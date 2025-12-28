Тела трех пропавших туристов обнаружены в горах Алматы  

Фото: МЧС РК

Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Тела трех мужчин, отправившихся в горы и переставших выходить на связь, обнаружили спасатели, - Тела трех мужчин, отправившихся в горы и переставших выходить на связь, обнаружили спасатели, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





В районе пика Локомотив на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы.





С момента поступления сообщения в районе плотины Мыңжылқи был развернут оперативный штаб. В поисковой операции были задействованы подразделения ДЧС города Алматы, службы спасения, РОСО МЧС РК, полиция, Федерация альпинизма и волонтеры. Для проведения воздушной разведки привлекался вертолет "Казавиаспас" МЧС.













Всего в поисково-спасательных работах участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, 4 кинологических расчета и 4 беспилотных летательных аппарата.





Спасатели использовали беспилотные летательные аппараты, металлоискатели, поисковые щупы и шанцевый инструмент.





Из-за неблагоприятных погодных условий спуск тел осуществлялся пешим порядком до спасательного поста "Медео". Тела погибших переданы сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь", - рассказали спасатели.





Трое мужчин отправились в горы 24 декабря и перестали выходить на связь. Об их пропаже заявила сестра одного из туристов.