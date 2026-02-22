S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

В Объединенных Арабских Эмиратах килограмм говядины оценивается в $12,5 - почти на 17% меньше, чем в Казахстане

Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Ranking.kz сравнили мировые цены на говядину и выяснили, что Казахстан не относится к числу стран с самым дешевым мясом: по данным портала Global Product Price, в январе 2026 года республика занимала 42-е место в рейтинге по дороговизне говядины среди 76 государств. Цена, указанная глобальной платформой данных для РК, очень близка к реальным ценникам, которые казахстанцы видят не "на бумаге", а на рынках и в магазинах: $15,1, или 7,4 тыс. тенге за килограмм говядины. Казахстан находится в середине рейтинга, а говядина в РК стоит дороже, чем в отдельных странах Европы, Азии и Ближнего Востока, сообщают аналитики.





Например, в Объединенных Арабских Эмиратах килограмм говядины оценивается в $12,5 - почти на 17% меньше, чем в Казахстане. Между тем казахстанские производители намереваются наладить импорт мяса в ОАЭ и Индию. Дешевле, чем в РК, говядина также стоит в Словении ($14,6), Румынии ($14,2), Сингапуре ($13,7), Мексике ($12), Саудовской Аравии ($9,9)", - говорится в сообщении.





Судя по международным данным, последние несколько лет Казахстан не принадлежит к числу стран с самыми низкими ценами на мясо.









По данным Бюро национальной статистики, средняя цена говядины без костей в первой декаде февраля 2026 года составила 4,9 тыс. тенге, конины - 4,1 тыс. тенге, баранины - 3,9 тыс. тенге за кг. Аналитики отмечают, что указанные цены - средние, рассчитанные как средневзвешенные из уровня цен столицы, городов республиканского значения и областных центров.





Например, в Алматы средняя стоимость килограмма говядины без костей составляет 5,1 тыс. тенге, а на сайтах алматинских магазинов цены варьируются от 5 тыс. тенге за грудинку с косточкой до 11 тыс. тенге за вырезку. Среди всех крупных казахстанских городов наибольшие средние цены на говядину, судя по данным БНС, в феврале текущего года наблюдались в Астане (6,1 тыс. тенге за кг), Петропавловске (5,6 тыс. тенге) и Конаеве (5,2 тыс. тенге), наименьшие - в Павлодаре (4,1 тыс. тенге), Семее и Талдыкоргане (по 4,2 тыс. тенге в каждом из городов).









Серьезное удорожание мяса и мясных продуктов - одна из главных тем продовольственной инфляции последних нескольких месяцев. Например, в феврале стоимость говядины в крупных городах увеличилась в среднем на 26,8% в годовом выражении. В отдельных городах рост был куда более ощутимым: в Жезказгане - на 48,2%, в Кокшетау - на 40,9%, в Туркестане - на 37,2%.





Помесячная динамика индекса потребительских цен на мясо за последний год показывает, что рост стоимости этого важнейшего для казахстанских семей продукта начал ускоряться еще в сентябре, составив 19,1% за год, и к концу декабря достиг 22,6%. Заметнее всего менялись ценники на говядину (до 32,1%) и баранину (до 28,8%).





Важно отметить: рост стоимости мясных продуктов - глобальная тенденция. Мясо дорожает не только в Казахстане, но и во всем мире, по объективным причинам - из-за увеличения стоимости кормов, ветеринарных препаратов, логистических услуг. Оказывает влияние на себестоимость и инфляционное давление на сопутствующие товары и услуги. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), весь прошлый год в мире наблюдались высокие годовые индексы цен на мясо: от 116,7% до 127,9%. В январе 2026-го индекс цен ФАО в мире составлял 123,8%.





По данным БНС, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал в сфере животноводства вырос на 47,4%, до 32,7 млрд тенге. Правда, эта динамика основана на низкой базе 2024-го, когда объем капвложений в животноводство сократился почти вдвое. Так что динамика 2025 года выглядит как возвращение к более стабильным временам.





Почти 73% всех инвестиций в животноводстве пришлось на деньги, которые фермеры вкладывали в развитие комплексов по выращиванию крупного рогатого скота. И именно в этой категории в прошлом году наблюдалась тенденция резкого увеличения объема инвестиций: с 13,6 млрд до 23,8 млрд тенге.