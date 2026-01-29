28.01.2026, 16:17 72426

Жители Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа: в QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы алматинцев   Эксклюзив КТ

Оборудование ШГРП-640 заменили на более мощное
Жители Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа: в QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы алматинцев
Фото: depositphotos.com
Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В компании QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы жителей микрорайона Нур Алатау города Алматы, где ранее было отключено газоснабжение, передает корреспондент агентства.

Проведены работы по реконструкции шкафного газорегуляторного пункта ШГРП-640. Мероприятия реализуются в целях повышения надежности газоснабжения и обеспечения стабильного давления газа в распределительных сетях. Необходимость реконструкции была обусловлена тем, что действующее оборудование в отопительный период периодически фиксировало аварийные отказы, что приводило к снижению давления газа и ухудшению качества газоснабжения потребителей", - уточнили в компании.


Как пояснили в пресс-службе, сегодня оборудование ШГРП-640 заменили на более мощное.

ШГРП-640 функционирует в составе закольцованной схемы газоснабжения по низкому давлению и обеспечивает подачу газа 3920 вводам частного сектора и 222 вводам коллективного сектора. Проведенная реконструкция позволит снизить аварийность, повысить надежность работы газораспределительной сети и обеспечить стабильное газоснабжение значительного количества абонентов", - пояснили в QazaqGaz Aimaq.


По данным компании, на время проведения работ было временно отключено газоснабжение 285 вводов частных жилых домов и 2 вводов коммунально-бытовых объектов, расположенных в квадрате улиц Мурат - Трудовая - Западная.

Пусконаладочные работы планируется завершить в тот же день до 17.00. О предстоящих работах и временном ограничении газоснабжения заблаговременно были уведомлены уполномоченные государственные органы, включая департамент по чрезвычайным ситуациям, профильные управления города Алматы и акимат Бостандыкского района. Также заранее было организовано информирование населения путем размещения объявлений на жилых домах, объектах торговли и в местах массового пребывания людей", - заверили в пресс-службе.


Ранее в жилом массиве микрорайона Нур Алатау был отключено газоснабжение, дома жителей остались без отопления, горячей воды и газа в кухонных плитах для приготовления пищи. Жители сообщили, что с утра сегодняшнего дня без предупреждений и объявлений была перекрыта подача газа в магистральной трубе. Как удалось выяснить после обращения в службу газа, ведутся работы по замене оборудования.
 
28.01.2026, 17:02

В Атырауской области уволили акима из-за попытки вырубки деревьев в парковой зоне

Территорию планировали пустить под застройку
Атырау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Махамбетского сельского округа, игнорируя закон и генеральный план, планировал вырубить зеленые насаждения в парковой зоне для последующей застройки, сообщили в прокуратуре области.

Акимат Махамбетского сельского округа планировал вырубить деревья на территории площадью 2 гектара ради ее последующей застройки, рассказали в прокуратуре.

По акту надзора прокуратуры решения акима села были отменены, тем самым обеспечено сохранение экосистемы региона.

Виновные в этом нарушении заместитель акима района, начальники отделов земельных отношений и строительства, руководитель Махамбетского филиала НАО "Правительство для граждан" привлечены к дисциплинарной ответственности, а аким Махамбетского сельского округа освобожден от занимаемой должности", - проинформировали в ведомстве.

 
28.01.2026, 12:45

Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане

По всем фактам происшествий приняты конкретные кадровые и дисциплинарные решения, заверили в ведомстве
Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане
Фото: кадр из видео
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана выступило с заявлением после гибели военнослужащих, передает корреспондент агентства.

Командование Вооруженных сил в полной мере осознает всю серьезность произошедшего и степень ответственности за обеспечение безопасности воинской службы. По поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем", - заявили в пресс-службе.


В частности, в воинские части Вооруженных сил направлены комиссии для комплексного психологического обследования каждого солдата. Проводится повторная оценка психического состояния военнослужащих, уровня их психологической готовности к выполнению служебных задач.

Также повышена персональная ответственность командиров и сержантского состава. Кроме того, организованы всесторонние проверки воинских частей силами военной полиции. Усилен контроль за личным составом, в том числе во внеслужебное время.

Введен круглосуточный контроль и приняты дополнительные профилактические меры, направленные на предупреждение правонарушений и происшествий (...) Системно налажена постоянная видеосвязь военнослужащих с родными. Кроме того, командиры подразделений поддерживают регулярную связь с родителями через официальные коммуникационные каналы", - говорится в сообщении.


В министерстве также сообщили, что по всем фактам происшествий приняты конкретные кадровые и дисциплинарные решения.

К дисциплинарной ответственности привлечены командующий регионального командования "Восток", начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе. Командир воинской части, где произошла гибель военнослужащего, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей", - добавили в ведомстве.


Ранее военнослужащий погиб в Жамбылской области.

Срочник погиб во время караульной службы в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона.

13 января срочник ранил себя во время учебной стрельбы.

В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.

Также ранее сообщалось о гибели военнослужащего в Мангистау. В конце прошлого года президент поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.
 
27.01.2026, 20:57

Конфликт с участием олимпийского чемпиона Сапиева прокомментировал министр туризма и спорта

Ранее в Сети распространилась информация о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и чемпионом мира по джиу-джитсу Дауреном Есимхановым
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов прокомментировал конфликт с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева, передает корреспондент агентства.

Я думаю, тот случай, который произошел, его не надо акцентировать именно с человеком-спортсменом. То есть эта ситуация произошла именно в акимате. Сегодня Агентство по делам государственной службы полностью ведет расследование, по итогам нам скажут", - сказал министр.


Ранее в Сети распространилась информация о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и чемпионом мира по джиу-джитсу Дауреном Есимхановым. Оба работают в управлении спорта Карагандинской области: Сапиев возглавляет ведомство, Есимханов занимает должность его заместителя.
 
Китайский маркетплейс оштрафовали в Польше: в Temu прокомментировали ситуацию

Промоакции Temu носят добросовестный характер, заверили в пресс-службе
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский маркетплейс Temu прокомментировал ситуацию вокруг штрафа в 1,7 миллиона долларов в Польше за манипуляции со скидками, передает корреспондент агентства.

Мы активно сотрудничали с UOKiK (Польское управление по защите конкуренции и прав потребителей. - Прим. ред.), учли их замечания и внесли необходимые изменения и дальше планируем выстраивать конструктивный диалог с UOKiK, чтобы обеспечить лучший сервис для клиентов в Польше. Temu стремится предлагать качественные товары по доступным ценам. Наши промоакции носят добросовестный характер и направлены на то, чтобы сделать опыт покупок позитивным и дать клиентам еще больше выгоды - в дополнение к тем преимуществам и возможностям сэкономить, которые уже доступны на локальном уровне", - сообщили в пресс-службе.


Напомним, внушительный штраф на китайский маркетплейс наложило Польское управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK). Согласно законодательству страны, продавец обязан указывать минимальную стоимость товара за последние 30 дней. Это позволяет покупателям реально оценивать размер скидки и выгодность сделки. Сообщалось, что Temu нарушил это требование и не указал информацию о минимальной цене товара за месяц.
 
26.01.2026, 13:34

Телерадиовещание временно отключат в Казахстане

Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Казтелерадио" предупредила о планово-профилактических работах на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, передает корреспондент агентства.

Работы будут проводиться 28 января 2026 года в период с 3.00 до 17.00 в соответствии с утвержденным графиком. На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения OTAU TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии", - сказано в сообщении.

 
25.01.2026, 12:37

В Алматы снесли роддом № 1

В Алматы снесли роддом № 1
Фото: polikliniki.kz
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли здание старейшего родильного дома № 1, построенное в 1938 году, передает корреспондент агентства.

Строительство нового здания городского родильного дома № 1 началось на месте прежнего объекта. В акимате города разъяснили причины принятого решения о сносе.

Техническое обследование здания выявило 100-процентный износ несущих конструкций и инженерных сетей. Здание не соответствовало современным требованиям по пожарной безопасности, вентиляции и гидроизоляции, отсутствовали лифты для транспортировки пациентов", - сообщили в акимате.


Также отмечается, что объект расположен в зоне тектонического разлома, при этом сейсмоусиление здания за все время эксплуатации не проводилось. По заключению КазНИИСА, строение не соответствовало действующим сейсмическим нормам.

В акимате добавили, что роддом не отвечал и современным стандартам оказания медицинской помощи: в приемном отделении отсутствовала экстренная операционная, не были предусмотрены условия для triage-сортировки пациентов и инфекционного контроля.

В связи с невозможностью усиления фундамента и экономической нецелесообразностью капитального ремонта было принято решение о сносе здания и строительстве нового корпуса.

Завершить строительство планируется в марте следующего года. На период работ родильный дом продолжит функционировать - подразделения временно размещены в блоке "А" на проспекте Сейфуллина.

Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.

Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.

Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.

11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.

21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.

История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.

В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.

После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.

Также весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы.

В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.

В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
 
24.01.2026, 19:57

Исключительно союз мужчины и женщины: депутат предложил определить понятие брака в Конституции

В действующей Конституции отсутствует самое важное - четкое определение брака, заявил депутат
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Елнур Бейсенбаев на первом заседании комиссии по Конституционной реформе предложил закрепить понятие семьи и брака в Конституции, передает корреспондент агентства.

В действующей Конституции предусмотрены гарантии защиты семьи, матери и ребенка. Однако в ней отсутствует самое важное - четкое определение брака. Между тем сегодня в мире размытость базовых понятий приводит не только к ослаблению института семьи, но и к утрате обществом моральных ориентиров. Международная практика показывает, что государства развиваются по-разному, но большинство из них глубоко осознает стратегическое значение семьи. Во многих странах в конституциях четко определены понятия семьи и брака как союза мужчины и женщины. Даже при различных системах управления семья рассматривается не как второстепенный вопрос, а как фундамент общества", - цитирует zakon.kz депутата.


В этой связи он предложил закрепить в основном законе норму о том, что брак - это исключительно союз мужчины и женщины, который дает будущее детям и государству.

Основа любого государства - человек. А нетрадиционные явления противоречат человеческой природе. Здесь мы должны быть консерваторами в самом лучшем смысле этого слова - защитниками традиций, человеческой природы и того, что сформировано историей. Поэтому в Конституции Казахстана должны найти отражение нормы, обеспечивающие демографию, преемственность поколений и сохранение национальных традиций", - цитирует tengrinews.kz Елнура Бейсенбаева.


Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
 
24.01.2026, 19:16

Исключить риски политизации религии предложил председатель Союза юристов

Акылбай подчеркнул, что четкое конституционное закрепление принципа отделения религии от государства необходимо для определения границ
Исключить риски политизации религии предложил председатель Союза юристов
Фото: telegram/Конституциялык реформа 2026
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На первом заседании комиссии по конституционной реформе председатель Союза юристов Казахстана и член Национального курултая Серик Акылбай выступил с предложением прямо и однозначно закрепить в Конституции принцип отделения религии от государства, сообщает dknews.kz.

По его словам, несмотря на то что принцип светскости уже заложен в действующем Основном законе, он сформулирован косвенно, что в отдельных случаях допускает разные толкования в правоприменительной практике.

Серик Акылбай подчеркнул, что четкое конституционное закрепление принципа отделения религии от государства необходимо для определения границ.

Речь идет о том, где заканчивается влияние религиозных объединений на публичную власть и где проходит предел участия государства в религиозной сфере. Это основа нейтрального характера государства и равного отношения ко всем - независимо от вероисповедания или его отсутствия", - отметил он.


По его словам, именно такая нейтральность позволяет государству оставаться арбитром, а не стороной в религиозных вопросах.

Юрист особо отметил, что предлагаемая норма не направлена против свободы совести. Напротив, она является ее прямой правовой гарантией. По мнению Акылбая, отсутствие четкого и прямого положения в Конституции создает риск правовой неопределенности, особенно в столь чувствительной сфере, как религиозные отношения.

Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительного или произвольного толкования", - подчеркнул он.


Напомним, сегодня в городе Астане состоялось первое заседание комиссии по Конституционной реформе.
 
