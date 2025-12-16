15.12.2025, 09:06 90816
Айбек Смадияров назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента РК
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Айбек Смадияров назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен заведующим Отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в 2004 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане". Работал специалистом департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третьим секретарем посольства РК в Венгрии, заместителем председателя Комитета международной информации - пресс-секретарем МИД РК. До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций - официальным представителем МИД РК. В начале декабря на брифинге МИД он заявил о своем уходе с должности.
новости по теме
15.12.2025, 15:10 69021
В Алматы ряд подрядчиков лишили лицензий за нарушения при строительстве сетей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по итогам строительного сезона 2025 года ряд подрядных организаций лишен лицензий за нарушения при реализации проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, сообщает пресс-служба акимата.
По итогам регулярных объездов и внеплановых проверок принято принципиальное решение - компании, которые не обеспечивают качество и соблюдение нормативных требований, не должны работать на городских проектах", - сказал заместитель акима города Алмасхан Сматлаев в ходе брифинга в Алматы.
Алмасхан Сматлаев отметил, что в отношении недобросовестных подрядчиков подготовлено 30 исковых заявлений, которые направлены в судебные органы. Также ведется претензионная работа в отношении проектных организаций и авторского надзора, допустивших нарушения, включая некорректное размещение проектных решений на инженерных сетях и элементах благоустройства.
Как подчеркнул заместитель акима, в связи с выявленными нарушениями изменен порядок согласования работ.
С настоящего момента все согласования будут осуществляться исключительно совместно с городскими управлениями. Это позволит усилить контроль и повысить ответственность всех участников процесса", - заявил Алмасхан Сматлаев.
Спикер также обратил внимание подрядных и проектных организаций на необходимость безусловного соблюдения нормативных требований, правил производства работ и процедур согласования. Подчеркивается, что работы, выполняемые без соответствующих разрешений либо с нарушением установленных норм, будут пресекаться строгими административными мерами.
Речь идет о штрафах, приостановке деятельности, возмещении ущерба, расторжении договоров и вплоть до лишения лицензии", - подчеркнул заместитель акима.
Ранее в управлении градостроительного контроля города Алматы, комментируя прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау, сообщили, что в отношении подрядной организация компании Kaz Reality Group инициируется внеплановая проверка.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
В ноябре в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
В конце прошлого месяца агентство Kazakhstan Today опубликовало открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау, в котором они требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне.
Учитывая высокую сейсмическую активность района - 9-10 баллов, узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности, выше по улице находится кладбище, жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей", - говорится в обращении к акиму города Алматы.
Кроме того, отмечается, что в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб, так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.
Алматинцы отмечают, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода.
По их словам, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что, по их мнению, противоречит здравому смыслу.
Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства. Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность", - добавили местные жители.
В начале декабря жители микрорайона Нур Алатау обратились к акимату Алматы с просьбой вмешаться в работу подрядной организации, занимающейся восстановлением асфальтового покрытия на улице Дзержинского после прокладки канализации для жилого комплекса Noble House, который вызвал возмущения горожан и сомнения в законности проводимых работ. Они заявили, что после завершения земляных работ подрядчик начал укладку асфальта прямо на грунт, без необходимой подготовки основания.
Алматинцы отмечают, что нарушение технологий при восстановлении покрытия после инженерных работ может привести разрушению дороги. В акимате города Алматы отреагировали на просьбу жителей.
Между тем жители задаются вопросом, на каком основании были согласованы работы в экологической зоне.
Также стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Также стоит отметить, что по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакально строиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
15.12.2025, 12:25 81111
В Казахстане смягчат правила оплаты на дорогах
Фото: КазАвтоЖол
Рассказать друзьям
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Республики Казахстан планирует смягчить правила оплаты за проезд по автомобильным дорогам страны, сообщили в ведомстве.
Сейчас действует норма, если водитель не оплачивает проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направляются в органы транспортного контроля для рассмотрения в установленном порядке согласно Кодексу Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". То теперь планируется переход на более щадящий и удобный механизм. Если физическое лицо не произведет оплату в течение тридцати календарных дней со дня проезда, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на тридцать первый день в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, отметили в министерстве, если ранее порядок не разделял пользователей на физических и юридических лиц, то теперь для юридических лиц вводится отдельный механизм.
С введением этой нормы, если юридическое лицо не произведет оплату до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным, материалы на него будут направляться в органы транспортного контроля на следующий день", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане отменят плату за проезд по участкам дорог с дефектами.
15.12.2025, 10:16 89581
Гослицензий лишились 12 частных судебных исполнителей в Шымкенте
К дисциплинарной ответственности привлечены 85 ЧСИ
Рассказать друзьям
Шымкент. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 12 частных судебных исполнителей лишены государственной лицензии, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Прокуратурой города по результатам проверки выявлены факты незаконного снятия частными судебными исполнителями ранее наложенных ограничений на выезд из Республики Казахстан должников и незаконного возбуждения исполнительных производств (помощники ЧСИ возбуждали исполнительные производства, когда ЧСИ находились в отпусках). По выявленным нарушениям на имя министра юстиции Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности", - проинформировали в ведомстве.
По итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 85 ЧСИ, а также инициировано исковое заявление в суд о лишении государственных лицензий на право занятия деятельностью ЧСИ.
Иск Министерства юстиции Республики Казахстан удовлетворен в полном объеме, 12 ЧСИ лишены лицензий. Судебный акт вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.
14.12.2025, 11:30 133316
Казахстан организует "зеленые" коридоры на приграничных пунктах пропуска для туркменских овощей
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании по вопросам стабилизации инфляции заместитель премьер-министра - министра национальной экономики Серик Жумангарин поручил в кратчайшие сроки организовать на приграничных пунктах пропуска "зеленые" коридоры для туркменских овощей, сообщает пресс-служба правительства.
Эта мера направлена на обеспечение стабильных поставок помидоров и огурцов по доступной цене в регионы, где нет достаточного объема собственного тепличного производства", - пояснили в пресс-службе.
По данным правительства, в ноябре в сравнении с октябрем замедлился рост цен на непродовольственные товары - до 0,9%, на продовольственные остался на уровне предыдущего месяца. На социально значимые продукты питания за последние четыре недели индекс роста цен остается нулевым.
Также, учитывая сложную логистику области Ұлытау и нехватку складских помещений для хранения социальных продуктов питания, Серик Жумангарин поставил задачу создать в регионе логистический центр, мощности которого позволят обеспечить хранение необходимых запасов продовольствия, сократить логистические издержки и сформировать региональный распределительный хаб.
Напомним, годовой уровень инфляции в ноябре снизился до 12,4%. Позже Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан разработало проект приказа, которым вносятся изменения в перечень социально значимых продовольственных товаров. В частности, в обновленный список социально значимых продовольственных товаров Министерство торговли предлагает включить следующие позиции: помидоры, огурцы, яблоки, говядина с костями, говядина бескостная, мясной фарш, баранина с костями, рыба свежая или охлажденная, рыба мороженая, молоко ультрапастеризованное, сметана, сыр твердый, чай черный.
12.12.2025, 20:14 216791
Историю становления дипломатии независимого Казахстана представили школьникам из Косшы
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан учащиеся школы № 4 города Косшы посетили Министерство иностранных дел РК, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе экскурсии по Музею казахстанской дипломатии ребята познакомились с историей развития отечественной дипломатической школы - от истоков степной дипломатии до современного этапа", - проинформировали в МИД.
Как рассказали в пресс-службе, школьникам была представлена уникальная экспозиция музея, включающая архивные документы, редкие материалы и экспонаты, отражающие ключевые этапы формирования внешней политики независимого Казахстана. Особый интерес вызвали разделы, посвященные первым международным признаниям нашей страны, установлению дипломатических отношений и вступлению Казахстана в ведущие международные организации.
Мероприятие было направлено на расширение знаний подрастающего поколения о становлении суверенного Казахстана и роли дипломатической службы в продвижении национальных интересов и укреплении международного авторитета страны.
Сотрудники министерства рассказали учащимся о том, как фундаментальные принципы внешней политики, заложенные в годы независимости, способствовали превращению Казахстана в уважаемого и активного участника глобальных процессов. Особое внимание было уделено вкладу отечественной дипломатии в продвижение миротворческих инициатив, укрепление региональной безопасности, а также защиту политических и экономических интересов государства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что визит в Министерство иностранных дел способствовал формированию у школьников гражданской ответственности, патриотизма и понимания важности дипломатии как ключевого инструмента обеспечения устойчивого развития и продвижения национальных целей на международной арене.
11.12.2025, 20:57 278801
Ашимбаев передал папе римскому послание президента Казахстана
Фото: Сенат РК
Рассказать друзьям
Ватикан. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев передал папе римскому Льву XIV специальное послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщили в пресс-службе сената.
Глава государства направил понтифику теплые приветствия и официально пригласил Его Святейшество совершить Апостольский визит в нашу страну", - говорится в сообщении.
Во время аудиенции Маулен Ашимбаев отметил неизменную поддержку Святого Престола в продвижении мира и межрелигиозного диалога в Казахстане, а также рассказал о работе по реализации Астанинской декларации мира - от инициатив по климату до разработки Этического кодекса развития искусственного интеллекта.
Понтифик высоко оценил вклад Казахстана в укрепление согласия между представителями разных религий и подтвердил готовность Святого Престола продолжать сотрудничество.
10.12.2025, 17:37 396541
Имитация индустриализации - депутат обвинил местные компании в фиктивном производстве медизделий
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Константин Авершин заявил, что под видом отечественной продукции в систему госзакупок массово поступают импортные медицинские изделия, которые лишь упаковываются в Казахстане. Он назвал это "имитацией индустриализации" и потребовал провести тотальный аудит долгосрочных контрактов с ТОО "СК-Фармация".
В сфере здравоохранения фактически сложилась устойчивая схема фиктивного отечественного производства. Под видом локальной продукции в систему государственных закупок массово поступают готовые импортные изделия, которые лишь упаковываются на территории страны. Это не поддержка промышленности. Это имитация индустриализации", - заявил депутат в своем запросе.
При этом, подчеркнул он, такие компании получают долгосрочные контракты, субсидии, получают гарантированный госзаказ, пользуются налоговыми и таможенными льготами.
По словам депутата, государственные средства направляются не в производство, а в посреднические схемы. Сертификаты СТ-KZ выдаются без реальной проверки заводов, оборудования, персонала, сырья и технологических цепочек. Высшая аудиторская палата уже выявила факты поставок импортной продукции под видом отечественной, при этом такие контракты продолжают действовать.
Лжепроизводители консервируют полную импортозависимость страны в критически важной сфере - лекарственных средств и медицинских изделий. А это уже не просто экономика. Это прямая угроза национальной безопасности. Любой внешний шок приводит к дефицитам, скачкам цен, провалам в обеспечении препаратами", - подчеркнул Авершин.
В связи с вышеизложенным депутат предложил провести тотальный аудит всех долгосрочных контрактов отечественных товаропроизводителей с ТОО "СК-Фармация" с обязательным выездом на производственные площадки.
Кроме того, он потребовал ввести обязательную цифровую прослеживаемость: UDI-маркировку, Track & Trace, Origin Compliance Pack, создать публичный реестр отечественных товаропроизводителей с обязательной верификацией.
Также он считает необходимым приостановить заключение новых долгосрочных контрактов до завершения полной проверки.
Напомним, что в Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от НДС.
10.12.2025, 16:52 350836
Токаев ратифицировал протокол по проблемам воды и здоровья
Присоединение к протоколу позволит Казахстану усилить защиту и рациональное использование водных ресурсов, обеспечить население безопасной питьевой водой
Рассказать друзьям
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года", сообщает Акорда.
Документ был принят 17 июня 1999 года в Лондоне и стал первым и единственным в мире договором, направленным на обеспечение водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья.
Цель протокола - устойчивое управление водными ресурсами, предотвращение распространения заболеваний, связанных с водой, а также защита здоровья и благополучия населения.
Основные обязательства стран-участниц:
- установление конкретных и измеримых целевых показателей в области водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения;
- мониторинг и профилактика заболеваний, связанных с водой;
- разработка плана действий на случай чрезвычайных ситуаций с обеспечением необходимых ресурсов;
- укрепление межведомственного взаимодействия для обеспечения населения водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям;
- вовлечение общества в процесс принятия решений на всех этапах водохозяйственной деятельности и повышение информированности граждан;
- развитие международного сотрудничества в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов, санитарии и здравоохранения.
Присоединение к протоколу позволит Казахстану усилить защиту и рациональное использование водных ресурсов, обеспечить население безопасной питьевой водой, внедрить практику повторного использования сточных вод, а также оперативно принимать решения по соблюдению санитарно-гигиенических норм на всех этапах водопользования.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
16.12.2025, 07:00С Днем независимости Республики Казахстан! 16.12.2025, 11:2230511День Независимости отмечают в Казахстане 16.12.2025, 11:5222206В Туркестанской области начали строить солнечную электростанцию мощностью 300 МВт 16.12.2025, 11:303456Аким Восточно-Казахстанской встретился с жителями Маралды 16.12.2025, 18:001726Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии 09.12.2025, 11:47416881Фильм о казахстанце - герое обороны Брестской крепости представили в Москве 09.12.2025, 14:25403666В Казахстане появятся беспилотные грузовые автомобили в 2027 году 10.12.2025, 17:37396226Имитация индустриализации - депутат обвинил местные компании в фиктивном производстве медизделий 11.12.2025, 18:09377776Более 440 тонн авиационного керосина экспортировали из Китая в Казахстан 10.12.2025, 16:52351306Токаев ратифицировал протокол по проблемам воды и здоровья 05.12.2025, 14:50827796В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки824691Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16754431Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19751296Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25747951В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?