В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел встречу с постоянным представителем Азиатского Банка Развития (АБР) в Казахстане Утсавом Кумаром, сообщает МИД РК.





Азиатский банк развития является одним из ключевых международных партнеров Казахстана, сотрудничество с которым на протяжении более чем 30 лет обрело долгосрочный и стратегический характер.





Проекты АБР в Казахстане оказывают ощутимое и позитивное влияние, вносят значимый вклад в устойчивое экономическое развитие страны, модернизацию инфраструктуры и проведение институциональных реформ. Мы ценим поддержку АБР в таких приоритетных областях, как транспортное сообщение и региональная интеграция, энергетика и возобновляемые источники энергии, модернизация энергетической инфраструктуры, поддержка малых и средних предприятий и расширение доступа к финансовым услугам", - сообщил в ходе встречи Ержан Ашикбаев.





Вместе с тем он подчеркнул важность повышения эффективности реализуемых проектов и обеспечения их практической отдачи для дальнейшего социально-экономического развития Казахстана.





Первый заместитель министра проинформировал постоянного представителя АБР о проводимых в Казахстане масштабных экономических и конституционных реформах, подчеркнув важность выстраивания работы по отбору проектов с учетом приоритетов проводимых в нашей стране преобразований.





В свою очередь, Утсав Кумар отметил тесное и конструктивное взаимодействие АБР с правительством Казахстана, подчеркнув, что за годы сотрудничества банк инвестировал в экономику страны более 7,5 млрд долларов США. При этом он выразил готовность АБР к дальнейшему углублению партнерства и наращиванию объема социально и экономически значимых проектов.





Стороны обсудили предстоящий весной 2026 года визит президента АБР Масато Канды в Казахстан, который рассматривается как подтверждение стратегического характера партнерства между РК и АБР.





В завершение встречи Министерство иностранных дел РК подтвердило готовность к дальнейшему взаимодействию с АБР и его представительством в РК по вопросам, представляющим взаимный интерес.