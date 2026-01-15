В Алматы суд приостановил переход с платформы Kundelik на BilimClass

Фото: instagram/bilim_jane_gylym

Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Около 187 тысяч человек подали заявления для участия в ЕНТ, что на 20 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Из них 75,2% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 24,6% - на русском, 189 человек - на английском языке, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.





Отмечается, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.





По данным Министерства высшего образования, наиболее часто выбираемой комбинацией профильных предметов является "Математика-Физика" - 19,2%. Это будущие учителя, инженеры, механики, техники и технологи, энергетики, строители. Далее идут комбинации "Биология-Химия" - 16,9% и "Творческий экзамен" - 9,7%, соответственно, это будущие медики и специалисты творческих сфер.





Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.





В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.





Время тестирования - 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут.





Напомним, в январском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучавшиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.



