В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном

Генконсул Казахстана в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провёл ряд встреч с представителями деловых кругов и институтами развития Гонконга для активизации делового сотрудничества в инвестиционных проектах Казахстана.

В частности, состоялись переговоры с представителями компании "China Kingstone Mining Holdings Limited", в ходе которых гонконгской компании были представлены проекты в горнодобывающей сфере. Учитывая опыт компании в управлении проектами от стадии разработки до производства и продаж, достигнута предварительная договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

На встрече с региональным директором по Центральной Азии и Европе Гонконгского совета по развитию торговли (HKTDC) Крисом Ло и заместителем главы по международному рынку, консульств и торговых палат Агентства по привлечению инвестиций при Правительстве САР Гонконг (InvestHK) Кейси Ламом, ключевой темой переговоров стали практические шаги по активизации двустороннего делового сотрудничества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам увеличения товарооборота между Казахстаном и Гонконгом, путем повышения экспорта из Казахстана. Генконсул представил более 200 экспортных позиций АО "Центр развития торговой политики "QazTrade", в свою очередь, гонконгская сторона предложила казахстанским производителям принять активное участие на выставке "Hong Kong Food Expo" организованными HKTDC в 2026 года.

Также стороны подчеркнули растущую важность таких секторов, как искусственный интеллект (ИИ), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а также развитие современной торговой инфраструктуры и логистики. В связи с этим, представители HKTDC пригласили ряд казахстанских компаний к участию в форуме "InnoEX", который будет проходить в апреле 2026 года.

Генконсул отметил большой приток иностранных туристов в Казахстан в последующие годы, в связи с этим, представители InvestHK выразили заинтересованность в строительстве гостиничных комплексов в Казахстане, подчеркнув потенциал этого направления для развития туристической инфраструктуры.

По итогам встреч достигнута договорённость об организации визита предпринимателей Гонконга в Казахстан в первой половине 2026 года и дальнейшем продвижении совместных инициатив.

China Kingstone Mining Holdings Limited является инвестиционной холдинговой компанией, занимающаяся добычей полезных ископаемых, а также переработкой и торговлей мрамором. Компания владеет крупнейшим в Китае рудником по добыче мрамора, месторождениями в Чили и Монголии.

Hong Kong Food Expo - крупнейшая ежегодная выставка продуктов питания и напитков в Азии, ориентированная на продвижение новых продуктов, установление деловых контактов между участниками отрасли и обмен знаний о последних тенденциях на рынке пищевой продукции.

InnoEX - крупный гонконгский выставочный форум, посвященный инновациям, передовым технологиям (AI, умные города, цифровая инфраструктура), которые объединяют экспертов, предпринимателей и инвесторов для сотрудничества и обсуждения будущих трендов.

Источник: МИД РК






