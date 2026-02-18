17.02.2026, 15:50 21861
В Мангистауской области погиб солдат-срочник
Фото: Кадр из видео
Актау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из воинских частей Мангистауской области скончался солдат срочной службы, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По факту смерти 17 февраля военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Актауского гарнизона военно-следственными органами начато досудебное расследование", - сказано в сообщении ведомства.
На место происшествия выехали заместитель министра обороны, главный военный прокурор, начальник военно-следственного департамента МВД. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы.
По делу определен процессуальный прокурор. Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе Сухопутных войск уточнили, что военнослужащий погиб во время плановых полевых стрельб на полигоне "Бейнеу". При обращении с оружием солдат получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
16 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту избиения военнослужащего срочной службы в Жамбылской области.
Ранее Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
Напомним, в январе военнослужащий погиб в Жамбылской области.
В воинской части Усть-Каменогорского гарнизона срочник погиб во время караульной службы.
В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
новости по теме
17.02.2026, 15:09 24171
Жители Алматы ощутили подземные толчки
Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошло землетрясение, при этом жители города сообщают, что сирены не сработали и SMS-оповещения на телефоны не поступили.
В Алматы 17 февраля в 15.11 зарегистрировано землетрясение, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 74 километрах на восток от Алматы. Интенсивность толчков в Алматы составила 2 балла. В городе Есике и селе Тургень Алматинской области расчетная интенсивность составила 4 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - сказано в сообщении.
По словам местных жителей, землетрясению предшествовал гул, потом произошли подземные толчки. При этом, как уверяют алматинцы, сирены не были включены и SMS-оповещения от службы спасения на телефоны не поступили.
Дополнено 17.02.2026, 16.50
Позже в МЧС рассказали, что специалисты ГУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в ведомстве.
Напомним, в декабре прошлого года в МЧС заверили, что сильных землетрясений в Алматы не ожидается.
В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
16.02.2026, 14:19 46306
В Шымкенте неизвестные повредили 40 метров новой бетонной дамбы на реке Бадам
Ущерб был нанесен при незаконной добыче камня из русла реки
Шымкент. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Бадам в Шымкенте повреждено порядка 40 метров новой бетонной дамбы, сообщили в акимате города.
В результате незаконной добычи камня из русла реки неизвестными лицами был нанесен ущерб гидротехническому сооружению - повреждено около 40 метров бетонной плотины. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают виновных", - сообщили в акимате.
По данным ведомства, укрепление 5,3 километра береговой линии для защиты населенных пунктов от подтопления было завершено в декабре прошлого года.
Сообщается, что подрядной организации придется восстанавливать поврежденный участок за свой счет.
В целом ситуация остается стабильной, русло реки находится под постоянным контролем, соответствующие службы ведут круглосуточный мониторинг", - добавили в акимате.
16.02.2026, 12:17 48711
Сноубордист попал под лавину в горах Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 14 феврали за пределами территории курорта "Шымбулак", в районе реки Чимбулачка, двое фрирайдеров вышли кататься вне подготовленных трасс и вызвали сход лавины. В результате один из них оказался под завалами снега, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.
Секунды - и один из райдеров оказался полностью под толщей снега. Без воздуха. Без возможности выбраться самостоятельно. Его напарник не растерялся и срочно сообщил о случившемся оператору канатной дороги. Информация мгновенно была передана в оперативный центр курорта", - рассказали в пресс-службе курорта "Шымбулак".
К счастью, спасателям курорта удалось вытащить райдера из-под снега живым.
Дорогие райдеры, фрирайд - это свобода, адреналин и красивые линии. Но это еще и огромная ответственность. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждающие знаки и оценивайте лавинные риски перед выходом за пределы трасс", - обратилась администрация курорта к любителям катаний.
Напомним, в декабре прошлого года в горах Алматы погибли три туриста.
16.02.2026, 10:57 50871
В результате взрыва в магазине в Жетысуской области пострадали три человека
Фото: скриншот из видео ДЧС
Талдыкорган. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 15 февраля 2026 года около 18.45 произошел взрыв газовоздушной смеси в продуктовом магазине "Малика" в селе Карабулак Ескельды, сообщили в пресс-службе ДЧС Жетысуской области.
В результате инцидента обрушилась часть наружной стены и крыши, площадь повреждений составила около 36 квадратных метров. В результате инцидента три человека получили ранения и после обследования были доставлены в областную центральную больницу. Состояние умеренной тяжести", - проинформировали в департаменте.
Подробности инцидента в настоящее время устанавливаются.
15.02.2026, 18:24 67141
Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре Северо-Казахстанской области
Пожар был полностью ликвидирован
Петропавловск. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре в общественной бане в городе Сергеевка Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям
Сотрудниками МЧС были эвакуированы 10 посетителей. Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Обстоятельства происшествия уточняются", - добавили в пресс-службе.
В Астане при пожаре в многоэтажке эвакуировали свыше 20 человек.
14.02.2026, 19:57 88421
Шесть человек пострадали в результате массового ДТП на трассе в области Жетысу
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного поишествия с участие пяти машин на трассе Ушарал - Достык - граница Китая в области Жетысу, сообщает национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол".
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Пострадавшие доставлены в Алакольскую районную больницу области Жетысу. На момент происшествия указанный участок автодороги был официально закрыт для всех видов автотранспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.
Также установлено, что ДТП является попутным столкновением.
Участники происшествия, игнорируя введенное ограничение и выставленные посты территориального департамента полиции, продолжили движение по полевой обходной дороге и выехали на середину закрытого участка республиканской трассы. Дополнительно в ходе проведения аварийно-спасательных работ дорожными службами из снежных заносов вызволено 12 единиц автотранспорта и спасено 9 человек", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году трое пострадали в массовом ДТП в Алматы.
14.02.2026, 19:25 89361
Два тела обнаружили в поселке Павлодарской области
Проживавшего в этом доме шестилетнего ребенка госпитализировали в детское отделение больницы
Павлодар. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Два тела обнаружили в поселке Майкаин Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz.
В связи с долгим отсутствием на приеме у врача одного из членов данной семьи и отказом членов семьи на допуск представителей госорганов в дом 13 февраля после получения специальных санкций полицейские были допущены на территорию с двумя частными домами, где были обнаружены тела двух умерших", - заявили в акимате Баянаульского района.
Также проживавшего в этом доме шестилетнего ребенка госпитализировали в детское отделение больницы Майкаин. Ребенок, по итогам обследования, физически здоров каких-либо отклонений доктора не обнаружили.
Из-за отсутствия законных представителей в дальнейшем ребенок будет помещен в КГУ "Центр поддержки нуждающихся в социальных услугах "Үміт" Экибастуза", - добавили в райадминистрации.
Между тем в департаменте полиции Павлодарской области, проводятся следственные действия для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего.
Тела четырех членов одной семьи обнаружили в Алматинской области.
13.02.2026, 13:51 95661
В Алматы водитель сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся
Полиция разыскивает виновного
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают водителя автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
По информации Instagram-паблика kris_p_almaty, 12 февраля в районе пересечения проспектов Сейфуллина и Райымбека 15-летнего мальчика сбила машина на пешеходном переходе.
По словам матери пострадавшего подростка, водитель вышел из машины и посоветовал приложить к ушибу снег, а затем скрылся с места происшествия.
В настоящее время ребенок находится в больнице.
В департаменте полиции города сообщили, что занимаются поисками водителя.
Водитель неустановленной автомашины, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В настоящее время его поиском занимаются сотрудники подразделений розыска управления административной полиции. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района", - сказано в сообщении.
