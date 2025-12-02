Годовой уровень инфляции в ноябре снизился до 12,4%

Фото: depositphotos.com

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национальной статистики РК - Бюро Национальной статистики РК опубликовало данные по инфляции, тарифам на коммунальные услуги и ценам на продовольственные товары за ноябрь 2025 года, передает корреспондент агентства.





По итогам ноября годовая инфляция замедлилась и составила 12,4% (в октябре 2025 года - 12,6%), за месяц - 0,8% (в предыдущем месяце - 0,5%).





Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,4% (в октябре 2025 года - 13,5%), платные услуги - на 12,3% (в октябре 2025 года - 12,9%), непродовольственные товары - на 11,2% (в октябре 2025 года - 11%).





Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта), жилищные услуги (1,2 процентных пункта)", - говорится в сообщении.





За месяц уровень цен продовольственных товаров повысился на 1%, непродовольственных товаров - на 0,9%, платных услуг - на 0,3%.





Напомним, выступая с посланием народу Казахстана в сентябре, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы. После данного поручения правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.





Также обратим внимание, что реальная заработная плата казахстанцев снизилась . Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.



