мнением и раскручивают "теорию угрозы безвизового режима между Китаем и Казахстаном", что является чистой чушью. Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном применим только к туристическим и деловым целям и не дает безвизового въезда право на работу, поэтому не будет таких проблем, как "использование возможностей трудоустройства для казахстанцев", которые очень немногие люди беспокоятся. Взаимный безвизовый режим является важным консенсусом, достигнутым двумя странами, и никакие внешние силы не могут вмешиваться. В "Совместном китайско-казахстанском заявлении", подписанном Китаем и Казахстаном 17 мая, еще раз подчеркивается, что обе стороны высоко оценили подписание соглашения о взаимном безвизовом режиме между двумя правительствами и готовы реализовать вышеупомянутые документы и изучить дополнительные меры по содействию кадровому обмену и стандартизации сотрудничества в области иммиграции.
В качестве следующего шага Китай готов работать с Казахстаном, чтобы искренне реализовать важный консенсус, достигнутый председателем Си Цзиньпином и президентом Токаевым, ускорить реализацию безвизового режима, укреплять гуманитарные обмены, использовать подписание соглашение о взаимном безвизовом режиме как возможность для углубления сотрудничества в различных сферах, реализовать проект "Культурный Шелковый путь" и проведения года туризма Казахстана в Китае в 2024 году, активизировать межцивилизационный диалог, ускорить создание центров традиционной медицины и взаимное учреждение культурных центров, содействовать обмену между студентами из двух стран, ускорить открытие "мастерских Лу Баня" в Казахстане и укрепить гуманитарное сотрудничество в области образования, науки, культуры, туризма, археологии, архивов, спорта, СМИ, аналитических центров и т. д. и будет способствовать развитию большего количества городов-побратимов и совместно создавая "китайско-казахстанское сообщество единой судьбы".
27.05.2023, 15:28 115121
Профессор Алексей Маслов в интервью о том, как Китай стал лидером в научно-технологической гонке
Фото: Depositphotos
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О новом феномене Китая, который вышел в лидеры технологической гонки, корреспондент "РГ" беседует с директором Института стран Азии и Африки МГУ профессором Алексеем Масловым.
Китай поразил весь мир своим экономическим чудом. Но оно во многом произошло благодаря привлечению иностранных фирм. А сейчас страна вышла в лидеры научных публикаций, патентов и высоких технологий. Как всего за десять лет Китаю удалось своими силами совершить такой фантастический прорыв?
- Не стал бы говорить о рывке. Китай в течение десятилетий целенаправленно нарабатывал потенциал в области науки и образования. А вот как он это делал, очень интересно и поучительно. Ведь эти сферы во многом копировали советскую систему. Так вот в них произошли кардинальные изменения. В чем суть? Если выделить главный тренд - наука и образование должны быть нацелены на конечный результат. Эта тенденция особенно усилилась, когда стало ясно, что США и их союзники отсекают страну от высоких технологий, стремясь обеспечить себе полное господство.
То есть в китайских институтах ученый не может удовлетворять собственное любопытство за государственный счет?
- Практически нет. Китай провел очень болезненную перестройку Китайской академии наук и ряда профильных академий. Теперь институты обязаны не только проводить исследования мирового уровня, но и приносить прибыль или работать на будущие инновации. Например, целый ряд академических институтов напрямую обслуживают космическую отрасль, они интегрированы в создание новых технологий. Что позволяет ученым зарабатывать хорошие деньги.
Повторяю, результат - главный критерий оценки работы науки. Кстати, Китай не стал слепо копировать принятую в ведущих странах систему оценки работы ученых, где основной показатель число публикаций и цитируемость. В стране используется свой подход. Он учитывает и мировые тенденции, но перевешивают собственные, важнейшие именно для китайской специфики показатели.
Что оказалось очень эффективным. Не делая фетиш из наукометрии, китайцы тем не менее вышли в лидеры по этому показателю.
- Совершенно верно. Это значит, что механизм науки настроен правильно. И вот что еще показательно - изменилось лицо китайской науки. Если раньше в Китайской академии наук или Китайской академии общественных наук работали в основном пожилые ученые, то сейчас подавляющее большинство - относительно молодые для науки очень активные люди, нацеленные на результат.
Но Китай кардинально изменил не только сферу науки, но и образования. Ставка была сделана на создание тесной связки университет - производство или работодатель. Крупнейшие фирмы выставляют вузам запросы, какие кадры им нужны. Востребованность выпускников является одним из главных итогов работы университета. Так подготовлено огромное количество первоклассных специалистов и ученых, которые пришли в науку и на высокотехнологические предприятия. А китайские вузы вышли на первые места в мировых рейтингах.
Одним из главных пунктов программы Геннадия Красникова, когда он еще только боролся за кресло президента РАН, звучал так: академия должна вписаться в систему принятия государственных решений. Во времена СССР так и было, без академии не принималось ни одно важнейшее решение, но уже 30 лет академики узнают о них из СМИ. Какова ситуация в Китае? Читал, что Си Цзиньпин взял на себя управление технологическим прогрессом.
- В китайских СМИ таких заявлений я не видел. Сказано, что Компартия будет контролировать научный сектор, чтобы обеспечить стране технологическую независимость. Создается Центральный комитет по науке и технологиям, который усилит партийный надзор за этим сектором. Но если говорить в целом, то наука постоянно привлекается к решению важнейших задач развития страны. Здесь Китай использует опыт СССР. Многие институты стали серьезными аналитическими центрами, которые оценивают политические и экономические риски.
В китайский прорыв вложены огромные деньги, расходы на исследования и разработки в 2020 году достигли 525 млрд долл., к 2025-му планируется рост до 820 млрд. Как формируются такие гигантские суммы?
- Сразу надо подчеркнуть, что большую часть исследований и разработок финансирует не государство, а частные и частно-государственные компании. На их долю приходится около 76% всех вложений в этот сектор. Для сравнения - у нас около 30%. Но 525 миллиардов - это прямое финансирование из бюджета и от крупных корпораций. В этой сумме не учитываются огромные средства регионов, которые выделяют деньги местным вузам, которые, как я говорил, обязаны участвовать в технологической гонке. Причем от того, насколько они успешны, зависит рейтинг местной власти.
Китай провел очень болезненную перестройку академий наук. Институты обязаны не только проводить исследования мирового уровня, но и приносить прибыль или работать на будущие инновации
Итак, и наука, и образование, и промышленность "заточены" на конечный результат, инновации. Но это рисковая сфера, где вероятность потерять деньги очень высока. Чтобы заманить сюда бизнес, в США создана Национальная инновационная система, признанная более важным достижением, чем даже полет на Луну. Как в Китае заманивают бизнес?
- Для стимулирования существует целый арсенал различных средств. Скажем, если крупная корпорация создала у себя научные лаборатории или поддерживает их в других институтах и вузах, то она освобождается от налогов на величину этого финансирования. Если создается новое малое предприятие, которое в своей работе делает ставку на науку, то оно полностью освобождается от налога на прибыль, от НДС на реализацию открытий и изобретений. Также могут быть уменьшены налоги на доходы физических лиц. Словом, ученые в такой фирме могут хорошо зарабатывать.
Далее. Созданы специальные экономические зоны, где любой человек может зарегистрировать стартап и получить на развитие около 10 млн руб. на наши деньги. Хотя, по статистике, из 10 стартапов около семи прогорают, остальные три многократно окупятся. Важно, что антимонопольный комитет оберегает стартапы от поглощения крупными фирмами, чтобы "малыши" постепенно выросли в крупные компании. Сейчас в Китае около 200 стартапов уже достигли капитализации в 1 млрд долл.
Китай всегда умел удивлять: знаменитая "терракотовая армия" - 8100 статуй, захороненных в 210-209 годах до н.э. Фото: GettyImages
Один из "кошельков" НИОКР - венчурное инвестирование в перспективные технологии. Это "долгие" деньги, они могут дать отдачу через 5-7 лет, а нередко через 10-15. Конечно, венчурный инвестор серьезно рискует, но в случае успеха может "выиграть" огромные суммы. И, как следствие, инноваторам надо учиться грамотно оформлять свои идеи в бизнес-проекты.
Все эти меры по реформированию и поддержке науки и образования, стимулированию НИОКР позволили Китаю выйти в технологические лидеры.
По финансированию исследований и разработок мы отстаем на порядок, находимся в разных лигах, но все же что можем взять из опыта Китая?
- Самое первое - это уважение к науке со стороны государства. К сожалению, многие годы ее не баловали особым вниманием, она не была на первых ролях. Санкции заставляют пересмотреть отношение, наука выходит из тени в решении ключевых вопросов развития. Одним из главных, а может, и самым главным на данном этапе показателем работы институтов должен стать реальный результат - внедрение разработок. Кроме того, ученый, который участвует в такой работе, должен получить очень существенные деньги. Быть богатым ученым это не стыдно, а правильно.
Нам не надо создавать новые Сколково. Чтобы стимулировать существующие институты заниматься перспективными разработками, необходимо на 5-10 лет освободить их от налогов, переобучить менеджеров, управляющих проектами, и дать исследователям спокойно работать. Они станут центром притяжения, сюда придут новые стартапы и бизнес-партнеры.
Требуется изучить китайскую систему стимулирования бизнеса вкладываться в исследования и разработки и взять все лучшее, что может вписаться в наши реалии. И, конечно, необходимо досконально разработать правила взаимодействия бизнеса и науки, где прописать все нюансы поддержки инноваций. Иначе между участниками постоянно будут возникать барьеры и недопонимание. Все это надо было делать еще вчера. Уметь вовремя увидеть недостатки и быстро находить решение - еще один урок китайцев.
12.05.2023, 22:43 143611
Мои ожидания от предстоящего саммита в Сиане очень высоки - Токаев
Фото: Акорда
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В преддверии государственного визита в КНР глава государства Касым-Жомарт Токаев дал интервью в эфире китайского телеканала CCTV.
Президент ответил на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.
Вы неоднократно говорили, что хотите построить новый Казахстан, в центре которого будет справедливость по отношению ко всем. Как бы Вы резюмировали свою философию управления, куда Вы хотите привести Казахстан?
- Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на Евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой.
Казахстан добьется успеха в проведении такого рода внешней политики. Наша историческая судьба - быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль.
Давайте поговорим о китайско-казахстанских отношениях. Обе стороны охарактеризовали эти отношения как постоянное, всеобъемлющее стратегическое партнерство. Это очень уникальный случай во внешней политике Китая. На самом деле я узнал, что Вы лично внесли вклад в формирование этого термина. Можете ли Вы рассказать нам, что за этим стоит и как бы Вы позиционировали Китай в текущей внешней политике Казахстана?
- Китай играет очень важную роль в нашей внешней политике. В сентябре 2019 года я посетил Китай с государственным визитом. У нас были прекрасные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы договорились проводить взаимовыгодную политику сближения наших народов. Это означает, что мы должны продвигать стратегическое партнерство, вечную дружбу между обеими странами. Я думаю, что это в значительной степени отвечает долгосрочным интересам казахского народа, и я твердо привержен этой политике. И, конечно, у нас нет никаких сомнений в важности стратегического партнерства с нашим ближайшим соседом - Китаем.
Каков будет Ваш ответ на некоторые комментарии, в которых говорится, что Китай и Центральная Азия сближаются друг с другом? Тем, кто обеспокоен этой усиливающейся близостью в этом геополитическом балансе.
- Никаких подозрений по этому поводу быть не должно, потому что наши намерения вполне открытые, искренние. Факт в том, что Китай занимает второе место в мире по объему своей экономики, поэтому мы должны признать роль Китая, и нам нужно построить очень хорошие отношения с вашей страной.
Как Вы намерены продвигать двусторонние экономические отношения в будущем?
- Мы достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества, но нам нужно двигаться дальше. Вот почему я с надеждой смотрю на свой предстоящий визит в город Сиань, который является колыбелью китайской цивилизации. Считаю, что нам нужны новые соглашения, новые сделки, потому что мы не должны просто стоять на месте и ждать каких-то результатов. Мы должны приложить усилия для продвижения наших экономических связей в этом сложном мире. Я твердо привержен развитию сотрудничества и дружеских связей между молодежью обеих стран. Молодое поколение должно больше знать друг о друге.
В январе прошлого года по видеосвязи состоялся саммит между лидерами Китая и стран Центральной Азии. Затем, в феврале, Вы вместе с четырьмя другими лидерами центральноазиатских государств присутствовали на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. В мае этого года состоится саммит Китай - Центральная Азия. Считаете ли Вы, что Китай и Центральная Азия сближаются друг с другом не только экономически, но и стратегически, и, в частности, каковы Ваши ожидания от предстоящего саммита, первого в своем роде?
- Мои ожидания от предстоящего саммита, который состоится в Сиане, очень высоки. Китай играет все более важную роль в нашей части мира, в Центральной Азии, и это вполне естественно. Я думаю, что все мои коллеги в Центральной Азии согласились бы со мной в том, что мы извлекаем выгоду от наших отношений с Китаем. И мы будем делать все возможное, чтобы продвигать такого рода сотрудничество.
Хотелось бы поговорить о Тайване, сегодня это острый вопрос. Совсем недавно Вы сказали, и неоднократно говорили, что очень важно поддерживать территориальную целостность любого государства. Вы также отвергали идею независимости Тайваня. Не могли бы Вы рассказать подробнее об этом?
- Мы считаем, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть "два Китая". Тайвань - это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, который необходимо соблюдать. И этот принцип также был заложен в декларации и в уставе Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому вновь подчеркну, для нас это абсолютно ясно: Тайвань - это часть Китая. И у нас нет никаких сомнений по этому поводу.
Еще одной очень важной региональной организацией, которая приобретает глобальное значение, является Шанхайская организация сотрудничества. И в этом году Казахстан примет председательство в ШОС. Как Вы оцениваете ее роль в меняющемся геополитическом ландшафте и что, по Вашему мнению, председательство Казахстана может привнести в эту организацию?
- Шанхайская организация сотрудничества зарекомендовала себя как весьма многообещающая и влиятельная организация. И Китай с самого начала оказывал большую поддержку ШОС. Эта организация начала свою деятельность в Шанхае в 1996 году. Будучи тогда министром иностранных дел Казахстана, я принимал участие в церемонии ее запуска. И я горд тем, что с самого начала был вовлечен в деятельность Шанхайской организации сотрудничества.
Безусловно, Казахстан как будущий председатель и принимающая страна саммита этой организации сделает все возможное для того, чтобы увеличить потенциал ШОС. Эта организация, как я уже сказал, пользуется широкой известностью и влиянием в современном мире.
Источник: inform.kz
10.05.2023, 13:26 149926
Евгений Весник: Когда объявили о Победе, я выпил стакан водки, лег в кювет и рычал… от счастья
Фото: dzen.ru
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Народный артист СССР Евгений Весник родился в 1923 году в Ленинграде. В 1940-м поступил в Щепкинское училище, а в 1942-м 19-летним юношей ушел на фронт артиллеристом. Закончил войну в звании гвардии старшего лейтенанта. Награжден двумя медалями "За Отвагу", орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Снялся более чем в 90 фильмах, сыграл более 140 ролей в театре. Автор 15 книг.
Предлагаем фрагмент интервью Евгения Весника о войне (разговор был записан в 2006 году), сообщает dzen.ru.
ВОЙНА СДЕЛАЛА МЕНЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Впервые хочу признаться публично - вряд ли это сделает кто-нибудь из актеров, - что я... украл. Когда я после войны в 1946 году демобилизовывался из армии, надо было сдать винтовку, противогаз и так далее - все, что было записано в офицерской книжке. А мы, не доезжая до линии фронта, противогазы выбрасывали. Они нам просто мешали. Стоимость потерянного надо было вернуть в двенадцатикратном размере...
Представляете, что это тогда было для офицера! Я взял первый попавшийся противогаз у солдат в казарме ночью, когда дежурный на минутку отлучился, и выбросил его в открытое окошко. В пять утра я его подобрал, спилил номер и вернул государству как свой. Мне это не давало покоя всю жизнь. Ну вот, наконец, покаялся…
Евгений Яковлевич, понятно, что война - дела давно минувших десятилетий. И тем не менее что чаще всего вспоминается?
- Могу честно сказать: меня война сделала человеком. Она воспитала меня. Там я влюбился в людей - в командиров, в солдат. Когда я вспоминаю войну - вспоминаю добрых, душевно красивых людей, вспоминаю все, что связано с юмором, дружбой, взаимовыручкой, добром… Именно на войне я увидел и понял, что такое искренность, смелость, любовь. И что такое предательство, трусость. Война - это же идиотизм. По одну сторону окопов считают, что их дело правое, а по другую - что их. Потом начинают друг другу морду бить… Еще вспоминаю немца, которого взял в плен - летчика, спустившегося на парашюте с подбитого самолета. Я пригрозил, что застрелю, а он, улыбаясь, засвистел в ответ. Вот натура была! А мы изображаем врагов идиотами...
Как это "засвистел"?
- Я доставил пленного на наблюдательный пункт, к генералу. Тот говорит: "Узнай у него, где пятая немецкая танковая дивизия находится". Я три раза спрашивал по-немецки, а пленный молчал. Командир сказал: "Ну-ка, напугай его пистолетом". Я вытащил наган, взвел курок, наставил ему в лицо, а немец засвистел какую-то мелодию. Да так, что я и сейчас могу воспроизвести - всю жизнь ее помню. (Насвистывает.) Он долго мне снился. Ас! Так ничего и не сказал. Но при нем была оперативная карта, которая нам помогла. За этого летчика-"языка" я получил свою первую награду - медаль "За отвагу".
Вы сказали "любовь". У вас был военно-полевой роман?
- На карело-финском фронте я был увлечен девушкой-телефонисткой. Мы с ней мечтали о будущем. Но прямым попаданием мины ее разорвало на кусочки...
ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
Что Вас больше всего поразило на фронте?
- Там я впервые испытал страх, не трусость, а именно страх. Произошло это так. Как-то от нечего делать решил потренироваться в стрельбе. На бруствере окопа лежала пустая консервная банка. Я вытащил свой наган и начал по ней стрелять. Вдруг из-за насыпи поднимается огромный рыжий финн с поднятыми руками. Финн очень пригодился начальству, так как рассказал много полезного, а мне впервые пришлось испытать чувство настоящего испуга. Это ощущение ужаса передать невозможно...
Помню свой первый бой - форсирование реки Свирь. Мы находились на одном берегу, финны - на другом. В бинокль, а иногда и без него, мы видели друг друга. Наше командование договорилось о "курортной неделе". С 6 до 7 утра мы мылись, стирали, играли в футбол, в волейбол. То же самое делали финны с 7 до 8 утра. Так прошло несколько дней. А затем начался бой - беспрерывный артиллерийский огонь, раскалившиеся стволы орудий, гул сотен самолетов. Смерчи разрывов, языки пламени "катюш". Настоящее пекло. Такое не забывается. В день моего рождения начался переход границы Восточной Пруссии. Вдруг, а это было перед Новым годом, мы услышали с вражеской стороны: "Рус, заведи нам пластинку Шаляпин". Мы завели. Потом они спрашивали: "Рус, а что хочешь ты слушать?" И мы попросили завести джаз. Так я впервые услышал Армстронга.
Вообще на войне трагическое часто было сопряжено со смешным. Со мной, например, был такой случай. Мы наступали, но карты у нас оказались неточные. Мы чуть не въехали в расположение к немцам. По нам начали стрелять. И вдруг мне понадобилось сходить по нужде. Я оказался над обрывом. Внизу увидел строй немецких солдат. Замер в кустах и заметил, как они скрываются за поворотом, а последний остановился по той же надобности, что и я. Я взвел парабеллум и тихонько свистнул. Он повернулся и поднял руки. Я привел его в штаб, и там-то он объяснил, что наши карты никуда не годились. Так что он оказался очень полезным "языком".
Не считали, сколько раз судьба Вас хранила?
- Это не поддается и не может поддаваться счету. Пригород города Гольдап. Сидим с ординарцем в двухэтажном доме, налаживаем связь. Толком не осознавая, почему я это делаю, забираю рацию и говорю: "Пойдем отсюда. Здесь будет что-то нехорошее. Я почувствовал. Пойдем…" Вышли из дома, отошли метров на сто, закурили. Через 30 минут дом взлетает на воздух. Я после этого случая написал матери: "Мама, меня не убьют". Не убили!
ДРУГ ЛАЯЛ ПРИ СЛОВЕ "ГИТЛЕР"
В Вашей книге "Дарю, что помню" я прочитал трогательную историю про фронтового друга - собаку, с которой Вы подружились в Восточной Пруссии…
- Немецкая овчарка - красавец пес! Я его подобрал в одном из брошенных хозяевами немецких дворов и назвал Рексом. Собака сидела на цепи и продолжала охранять уже пустой дом. Многих трудов мне стоило войти к нему в доверие, но потом мы подружились настолько, что, когда я оказался в госпитале, Рекс отказывался брать еду из чужих рук и два дня вообще ничего не ел. Потом мне посоветовали скатать своими руками съедобный мякиш из хлеба, мяса и каши и подержать его на своем теле, чтобы он пропитался "родным" запахом. Я так и сделал, не вставая с больничной кровати. И Рекс съел этот мякиш. Очень был смышленый пес. Мне удалось научить его зло лаять и рычать при слове "Гитлер" и вилять хвостом при слове "Сталин". Как это получилось? Я включал на приемнике очень громкую джазовую музыку и кричал собаке: "Гитлер", а когда находил лирическую мелодию, говорил: "Сталин" и давал Рексу что-нибудь вкусненькое. Спустя какое-то время собака отзывалась на "Сталина" и "Гитлера" уже без музыки и вкусненького. Позже, когда окончились бои за Кенигсберг, Рекс даже научился ходить за продуктами в военторговскую палатку. Сначала вместе со мной, а потом самостоятельно с сумкой, деньгами и запиской с перечнем необходимых продуктов.
Вместе с Рексом мы воевали чуть больше года. И я до сих пор не могу себе простить того, что оставил четвероногого друга под Ленинградом, а не взял с собой в голодную Москву. Думал, там ему будет лучше, сытнее. Потом мне рассказали, что Рекс постоянно бегал на железнодорожную станцию, ждал меня, почти ничего не ел и вскоре умер…
БЫЛИ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ЗАВОЕВАЛИ РАЙ
А как Вы встретили День Победы?
- Когда вся страна праздновала День Победы, мы еще воевали, так как Курляндская группировка войск противника не капитулировала. Только в ночь с 11 на 12 мая объявили о том, что группировка сдалась. Боже мой, что тут началось! Люди буйствовали от радости, не отдавали себе отчета в том, что делали. Обнимались, кричали, пели, некоторые зачем-то стреляли в покрышки автомобилей. Я выпил стакан водки, лег в кювет и... рычал. Почему - до сих пор не понимаю… А наш генерал, интеллигент дореволюционной закваски, никогда не позволявший себе ни одного грубого слова, стрелял в воздух из ракетницы, кричал: "Ура! Победа!" - и добавлял самые крепкие русские слова, что приводило нас в восторг.
Евгений Яковлевич, Ваше мнение: о войне вся правда написана?
- Частично. Например, в лучшей книге о войне "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова, которого потом выжили из страны, что-то есть в мемуарах Жукова. В лучших стихах поэтов того времени - Михаила Дудина, Константина Ваншенкина и других - я узнавал те чувства, которые меня сопровождали на фронте. Только в последние годы, наконец, военные историки развеяли некоторые мифы, связанные с ВОВ. Признали, что немцы в некоторых случаях были лучшие вояки, чем мы, что победили мы скорее числом, а не умением, за счет огромного количества "пушечного мяса", помноженного на неистребимый патриотизм. Иначе трудно было победить...
Сейчас вновь на экраны выходят фильмы о войне. Какое они производят на Вас впечатление?
- Я не хочу их смотреть. Со дня окончания войны прошло более 60 лет, и каждый художник имеет право на свою трактовку тех событий. Я никого не осуждаю, но я все видел сам. Мне этого достаточно. Меня удручает, что войны на земле не прекращаются до сих пор. Если человечество не прекратит войн, то войны прекратят существование человечества.
Что бы Вы хотели пожелать тем, кто прошел войну, и тем, кто знает о ней только из книг или кинофильмов?
- Когда закончилась война, мне было 22 года, и все мы, фронтовики, были убеждены, что завоевали рай. Самое настоящее светлое будущее! Но того рая, каким он нам тогда грезился, мы не увидели! Но это же не значит, что "будущее" не состоялось...
Я бы всем пожелал им выучить наизусть слова великого философа Сенеки: "Надо мужественно переносить то, чего ты не можешь изменить!" А ветеранам в канун Дня Победы я пожелал бы здоровья и мужества. Мы перенесли все, потому что не теряли мужества.
27.04.2023, 09:24 177611
Уничтожение трамваев в Алматы незаконно - Павел Савранчук
Фото: wikipedia.org
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Трамваи перестали функционировать в Алматы в 2015 году. Но горожане не перестают настаивать и просить власти вернуть городу экологичный и эффективный вид транспорта. Почему трамвайные пути так необходимы городу и какие недоработки в части транспортной инфраструктуры есть в Генеральном плане развития города Алматы до 2040 года, в интервью Press.kz рассказал архитектор, профессор Казахской архитектурно-строительной академии Павел Савранчук.
Павел Петрович, недавно была обнародована "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Что в этой программе не так, на Ваш взгляд?
- Очень огорчает отсутствие в стратегическом документе четкой позиции по проблеме восстановления и развития системы трамвайного движения в городе. В Википедии прямо назван процесс уничтожения рельсовых путей в Алматы незаконным. Это видит весь интернет-мир! Наш президент назвал это деяние ошибкой. Последствия грубых ошибок принято исправлять. Для переименования столицы даже внесли изменения в Конституцию. Для восстановления трамвайного движения нужны гораздо меньшие усилия, при наличии, конечно, "банальной" любви к родному городу. Уничтожение трамвайного движения, если оно не будет восстановлено, будет навсегда "черной" страницей в истории нашего города, с "нотками" скрытого криминального подтекста.
Что Вы имеете в виду под "скрытым криминальным подтекстом"? Кто способствовал тому, чтобы трамваи в Алматы исчезли?
- По этому поводу, для объективности, можно процитировать материалы Википедии, из которых следует: "Работу трамвайного депо приостановили в городе из-за двух сомнительных ДТП, произошедших в 2015 году. Запись с уличной камеры видеонаблюдения, запечатлевшая первое ДТП, исчезла. Суд признал виновной вагоновожатую. По второму ДТП виновной была тоже признана вагоновожатая, которая, управляя полностью исправным трамваем, допустила его столкновение с автомобилями. Тогда аким Алматы Байбек принял решение остановить работу трамваев якобы по причине плохого состояния путей. Но официальные документы, доказывающие, что в действительности была проведена техническая дефектоскопия и оценка состояния всей конструкции трамвайного пути, нигде опубликованы не были. Также на сайте акимата не было опубликовано официально заверенное постановление за подписью акима о прекращении трамвайного движения в городе. Тем не менее в 2016 году полностью была демонтирована контактная сеть, на ряде участков демонтированы и рельсы. А в 2017 году по устному решению акима города (без официального постановления) и без проведения необходимой экспертизы и оценки состояния всей конструкции трамвайных путей ГУ "Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Алматы" за счет бюджета города произведен незаконный демонтаж трамвайных путей".
На своих страницах в социальных сетях Вы часто пишите, что трамвай необходим городу, так как у этого вида транспорта есть ряд преимуществ перед другими. Какие, например?
- Во-первых, это экологичность, что является важнейшим фактором для Алматы. Все ведь знают, как в последние годы складывается экологическая обстановка в городе, насколько загрязнен у нас воздух. Также к преимуществам трамвая перед другими видами наземного общественного транспорта можно отнести эффективность - после метро у трамвая самая высокая провозная способность. Еще один преимущественный фактор - экономичность, который заключается в значительном сроке службы, к тому же ремонтировать трамваи могут даже неквалифицированные сидельцы исправительных учреждений, кроме того, у трамвая отсутствует неэкологичная резина на колесах. Трамвай - универсальный транспорт, который может использоваться для туризма, сервис-кафе, может двигаться по пешеходным улицам, подвозить велосипедистов в верхнюю часть города с последующими комфортными велопрогулками в обратном направлении. К преимуществам также можно отнести эстетичность и статусность, ведь наличие трамвая и метро в городе - сложившиеся критерии престижности города. Трамвай многие годы являлся органичной частью городской среды - 70-летняя история алматинского трамвая упоминается еще Домбровским в книге "Хранитель древностей", 1937 года. Ну и еще одно преимущество трамвая в отличие от автобуса, например, это то, что у него слабый "террористический потенциал", подвижной состав, который привязан к рельсовому пути, невозможно угнать в какую-то сторону.
До 2025 года власти города планируют построить 40 километров линии BRT. В основном она протянется по проспекту Райымбека, также по улицам Желтоксан, Байтурсынова, части улиц Саина, Суюнбая и части проспекта Сейфуллина. К 2030 году планируется строительство еще 30 километров BRT, а к 2035-му - 20 километров. Может ли БРТ стать альтернативой ЛРТ?
- Я считаю, что необходимо полностью восстановить, а это более десятка маршрутов до 1995 года, и развивать в дальнейшем трамвайное движение. БРТ должно быть не альтернативой ЛРТ (трамваю), а частью общей инфраструктуры пассажирских перевозок. И режимы передвижения должны быть оптимальными - в зависимости от конкретной ситуации на маршрутах в городе - скоростными либо средненормативными. На это влияет расстояние между остановками и специальное благоустройство путей. И, кстати, значительная часть уцелевших современных рельсовых путей стыдливо залита асфальтом, фактически "похоронена заживо", с имитацией гигантских велодорожек, и может быть легко восстановлена. Как горожанин, считаю отношение к этой проблеме ярким показателем недостаточного качества деятельности муниципальной власти.
В январе в Алматы проходили общественные слушания по поводу принятия Генерального плана развития города до 2040 года. По задумке разработчиков, за счет линий скоростного трамвая, метро и БРТ общественный транспорт станет для горожан доступнее, а значит, потребность в частных авто снизится, этим нововведением также хотят связать пять полицентров и решить проблему пробок в городе. Как Вам этот проект?
- Если говорить о транспортной инфраструктуре, то этот раздел содержит весьма скромные предложения по восстановлению и развитию трамвайного движения в пользу развития БРТ. Кроме того, весьма нерациональна трактовка трамвайного (ЛРТ) сообщения как исключительно скоростного. Возникает вопрос о лоббировании чьих-то интересов, поскольку скоростной трамвай более финансовоемкое мероприятие.
Восстановление ошибочно уничтоженного в 2015-2017 годы трамвайного движения наряду с переводом ТЭЦ на газ является реальным и осуществимым в кратчайшее время шагом к очистке воздушного бассейна. Его эксплуатационные и экологические преимущества перед автобусным движением несомненны. То же касается финансовых преимуществ трамвая относительно сооружения метро. Возможен также компромиссный вариант - эксплуатируемое во многих городах "легкое метро", или подземно-наземный трамвай. Отсутствие таких предложений не делает генеральный план прогрессивным градостроительным документом, направленным на эффективный и экологически позитивный современный результат. Масштабные, радикальные действия в этом направлении чрезвычайно актуальны для города.
Какие, например?
- Необходима постановка задачи, во-первых, восстановления всей существовавшей сети трамвайных линий, так как в городе много традиционно трамвайных и нерационально пустующих сегодня коммуникативных пространств. Во-вторых, необходимо развитие полноценной системы трамвайного движения по всему городу с использованием различных режимов трафика в зависимости от особенностей застройки участков города (скоростного, умеренного, туристического). Трамвай должен стать основой городской мобильности и средством стабильной взаимосвязи зон городской активности, станций метрополитена, объектов внешнего транспорта и рекреационных территорий. Значительной должна быть его роль в транспортной увязке Алматы и населенных мест Алматинской агломерации. Максималистский подход к такой цели в генеральном плане явится залогом максимально возможного приближения к ее осуществлению на последующих стадиях реализации.
15.04.2023, 22:40 198166
Это один из звоночков "цветной" революции: экс-советник министра энергетики о забастовке нефтяников
Фото: Скрин с видео
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Забастовка в Жанаозене и митинг нефтяников в Астане может быть одним из звоночков "цветной" революции, считает экс-советник министра энергетики РК Олжас Байдильдинов.
Представление такое, во всяком случае у меня, что в целом все протесты, в том числе которые были в январе, и те, что мы видим сейчас, довольно хорошо срежиссированы. Участники юридически подкованы, они знают, что говорить при задержаниях, как и на что реагировать. Они неплохо все профинансированы. Вероятнее всего, есть определенная сумма и это один из звоночков готовящейся цветной революции", - прокомментировал происходящее Байдильдинов в программе "В центре Азии с Робертом Францевым".
Он подчеркнул, что безработные, лишившиеся работы из-за того, что их компания проиграла тендер, нашли деньги на приезд в столицу и проживание.
По мнению эксперта, забастовка могла быть следствием исков, подданных Казахстаном в отношении Кашагана и Карачаганака. Речь идет о сумме 21,6 миллиарда долларов.
Это колоссальная сумма, даже по мировым меркам. И когда мы смотрим на то, что происходит на Украине, цветная революция там стоила западным спецслужбам порядка 1 миллиарда долларов. А здесь на кону 21 с лишним миллиард долларов. Естественно, Казахстан сейчас будет центром отработки каких-то технологий. Нам нужно готовиться к информационным войнам, различного рода провокациям и всему остальному, потому что сумма достаточно большая. Но это верное направление, Казахстан должен отстаивать свои интересы в крупных проектах", - подчеркнул Байдильдинов.
Он отметил, что в Казахстане будет происходить "определенное раскачивание ситуации" и давление на официальные власти. В частности, забастовка и поездка нефтяников к Министерству энергетики произошла после того, как Блумберг опубликовал информацию об исках Казахстана.
Наверное, это все звенья одной цепи", - резюмировал Байдильдинов.
В настоящее время основные месторождения в Казахстане не принадлежат государству. На Карачаганаке 76,5% распределены между итальянской Eni, нидерландско-великобританской Shell и американской ExxonMobile. На Кашагане американским, европейским и японским компаниям принадлежат 90% акций.
Напомним, Казахстан подал иски к партнерам по двум месторождениям нефти. Если правительство добьется успеха, то сможет получать большую долю доходов от месторождений.
По словам главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева, иски поданы в интересах народа Казахстана.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен. Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле.
Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
12.04.2023, 10:45 207771
Быть полезными - Юлия Камойлик рассказала о принципах Whoosh
Фото: кадр из видео
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Директор по маркетингу и коммуникациям компании по прокату самокатов Whoosh Юлия Камойлик рассказала корреспонденту Kazakhstan Today о принципах компании.
Как Вы себе представляете общую идеологию происходящего процесса, того, что связано с этой абсолютно новой технологией, которая вошла в нашу в жизнь?
- Whoosh пятый год существует. Мы иногда говорим "сезон", потому что начинали в городах, которые вставали на паузу, и только за второй год мы запустили южные города и стали круглый год оперировать. Понятно, что снежные города мы на зиму закрываем и ставим на короткие паузы. Я очень люблю и самокаты, и Whoosh. Я первая, кто пришел в компанию еще на старте, когда мы первые самокаты еще даже не выставили. Вот этот фокус и посыл Дмитрия, он изначально продукт задумал как транспорт, ему было неинтересно делать развлечение, и, собственно говоря, бизнес-модель, когда она работает и зарабатывает, она именно про транспортный сценарий. Это частые, повторяющиеся короткие поездки. То есть это история про то, что если сделать развлечение в парке, то люди погуляли - ты подарил им эмоцию, а если ты делаешь транспорт, ты делаешь полезную вещь, на что-то в мире влияешь.
Если мы говорим про транспорт, это гораздо более сложная задача. В Whoosh-e быть полезными - была главная идея, а полезность именно в транспортной работе. Поэтому мы начинали с маленьких зон - у нас был не очень большой парк, мы делали там парковки, смотрели, как люди едут. Видели следующий сценарий: человек первые недели две делает одну или три долгие поездки, как раз в рекреационных зонах. А потом понимает, что может на самокате добраться от дома до метро, проехать любое количество километров, выйти и еще два-три километра от метро до офиса добраться на самокате. Все это вместе будет намного быстрее, чем поездка на автомобиле.
Как только мы человека "ускоряем" на таких расстояниях, мы встраиваемся в его ежедневную рутину. Необходимость куда-то ехать есть всегда. На каршеринге едут на большие расстояния. Плюс - есть часы-пик, когда трафик плотный или малоподвижный, тогда объехать пробку на самокате - это большое счастье, особенно для жителей больших городов. Мы делаем транспорт. И мы делаем его хорошим. Мы эти принципы заложили и мы их не потеряли. Транспортный сценарий усиливается, потому что мы наращиваем качество. Мы держим эту планку и постоянно ее себе поднимаем. В рекреационных поездках нет ничего плохого, это тоже модель, которая существует, но для нас принципиально важно быть транспортом.
Вдруг появляется группа людей, которые в состоянии создать технологический продукт. А когда это объединено со способностью создания инфраструктуры, со всеми удобствами, это все очень похоже на футуристический проект. Умные машины начали работать и преображать жизнь горожан. Я заговорил про идеологию, потому что здесь видится нечто гораздо большее, чем просто хорошо исполненный транспортный проект. Как это получилось?
- Знаете, Дмитрий, человек, который основал и собрал нашу первую команду, он, работая в авиакомпании, продал первый в России электронный билет. Мне кажется, что это его карма и его жизненный путь. Мы не изобрели кикшеринг, он существовал в мире, а Дмитрий его как раз таки увидел и понял, что это интересно, люди этим пользуются.
Но в нем чего-то не хватало?
- В нем не хватала фокуса на пользе. Большие компании, в которых были огромные парки, они работали, вырастали и привлекали инвестиции. У Whoosh-а главная история в том, что мы финансово эффективны, то есть у нас история о том, что мы запустили бизнес-модель. Из-за того, что мы сконцентрировались на транспорте, на том, что самокат должен служить долго. У нас завод говорит, что самокаты работают три года. Мы уже работаем на них три года, и нет перспектив, что они не отработают четыре и пять лет. Пять лет - это то, куда мы стремимся. Мы планируем сделать центр глубокого восстановления самокатов, сейчас у нас этим занимаются сервисные центры. Мы сможем достичь этих пяти лет спокойно.
Мне кажется, что здесь есть магия концентрации на качестве. Транспорт работает только тогда, когда есть фокус на качество. Мы хотели быть полезными, это и запустило бизнес-модель.
Вам не кажется, что, кроме этого, вы даете возможность каждому человеку решить проблему своего собственного вклада в сохранение экологии?
- Вопрос интересный. Если ты выбрал самокат вместо автомобиля, с точки зрения выбросов ты гораздо более экологичный. Есть еще много моментов. Для меня самокат - это история, которая умеет поддерживать ментальное здоровье. Если ты вышел из офиса, ты сел в машину с телефоном, продолжая работать, город не видишь, нервничаешь, приезжаешь домой, при этом все еще ты на работе. Если ты едешь на самокате десять минут, ты видишь город, как будто гуляешь, быстро утилизируешь километры, при этом происходит перезагрузка.
При этом ты не вырабатываешь прямо или косвенно углерод.
- У самокатов, у их батарей этот углеродный след есть. Батарейку, пока произвели, у нее есть углеродный след. Нельзя сказать, что это идеальный экологичный транспорт. В моменте, выбирая между машиной и самокатом, - совершенно точно. У нас первые модели самокатов были такие, что их нужно было целиком увозить на станцию зарядки. Потом появились самокаты, в которых люк открывается, меняется батарея, производится визуальный осмотр, проверка тормоза, а транспорт остается на парковке. Мы смотрим в сторону того, чтобы автомобили заменить электрическими мопедами, самокатами с коробами, где лежат батарейки, мы смотрим варианты перехода на электромобили.
Как Вы видите процесс развития новейших моделей?
- Они проще. Процесс должен быть настолько простым, чтобы человек его не замечал. Важно сделать вход в сервис очень мягко, не задумываясь. Даже вызов такси сейчас - это гораздо меньше кликов, чем аренда самоката. В каршеринге больше операций, а нам охота в обозримом будущем, чтобы самокат сам узнавал человека, когда тот к нему подходит, не доставая телефон.
Это все возможно?
- Да.
Давайте перейдем к еще одной составляющей. Видно, что все это здорово. Получается, что, безусловно, должен быть бизнес-успех?
- Мы работаем нон-стоп, и не было еще дня, когда бы мы останавливались улучшаться. IT-блок и инвестиции в него постоянно улучшают процесс и продукт, дают возможность бизнес-модели заработать. Если бы мы продолжали размещать самокаты так, как нам кажется, на глаз, мы бы не росли по эффективности. Как только мы начали это оцифровывать, считать, а это большой процесс, мы начали быть эффективнее, самокаты стали ездить чаще.
То есть по факту это скорее все-таки IT-бизнес?
- Конечно. Первые люди в компании - это инженеры и разработчики.
Вот почему это кажется футуристическим. Это победа высоких способностей и знаний над рутиной?
- И смелости. Потому что первые два года у нас не было никакой другой задачи, кроме как объяснять, что мы - транспорт. Естественно, мы не могли это гарантировать. Мы видели разные примеры в мире. В России были попытки запустить самокаты, которые привязаны к станциям. Это можно было решить только технически. Мы, единожды вложившись, начали выращивать продукт, потому что он позволяет делать сервис лучше, увеличивает число поездок.
Расскажите, насколько это прибыльный бизнес?
- У нас в 2021 году было 26 млн поездок, а в 2023 году - 55 млн поездок. Сейчас у нас 12 млн пользователей, в прошлом году было - 9. Сейчас приходит много новичков, нам кажется, этот поток будет большим.
Я думаю, что это все подтверждает мои предположения о том, что это гораздо больше, чем транспорт, это больше, чем просто IT. Это все какой-то портал в новый мир.
- Это очень удачный симбиоз. Здорово, что вы тоже видите эту новизну и значимость.
Спасибо за интересный разговор!
06.04.2023, 18:07 218471
Интервью создателей кикшеринга Whoosh
Фото: кадр из видео
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Создатели кикшеринга Whoosh Дмитрий Чуйко и Егор Баяндин рассказали о самокатах с новыми технологиями.
Основной наш посыл здесь был в том, чтобы сделать возможность дать самокату "язык", с помощью SmartDashboard он будет общаться с пользователями, так как во время поездки у человека заняты руки, у него шум в ушах либо от ветра, либо от шума города. Этот Dashboard позволит самокату сообщать пользователю какую-то важную информацию, чтобы пользователь более комфортно передвигался. Безусловно, важный элемент - это CV. Мы сами обучаем модель, которая распознает элементы. Самое главное, что у нас есть возможность расширять ее. В будущем мы надеемся расширить функционал, который будет доступен", - сообщил Дмитрий Чуйко.
Один из создателей сервиса Егор Баяндин представил новые технологии.
Вы можете видеть здесь самокат, который оборудован нашей электроникой не только для управления самокатом, но также на этих самокатах оборудован SmartDashboard - верхняя панель с большим экраном, которая позволяет выводить много информации и помогает пользователю начать поездку, припарковаться, подсказать что-то во время поездки. Также на этих самокатах размещен модуль компьютерного зрения, что делает самокат еще умнее. Это история, которая позволяет понимать самокату, где он находится в конкретный момент времени, она позволяет определять количество людей, которые идут навстречу. Определять пешеходные переходы и подсказывает, где необходимо применить те или иные скоростные режимы. Мы верим, что такие технологии направлены на будущее развитие для того, чтобы этот транспорт становился еще более удобным, безопасным", - заявил Егор Баяндин.
Ответы на вопросы журналистов
Когда ожидать самокат с новым DashBoard в Алматы и других городах Казахстана?
- Это технология, которую мы будет тестировать. Мы будем добавлять какое-то количество этих самокатов, оснащенных DashBoard в города. Мы начнем с Москвы, дальше будем смотреть, как идет эксперимент и расширять его на другие города. Надо понимать, что это все-таки пилотная история, которая позволит нам накопить больше данных, больше информации и адаптировать эти разработки на основе того опыта, который мы в реальности получаем. У нас достаточно много теорий и много данных, на которые мы основывались, когда разрабатывали, но теперь важно проверить это все на реальных фактах, проверить, что это работает правильно. После этого как-то расширять.
Ваши прогнозы?
- Мне сложно здесь давать прогнозы. Мне кажется, несмотря на то что Computer Vision это очень хорошая технология, она по-прежнему пока достаточно дорогая и оснащать все самокаты в городе в перспективе ближайших нескольких лет все-таки затруднительно. Мы работаем над тем, во-первых, чтобы удешевить стоимость этой технологии, электроники, которая размещена в самокате. Во-вторых, работаем над тем, чтобы это все оптимизировать и сделать более массовым, потому что сейчас это мелкосерийная история. Сейчас у нас есть небольшая серия этих самокатов. Будем ее раскатывать по городам, дальше будем смотреть на результаты этого эксперимента и принимать дальнейшие решения.
Какие основные сценарии при пользовании самокатом вы видите?
- Если мы говорим про CV, то это скопление людей на пешеходном переходе. Это из того, что есть. Из дальнейших путей развития - это идентификация поверхности, по которой едет пользователь. В зависимости от этого будут подсказки. С точки зрения SmartDashBoard, здесь возможностей, наверное, даже больше. Хоть мы в прошлом году сделали специальные звуки, которые подсказывают пользователю, что он въехал в зону ограничения скорости, но это все равно не всегда понятно. Здесь на SmartDashBoard это можно отображать.
Мы были первыми, кто сделал зоны ограничения скорости в городе. Потом это стало массово. Эта история, когда самокат оборудован CV, позволяет пойти чуть дальше, потому что зона ограничение скорости - это просто географическое место, обозначенное на карте. В нем не всегда много людей, не всегда опасно, а иногда есть места, где, наоборот, много людей, но там нет зоны ограничения. Эта история работает динамически в реальном времени. Мы не планируем жестких действий, когда самокат резко останавливается. Все-таки мы за безопасность в первую очередь. Поэтому нам кажется, что важная работа здесь - это обучать самокат подсказывать.
Сначала самокат выдает рекомендации, но, если ситуация экстренная, включается ограничение скорости?
- Да. Управление тоже постепенное.
Кроме этого, появляются дополнительные возможности по взаимодействию с пользователем самоката на парковке. Мы планируем вывести навигатор на экран, что позволит пользователю легче перемещаться, не нужно будет останавливаться и заглядывать в телефон. Кажется, что это должно существенно облегчить пользование самокатом, особенно для новых пользователей.
Стоимость проката изменится для этих моделей самокатов?
- Сложный всегда вопрос со стоимостью. Мы стараемся делать, чтобы цены были достаточно конкурентоспособными и они покрывали наши операционные затраты, позволяли нам развиваться дальше, модернизировать флот, расширяться с точки зрения географии. Благодаря тому, что мы установили новые модули CV, мы точно не планируем повышать цены. Мы используем динамическую модель ценообразования, которая основывается на том, что мы считаем данные по спросу в конкретной локации, считаем, сколько у нас там самокатов. У нас есть некая модель, которая прогнозирует спрос на будущее. В зависимости от этого определяется цена.
Страхование
- У нас два типа страховки. Есть базовая страховка, за которую платим мы, как компания и которая покрывает всех пользователей, все поездки. Она покрывает ущерб третьим лицам. Есть расширенная страховка, она платная.
Как вы оцениваете действующие ПДД для водителей электросамокатов? Нужно ли их дорабатывать?
- Мне кажется, что ПДД, которые были приняты, достаточно правильные. Они учитывают интересы тех, кто едет на самокате и других людей, но работа предстоит еще большая.
Дмитрий Чуйко, CEO Whoosh, крупнейшего в России и самого быстрорастущего кикшеринг-сервиса по версии РБК.
Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh - компании-разработчика шеринговой платформы для микромобильности и сервиса краткострочной аренды самокатов
Родился 7 апреля 1982 года родился в Алтайском крае, в 2004-м окончил Новосибирский государственный технический университет.
Имеет 20-летний опыт работы в области разработки продуктов, информационных технологий, маркетинга и продаж.
Создал в 2012 г. и управлял компанией S7 Travel Retail в должности генерального директора. Участвовал и был председателем совета директоров нескольких дочерних структур в S7, реализовал ряд продуктовых инициатив компании. До 2019 г. работал на позиции вице-президента по инновациям в Группе компаний S7.
В 2019 году ушел из S7 и основал Whoosh - технологическую компанию, которая самостоятельно разрабатывает и внедряет решения для шеринга городского микромобильного транспорта, а также управляет одноименным сервисом, крупнейшим в России, с долей 45% рынка по версии исследования "Трушеринга".
Кикшеринг Whoosh закрывает потребность транспорта последней мили. На данный момент работает в 19 городах России, парк компании более 45 000 электросамокатов, аудитория - 6 млн пользователей. В начале 2021 года компания получила инвестиции от нескольких партнеров - "ВТБ Капитал Инвестиции" и структуры ПАО "Банк Открытие" в сумме $25 млн.
Входит в топ-5 шеринг-компаний и является самым быстрорастущим шеринг-сервисом в России по версии Smart Ranking. Занимает 18 место в общем рейтинге Inc. Russia самых успешных стартапов 2021 года, и 4 - в рейтинге сервисов.
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