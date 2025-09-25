24.09.2025, 15:04 6741
Порядка 60% выбросов загрязняющих веществ в воздух Алматы приходится на транспорт
Рассказать друзьям
Алматы. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха и развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.
Спикер рассказал, что впервые в Алматинской агломерации были проведены исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ. В анализ были включены новые источники - транспорт, индивидуальные жилые дома и бани в радиусе 10 км от города. Итоги показали, что суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
Сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта - метро, ЛРТ, БРТ, канатных дорог и других видов", - озвучил прогнозы Сматлаев.
Заместитель акима также сообщил, что в 2025 году внесены изменения в законодательство: отменены предупреждения и введены штрафы за превышение выбросов автотранспорта - 10 МРП для физических лиц и 100 МРП для юридических лиц при повторных нарушениях, а также повышенные санкции - 20 и 200 МРП соответственно.
Кроме того, ведется работа над проектом правил охраны атмосферного воздуха. Документ согласован с уполномоченными органами и будет представлен на рассмотрение маслихата до конца года. Он направлен на обеспечение экологической безопасности, реализацию права граждан на благоприятную окружающую среду и снижение уровня загрязнения воздуха.
Напомним, Алматы является самым густонаселенным городом в Казахстане. Также, несмотря на ограничения и запреты в строительстве, город лидирует по вводу нового жилья в эксплуатацию.
Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Прошедший на прошлой неделе ливень стал причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами не могли дождаться общественного транспорта, а стоимость услуг такси выросла в несколько раз.
Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
новости по теме
21.09.2025, 10:13 30861
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в 9 городах Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В девяти казахстанских городах 21 сентября 2025 года ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает РГП "Казгидромет".
В их числе: Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Уральск, Атырау, Костанай.
Напомним, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) - это состояние воздушной среды или метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся: туман, заметное ослабление ветра, наступление штиля, формирование задерживающих слоев инверсии температуры.
В период НМУ важно обеспечить кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ от промышленных источников выбросов.
Напомним, сегодня уже шестые сутки тушат пожар на мусорном полигоне в Алматинской области. Вчера его удалось локализовать. По данным МЧС, тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. К ликвидации возгорания дополнительно привлекли силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента и пяти областей.
Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.
В городе Алатау власти ввели режим ЧС.
В ДЧС рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличилась общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет. Дети стали чаще подхватывать инфекции, также участились случаи заражения паразитами и болезни нервной системы. Одной из причин роста заболеваемости детей эксперты называют плохую экологию в мегаполисах и крупных промышленных городах. По данным РГП "Казгидромет", самыми экологически грязными городами РК в 2024-м стали Астана, Усть-Каменогорск и Темиртау.
18.09.2025, 11:48 54661
Пожар на мусорном полигоне близ Конаева: зафиксировано превышение ПДК по отдельным веществам Дополнено
Фото: скрин видео
Рассказать друзьям
Конаев. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с возгоранием на полигоне твердых бытовых отходов на 35-м километре автодороги Алматы - Конаев проведен санитарно-эпидемиологический мониторинг воздуха в ближайших населенных пунктах, сообщает акимат Алматинской области.
С 15 по 16 сентября было отобрано 288 проб, в части из них зафиксированы превышения допустимых норм по отдельным веществам. Жителям, особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, были даны профилактические рекомендации. 17 сентября повторные исследования на тех же точках показали соответствие нормам. Мониторинг продолжается в зависимости от направления ветра", - сообщили в ведомстве.
В акимате отметили, что случаев отравлений и обращений в медицинские учреждения не зарегистрировано. Пострадавших нет.
Дополнено 18.09.2025, 14.50
В МЧС РК рассказали о ходе ликвидации пожара на мусорном полигоне.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день удалось расширить площади работ на поверхности полигона, что позволило задействовать больше инженерной техники.
Подразделения МЧС продолжают засыпку очагов горения инертными материалами с последующим уплотнением грунта. Одновременно применяется инъекционный метод тушения с использованием стволов-пробойников. Этот способ позволяет эффективно вводить воду в толщу тлеющих отходов, обеспечивая охлаждение и локализацию скрытых очагов возгорания на глубине. Такая тактика значительно повышает эффективность работ по ликвидации пожара", - отметили в пресс-службе.
Для бесперебойной подачи воды организован забор с трех участков. Работы по ликвидации возгорания проводятся в бесперебойном режиме.
Напомним, пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушат уже четвертые сутки. По данным МЧС, тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. К ликвидации возгорания дополнительно привлекли силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента и пяти областей. Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.
В городе Алатау власти намерены объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба.
В ДЧС рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
16.09.2025, 16:25 73011
В Алматы наблюдается задымленность и запах гари из-за пожара на мусорном полигоне Дополнено
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алматы. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы жалуются на запах гари и задымленность в разных районах города. В ДЧС сообщили, что задымленность вызвана пожаром на мусорном полигоне в Алматинской области.
Уважаемые жители и гости города Алматы! Из-за пожара на полигоне бытовых отходов, расположенном на территории Алматинской области, наблюдается небольшая задымленность в городе", - проинформировали в ДЧС.
По данным ведомства, пожар до сих пор не потушен. В его ликвидации задействованы 150 человек и более 70 единиц техники. Также дополнительно следуют силы и средства МЧС с пожарно-насосными станциями, аварийно-спасательными автомобилями, бульдозерами и другой спецтехникой.
Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет", - уточнили в ДЧС.
Дополнено 16.09.2025, 19.35
По прогнозу РГП "Казгидромет", сутки 17 сентября, ночью 18 сентября метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1-й, 2-й, 3-й степени НМУ отсутствует.
Ранее спасатели рассказали о сложностях ликвидации пожара на полигоне ТБО в Алматинской области.
15.09.2025, 15:27 81596
Более ста туш сайгаков обнаружили в реке в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Айтекебийском районе в реке Кайракты обнаружены более ста туш сайгаков. В департаменте экологии заявили, что животные утонули при переходе реки.
Видео с тушами погибших животных появилось в соцсетях. На место выехали специалисты департамента экологии, ветеринарной службы и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области, сообщает издание "Диапазон".
По словам специалистов, гибель сайгаков произошла 13-15 сентября, 60 из них самки, 48 - рогачи. Животных вытащили из воды и захоронили.
В этом месте проходило около 10 тысяч сайгаков, они пришли туда на водопой. С одной стороны реки Кайракты обрыв и густой камыш. Мы полагаем, что при переходе сайгаки затоптали друг друга", - рассказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области Адильгерей Ауелбаев.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
15.09.2025, 12:56 83021
Две трети казахстанских предприятий не соблюдают экологические и социальные критерии
Положительную динамику обеспечивают в основном крупные компании и институты развития
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Два из трех предприятий Казахстана не соблюдают экологические и социальные критерии, сообщает Finprom.
По данным исследования, среди стран СНГ Казахстан демонстрирует одни из лучших показателей по внедрению ESG-принципов, но положительную динамику обеспечивают в основном крупные компании и институты развития, а большинство предприятий продолжают игнорировать это важное направление.
По данным конъюнктурного обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК, 76% предприятий в стране не соблюдают экологические критерии, 74% - критерии корпоративного управления, и для 66% организаций социальные критерии также не являются приоритетом. Таким образом, бизнесу страны еще предстоит проделать значительный объем работы для полноценного развития ESG-направлений", - пишут авторы.
Лучшие показатели приверженности принципам ESG (экологические, социальные и управленческие критерии) демонстрирует финансовый сектор, в частности банки второго уровня. Этот факт также отмечали аналитики международной аудиторской компании, входящей в "Большую четверку".
Все больше финансовых организаций Казахстана внедряют практику составления ESG-отчетности и системы управления экологическими и социальными рисками. Пока эти меры носят добровольный характер, однако, согласно Дорожной карте по внедрению принципов ESG в регулирование финансового рынка Казахстана, с 2026 года финансовые организации будут обязаны раскрывать ESG-информацию в своих годовых отчетах", - пишет сайт.
Важность приверженности принципам устойчивого развития отмечается во многих государственных программах и программах развития РК, среди которых:
- Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года;
- Концепция инвестиционной политики Республики Казахстан до 2029 года;
- Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года;
- Концепция развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы;
- Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2025-2040 годы;
- Концепция промышленной безопасности в Республике Казахстан на 2024-2030 годы и т.д.
Источник напоминает: еще в 2023 году регулятор принял дорожную карту по внедрению принципов ESG в регулирование финансового рынка Казахстана.
Дорожная карта включает пять основных направлений:
- Раскрытие финансовыми организациями информации о подверженности ESG-рискам.
- Управление ESG-рисками и оценка углеродного следа кредитного портфеля.
- Внедрение принципов ESG в систему управления рисками и корпоративное управление.
- Мониторинг ESG-рисков и их интеграция в систему надзора.
- Мероприятия по наращиванию экспертного потенциала финансового рынка по вопросам ESG.
Важным событием в сфере приверженности устойчивому развитию является также выпуск ESG-облигаций. Сейчас в стране насчитывается 14 эмитентов, выпустивших такие бумаги на фондовой бирже KASE.
Казахстан постепенно формирует целостную экосистему устойчивого развития, где принципы ESG становятся не только модным трендом, но и обязательным элементом стратегического управления. Участие государства, активность регулятора, вовлеченность финансового сектора, рост интереса со стороны бизнеса и инвесторов свидетельствуют о том, что в ближайшие годы ESG-повестка будет оказывать все более заметное влияние на экономику страны. А значит, для компаний это уже не вопрос имиджа, а условие долгосрочной ответственности перед обществом и государством", - резюмируют авторы.
08.09.2025, 12:12 114606
Вплоть до масштабной экологической катастрофы - Токаев высказался о снижении уровня Каспия
Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, отметил лидер РК
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, высказался о снижении уровня Каспийского моря, сообщает пресс-служба главы государства.
Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС. Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами. В целом, от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков", - заявил глава государства.
Он также отметил, что недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий.
К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире. Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, - незаконная продажа и покупка воды на "черном рынке". Тем не менее есть и положительный опыт, связанный с Аральским морем. Конечно, Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды - почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать", - заявил президент.
Глава государства также поручил правительству создать единую цифровую платформу водных ресурсов.
Запуск платформы позволит полноценно решить задачу гидрогеологического мониторинга. Эта работа должна сопровождаться формированием Национального водного баланса - важнейшего инструмента долгосрочного планирования водной политики. Без всего этого в отрасли невозможно будет наладить нормальный контроль и привлечь необходимые инвестиции", - отметил президент.
Он заявил, что на сегодня у профильных органов нет точных сведений о доступном объеме водных ресурсов.
Потери воды в некоторых каналах достигают 50-60%. Технологии учета безнадежно устарели, а точки водоразбора не оснащены современными приборами. Вода - это стратегический ресурс, без воды нет жизни. Поэтому данная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации", - добавил он.
Ранее на первой международной экологической конференции в городе Манжероке (Республика Алтай) премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов.
31.08.2025, 11:30 159976
На морском терминале КТК ликвидировали последствия разлива нефти
Фото: КТК
Рассказать друзьям
Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума завершена ликвидация последствий разлива нефти, режим локальной ЧС снят, сообщили в пресс-службе КТК.
По итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале КТК принято решение о завершении основных работ по плану предупреждения и ликвидации разливов нефти в акватории морского терминала КТК", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время объем вытекшей нефти уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, в ходе которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от выносного причального устройства к танкеру.
Собранная в ходе работ нефтеводяная эмульсия передана на морской терминал КТК для дальнейшей утилизации. Экологический контроль состояния поверхности моря и атмосферного воздуха постоянно проводился в ходе операции и будет осуществляться в дальнейшем с отбором проб не менее двух раз в сутки", - рассказали в пресс-службе.
Также визуально контролируется прибрежная полоса от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы, нефти и нефтесодержащих пленок не обнаружено, дополнили в КТК.
Напомним, на морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря.
29.08.2025, 17:33 164111
Первый в Казахстане завод по энергетической утилизации отходов появится в Алматы
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы китайская компания Junxin Environmental Protection и министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев подписали соглашения об инвестициях по проекту "Производство электроэнергии на основе утилизации отходов", сообщает акимат города.
Будущий завод станет первым в Казахстане предприятием по энергетической утилизации отходов и обеспечит практически полное улавливание выбросов, что соответствует стандартам экологической безопасности Европейского союза", - уточнили в пресс-службе.
По данным акимата, мощность предприятия составит 1600-2000 тонн отходов в сутки с генерацией 60 МВт электроэнергии. Общий объем инвестиций - 280 млн долларов.
Подчеркивается, завод будет оснащен современными автоматизированными системами управления и многоступенчатой системой очистки, что обеспечит минимальное воздействие на окружающую среду.
Проект охватывает комплексную переработку твердых бытовых отходов, медицинских и городских отходов, а также осадков сточных вод. На его базе будут развиваться направления по производству электрической и тепловой энергии, обработке данных на возобновляемых источниках, созданию центра подготовки кадров и повышения экологической грамотности населения. В период строительства будет создано около 700 временных, а после ввода объекта в эксплуатацию - более 120 постоянных рабочих мест", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Алматы при участии китайской компании построят мусороперерабатывающий завод.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.09.2025, 12:28В области Жетысу завершили реконструкцию Кызылагашского водохранилища 24.09.2025, 15:3764546Международный центр по противодействию отмыванию доходов появится в СНГ 24.09.2025, 12:3162991Нет прописки - нет пенсии: в Минтруда дали дополнительные разъяснения по предложенным поправкам 24.09.2025, 16:1562026В Казахстане утвердили сорта конопли для промышленного использования 24.09.2025, 16:3759821Искусственному интеллекту в Казахстане запретят анализировать эмоции людей 18.09.2025, 10:43407856Заместители акимов района и села задержаны в Мангистауской области 18.09.2025, 16:17Духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия - президент Казахстана подвел итоги съезда в Астане405206Духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия - президент Казахстана подвел итоги съезда в Астане 19.09.2025, 10:51380021Центр прогнозирования Генпрокуратуры Казахстана начал предупреждать о киберугрозах 19.09.2025, 16:02360081В Минпросвещения прокомментировали скандал в школе олимпийского резерва на севере Казахстана 18.09.2025, 11:02357116Средняя зарплата в Казахстане к 2028 году составит свыше 600 тыс. тенге - Миннацэкономики 08.09.2025, 12:01592891Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27523476Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28518926На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48514816Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38496706Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?