В казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть), - Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть), сообщает YK-news.kz.





По данным издания, вопрос о необходимости отказа от существующей практики оценивания через суммативные оценки раздела и четверти первыми подняли депутаты от партии AMANAT в мажилисе. Затем эту тему пообещали рассмотреть к началу нового учебного года в Минпросвещения.





Напомним, что с 2016 года одновременно изменились программы и учебники по всем предметам, формы текущего и итогового контроля и сама система оценок. Школьникам и их родителям пришлось одновременно отвыкать от пятибалльной системы и привыкать к тому, что оценка за четверть может быть выведена без учета текущей успеваемости, только на основании 2-3 работ.





СОР и СОЧ не просто заменили самостоятельные и контрольные работы. В корне изменился сам подход к проверке. Все письменные работы проверяются по "дескрипторам" - критериям, на основании которых выставляется оценка. Есть цели обучения, которых непременно должен достигнуть ученик, - к примеру, составить высказывание. Выполнено - галочка в соответствующей графе. При этом дескрипторы не учитывают, есть ли в этом высказывании фактические ошибки.





Ожидалось, что если дети будут заранее знать цели, которых должны достичь, это поможет им готовиться осознанно и резко улучшит качество знаний. Еще один резерв для повышения качества виделся в том, что родители будут знать, какие ошибки допускают их дети. Для этого по итогам каждого СОР и СОЧ учитель должен был написать "рубрику" - детальный анализ того, что ребенок сделал хорошо и где он ошибся.





Но реальность оказалась иной. Недовольство новой системой обучения выражали не только родители, но и сами педагоги. Тексты СОР и СОЧ были едиными на всю страну. Учитель не имел права отступать от них даже в том случае, когда они содержали неверные сведения. Родители не понимали, чего от них хотят. Дети быстро поняли, что домашняя работа больше не оценивается, что четвертная оценка будет выведена по СОР и СОЧ, и перестали готовиться дома.





Несогласие с новой системой вынудило некоторых опытных учителей покинуть профессию. Оставшиеся постепенно приспособились к ней. Но так и не смогли добиться ожидаемого повышения качества образования. Репетиторство стало реальностью уже на уровне начальной школы.





Издание приводит мнение ряда учителей о данной методике оценивания. Первое, на что обратили внимание учителя, это то, что новая система породила перегрузку педагогов.





Учитель русского языка и литературы:





Вчера я краткосрочный план составляла более двух с половиной часов. Из них полчаса планировала содержание и собственную деятельность, а все остальное время заполняла графу Деятельность учащихся: слушают учителя, размышляют, работают в группе, дополняют и т.д. Но если у меня запланирована фронтальная беседа, то это естественно, что дети слушают и отвечают на мои вопросы. Зачем все это писать? Время на подготовку увеличилось примерно в четыре раза".





Учитель математики:





Очень много времени отбирает оформление поурочных планов (КСП) на компьютере. Раньше я все это от руки писала. У меня огромное количество тетрадей, где все примеры и задачи решены. Этим я пользовалась на уроках. А теперь к каждому уроку изволь по-новому все оформить".





Учитель начальной школы:





У меня очень много времени занимает проверка каждого СОР. Там же еще надо подготовить работу над ошибками. Анализы огромные. Хорошо хоть рубрики больше не пишем. Отказались от них практически сразу, потому что смысла нет. Родители не вникают. На повышение качества обучения рубрики не сработали. Обратная связь оказалась родителям не нужна".





Также учителя считают, что при "обновленке" резко возросла нагрузка на школьников. Хотя еще в 2017 году они перешли на пятидневную рабочую неделю, само распределение контрольных работ стало неравномерным. Их количество резко увеличивается к концу четверти, когда оценки выставляются по всем предметам.





Учитель математики:





У ребенка может быть в день по 5-6 работ. Нам обещали, что это будет регулироваться расписанием. А как? Перед концом четверти стоят почти одновременно СОР и СОЧ. И никак не сдвинешь ни окончание темы, ни конец четверти. Можно было бы этот СОР убрать? Раньше у математиков был тематический учет. Тему прошли - написали самостоятельную работу. Ошибки увидели, знания закрепили. Шла подготовка к большой контрольной работе. Была возможность исправлять неудачно сделанную работу. Среднее арифметическое выравнивалось".





Действительно, при выведении оценки только на основании СОР и СОЧ роль играет каждая суммативная оценка. А количество уроков в неделю и количество СОР в четверти по разным предметам может сильно различаться. На математике это 3-5 часов в неделю, а на всемирной истории в 5 классе по одному часу и новая тема на каждом уроке. Когда четвертная оценка рассчитывается всего по двум контрольным, насколько она может быть объективной? Особенно если ребенок плохо чувствовал себя в день, когда писал СОР или СОЧ.





Только пандемия ковида заставила школу вновь вспомнить о текущих (формативных) оценках. А позже их даже ввели в формулу, по которой рассчитывается итог за четверть.





Все собеседники YK-news.kz считают, что качество знаний у детей не только не повысилось, но по факту стало даже хуже. Они перестали понимать материал и ориентироваться в нем. Но здесь уже вопрос не к системе оценивания, а к самому "обновленному содержанию".





Учитель начальной школы:





По моему мнению, ухудшилось понимание материала. Потому что нет взаимосвязи внутри программы. Берется одно, прерывается, перескакивает на другое. Поэтому мы иногда возвращаемся к старым учебникам. Но это неофициально. Большей частью идем по новым учебникам. Потому что иначе не получится выйти на цели обучения, которые будут на СОР. По-моему, уровень общей подготовки детей снизился. Усидчивости нет, мышление клиповое, концентрироваться не могут. Учеба для них очень сложна. А программа переусложнена, очень много лишней терминологии. При такой частоте контрольных работ времени на отработку навыков очень мало. Объемы огромные, вопросы в заданиях какие-то второстепенные".





Учитель казахского языка:





СОР и СОЧ, которые разрабатывают в Назарбаев Интеллектуальных школах, не для наших детей. Видимо, рассчитаны на тех, кто на базовом уровне разговорным языком уже владеет. Или на своих одаренных детей рассчитывают. Дескрипторы работают на тех, кто понимает учебный материал. Если ребенок не тянет, он не понимает, что от него требуется. Язык - это живой организм. На нем надо говорить. А говорения в программе очень мало. Учебники оторваны от жизни. При подготовке урока я мало опираюсь на учебник. Беру тему и цели, а дальше ищу информацию в интернете. В разработке урока хорошо помогает искусственный интеллект".





Кроме того, по мнению учителей, возможность ознакомиться заранее не только с целями обучения, но и с текстами СОР и СОЧ также сыграла по факту против качества образования.





Учитель русского языка и литературы:





Мне кажется, что "обновленка" на качестве знаний положительно не сказалась. У нас теперь грамотность - не основной критерий знаний. Как это может быть? К тому же, когда оценка зависит только от результата СОР и СОЧ, академическая честность теряется".





Учитель математики:





При новых технологиях у детей возросли шансы списать. Задания СОР находят в интернете по любому предмету. Я сохраняю цели обучения, но меняю числа или действия. Так ко мне даже родители приходили, возмущались, почему задаю то, что не проходили. А они нашли в интернете СОР и думали, что напишут на хорошую оценку. У детей уже заложено, что они списывают, не думают. Шаг влево, шаг вправо - и все, заблудились. Вот когда формативку в классе пишут, списать неоткуда, особенно если телефона под рукой нет. Уже надо решать самому".





Учителя считают, что сегодня наличие в свободном доступе готовых текстов заданий размывает сам смысл обучения. И объективным способом оценки знаний является только беседа глаза в глаза или работа, которая требует реального понимания материала.





Издание отмечает, что отмена не оправдавшей себя системы оценивания пока не факт, а лишь вероятность. Да и одна она, по мнению опытных педагогов, не даст эффекта. Менять нужно всю систему.





Заместитель директора по учебной работе:





По моему мнению, нужно оставить формативную (текущую) оценку - самостоятельные, контрольные работы. Но содержание программ и учебников надо менять. Нет смысла просто убирать СОРы и СОЧи, если цели обучения останутся прежними. Мне кажется, что главный акцент должен делаться на том, что дети должны знать. Цели обучения в том виде, как они существуют сейчас, не равны знанию предмета. Если ребенок может составлять монологическое высказывание, это не означает, что он знает русский язык".





Учителя отмечают, что "обновленка" сделала систему образования не более качественной, а более контролируемой.





Бывший учитель истории:





Я ушла из профессии как раз из-за "обновленки". Знаю и других отличных специалистов, которые покинули школу после начала реформы. Я поддерживаю связи с коллегами, которые продолжают работать. Думаю, что СОР и СОЧ не стали инструментом качества, как нам обещали. Они оказались источником формализма, фабрикой бумаг и отчетов, постоянным стрессом для детей и учителей. По сути, они наказывают за несоответствие шаблону, а не учат. Учитель в этой системе потерял право учить детей методами, которые отличаются от предписанных. Он стал администратором оценок, оператором Excel, исполнителем регламента, где главное - не ребенок, а галочка в соответствующей графе. Уход хороших специалистов, не вписавшихся в обезличенную систему, только усугубил кадровый голод, который испытывает школа".