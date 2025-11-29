В "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы

Это связано с истощением месторождений в республике

Фото: Казатомпром

Рассказать друзьям

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "Казатомпром" предупредил о снижении добычи урана в Казахстане после 2026-2027 годов. Это связано с истощением месторождений в республике, сообщил изданию " - "Казатомпром" предупредил о снижении добычи урана в Казахстане после 2026-2027 годов. Это связано с истощением месторождений в республике, сообщил изданию " Sputnik Казахстан" председатель правления национальной атомной компании Меиржан Юсупов.





Пытаемся по возможности производить на уровне 85-90% от контрактных объемов, чтобы не "заливать" рынок дешевым ураном. Если посмотрите, мы с 2018 года стараемся идти ниже контрактных обязательств. Уже мы в ресурсах, то есть в земле, в запасах, сохранили 53 тысячи тонн. Это более чем два годовых выпуска", - сказал глава "Казатомпрома".





Компания ожидает структурный дефицит на мировом рынке с 2030 года: растущее число строящихся и продлеваемых АЭС резко увеличит спрос. Запуск новых, более дорогих месторождений в других странах может "подтолкнуть" цены вверх.





Чтобы подготовиться к этому, "Казатомпром" тройными темпами увеличивает инвестиции в геологоразведку - более 85 млрд тенге в ближайшие 5 лет - и ставит цель подтвердить до 200 тысяч тонн новых ресурсов, информирует издание.





Также Юсупов отметил, что "Казатомпром" видит себя "естественным" поставщиком топлива для будущих казахстанских реакторов.





Мы производим тепловыделяющие сборки на Ульбинском металлургическом заводе, отправляем в Китай и сейчас будем прорабатывать с нашими российскими партнерами", - отметил он.





Компания планирует адаптировать производства под дизайн реакторов на АЭС в Казахстане. Сейчас идут переговоры с российскими партнерами, чтобы обеспечить локализацию ТВС (машиностроительное изделие, предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе) для АЭС "Балхаш" и других.





Завод по тепловыделяющим сборкам строится гораздо быстрее, чем идет строительство АЭС. Поэтому, я думаю, к моменту уже готовности атомной электростанции в Казахстане мы, наверное, будем иметь производство, которое готово уже поставлять ядерное топливо для наших станций", - добавил Юсупов.