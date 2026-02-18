В Мангистауской области погиб солдат-срочник

Рассказать друзьям

Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошло землетрясение, при этом жители города сообщают, что сирены не сработали и SMS-оповещения на телефоны не поступили.





В Алматы 17 февраля в 15.11 зарегистрировано землетрясение, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 74 километрах на восток от Алматы. Интенсивность толчков в Алматы составила 2 балла. В городе Есике и селе Тургень Алматинской области расчетная интенсивность составила 4 балла.









Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - сказано в сообщении.





По словам местных жителей, землетрясению предшествовал гул, потом произошли подземные толчки. При этом, как уверяют алматинцы, сирены не были включены и SMS-оповещения от службы спасения на телефоны не поступили.





Дополнено 17.02.2026, 16.50





Позже в МЧС рассказали, что специалисты ГУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.





По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в ведомстве.





Напомним, в декабре прошлого года в МЧС заверили , что сильных землетрясений в Алматы не ожидается.





В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.





Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.