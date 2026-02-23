22.02.2026, 10:41 24126
Токаев направил поздравления королю и наследному принцу Саудовской Аравии
Фото: akorda.kz
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь - короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда с Днем основания Королевства, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в исламском мире и на Ближнем Востоке. Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю и наследному принцу Саудовской Аравии успехов в их ответственной деятельности, а саудовскому народу - благополучия и процветания.
22.02.2026, 17:52
В Санкт-Петербурге состоялось VII заседание Консультативного совета государств-участников СНГ
Фото: ЦИК РК
Санкт-Петербург. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге прошло VII заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников КС РИО Содружества Независимых Государств под председательством Казахстана, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РК.
В мероприятии приняли участие главы и представители центральных избирательных органов государств-участников СНГ, руководство Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ), рабочей группы по молодежной политике в электоральной сфере при КС РИО СНГ. На заседании также участвовали председатель Высшего избирательного совета Турецкой Республики Ахмет Йенер и член Республиканской избирательной комиссии Сербии Велько Перович.
В своем выступлении председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров сообщил о подготовке к республиканскому референдуму, назначенному на 15 марта 2026 года. Он отметил, что все подготовительные процедуры осуществляются в строгом соответствии с национальным законодательством и утвержденным календарным планом. Особое внимание уделяется прозрачности процедур, обучению членов комиссий и созданию необходимых условий для всех категорий граждан, включая лиц с инвалидностью.
Кроме того, мы открыты к взаимодействию с международными наблюдателями и экспертным сообществом. Убежден, что совместная работа позволит обеспечить проведение референдума на высоком организационном уровне и в полном соответствии с международными стандартами", - подчеркнул Нурлан Абдиров.
Во время электоральной дискуссии председатель ЦИК Республики Армения Ваагн Овакимян дал подробный обзор о подготовительных работах к выборам Национального собрания Республики Армения в 2026 году. Он отметил, что, несмотря на применение ID-контроля в практике электоральных кампаний Армении, само голосование остается бумажным: избиратели заполняют бюллетени вручную, а подсчет голосов осуществляется в установленном законом порядке. При необходимости это позволяет провести повторный пересчет голосов.
В продолжение обсуждения прозвучал доклад председателя ЦИК Российской Федерации Эллы Памфиловой "Выборы в России - 2026: вызовы и новации". По ее словам, также при наличии альтернативных способов волеизъявления граждан, основным все же остается голосование с использованием бумажных бюллетеней.
К теме совершенствования электоральных процессов также обратился председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Бахтиер Худоерзода, который в онлайн-формате представил краткую информацию о проделанной работе и ключевых направлениях развития национальной избирательной системы.
Дистанционно председатель ЦИК Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев осветил тему выборов в местные кенгаши в контексте обновленной избирательной системы, акцентировав внимание на правовых изменениях и институциональных реформах.
Об итогах досрочных выборов депутатов жогорку кенеша Кыргызской Республики, состоявшихся 30 ноября 2025 года, в онлайн-формате сообщил заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бахадыр Конуров.
О направлениях деятельности ЦИК Республики Беларусь в межвыборный период доложила секретарь ЦИК Республики Беларусь Елена Балдовская, сделав акцент на работе по правовому просвещению молодёжи.
Также в электоральной дискуссии с информацией "О Декларации принципов международного наблюдения за выборами и референдумами" выступил генеральный секретарь совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Дмитрий Кобицкий.
По второму вопросу Елена Балдовская предложила рассмотреть целесообразность и возможные форматы участия Консультативного совета в деятельности Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB). По итогам обсуждения принято решение направить данное предложение на дополнительное изучение.
От Республики Казахстан опытом поделилась Атабаева Гульзира, представив модель системной интеграции молодежи в электоральную сферу через сеть Клубов молодых избирателей.
Отношение молодежи к выборам формируется через понимание и личное участие. Чем яснее объяснены процедуры и чем больше возможностей задать вопросы и обсудить их, тем осмысленнее становится восприятие избирательных органов", - подчеркнула она.
Продолжая тему, Нургазин Амирлан акцентировал внимание на научном сопровождении этой работы.
Когда мы исследуем, как молодежь воспринимает выборы, мы по сути анализируем будущее политической культуры страны. Наука позволяет увидеть глубже - понять, как цифровая среда формирует взгляды, какие источники информации влияют на доверие и что определяет готовность принимать результаты голосования", - отметил он.
Далее члены рабочей группы приняли участие в заседании международного молодежного дискуссионного клуба "Таврический", посвященном влиянию современных технологий на развитие электоральной культуры.
Кроме того, в Купольном зале в дни конференции была развернута выставка, ставшая визуальной хроникой эволюции избирательных технологий. Экспозиция наглядно показывает, как менялась не только техника - от массивных деревянных урн до интеллектуальных комплексов обработки бюллетеней и электронных терминалов, - но и сама философия администрирования выборов: от механики процедуры к архитектуре доверия.
21.02.2026, 16:56
Мировые лидеры поздравили Токаева с началом священного месяца Рамазан
Фото: Акорда
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, сообщает Акорда.
Главу государства поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ, руководитель администрации президента Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Марокко Мухаммед VI, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, президент Палестины Махмуд Аббас и другие", - говорится в сообщении.
Как отметили в Акорде, поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.
20.02.2026, 11:45
Казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Фото: МИД РК
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и переговоров, в ходе которых обсудили вопросы международной безопасности, конституционной модернизации, торгово-экономического и банковского сотрудничества, культурной дипломатии и экологической повестки, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, Казахстан и Россия продолжают конструктивный диалог по вопросам международной безопасности. В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялись очередные двусторонние консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения на уровне курирующих заместителей министров иностранных дел.
Казахскую делегацию возглавил первый заместитель министра Ержан Ашикбаев, с российской стороны - заместитель министра Сергей Рябков. Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов на повестке дня глобальной безопасности, включая проблематику укрепления режима ядерного разоружения и нераспространения, биологическую безопасность и вопросы экспортного контроля. Дипломаты также обменялись мнениями по основным приоритетам совместной работы в рамках профильных многосторонних структур, включая Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, Конференцию по разоружению и предстоящую в этом году одиннадцатую Обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия.
По итогам стороны подтвердили намерение далее продолжать предметный диалог по данной тематике.
Кроме того, в Гааге в рамках международного информационно-аналитического сопровождения проводимых в Казахстане конституционных реформ посол Казахстана в Нидерландах Акан Рахметуллин провел встречу с директором фонда LINKS Europe Foundation и главным редактором независимого аналитического портала commonspace.eu Деннисом Саммутом.
В ходе диалога были детально представлены концептуальные основы проекта новой Конституции Республики Казахстан, институциональная логика трансформации политической системы и стратегические параметры модернизации государственного управления.
По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии экспертного взаимодействия и расширении аналитического диалога.
Также в посольстве Казахстана в Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с представителем правления акционерного коммерческого банка Tenge Bank Бейбитом Фалеевым. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также роль банковского сектора в обеспечении устойчивых расчетов и финансовом сопровождении совместных инвестиционных проектов.
Отмечено, что АКБ "Tenge Bank", являясь дочерней структурой АО "Halyk Bank", выступает важным финансовым инструментом поддержки двустороннего бизнеса, активно участвуя в обслуживании внешнеторговых операций, развитии инструментов торгового финансирования и внедрении современных цифровых решений.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и расширении участия финансовых институтов в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на углубление торгово-экономических связей между Казахстаном и Узбекистаном.
Помимо этого, состоялась встреча посла Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлауқызы с генеральным директором Организации Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом Аль-Маликом.
Встреча стала логическим продолжением художественной выставки на тему "Детство и жизнь аль-Фараби", состоявшейся 2-4 февраля 2026 года в штаб-квартире ИСЕСКО, автором которой выступил выдающийся казахстанский художник, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель и академик Академии искусств Казахстана Жанузак Мусапир. В ходе выставки в дань уважения великому мыслителю исламского мира художник передал в дар ИСЕСКО серию картин, посвященных жизни аль-Фараби.
В рамках состоявшейся встречи прошла официальная церемония передачи данных картин в фонд организации. Полотна были торжественно размещены в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате.
Генеральному директору ИСЕСКО были также вручены медаль и почетная грамота Академии художеств Казахстана за вклад в организацию выставки.
Также в штаб-квартире ООН по окружающей среде состоялась встреча посла Казахстана в Кении, постоянного представителя Казахстана при отделении ООН в Найроби Барлыбая Садыкова с заместителем генерального секретаря ООН - исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана с ЮНЕП, планы по развитию сотрудничества в области окружающей среды, а также участие ЮНЕП в Региональном экологическом саммите, который пройдет в Астане 22-24 апреля 2026 года.
Кроме того, особое внимание было уделено инициативе по созданию Международной водной организации в структуре ООН, предложенной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2025 года в ходе его участия на форуме, посвященном Международному году мира и доверия.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провел встречу с главой миссии по оценке потребностей бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Улви Ахундлу. Собеседники обсудили вопросы приглашения международных наблюдателей, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, на референдум.
По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и продолжении системной работы по совершенствованию электоральных процессов в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством Республики Казахстан.
В Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана Бейбута Атамкулова с уполномоченным при президенте Узбекистана по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (Бизнес-омбудсменом) Абдуманнопом Буриевым. Атамкулов отметил устойчивую положительную динамику развития деловой среды, подчеркнув, что в Узбекистане сформирован благоприятный и комфортный бизнес-климат для субъектов предпринимательства. С учетом роста числа казахстанских компаний, работающих на узбекском рынке, была обозначена важность укрепления взаимодействия с офисом Бизнес-омбудсмена по линии институциональной защиты прав и законных интересов бизнеса. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии институционального взаимодействия и готовность к координации усилий по укреплению благоприятной и устойчивой бизнес-среды в Казахстане и Узбекистане.
В Армении посол Казахстана Болат Иманбаев встретился с секретарем Совета безопасности страны Арменом Григоряном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-армянского взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.
19.02.2026, 20:56
Президент Казахстана выступил на инаугурационном заседании Совета мира
Фото: Акорда
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в инаугурационном заседании Совета мира, сообщает Акорда.
Мероприятие проходит в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
Приветствуя участников саммита, глава государства выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за проведение этого исторического мероприятия.
Наша встреча в Институте мира имени Дональда Трампа проходит в период, когда решительные и прагматичные действия приобретают определяющее значение. По сути, речь идет о построении прочного мира посредством практических, целенаправленных мер, а не через бесконечные конференции с резолюциями, основанными лишь на благих пожеланиях. Г-н президент, Ваше четкое видение и дальновидный подход к продвижению глобального мира и стабильности вдохновили мою страну присоединиться к Совету мира", - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев считает, что Совет мира отвечает новым реалиям, укрепляя существующие многосторонние усилия.
Мир еще не видел подобных инициатив - по своей сути это беспрецедентный шаг, поскольку инновационная концепция или проект "Мир через созидание" имеет все шансы стать реальностью благодаря нашим совместным усилиям. Поэтому, г-н президент, я полностью разделяю Ваше убеждение в том, что прочный мир должен основываться на конкретных действиях", - отметил глава государства.
Президент заявил о готовности Казахстана присоединиться к усилиям по стабилизации и восстановлению Газы.
Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления и строительства через международные компании с подтвержденной деловой репутацией и высоким уровнем компетенции. Данная программа может предусматривать строительство инфраструктуры, жилья, школ, больниц и других важных социальных объектов. Наша страна, будучи одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, готова оказать гуманитарную помощь с целью обеспечения продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами. Казахстан планирует выделить свыше 500 образовательных грантов палестинским студентам для обучения в наших университетах в течение пяти лет. Мы также могли бы поделиться нашим международно признанным опытом в сфере электронного правительства и другими цифровыми решениями. Казахстан готов поддержать Международные силы стабилизации, направив медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По мнению главы государства, устойчивое развитие Ближнего Востока требует новых механизмов, направленных на продвижение мира, расширение сотрудничества и укрепление доверия в регионе.
Руководствуясь этим убеждением, Казахстан принял решение присоединиться к Авраамским соглашениям, тем самым внося вклад в прагматичное экономическое и гуманитарное сотрудничество в регионе и за его пределами. Эти принципы полностью соответствуют благородной миссии Совета мира", - добавил президент.
Учитывая глобальный характер повестки совета, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность РК оказывать практическую поддержку, в том числе путем проведения в Казахстане встреч различных уровней и форматов.
Также хотел бы предложить учредить под эгидой Совета мира специальную награду, носящую имя президента Трампа, в знак признания его выдающихся достижений в деле продвижения мира. Убежден, что под Вашим сильным и дальновидным руководством совет успешно выполнит свою благородную миссию", - подытожил глава Казахстана.
Президент США Дональд Трамп в своей приветственной речи выразил искреннюю признательность всем участникам первого заседания Совета мира за их вклад в коллективные усилия по обеспечению устойчивой стабильности и содействию восстановлению в Газе. Представляя лидеров стран - участниц Совета мира, президент США охарактеризовал Казахстан как прекрасную и богатую страну.
В своем выступлении Дональд Трамп назвал глав государств - участников саммита настоящими лидерами глобального масштаба, которые своими решительными действиями вносят весомый вклад в дело укрепления мира, стабильности и международного диалога.
В рамках мероприятия высокого уровня с докладами выступили члены исполнительных органов Совета мира. Участникам были представлены планы по восстановлению сектора Газа, включая вопросы инфраструктурного развития, обеспечения безопасности и международного финансирования.
Член старшего исполнительного совета Джаред Кушнер ознакомил с мастер-планом по развитию Газы, отметив, что она должна стать современным пространством с благоприятными условиями для жизни населения и устойчивого социально-экономического развития.
Президент Всемирного банка Аджай Банга подчеркнул, что финансовые механизмы Совета мира будут основаны на принципах полной транспарентности и адресного распределения средств.
Руководитель Международных сил стабилизации генерал Джаспер Джефферс рассказал о мерах, направленных на обеспечение безопасности и поддержание стабильности в Газе.
Глава Национального комитета по управлению Газой Али Шаат представил подходы к координации восстановительных работ и взаимодействию с международными партнерами.
Кроме того, на заседании выступили вице-президент США Джей Вэнс, государственный секретарь США Марко Рубио, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и другие.
Как сообщает РБК, всего, как ожидалось, в мероприятии примут участие представители более чем 45 стран.
Мы создаем очень простую вещь - мир", - сказал Трамп, назвав это "легкими словами", но "трудным делом".
К Совету мира присоединился целый ряд стран, включая Армению, Египет, Венгрию, Пакистан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, хотя остается неясным, сколько из них обязались пожертвовать $1 млрд за постоянное членство, отмечает NBC News.
Источник телеканала сообщил, что на первом заседании будет представлена обновленная информация по "всем направлениям деятельности", включая гуманитарную помощь, деятельность Национального комитета по управлению сектором Газа и международных сил стабилизации.
На встрече при этом нет ключевых союзников США - Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции и Словении, они отказались вступить в Совет мира. Некоторые страны выразили опасения по повод устава новой организации. Также отклонил приглашение Ватикан: папа Лев XIV счел, что ответственность за урегулирование кризисов, подобных тем, что происходят в Газе, несет ООН.
ТРК президента опубликовал видео с благодарностью Трампа в адрес президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.
Ранее глава государства встретился с казахстанцами, проживающими и обучающимися в США.
19.02.2026, 15:00
Реформы и международное сотрудничество: казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Фото: МИД
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч в зарубежных странах, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене Мухтар Тлеуберди провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Марией Телалиан.
Посол поблагодарил БДИПЧ за готовность принять участие в наблюдении за предстоящим 15 марта республиканским референдумом по вопросу принятия новой Конституции Казахстана.
Тем временем в посольстве Казахстана в Эстонии проведен брифинг для представителей государственных органов, общественно-политических, научно-образовательных, деловых и экспертных кругов по предстоящему республиканскому референдуму. Посол Казахстана в Эстонии Алтай Кульгинов проинформировал собеседников о проводимых реформах в стране, а также отдельно остановился на проекте новой Конституции, которая сформирует сбалансированную и подотчетную модель публичной власти, предусматривая переход к однопалатному Курултаю и одновременно закрепляя правовую основу для Халық Кеңесі как представительного органа граждан, наделенного правом законодательной инициативы в Курултае.
Также посольство Казахстана в Кении совместно с торгово-промышленной палатой Кении организовали бизнес-форум по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков информировал участников о проводимых в Казахстане политических реформах, планах развития национальной экономики, перспективах двустороннего сотрудничества с Кенией в различных сферах, в том числе сельского хозяйства, промышленности, ИКТ, космоса, энергетики, туризма, строительства и др.
Между тем при организационной поддержке Казанского федерального университета генконсульство Казахстана в Казани приняло участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню родного языка. Участники мероприятия отметили важность изучения родных и иностранных языков, сохранения культурных традиций и обычаев своего народа, а также необходимость и потребность расширения своего кругозора, изучая культуры и традиции других народов. Обращено внимание на перспективы, которые открываются каждому, кто знает хотя бы один иностранный язык, на необходимость продолжать совместные усилия, направленные на обеспечение культурного обмена между нашими странами.
Состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с директором Агентства по атомной энергетике "УзАтом" Азимом Ахмедхаджаевым, в ходе которой обсуждены перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики, включая подготовку кадров, вопросы экологической и ядерной безопасности, а также координацию с учетом планов строительства АЭС в обеих странах. Отмечена важность обмена данными радиационного мониторинга, проведения совместных консультаций и учений, а также взаимодействия с МАГАТЭ и приведения нормативной базы в соответствие с международными стандартами. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства.
Посол Казахстана в Эфиопии, постпред РК при Африканском союз Жалгас Адилбаев провел встречу с гендиректором департамента международных организаций МИД Эфиопии Лемлем Фиса Минале. Стороны обсудили реформы, реализуемые в двух странах, взаимодействие на площадках ООН, а также инициативы Казахстана в сфере устойчивого развития, водной дипломатии и межрелигиозного диалога. Отмечена поддержка Эфиопией резолюции о создании Центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Кроме того, подтверждена готовность к координации по международным экологическим мероприятиям, включая предстоящий региональный саммит в Астане и перспективное участие в COP32 в Аддис-Абебе, а также к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.
19.02.2026, 10:34
Казахстан и США выстроили многогранное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и США выстроили многогранное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании. Американские компании уже давно входят в число крупнейших инвесторов в Казахстане, особенно в энергетическом секторе. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье "Надежность - новая сила", опубликованной в американском издании The National Interest.
Сегодня это сотрудничество расширяется в новые сферы, включая критические минералы, цифровую инфраструктуру, передовое производство, логистику и инновации. Среди наших недавних проектов - разработка одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама в Казахстане в партнерстве с американской компанией Cove Capital. Опираясь на этот успех, мы рассчитываем продолжать работу с нашими американскими партнерами в интересах наших народов", - сообщил Токаев.
Он отметил, что Казахстан за последние годы проводил стратегию модернизации, диверсификации и интеграции в мировые рынки.
Мы укрепили инвестиционный климат, улучшили нормативную базу и расширили транспортную связанность в регионе. В результате ВВП на душу населения в Казахстане достиг 15 000 долларов США, что еще больше закрепило его позицию крупнейшей экономики Центральной Азии. Наша цель ясна: стать важным транзитным и логистическим коридором, соединяющим Азию и Европу, одновременно создавая современную экономику, основанную на технологиях, инновациях и человеческом капитале. Кроме того, наши усилия в области цифровой трансформации, модернизации государственного сектора и внедрения новых технологий, включая искусственный интеллект, не являются абстрактными устремлениями. Это часть национальной стратегии по созданию конкурентоспособного государства, способного справляться с вызовами современности", - сказал глава государства.
Он отметил, что в то же время экономический прогресс достигается благодаря глубоким институциональным реформам.
На фоне глобальной турбулентности и неопределенности Казахстан переживает один из самых значимых периодов политической трансформации в своей современной истории. Мы уходим от суперпрезидентской модели к системе управления, основанной на более сильных механизмах сдержек и противовесов, руководствуясь принципом "Сильный Президент, Влиятельный Парламент и Подотчетное Правительство". Эта программа модернизации вскоре достигнет важной вехи. Казахстан готовится провести национальный референдум по новой Конституции, которая направлена на укрепление государственных институтов, повышение ответственности и обеспечение более устойчивого и надежного управления в будущем", - сообщил Токаев.
Президент подчеркнул, что в сегодняшней международной среде доверие определяется не риторикой, а последовательностью и ответственностью. Страны, которые выполняют свои обязательства, действуют прозрачно и стремятся к практическому сотрудничеству, именно они формируют прочное доверие. Казахстан остается твердо приверженным тому, чтобы быть надежным и честным партнером, который ставит во главу угла стабильность, уважает международные обязательства и добивается ощутимых результатов.
Также глава государства отметил, что создание Совета мира по инициативе президента Дональда Трампа при полном одобрении со стороны Организации Объединенных Наций представляет собой значительный шаг вперед.
Это не просто еще один форум для бесконечных дискуссий. Это практическая инициатива, направленная на достижение реальных результатов - особенно в Газе и на Ближнем Востоке. Что делает эту инициативу принципиально иной - ее логика. Белый дом предложил действительно инновационный подход: вместо повторения исчерпанных политических формул был выдвинут ясный и прямой принцип - мир через устойчивое экономическое развитие. Другими словами, мир рассматривается не как лозунг, а как проект: инфраструктура, инвестиции, рабочие места и будущее, которое делает возобновление конфликта иррациональным. Благодаря своей новизне и амбициозности инициатива заслуживает уважения и международного внимания", - сказал Токаев.
Глава государства сообщил, что в Казахстане позитивное отношение к политическим принципам, связанным со стратегией президента Трампа, широко выражается на разных уровнях общественных и экспертных дискуссий: здравый смысл, защита традиционных ценностей, отстаивание национальных интересов и стремление завершать войны, а не затягивать их.
Данные принципы находят отклик, потому что отражают то, чего большинство обществ инстинктивно требует: безопасность, стабильность и достоинство. Поддержка Казахстана в этом направлении не является риторикой. Она практична. Именно поэтому мы приняли решение присоединиться к Совету мира и поддерживать его конкретными действиями. Это логическое продолжение решения Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям. Это не просто дипломатический жест. Это стратегический выбор. Казахстан всегда придерживался сбалансированного и конструктивного подхода. У нас крепкие отношения с Израилем, при этом мы последовательно поддерживаем палестинский народ и выступаем за решение о двух государствах как единственную устойчивую основу для мира. Наше решение также основано на национальных интересах - с целью укрепления экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и передачи передовых технологий. В более широком смысле мы надеемся, что оно будет способствовать расширению диалога между мусульманским и еврейским мирами", - отметил президент.
19.02.2026, 09:09
Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон
Фото: скриншот из видео Акорды
Вашингтон. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита глава государства примет участие в инаугурационном заседании Совета мира, проведет ряд встреч с лидерами зарубежных стран, а также официальными лицами США.
По данным Акорды, в Вашингтоне президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с гражданами Казахстана, проживающими и обучающимися в Соединенных Штатах Америки.
Он отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение. Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание вопросам развития молодежи и созданию условий для их самореализации.
Глава государства напомнил о предстоящем в марте республиканском референдуме по проекту новой Конституции Республики Казахстан, подчеркнув его историческое значение для будущего нашей страны.
В свою очередь студенты и молодые исследователи выразили признательность Касым-Жомарту Токаеву за всестороннюю поддержку сферы науки и образования.
18.02.2026, 13:00
Токаев поздравил премьер-министра Японии с переизбранием
Фото: Акорда
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаичи с переизбранием на пост премьер-министра Японии, сообщает Акорда.
В телеграмме президент подчеркнул, что Япония является одним из ключевых партнеров нашей страны в Азии. Он выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться во благо двух народов.
Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Санаэ Такаичи успехов в ее ответственной деятельности, а японскому народу - благополучия и процветания.
Президент РК направил телеграмму поздравления генсекретарю центрального комитета Компартии Вьетнама.
