Порядка 60% выбросов загрязняющих веществ в воздух Алматы приходится на транспорт

К 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тысячу жителей

Алматы. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха и развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.





Спикер рассказал, что впервые в Алматинской агломерации были проведены исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ. В анализ были включены новые источники - транспорт, индивидуальные жилые дома и бани в радиусе 10 км от города. Итоги показали, что суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.





Сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта - метро, ЛРТ, БРТ, канатных дорог и других видов", - озвучил прогнозы Сматлаев.





Заместитель акима также сообщил, что в 2025 году внесены изменения в законодательство: отменены предупреждения и введены штрафы за превышение выбросов автотранспорта - 10 МРП для физических лиц и 100 МРП для юридических лиц при повторных нарушениях, а также повышенные санкции - 20 и 200 МРП соответственно.





Кроме того, ведется работа над проектом правил охраны атмосферного воздуха. Документ согласован с уполномоченными органами и будет представлен на рассмотрение маслихата до конца года. Он направлен на обеспечение экологической безопасности, реализацию права граждан на благоприятную окружающую среду и снижение уровня загрязнения воздуха.





Напомним, Алматы является самым густонаселенным городом в Казахстане. Также, несмотря на ограничения и запреты в строительстве, город лидирует по вводу нового жилья в эксплуатацию.





Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.





Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.





Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Прошедший на прошлой неделе ливень стал причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами не могли дождаться общественного транспорта, а стоимость услуг такси выросла в несколько раз.





Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.







