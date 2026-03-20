В Казахстане ищут новые источники подземных вод
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации планирует до 2027 года провести комплексные поисково-разведочные работы по выявлению новых источников подземных вод в пяти регионах страны: Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также в областях Жетысу и Улытау.
Данные работы направлены на расширение ресурсной базы подземных вод и формирование дополнительных источников водоснабжения для населенных пунктов, сельского хозяйства и других отраслей экономики", - проинформировали в министерстве.
Параллельно в 2026 году планируется разработка 28 новых проектов по разведке месторождений подземных вод. Из них девять - в Жамбылской области, три - в Акмолинской области, по четыре - в ЗКО и Туркестанской области, по два - в Мангистауской и Атырауской областях, по одному - в ВКО, Павлодарской, Кызылординской областях и области Улытау.
В целом на территории Казахстана разведано 4803 месторождения подземных вод, предназначенных для питьевого и технического водоснабжения, орошения и иных хозяйственных нужд. Согласно данным государственного баланса, эксплуатационные запасы подземных вод составляют 43,2 млн кубометров в сутки, при этом фактическое использование ресурсов составляет около 1,5 млн кубометров в сутки, или 3,6% от их общего объема.
В структуре разведанных запасов 21,2 млн кубометров в сутки приходится на хозяйственно-питьевое водоснабжение, 2,4 млн кубометров в сутки предназначены для производственно-технических нужд, а 19,6 млн кубометров в сутки могут быть использованы для целей орошения.
В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и климатических изменений развитие потенциала подземных вод рассматривается как одно из ключевых направлений обеспечения устойчивого водопользования. Несмотря на большой потенциал подземных водных ресурсов, значительная их часть остается недостаточно изученной. В этой связи Министерством водных ресурсов и ирригации инициирована разработка концепции комплексного использования подземных вод, направленной на формирование современной системы управления подземными водными ресурсами. Реализация данной концепции позволит повысить эффективность освоения подземных вод, обеспечить рациональное и устойчивое водоснабжение населенных пунктов и отраслей экономики, а также будет способствовать сохранению и воспроизводству водного фонда", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.
Напомним, в этом году в Казахстане введут национальную информационную систему водных ресурсов.
20.03.2026, 10:18 3501
1,8 трлн тенге инвестиций и особый статус: как будут развивать город Алатау
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На совместном заседании палат парламента в первом чтении рассматривают разработанный правительством проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау". Его представил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Он отметил, что для его разработки были привлечены ведущие международные консалтинговые компании, изучен мировой опыт развития городов Шэньчжэнь, Хайнань (Китай), Седжон, Сонгдо (Корея), Сингапур, Дубай, Доха.
В недавно принятой Конституции предусмотрено, что в целях ускоренного экономического развития отдельных регионов в соответствии с конституционными законами может быть установлен специальный правовой режим "города ускоренного развития". В этой связи проект Алатау рассматривается как самостоятельная экосистема. Он опирается на отдельную финансовую модель, специальный режим управления и новую институциональную основу", - сказал Канат Бозумбаев.
По его словам, в городе Алатау предлагается внедрить административные налоговые режимы, ввести льготы и самостоятельность в инвестиционной поддержке.
На сегодня уже сформирован пул из 44 инвестиционных проектов на сумму 1,8 трлн тенге, что позволит создать около 30 тысяч рабочих мест. Это заложит основу для развития города как центра науки, туризма, медицины и инноваций. Вместе с тем утвержден поэтапный план обеспечения города инфраструктурой до 2030 года. В случае реализации поставленных целей, по прогнозам международных экспертов, к 2050 году валовой региональный продукт города может достичь 50 млрд долларов США", - сообщил Канат Бозумбаев.
На основе Конституционного закона будет сформирован специальный правовой режим, который будет включать все аспекты предпринимательства. В результате Алатау станет современной регуляторной платформой, позволяющей внедрять новые управленческие и технологические решения.
В Алатау планируется сформировать не только систему налоговых льгот, но и полноценную экосистему, включающую регулирование бизнеса, привлечение инвесторов и систему разрешения инвестиционных споров.
Alatau City Authority создается как новый государственный орган, основанный на стратегическом развитии. Его деятельность будет определяться Советом, возглавляемым премьер-министром. Текущую работу будет осуществлять Главный исполнительный директор. Совет принимает ключевые стратегические решения и утверждает административные акты. Маслихат и акимат отвечают за социальные, коммунальные и общественные вопросы", - пояснил Бозумбаев.
Он уточнил, что Alatau City Authority будет самостоятельным администратором республиканских бюджетных программ.
Его бюджет формируется по принципу блочного бюджетирования в составе республиканского бюджета и в основном направлен на развитие инфраструктуры и поддержку долгосрочных проектов. В свою очередь, порядок отбора и финансирования проектов будет утверждаться Советом. Местный бюджет города будет направлен на обеспечение текущих и социальных обязательств. До достижения бюджетной самодостаточности Алатау не допускается изъятие средств из бюджета города в другие бюджеты", - сказал Базумбаев.
Также проектом закона закрепляется стабильность инвестиционных соглашений, приоритет специального правового режима и особый порядок лицензирования. Также будет внедрена система независимого регулирования по принципу "одного окна". Права инвесторов будут защищены на международном уровне.
Кроме того, по информации вице-премьера, налоговые преференции допускаются исключительно для новых инвестиционных проектов в соответствии с приоритетными секторами развития города.
Развитие города осуществляется на основе стратегических документов, это долгосрочный план на 30 лет, а также стратегия и мастер-план на 15 лет. В целях обеспечения стабильности для инвесторов изменения в указанные документы вносятся не чаще одного раза в течение 10 и 5 лет соответственно", - сказал вице-премьер.
Он сообщил, что земельные отношения будут регулироваться специальным режимом.
Формируется земельный фонд города. Это станет ключевым инструментом для реализации стратегических и инвестиционных проектов, а также ресурсом экономического роста и развития. Земельные участки инвесторам предоставляются на основании бизнес-лицензий или договоров. Условия землепользования будут напрямую связаны с конкретными инвестиционными обязательствами", - пояснил заместитель премьер-министра.
Развитие Алатау изначально закладывается на принципе "Digital by default". Все ключевые процессы управления должны будут проектироваться в цифровом формате.
В городе предусматривается установление экспериментальных правовых режимов. Это включает сферы связи, цифровых сетей, искусственного интеллекта, роботизированных систем, автономного транспорта.
Через цифровую платформу Alatau City Authority резидентам будут предоставляться основные услуги, в том числе разрешительные процедуры и применение специального правового режима. Данные системы будут интегрированы с государственными системами", - уточнил он.
Кроме того, вице-премьер рассказал, что в городе Алатау предусматривается возможность регулирования оборота цифровых активов, включая криптобиржи и токенизацию.
Ранее сообщалось, что статус города Алатау закрепят конституционным законом.
20.03.2026, 09:12 7311
Президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщила пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Ораза айт! Это особый и священный праздник для всех мусульман, который олицетворяет духовное очищение и просветление, взаимное уважение и солидарность, скромность и умеренность, милосердие и добропорядочность. Соблюдая тридцатидневный пост, верующие находятся в гармонии с собой и миром, укрепляют стойкость духа, делят радость бытия с окружающими, протягивают руку помощи нуждающимся", - сказал президент.
Он отметил, что эти принципы отражают подлинную суть ислама, служат утверждению высоких нравственных ценностей и гуманистических идеалов, на которых зиждется наше общество.
Весьма символично, что в этом году Ораза айт совпал с Наурызом, знаменуя новый исторический этап в развитии нашей страны. Народ Казахстана принял новую Конституцию и сделал решительный выбор в пользу светлого будущего, справедливости, прогресса. И этот поистине созидательный акт народной воли станет новой точкой отсчета в летописи нашего независимого государства. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть процветает наша Родина - Республика Казахстан! Ораза айт қабыл болсын!" - сказал Токаев.
Ораза айт - день разговения, который наступает сразу после окончания Рамазана. Утром в день разговения во всех мечетях Казахстана проходит праздничная проповедь - хутба. После нее верующие собираются за большим дастарханом, поздравляют друг друга и просят прощения у близких. В этот день также принято помогать нуждающимся.
Напомним, казахстанцев ждут длинные выходные в честь празднования Наурыз мейрамы. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
19.03.2026, 19:39 91346
В Казахстане десять ТЭЦ остаются в критической "красной зоне"
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел специальное совещание, посвященное подготовке критически важных теплоэлектроцентралей к следующему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам главы министерства, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме.
Благодаря программе "Тариф в обмен на инвестиции" в 2025 году удалось снизить общий уровень износа ТЭЦ по стране с 61% до 59%. Три ТЭЦ переведены в "зеленую зону", а девять - выведены из "красной зоны". Однако ситуация требует дальнейших жестких мер: на сегодня из 37 казахстанских ТЭЦ 10 объектов по-прежнему находятся в "зеленой зоне", 17 - в "желтой", и 10 станций остаются в критической "красной зоне", - проинформировали в ведомстве.
В перечень проблемных объектов, требующих экстренного внимания, вошли ТЭЦ в городах: Семей, Темиртау ГРЭС-1, Петропавловск, Актау ТЭЦ-2, Павлодар ТЭЦ-2, Степногорск, Уральск, Кызылорда, Аркалык и Тараз.
В Минэнерго отметили, для стабилизации ситуации на этих станциях утверждены масштабные планы ремонтной кампании. В целом по проблемным объектам запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Уже начат ремонт двух энергоблоков, пяти котлов и двух турбин. Завершен ремонт одной турбины.
В частности, на ТЭЦ в "красной зоне" также проводятся работы по обновлению оборудования. На Степногорской ТЭЦ в рамках ремонтной кампании планируется обновление 2 котлоагрегатов и 2 турбоагрегатов, а на Петропавловской ТЭЦ-2 предусмотрен ремонт 5 котлоагрегатов и 1 турбоагрегата. В Павлодаре на ТЭЦ-2 запланированы работы на 2 котлах и 2 турбоагрегатах, в то время как на ТЭЦ-2 МАЭК в Актау отремонтируют 2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата. На ТЭЦ-4 в Таразе будет обновлен 1 котлоагрегат, а на ГРЭС-1 в Темиртау подготовят 1 котлоагрегат и 1 турбоагрегат.
Ерлан Аккенженов обратил внимание на ограниченность финансирования коммунальных объектов и сохраняющиеся риски аварийности даже после обновления оборудования. Это требует перехода от краткосрочного планирования к системной работе и усиления надзора за подрядчиками.
Мы не имеем права входить в следующий отопительный сезон с таким же багажом проблем. Вывод этих десяти станций из "красной зоны" - абсолютный приоритет текущей ремонтной кампании. Требую от акиматов и собственников станций не формальных отписок, а реальных, пошаговых планов технического оздоровления объектов. Все выявленные риски должны решаться оперативно и на местах", - заявил министр энергетики.
По итогам совещания поручено: акиматам регионов до конца месяца утвердить детальные планы вывода ТЭЦ из "красной зоны" с указанием технических мер; АО "KEGOC" - обеспечить строгий системный мониторинг выполнения графиков ремонтов; Комитету государственного энергонадзора - установить еженедельный контроль за работами на десяти проблемных ТЭЦ и деятельностью подрядчиков.
Ранее сообщалось, что строительство ТЭЦ-2 в Алматы завершат в этом году.
Напомним, в Казахстане сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
19.03.2026, 18:51 93081
Сенатор предложил восстановить госконтроль над автошколами и усилить подготовку водителей
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе обратил внимание на рост дорожно-транспортных происшествий и снижение качества подготовки водителей, передает корреспондент агентства.
По информации сенатора, в 2023 году в стране было зарегистрировано 15 886 ДТП. В 2024 году этот показатель резко вырос до 31 597 ДТП. А в 2025 году произошло уже 36 146 ДТП. Кроме того, за последние 3 года погибли тысячи человек, более 100 тысяч получили различные травмы.
Особого внимания требует и вопрос подготовки водителей. Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД "Автошкола", в настоящее время в стране зарегистрировано 727 автошкол, из них 160 - государственные, а 567 - частные. При этом в последние годы государственный контроль в данной сфере был существенно сокращен. В частности, с 2016 года открытие автошкол было переведено с разрешительного порядка на уведомительный, а в 2018 году функции органов внутренних дел по осуществлению государственного контроля за деятельностью автошкол были полностью упразднены. В результате в обществе все чаще высказывается обеспокоенность снижением требований к качеству подготовки водителей", - подчеркнул сенатор.
В этой связи Геннадий Шиповских предлагает восстановить государственный контроль и аккредитационные требования к автошколам, а также усилить стандарты учебных программ и практической подготовки.
Кроме того, в запросе поднимается вопрос формирования единой аналитической системы, основанной на детальном анализе причин ДТП, что позволит выстроить более эффективную профилактическую работу. Также предлагается внедрить современные инструменты регулирования движения, в том числе "вафельную дорожную разметку" на загруженных перекрестках, что поможет снизить заторы и повысить безопасность.
Необходимо обратить внимание на современные методы организации дорожного движения. В частности, на крупных перекрестках в городах нередко возникают ситуации, когда из-за заторов автомобили вынужденно останавливаются прямо внутри перекрестка. Это не только нарушает общий ритм движения, но и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В этой связи целесообразно рассмотреть внедрение так называемой "вафельной дорожной разметки", широко применяемой в международной практике. Такая разметка четко указывает водителям на запрет въезда на перекресток в условиях затора. В результате уменьшается блокирование перекрестков, улучшается организация движения и повышается уровень дорожной безопасности", - отметил депутат.
Напомним, в прошлом году прокуратура Мангистауской области выявила более тысячи фактов фиктивной выдачи свидетельств о прохождении курсов в автошколах, а также более 100 нарушений правил подготовки водителей.
19.03.2026, 17:48 99316
Большие вложения и отсутствие результатов: Токаев заявил о проблемах на всех этапах финансирования науки
Алматы. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование науки требует жесткой дисциплины и четкой приоритизации расходования средств. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с научной общественностью в КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.
Президент рассказал, что за последние шесть лет государство кратно увеличило финансирование науки. По его словам, ежегодно на науку выделяется более 200 млрд тенге и даже больше, то есть до 500 млн долларов.
Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно. Генеральная прокуратура выявила многочисленные и объемные финансовые нарушения в профильном министерстве и Фонде науки. Трудно сказать, с чем это связано. Очевидно, что серьезные упущения имеются на всех этапах процесса, начиная буквально с аккредитации грантополучателей. В моем понимании наука и коррупция - это естественные антагонизмы, они не должны стоять вместе", - высказался Токаев.
Он отметил отсутствие фильтров и преград, "которые бы отсекали попытки присвоения государственных средств".
Отсутствует само концептуальное видение развития научного процесса. Во главу угла поставлен очень сомнительный принцип освоения средств, а не практическая польза или новизна научных работ. При этом экспертизы затягиваются, запуск проектов срывается. Правительству предстоит разобраться в этих вопросах и принять срочные меры для исправления ситуации", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что научные разработки должны приносить реальную пользу стране.
Фонд науки получил новые функции для стимулирования инноваций, но по факту зачастую занимается имитацией деятельности. Его конкретная деятельность нуждается в практическом осмыслении. Зачем обманывать себя? Вроде бы наука существует, но реальных практических результатов не приносит. Мне доложили, что из более чем трех тысяч прикладных научных проектов полезные итоги для коммерциализации получены лишь по 193 проектам, а на рынок вышли всего 29. То есть индустриальный эффект, отдача - минимальные, это приходится констатировать", - заявил президент.
Он также указал на простой земельных участков, выделенных под создание современных производств. При этом Фонд науки, допустивший серьезные просчеты в своей работе, не стал возвращать выделенные ему государственные средства, уже не говоря об обращении в правоохранительные органы.
Вроде как ничего не произошло. Между тем сами правоохранительные органы выявили переводы денежных средств, полученных в виде грантов, сотрудникам Национального центра государственной научно-технической экспертизы и Фонда науки. По итогам проверки идет расследование 11 уголовных дел (...) Данный печальный инцидент, дискредитировавший научную общественность, ясно показывает, к чему приводит размытая ответственность, слабый контроль и низкий уровень оцифровки процессов. Все научные разработки должны иметь прикладное значение, активно внедряться в реальный сектор экономики", - сказал глава государства.
Вместе с тем президент подчеркнул необходимость кратного увеличения инвестиций в науку и инновации, в том числе силами частных предприятий и отдельных предпринимателей.
Он отметил, что функции инновационной политики переданы Министерству науки и высшего образования, запущена программа подготовки "индустриальных PhD", введен механизм стабильного финансирования фундаментальных исследований, законодательно закреплена новая методика оплаты труда ведущих ученых.
Но, несмотря на принимаемые меры, существенного экономического эффекта от научных разработок пока нет. Нам надо разобраться в причинах такой ситуации. Академия наук, соответствующие институты, ученые, бизнес-сообщество должны дать рекомендации относительно выхода из данной ситуации. Другими словами, необходимо приступить к коммерциализации научных исследований. То есть наука - это дело всенародное. Так мы должны поставить вопрос. Перед правительством по-прежнему стоит задача выстраивания эффективной модели управления наукой, нацеленной на достижение результатов и развитие партнерства с бизнесом", - добавил президент.
В Казахстане в последние годы отмечается значительный рост государственного финансирования науки. Расходы на научную сферу увеличивались в несколько раз и продолжают расти. Однако, несмотря на увеличение финансирования, в научной сфере сохраняются вопросы к эффективности использования бюджетных средств. Значительная часть научных проектов не достигает заявленных результатов, а также фиксируются проблемы с практической отдачей исследований и их внедрением в экономику.
По данным Антикора, анализ в сфере финансирования науки показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований, а также занижением требований к составу конкурсной комиссии по присуждению грантов для научных стажировок.
19.03.2026, 13:29 113966
В Казахстане больше нельзя использовать ГПХ вместо трудовых договоров
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы приняли закон, который предусматривает запрет на заключение гражданско-правовых договоров вместо трудовых, сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
По его словам, трудовые отношения включают в себя:
• выполнение работы по профессии или должности;
• личное выполнение работ с подчинением внутренней распорядке компании;
• получение оплаты за процесс работы, а не за конечный результат.
Кроме того, заявил он, к работе согласительных комиссий может привлекать независимых посредников.
В период забастовок стороны обеспечили минимальный объем работ на производственных объектах. Расширяется состав комиссии по расследованию несчастных случаев - к рассмотрению могут быть привлечены адвокат, супруг(а) или юридический консультант. Установленный уровень вины работника при несчастных случаях - не более 25%", - написал он.
Между тем в Казахстане растет количество самозанятых. Как сообщил на пресс-конференции СЦК заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов, число занятых через платформы составляет 369,1 тысячи человек, за которых перечислено 1,1 млрд тенге соцплатежей.
В настоящее время для перехода на СНР для самозанятых ИП необходимо сняться с учета в качестве ИП,и применение такого СНР признается с даты первого чека, сформированного в специальном мобильном приложении E-Salyq Business. Вместе с тем для применения указанного режима предусмотрен ряд условий: не являться ИП, не использовать труд наемных работников, осуществлять виды деятельности согласно утвержденному перечню, доход не более 300 МРП. Граждане освобождаются от НДС, от уплаты ИПН и сдачи отчетности", - пояснил он.
Также, по словам спикера, самозанятые лица уплачивают только социальные платежи в размере 4% от дохода. Для удобства используется приложение E-Salyq Business, обеспечивающее автоматический учет доходов и расчет платежей.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя.
Они отмечают, что проблема наблюдается сразу в нескольких банковских приложениях, что может свидетельствовать о системной технической ошибке.
Кроме того, самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить обязательные платежи им могут быть начислены пени и штрафы. По словам граждан, сроки уплаты приближаются, однако провести платеж пока не удается.
Одному из обратившихся граждан, работающему на режиме самозанятого, удалось связаться с районным управлением госдоходов в Алматы, где ему ответили, что сейчас "такая проблема наблюдается у всех". Но дату, когда вопрос будет разрешен, в ведомстве не назвали.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана с просьбой разъяснить причины возникшей проблемы, сообщить, связана ли она с техническим сбоем и когда будет разрешена.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления.
19.03.2026, 12:01 120101
Космуратова освободили от должности судьи Верховного суда
Космуратов назначен председателем Жамбылского областного суда
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты поддержали представление президента об освобождении Ерлана Космуратова от должности судьи Верховного суда, передает корреспондент агентства.
Космуратов указом главы государства от 2 марта 2026 года назначен председателем Жамбылского областного суд", - сообщил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов.
Напомним, Ерлан Космуратов был назначен на должность судьи Верховного суда в 2023 году.
19.03.2026, 09:29 127021
Экибастуз исключили из списка моногородов
Экибастуз. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики РК от 10 марта 2026 года № 75 город Экибастуз исключен из перечня моногородов, сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК
Министерство провело комплексный анализ социально-экономического развития моногородов по 78 ключевым показателям, включая динамику промышленного производства, инвестиционную активность, развитие предпринимательства, структуру занятости и другие параметры устойчивости экономики. По результатам анализа установлено, что Экибастуз демонстрирует устойчивые тенденции диверсификации экономики и постепенный выход за рамки монопрофильной модели развития. Экономика города характеризуется более сбалансированной отраслевой структурой, стабильным ростом промышленности и высокой инвестиционной активностью.
На сегодняшний день Экибастуз является важным промышленным центром, играющим ключевую роль в энергетической и металлургической отраслях страны. По итогам 2025 года объем промышленного производства в городе составил 1629,4 млрд тенге, что на 28,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Инвестиции в основной капитал достигли 429,8 млрд тенге, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года.
Занятость населения распределена между несколькими секторами экономики, что свидетельствует о снижении зависимости от одного градообразующего предприятия и утрате признаков монофункциональности. В этой связи с учетом положительных социально-экономических показателей принято решение об исключении Экибастуза из перечня моногородов", - сообщили в МНЭ.
Обновленным приказом утвержден перечень из 19 моногородов: Абай, Аксай, Аксу, Алтай, Балхаш, Жанаозен, Житикара, Лисаковск, Каражал, Кентау, Кульсары, Курчатов, Риддер, Рудный, Сатпаев, Степногорск, Темиртау, Шахтинск и Хромтау. Таким образом, количество моногородов в стране сократилось с 20 до 19.
Актуализация перечня направлена на повышение адресности государственной политики в отношении моногородов и концентрацию мер поддержки на территориях, где сохраняется высокая зависимость экономики от градообразующих предприятий", - добавили в министерстве.
Напомним, в прошлом году правительство Казахстана утвердило концепцию регионального развития до 2030 года, в которой были выработаны меры развития моногородов.
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?