17.02.2026, 11:33 9851

В казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ

В казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ
Фото: Depositphotos
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть), сообщает YK-news.kz.

По данным издания, вопрос о необходимости отказа от существующей практики оценивания через суммативные оценки раздела и четверти первыми подняли депутаты от партии AMANAT в мажилисе. Затем эту тему пообещали рассмотреть к началу нового учебного года в Минпросвещения.

Напомним, что с 2016 года одновременно изменились программы и учебники по всем предметам, формы текущего и итогового контроля и сама система оценок. Школьникам и их родителям пришлось одновременно отвыкать от пятибалльной системы и привыкать к тому, что оценка за четверть может быть выведена без учета текущей успеваемости, только на основании 2-3 работ.

СОР и СОЧ не просто заменили самостоятельные и контрольные работы. В корне изменился сам подход к проверке. Все письменные работы проверяются по "дескрипторам" - критериям, на основании которых выставляется оценка. Есть цели обучения, которых непременно должен достигнуть ученик, - к примеру, составить высказывание. Выполнено - галочка в соответствующей графе. При этом дескрипторы не учитывают, есть ли в этом высказывании фактические ошибки.

Ожидалось, что если дети будут заранее знать цели, которых должны достичь, это поможет им готовиться осознанно и резко улучшит качество знаний. Еще один резерв для повышения качества виделся в том, что родители будут знать, какие ошибки допускают их дети. Для этого по итогам каждого СОР и СОЧ учитель должен был написать "рубрику" - детальный анализ того, что ребенок сделал хорошо и где он ошибся.

Но реальность оказалась иной. Недовольство новой системой обучения выражали не только родители, но и сами педагоги. Тексты СОР и СОЧ были едиными на всю страну. Учитель не имел права отступать от них даже в том случае, когда они содержали неверные сведения. Родители не понимали, чего от них хотят. Дети быстро поняли, что домашняя работа больше не оценивается, что четвертная оценка будет выведена по СОР и СОЧ, и перестали готовиться дома.

Несогласие с новой системой вынудило некоторых опытных учителей покинуть профессию. Оставшиеся постепенно приспособились к ней. Но так и не смогли добиться ожидаемого повышения качества образования. Репетиторство стало реальностью уже на уровне начальной школы.

Издание приводит мнение ряда учителей о данной методике оценивания. Первое, на что обратили внимание учителя, это то, что новая система породила перегрузку педагогов.

Учитель русского языка и литературы:

Вчера я краткосрочный план составляла более двух с половиной часов. Из них полчаса планировала содержание и собственную деятельность, а все остальное время заполняла графу Деятельность учащихся: слушают учителя, размышляют, работают в группе, дополняют и т.д. Но если у меня запланирована фронтальная беседа, то это естественно, что дети слушают и отвечают на мои вопросы. Зачем все это писать? Время на подготовку увеличилось примерно в четыре раза".


Учитель математики:

Очень много времени отбирает оформление поурочных планов (КСП) на компьютере. Раньше я все это от руки писала. У меня огромное количество тетрадей, где все примеры и задачи решены. Этим я пользовалась на уроках. А теперь к каждому уроку изволь по-новому все оформить".


Учитель начальной школы:

У меня очень много времени занимает проверка каждого СОР. Там же еще надо подготовить работу над ошибками. Анализы огромные. Хорошо хоть рубрики больше не пишем. Отказались от них практически сразу, потому что смысла нет. Родители не вникают. На повышение качества обучения рубрики не сработали. Обратная связь оказалась родителям не нужна".


Также учителя считают, что при "обновленке" резко возросла нагрузка на школьников. Хотя еще в 2017 году они перешли на пятидневную рабочую неделю, само распределение контрольных работ стало неравномерным. Их количество резко увеличивается к концу четверти, когда оценки выставляются по всем предметам.

Учитель математики:

У ребенка может быть в день по 5-6 работ. Нам обещали, что это будет регулироваться расписанием. А как? Перед концом четверти стоят почти одновременно СОР и СОЧ. И никак не сдвинешь ни окончание темы, ни конец четверти. Можно было бы этот СОР убрать? Раньше у математиков был тематический учет. Тему прошли - написали самостоятельную работу. Ошибки увидели, знания закрепили. Шла подготовка к большой контрольной работе. Была возможность исправлять неудачно сделанную работу. Среднее арифметическое выравнивалось".


Действительно, при выведении оценки только на основании СОР и СОЧ роль играет каждая суммативная оценка. А количество уроков в неделю и количество СОР в четверти по разным предметам может сильно различаться. На математике это 3-5 часов в неделю, а на всемирной истории в 5 классе по одному часу и новая тема на каждом уроке. Когда четвертная оценка рассчитывается всего по двум контрольным, насколько она может быть объективной? Особенно если ребенок плохо чувствовал себя в день, когда писал СОР или СОЧ.

Только пандемия ковида заставила школу вновь вспомнить о текущих (формативных) оценках. А позже их даже ввели в формулу, по которой рассчитывается итог за четверть.

Все собеседники YK-news.kz считают, что качество знаний у детей не только не повысилось, но по факту стало даже хуже. Они перестали понимать материал и ориентироваться в нем. Но здесь уже вопрос не к системе оценивания, а к самому "обновленному содержанию".

Учитель начальной школы:

По моему мнению, ухудшилось понимание материала. Потому что нет взаимосвязи внутри программы. Берется одно, прерывается, перескакивает на другое. Поэтому мы иногда возвращаемся к старым учебникам. Но это неофициально. Большей частью идем по новым учебникам. Потому что иначе не получится выйти на цели обучения, которые будут на СОР. По-моему, уровень общей подготовки детей снизился. Усидчивости нет, мышление клиповое, концентрироваться не могут. Учеба для них очень сложна. А программа переусложнена, очень много лишней терминологии. При такой частоте контрольных работ времени на отработку навыков очень мало. Объемы огромные, вопросы в заданиях какие-то второстепенные".


Учитель казахского языка:

СОР и СОЧ, которые разрабатывают в Назарбаев Интеллектуальных школах, не для наших детей. Видимо, рассчитаны на тех, кто на базовом уровне разговорным языком уже владеет. Или на своих одаренных детей рассчитывают. Дескрипторы работают на тех, кто понимает учебный материал. Если ребенок не тянет, он не понимает, что от него требуется. Язык - это живой организм. На нем надо говорить. А говорения в программе очень мало. Учебники оторваны от жизни. При подготовке урока я мало опираюсь на учебник. Беру тему и цели, а дальше ищу информацию в интернете. В разработке урока хорошо помогает искусственный интеллект".


Кроме того, по мнению учителей, возможность ознакомиться заранее не только с целями обучения, но и с текстами СОР и СОЧ также сыграла по факту против качества образования.

Учитель русского языка и литературы:

Мне кажется, что "обновленка" на качестве знаний положительно не сказалась. У нас теперь грамотность - не основной критерий знаний. Как это может быть? К тому же, когда оценка зависит только от результата СОР и СОЧ, академическая честность теряется".


Учитель математики:

При новых технологиях у детей возросли шансы списать. Задания СОР находят в интернете по любому предмету. Я сохраняю цели обучения, но меняю числа или действия. Так ко мне даже родители приходили, возмущались, почему задаю то, что не проходили. А они нашли в интернете СОР и думали, что напишут на хорошую оценку. У детей уже заложено, что они списывают, не думают. Шаг влево, шаг вправо - и все, заблудились. Вот когда формативку в классе пишут, списать неоткуда, особенно если телефона под рукой нет. Уже надо решать самому".


Учителя считают, что сегодня наличие в свободном доступе готовых текстов заданий размывает сам смысл обучения. И объективным способом оценки знаний является только беседа глаза в глаза или работа, которая требует реального понимания материала.

Издание отмечает, что отмена не оправдавшей себя системы оценивания пока не факт, а лишь вероятность. Да и одна она, по мнению опытных педагогов, не даст эффекта. Менять нужно всю систему.

Заместитель директора по учебной работе:

По моему мнению, нужно оставить формативную (текущую) оценку - самостоятельные, контрольные работы. Но содержание программ и учебников надо менять. Нет смысла просто убирать СОРы и СОЧи, если цели обучения останутся прежними. Мне кажется, что главный акцент должен делаться на том, что дети должны знать. Цели обучения в том виде, как они существуют сейчас, не равны знанию предмета. Если ребенок может составлять монологическое высказывание, это не означает, что он знает русский язык".


Учителя отмечают, что "обновленка" сделала систему образования не более качественной, а более контролируемой.

Бывший учитель истории:

Я ушла из профессии как раз из-за "обновленки". Знаю и других отличных специалистов, которые покинули школу после начала реформы. Я поддерживаю связи с коллегами, которые продолжают работать. Думаю, что СОР и СОЧ не стали инструментом качества, как нам обещали. Они оказались источником формализма, фабрикой бумаг и отчетов, постоянным стрессом для детей и учителей. По сути, они наказывают за несоответствие шаблону, а не учат. Учитель в этой системе потерял право учить детей методами, которые отличаются от предписанных. Он стал администратором оценок, оператором Excel, исполнителем регламента, где главное - не ребенок, а галочка в соответствующей графе. Уход хороших специалистов, не вписавшихся в обезличенную систему, только усугубил кадровый голод, который испытывает школа".

 

новости по теме

14.02.2026, 12:06 31061

В Казахстане стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ

При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования
В Казахстане стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ
Фото: gov.kz
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завтра, 15 февраля, стартует прием заявлений для участия в мартовском Единого национального тестирования, сообщает Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля", - говорится в сообщении.


В ведомстве напомнили, что в мартовском ЕНТ участвуют лица:

  • зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
  • выпускники школ прошлых лет и колледжей;
  • лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
  • граждане РК, обучившиеся зарубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования. В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Казахстане прошло январское ЕНТ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЕНТЗаявлениеРК
28.01.2026, 10:37 122781

Казахстанский учитель вошла в число 50 лучших педагогов мира по итогам Global Teacher Prize

Президент поздравил педагога
Казахстанский учитель вошла в число 50 лучших педагогов мира по итогам Global Teacher Prize
Фото: gov.kz
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея № 95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира, сообщила пресс-служба Акорды.

Это высокое признание стало результатом вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель - построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


Как сообщили в Министерстве просвещения РК, в 2025 году на конкурс было подано несколько тысяч заявок из более чем 130 стран. В финальный список вошли 50 педагогов, продемонстрировавших высокий профессиональный уровень и вклад в развитие образования.

Global Teacher Prize является одной из наиболее авторитетных международных наград в сфере образования и ежегодно отмечает учителей, чья работа оказывает значимое влияние на учеников и образовательные сообщества.

Церемония награждения финалистов пройдет с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевПоздравлениеУчитель
27.01.2026, 13:10 132266

В Минпросвещения отказались от идеи объединять школьные предметы

В Минпросвещения отказались от идеи объединять школьные предметы
Фото: Depositphotos
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приостановлена реформа, в рамках которой планировалось объединить в один урок ряд школьных дисциплин, сообщила на брифинге в правительстве министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Министр напомнила, что в 2025 году планировалось объединить три предмета: алгебру и геометрию - в математику; физику, химию и биологию - в естественные предметы, всемирную историю и основы права - в социальные науки.

Эту реформу приостановили. Потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучать отдельно", - сказала Сулейменова.


Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что с 1 февраля в Казахстане вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования по принципу внезапности. Он уточнил, что контроль касается вопросов оздоровления детей, их безопасности, питания.
 
21.01.2026, 12:17 174076

В Казахстане введут мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах

Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона
В Казахстане введут мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства сообщила, что для эффективного и целевого использования бюджетных средств будет введен мораторий на размещение государственного заказа в новых частных школах, сообщает пресс-служба правительства.

Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона. При этом в качестве приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых образовательных объектов взамен аварийных школ", - подчеркнула Аида Балаева.


Вице-премьер добавила, что для привлечения частных инвестиций в сферу образования сохранен механизм компенсации инвестиционных затрат без предоставления государственного заказа. Параллельно Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлять постлицензионный контроль частных школ.

В рамках контроля особое внимание будет уделено соблюдению качества образования, обеспеченности педагогическими кадрами и безопасности детей. Министерство здравоохранения в соответствии с поручением президента переходит к планированию медицинской помощи с опорой на реальные потребности населения, демографические и миграционные данные. Объемы финансирования будут направляться наиболее эффективным государственным и надежным частным медицинским организациям", - заявили в правительстве.


Кроме того, для предотвращения двойных оплат и фиктивной отчетности будет внедрен единый цифровой контроль.

Данные по двойным платежам будут сопоставляться, а информация из всех источников финансирования интегрироваться. Обратная связь с пациентами будет осуществляться через мобильное приложение. Одновременно будет усилен контроль качества и ужесточены лицензионные требования. Эти меры направлены на формирование справедливой, прозрачной и эффективной системы финансирования, а также на повышение качества здоровья населения", - заявили в пресс-службе.


Также сообщается, что система обязательного социального медицинского страхования передана в ведение Министерства финансов.

Совместно с правоохранительными органами проводится проверка в рамках принципа "Закон и порядок". Кроме того, утвержден план мероприятий по пересмотру механизмов финансирования частных медицинских и образовательных организаций", - добавили в правительстве.


Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят правила финансирования школ и медицинских организаций.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ГосзаказРКМораторийшкола
19.01.2026, 13:45 190911

Внести изменения в правила подготовки и издания учебников поручили Минпросвещения после аудита

Формирование тематического плана теперь автоматизировано
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внести изменения в правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и учебно-методических комплексов поручили Министерству просвещения Казахстана после аудита Высшей аудиторской палаты, сообщает пресс-служба ВАП.

В частности, изменения должны были предусматривать:

  • утверждение тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам;
  • обязательное размещение тематического плана в открытом доступе;
  • введение требования о включении в авторский коллектив не менее трех квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом работы;
  • установление четких критериев экспертной оценки учебников;
  • обновление подходов к мониторингу качества учебников и УМК, чтобы соблюдался 5-летний срок их обновления.

В результате указанные изменения были утверждены приказом министра просвещения РК от 24 ноября. Обновленные нормы регламентируют порядок формирования тематического плана, требования к составу авторского коллектива, критерии экспертной оценки, а также уточняют процедуры мониторинга качества учебников и УМК. Формирование тематического плана теперь автоматизировано: издательства и разработчики подают заявки через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования", - говорится в сообщении.


Также закреплено, что подготовка учебников и электронных учебников осуществляется разработчиками или издательствами, которые формируют авторский коллектив из ученых, методистов и педагогов, прошедших соответствующие обучающие курсы.

Дополнительно Министерству было поручено автоматизировать процессы учета и контроля школьных библиотечных фондов, а также прием учебников и УМК на экспертизу. Принятые меры, включающие автоматизацию ключевых процессов и существенную доработку нормативной базы, позволят повысить качество учебников и сопутствующих материалов, сократить риски субъективности и ошибок, а также обеспечить их своевременное обновление", - добавили в ВАП.


Ранее ВАП провела аудит систем пенсионного и социального обеспечения.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПравилаРКИздательстваучебники
17.01.2026, 17:48 206676

В Казахстане ужесточат требования к порядку открытия и управления частными школами

Частные школы будут открывать только при реальной потребности
В Казахстане ужесточат требования к порядку открытия и управления частными школами
Фото: Depositphotos
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется пересмотр правил деятельности частных школ: их открытие будет разрешено только в регионах с реальной потребностью, а требования к учредителям и руководству образовательных организаций существенно ужесточат. Об этом на совещании с учредителями и директорами частных школ Алматы сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Жулдыз Сулейменова сообщила об изменениях в подходах к лицензированию и работе частных образовательных учреждений. В дальнейшем частные школы будут открываться исключительно в регионах, где существует реальная потребность. Лицензии будут выдаваться исключительно в случаях, когда необходимо заменить трехсменные школы и школы, находящиеся в аварийном состоянии, а также в регионах с дефицитом государственных школ.

Одновременно в рамках законодательства будут усилены требования к учредителям частных школ. Они будут отвечать за качество образования, уровень квалификации педагогов и обеспечение безопасности учащихся. Также планируется изменить порядок назначения директоров школ. В дальнейшем решения о назначении будут приниматься с учетом согласования с отраслевым министерством и местными исполнительными органами, а не только по усмотрению учредителей.

По данным ведомства, на сегодняшний день оцифрованы документы 785 частных школ. Всего в стране действует 890 частных школ, имеющих лицензию. Кроме того, правительство намерено ввести мораторий на размещение государственного образовательного заказа во вновь открываемых частных школах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 206 частных школ, получающих госфинансирование, не соответствовали установленным требованиям. Выявлены случаи приписок и двойного учета учащихся и учителей, превышения допустимой проектной мощности и другое.
 
15.01.2026, 15:20 224056

Переход с Kundelik на BilimClass: школы Алматы остаются на новой платформе

BilimClass апробировали в 15 школах города, после чего учителя и администрации школ подтвердили соответствие сервиса всем требованиям
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы отклонил требование о запрете перехода городских школ на платформу BilimClass, сообщает пресс-служба компании Bilim Group.

В третьей четверти 2025-2026 учебного года все государственные школы Алматы перешли на отечественный сервис BilimClass. Перед внедрением платформы был пилотный проект: BilimClass апробировали в 15 школах города, после чего учителя и администрации школ подтвердили соответствие сервиса всем требованиям", - говорится в сообщении.


При этом отмечается, что управления образования самостоятельно принимают решение по выбору электронных журналов, ориентируясь на требования школ и удобство для педагогов и учащихся.

Переход на BilimClass продиктован необходимостью обеспечения сохранности данных и их защиты, так как главный приоритет платформы - информационная безопасность", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в начале года управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года.

13 января 2026 года специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в рамках гражданского дела по иску ТОО "Күнделік (Kundelik)" к КГУ "Управление образования города Алматы" вынес определение о принятии мер по обеспечению иска.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ОбразованиеПлатформашкола
14.01.2026, 09:43 234526

В Алматы суд приостановил переход с платформы Kundelik на BilimClass

Владелец Kundelik подал иск
В Алматы суд приостановил переход с платформы Kundelik на BilimClass
Фото: скриншот со страниц платформ
Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 января 2026 года специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в рамках гражданского дела по иску ТОО "Күнделік (Kundelik)" к КГУ "Управление образования города Алматы" вынес определение о принятии мер по обеспечению иска, сообщили в ТОО "Күнделік".

Судебным определением запрещено КГУ "Управление образования города Алматы", а также всем подведомственным ему районным отделам образования, школам и образовательным организациям города Алматы совершать любые действия, направленные на переход, внедрение, замену, тестирование, пилотирование информационной платформы BilimClass", - говорится в сообщении.


До вступления решения суда по настоящему делу в законную силу платформа BilimClass подлежит исключению из использования в образовательных организациях города Алматы, в том числе в качестве альтернативной, параллельной либо временной информационной системы, отметили в ТОО "Күнделік".

Напомним, в начале года управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ШколыСудПлатформа

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?

      Архив опросов