Тела трех пропавших туристов обнаружены в горах Алматы
Фото: МЧС РК
Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Тела трех мужчин, отправившихся в горы и переставших выходить на связь, обнаружили спасатели, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В районе пика Локомотив на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы.
С момента поступления сообщения в районе плотины Мыңжылқи был развернут оперативный штаб. В поисковой операции были задействованы подразделения ДЧС города Алматы, службы спасения, РОСО МЧС РК, полиция, Федерация альпинизма и волонтеры. Для проведения воздушной разведки привлекался вертолет "Казавиаспас" МЧС.
Всего в поисково-спасательных работах участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, 4 кинологических расчета и 4 беспилотных летательных аппарата.
Спасатели использовали беспилотные летательные аппараты, металлоискатели, поисковые щупы и шанцевый инструмент.
Из-за неблагоприятных погодных условий спуск тел осуществлялся пешим порядком до спасательного поста "Медео". Тела погибших переданы сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь", - рассказали спасатели.
Трое мужчин отправились в горы 24 декабря и перестали выходить на связь. Об их пропаже заявила сестра одного из туристов.
В Астане пожар в трехэтажном здании тушат по повышенному рангу
Фото: МЧС
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане пожар в трехэтажном здании на улице Ыкылас Дукенулы тушат по повышенному рангу, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание трехэтажном этажного здания (...) На месте спасатели работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к приезду первых пожарных подразделений огнем были охвачены второй и третий этажи, произошло частичное обрушение кровли.
Тушение пожара продолжается. Информация о пострадавших на 112 не поступала", - добавили в МЧС.
Ранее в одной из многоэтажек Уральска прогремел взрыв.
Рейс Фукок - Алматы вернулся в аэропорт из-за неисправности в самолете
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок - Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В пресс-службе авиакомпании уточнили, что неисправности выявлены в туалетной комнате.
Воздушное судно вылетело в 10.04 и благополучно приземлилось в 14.14 местного времени. В настоящее время идут работы по устранению неисправности.
Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04.00 местного времени. Горячее питание и напитки были предоставлены. Авиакомпания занимается вопросами трансфера и размещения пассажиров в гостинице", - сказано в сообщении.
В Air Astana принесли извинения за задержку рейса.
Ранее в Алматы экстренно сел самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Пекин. На борту скончался пассажир.
Дети пострадали от пиротехники на юге Казахстана
Фото: Depositphotos
Туркестан. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области дети пострадали в результате использования пиротехники во дворе частного дома, сообщает пресс-служба Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Состояние детей, пострадавших от пиротехники, стабильное, угрозы жизни нет. Инцидент произошел в результате использования запрещенного пиротехнического изделия во дворе частного дома. Дети были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Однако данный случай подтверждает необходимость жесткого контроля за досугом несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что комитет на постоянной основе проводит информационно-разъяснительную работу.
Нами направлены официальные письма во все организации образования страны с требованием обеспечить максимальные меры безопасности и усилить профилактику в преддверии праздников. Однако эффективность этих мер невозможна без участия самих родителей (...) Мы призываем каждого родителя проявить максимальную бдительность. Не допускайте детей к опасным предметам. Праздник не должен обернуться трагедией", - добавили в ведомстве.
Ранее в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов разъяснил, какую пиротехнику можно использовать, а за какую грозит ответственность.
В Алматы экстренно сел самолет авиакомпании Lufthansa
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы экстренно сел самолет Lufthansa LH 0722, летевший из Мюнхена в Пекин, сообщает Авиационная администрация Казахстана.
Стало плохо пассажиру рейса авиакомпании Lufthansa LH 0722, направлявшегося по маршруту Мюнхен - Пекин, он потерял сознание. Экипажем воздушного судна было принято решение о выполнении экстренной посадки в международном аэропорту Алматы. К самолету в оперативном порядке были направлены медицинская служба аэропорта и городская бригада скорой медицинской помощи. По прибытии медицинских работников было установлено, что пассажир скончался еще во время полета", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что борт был дозаправлен в Алматы и вылетел в аэропорт назначения.
В пресс-служба департамента полиции на транспорте также прокомментировали инцидент.
По данному факту линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Скоропостижно скончавшийся является гражданином иностранного государства. В настоящее время проводится расследование", - добавили в пресс-службе.
Рейс Air Astana совершил экстренную посадку в Актау из-за технической неисправности.
В метро Алматы произошло короткое замыкание
Причины произошедшего выясняются
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на станции метро "Абай", по предварительным данным, произошло короткое замыкание, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Незамедлительно на место были направлены силы и средства ДЧС. В ходе осмотра открытого горения не установлено", - проинформировали в ведомстве.
По данным метрополитена, машинистом оперативно приняты соответствующие меры по остановке подвижного состава и высадке пассажиров.
Состав был направлен в депо для проведения проверки. Причины произошедшего выясняются. Проводится компьютерная диагностика. Задействован резервный состав, движение поездов восстановлено в течение 15 минут. Метрополитен работает в штатном режиме", - уточнили в МЧС.
В Каспийском море произошло землетрясение
Магнитуда составила 5,3
Актау. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 23 декабря 2025 года 09.32 в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Казахстанский национальный центр данных.
Координаты эпицентра: 41.27 градуса северной широты, 53.04 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=13.1", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря в Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае.
Аким одного из городов в Актюбинской области совершил суицид
Начато досудебное расследование
Актобе. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Темира Актюбинской области Еркин Далмагамбетов совершил суицид, передает корреспондент агентства.
Аким города Темира Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Его тело нашли дома 20 декабря около девяти вечера. Чиновнику было 46 лет", - пишет телеграм-канал "ГосАрхив".
В департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали информацию.
Полицией по факту суицида начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Жамбылской области студента нашли повешенным в сарае.
В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения, произошедшего сегодня ночью на территории Китая, сообщили в Казахстанском национальном центре данных.
22 декабря 2025 года 02.16 на территории Китая произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.23 градуса северной широты, 78.87 градуса восточной долготы. Магнитуда - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2 балла.
