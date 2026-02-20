Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон  

Рассказать друзьям

Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и переговоров за рубежом, в ходе которых обсудили вопросы международной безопасности, конституционной модернизации, торгово-экономического и банковского сотрудничества, культурной дипломатии и экологической повестки, сообщили в пресс-службе МИД РК.





В частности, Казахстан и Россия продолжают конструктивный диалог по вопросам международной безопасности. В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялись очередные двусторонние консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения на уровне курирующих заместителей министров иностранных дел.





Казахскую делегацию возглавил Первый заместитель министра Ержан Ашикбаев, с российской стороны - заместитель министра Сергей Рябков. Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов на повестке дня глобальной безопасности, включая проблематику укрепления режима ядерного разоружения и нераспространения, биологическую безопасность и вопросы экспортного контроля. Дипломаты также обменялись мнениями по основным приоритетам совместной работы в рамках профильных многосторонних структур, включая Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, Конференцию по разоружению и предстоящую в этом году Одиннадцатую Обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия.





По итогам стороны подтвердили намерение далее продолжать предметный диалог по данной тематике.





Кроме того, в Гааге в рамках международного информационно-аналитического сопровождения проводимых в Казахстане конституционных реформ посол Казахстана в Нидерландах Акан Рахметуллин провел встречу с директором фонда LINKS Europe Foundation и главным редактором независимого аналитического портала commonspace.eu Деннисом Саммутом.





В ходе диалога были детально представлены концептуальные основы проекта новой Конституции Республики Казахстан, институциональная логика трансформации политической системы и стратегические параметры модернизации государственного управления.





По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии экспертного взаимодействия и расширении аналитического диалога.





Также в Посольстве Казахстана в Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с представителем правления акционерного коммерческого банка "Tenge Bank" Бейбитом Фалеевым. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также роль банковского сектора в обеспечении устойчивых расчетов и финансовом сопровождении совместных инвестиционных проектов.





Отмечено, что АКБ "Tenge Bank", являясь дочерней структурой АО "Halyk Bank", выступает важным финансовым инструментом поддержки двустороннего бизнеса, активно участвуя в обслуживании внешнеторговых операций, развитии инструментов торгового финансирования и внедрении современных цифровых решений.





По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и расширении участия финансовых институтов в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на углубление торгово-экономических связей между Казахстаном и Узбекистаном.





Помимо этого, состоялась встреча посла Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлауқызы с генеральным директором Организации Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом Аль-Маликом.





Встреча стала логическим продолжением художественной выставки на тему "Детство и жизнь Аль-Фараби", состоявшейся 2-4 февраля 2026 года в штаб-квартире ИСЕСКО, автором которой выступил выдающийся казахстанский художник, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель и академик Академии искусств Казахстана Жанузак Мусапир. В ходе выставки, в дань уважения великому мыслителю исламского мира, художник передал в дар ИСЕСКО серию картин, посвященных жизни Аль-Фараби.





В рамках состоявшейся встречи прошла официальная церемония передачи данных картин в фонд Организации. Полотна были торжественно размещены в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате.





Генеральному директору ИСЕСКО были также вручены медаль и почетная грамота Академии художеств Казахстана за вклад в организации выставки.





Также в штаб-квартире ООН по окружающей среде состоялась встреча посла Казахстана в Кении, постоянного представителя Казахстана при Отделении ООН в Найроби Барлыбая Садыкова с заместителем генерального секретаря ООН - исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.





В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана с ЮНЕП, планы по развитию сотрудничества в области окружающей среды, а также участие ЮНЕП в Региональном экологическом саммите, который пройдет в Астане 22-24 апреля 2026 года.





Кроме того, особое внимание было уделено инициативе по созданию Международной водной организации в структуре ООН, предложенной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2025 года в ходе его участия на форуме, посвященному Международному году мира и доверия.