Цены на нефть Brent взлетели до $119 за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Блокировка Ормузского пролива парализовала ключевой маршрут мировой нефтяной торговли. Ночью 9 марта на открытии торгов котировки сначала превыcили $110 за баррель, а ближе к утру достигли отметки $119,5

Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на нефть достигли $119,5 за баррель Brent из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 28,92% - до $119,5 за баррель по данным на 05.33 мск. Нефть марки Brent торгуется на этом уровне впервые с 17 июня 2022 года, - Цены на нефть достигли $119,5 за баррель Brent из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 28,92% - до $119,5 за баррель по данным на 05.33 мск. Нефть марки Brent торгуется на этом уровне впервые с 17 июня 2022 года, сообщает РБК.





Позднее динамика нефтяных котировок замедлилась. По состоянию на 07.25 мск цена майского контракта прибавляла 25,16% и находилась на отметке $116,01.





Позднее FT сообщила, что страны "большой семерки" обсудят возможное экстренное высвобождение запасов нефти в координации с Международным энергетическим агентством (МЭА). Издание отмечает со ссылкой на источники, что о такой мере с целью стабилизации цен попросили три страны, включая США. 32 страны-участницы МЭА держат стратегический запас нефти в рамках коллективной системы чрезвычайных мер, разработанной на случай энергетического кризиса. Как говорит один из собеседников FT, чиновники США считают достаточным совместное высвобождение 300-400 млн баррелей (25-30% от общего резерва в 1,2 млрд баррелей). Совещание запланировано на 9 марта в 08.30 по нью-йоркскому времени.





После публикации этой новости котировки Brent еще сильнее ушли вниз и по состоянию на 09.12 мск находятся на отметке $106,92 (+15,35% к закрытию предыдущей торговой сессии).





Нефтяные котировки взлетели из-за конфликта, в который оказались вовлечены около десятка стран с тех пор, как 28 февраля США и Израиль начали свою военную операцию против Ирана. В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну ракетных ударов и атак беспилотников, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. После начала военной операции Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировой нефти, был перекрыт. Конфликт распространился на ключевые нефтедобывающие регионы Ближнего Востока.





Ормузский пролив - ключевой элемент логистики не только для Ирана, но и для Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ. По данным Kpler, через него проходило 13,4 млн баррелей в день. В наибольшей степени от этих поставок зависят страны Азиатско-Тихоокеанского региона - 46% их импорта нефти приходилось на страны Персидского залива.





С начала марта цены на нефть взлетели более чем на 60%. Главный аналитик компании Global Risk Management Арне Расмуссен считает, что рынок недооценил вероятную продолжительность военного конфликта, и добавил, что по мере того, как трейдеры осознавали риски, возникал "эффект снежного кома".





Катар предупредил, что из-за конфликта страны Персидского залива прекратят экспорт энергоносителей в течение нескольких дней. Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби заявил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель через две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут проходить через Ормузский пролив. Он также допустил рост цен на природный газ до €117 за 1 МВт·ч ($1420 за 1 тыс. куб. м), что почти в четыре раза больше по сравнению с уровнем до начала конфликта на Ближнем Востоке.





Мировая экономика по-прежнему зависит от крупных поставок ближневосточной нефти и природного газа через Ормузский пролив", - рассказал главный экономист JPMorgan Брюс Касман. В краткосрочной перспективе возможен резкий скачок цен до $120 за баррель, за которым последует стабилизация по мере ослабления конфликта, добавил он. В отсутствие четкого и решительного политического урегулирования цены на нефть марки Brent, как ожидается, останутся на повышенном уровне около $80 за баррель до середины года.





Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены на сырую нефть и продукты ее переработки, в том числе бензин и дизельное топливо, могут достичь исторического максимума, "если в течение марта объемы поставок через Ормузский пролив останутся на низком уровне". Накануне финансового кризиса 2008 года цена на нефть марки Brent достигла $147,5 за баррель.



