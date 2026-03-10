09.03.2026, 12:58 65371
Более 7300 казахстанцев эвакуированы из зоны конфликта на Ближнем Востоке Дополнено
Фото: МИД РК
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению казахстанцев из зоны Ближневосточного конфликта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего с начала эвакуации при содействии авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, домой возвращены более 7300 казахстанцев. Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем через сухопутные границы Азербайджана, Армении и Туркменистана", - проинформировали в МИД.
Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.
Дополнено 09.03.2026, 15.15
В авиакомпании Air Astana сообщили, что 10 марта будут выполнены еще три репатриационных рейса.
Группа компаний Air Astana планирует выполнить 10 марта репатриационные рейсы для вывоза пассажиров авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, чьи рейсы из ОАЭ были отменены в период с 28 февраля по 10 марта", - сказано в сообщении.
Репатриационные рейсы будут выполнены через Маскат, столицу Омана, согласно следующему расписанию по местному времени:
- рейс KC2264 Маскат-Алматы вылет 12.30, прилет 17.40;
- рейс KC2258 Маскат-Алматы вылет 14.30, прилет 19.40;
- рейс KC2254 Маскат-Алматы вылет 16.30, прилет 21.40.
Отмечается, что пассажирам будет предоставлен бесплатный трансфер из Дубая в аэропорт Маската.
10.03.2026, 10:50
С начала эвакуации из стран Ближнего Востока возвращены 8585 казахстанцев
Фото: МИД РК
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта.
Всего с начала эвакуации из стран Ближнего Востока домой возвращены 8585 казахстанцев", - сообщили в МИД РК.
Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.
Ранее в МИД сообщили сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока.
10.03.2026, 10:33
В Казахстане утвердили правила присвоения регистрационных номеров на электросамокаты
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел РК от 3 марта 2026 года № 158 утверждены Правила ведения учета и присвоения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, регистрационного номера на электрический самокат, а также его форму и образец.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.
Согласно документу, присвоение регистрационного номера на электрический самокат осуществляется операторами аренды индивидуально путем определения латинской буквы и цифровых обозначений (пяти цифр) до его ввода в эксплуатацию.
Определенная оператором аренды латинская буква применяется ко всем электрическим самокатам, принадлежащим оператору аренды, не подлежит изменению и повторному присвоению, а также использованию другим оператором аренды.
После определения латинской буквы оператор аренды направляет письменное уведомление о своем решении другим операторам аренды.
Порядковый номер (цифровые обозначения) присваивается в сквозном порядке, начиная с "00001". Порядковый номер увеличивается последовательно.
Регистрационный номер изготавливается из материала устойчивого к механическим повреждениям, воздействию влаги, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, обеспечивающего сохранность и читаемость регистрационного номера, а также иметь светоотражающее покрытие.
В случаях повреждения или потери регистрационного номера электрического самоката оператор аренды производит замену регистрационного номера без изменения буквенно-цифрового обозначения.
Регистрационный номер размещается на задней части электрического самоката над задним колесом, а также на левой и правой сторонах рулевой стойки электрического самоката.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, с 1 июля 2026 года электросамокаты официально признают транспортными средствами.
09.03.2026, 19:00
Эвакуацию граждан Казахстана из Израиля обсудили главы МИД двух стран
Фото: МИД РК
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Ермек Кошербаев обратился к израильскому коллеге с просьбой оказать содействие в эвакуации граждан РК, находящихся в Израиле, отметив, что данная задача является первостепенной для нашей страны", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Гидеон Саар заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле.
08.03.2026, 19:07
До 12 лет лишения свободы: в Казахстане ужесточили наказание за нападение на медработников
Фото: Depositphotos
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс по ужесточению наказания за нападение медицинских работников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Они предусматривают введение в УК новой статьи, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
В соответствии с нормами документа:
- за угрозу применения насилия, предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 300 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет;
- при совершении указанных деяний при отягчающих обстоятельствах наказание ужесточается и составит от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;
- при применения насилия не опасного для жизни и (или) здоровья, предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;
- применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - от 7 до 12 лет.
Одновременно с законодательными изменениями в медицинских организациях внедряются дополнительные меры безопасности медиков на рабочих местах", - отметили в пресс-службе.
В частности, в среднесрочной перспективе запланировано:
- оснащение более 2,1 тыс. фельдшеров видеожетонами;
- установка тревожных кнопок в 636 приемных отделениях;
- интеграция систем видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой;
- поддержание работы круглосуточных полицейских постов в 152 стационарах страны.
По данным Минздрава, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестер и других работников системы здравоохранения.
Напомним, летом произошли нападения на медиков в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации.
06.03.2026, 20:57
Казахстанцев призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток
Фото: МИД РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан призвало граждан воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока из-за боевых действий и рекомендовало находящимся там соблюдать меры безопасности, передает корреспондент агентства.
Как говорится в сообщении, в связи с продолжением боевых действий на Ближнем Востоке, а также закрытием воздушного пространства в большинстве стран региона МИД настоятельно рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от всех видов поездок в указанные страны до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки:
- Бахрейн
- Египет
- Израиль
- Иемен
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Катар
- Королевство Саудовская Аравия
- Кувейт
- Ливан
- ОАЭ
- Оман
- Сирия
Находящихся в регионе казахстанских граждан вновь призываем принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища или укрытия при ракетных угрозах, поддерживать связь с загранучреждениями РК, туроператорами и авиаперевозчиками", - заявили в ведомстве.
Также в авиакомпании Air Astana опубликовали расписание репатриационных рейсов на 7, 8 и 9 марта.
7 марта
KC2228 Джидда (вылет в 13.45) - Атырау (прилет в 22.05)
KC2234 Джидда (вылет в 16.15) - Атырау (прилет в 00.35+ / 8 марта)
КС2226 Джидда (вылет в 16.55) - Атырау (прилет в 01.15+/ 8 марта)
8 марта
KC8860 Атырау (вылет в 00.05+) - Алматы (прилет в 03.00+)
KC8840 Атырау (вылет в 02.35+) - Алматы (прилет в 05.30+)
KC3180 Атырау (вылет в 03.15+) - Алматы (прилет в 06.10+)
KC2236 Джидда (вылет в 13.45) - Атырау (прилет в 22.05)
KC2238 Джидда (вылет в 15.05) - Атырау (прилет в 23.25)
9 марта
KC8860 Атырау (вылет в 00.05+) - Алматы (прилет в 03.00+)
KC8840 Атырау (вылет в 01.25+) - Алматы (прилет в 04.20+)
Кроме того, 8 марта Air Astana выполнит собственные вывозные рейсы:
KC2242 Джидда (вылет в 16.15) - Атырау (прилет в 00.35+)
KC8780 Атырау (вылет в 02.35+) - Алматы (прилет в 05.30+)
KC2246 Джидда (вылет в 16.50) - Атырау (прилет в 01.10+)
KC8900 Атырау (вылет в 02.10+) - Алматы (прилет в 05.05+)
06.03.2026, 18:56
В 54 странах откроют участки для голосования казахстанцев на референдуме
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана могут принять участие в республиканском референдуме за рубежом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
При загранучреждениях Казахстана в 54 иностранных государствах образован 71 участок референдума. Для участия в голосовании граждане РК, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия референдума", - проинформировали в ведомстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день референдума (воскресенье, 15 марта 2026 года) с 07.00 до 20.00 часов по местному времени.
В МИД отметили, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке временно не функционируют участки референдума при загранучреждениях Республики Казахстан в Государстве Израиль, Иорданском Хашимитском Королевстве, Исламской Республике Иран, Государстве Катар, Государстве Кувейт, Ливанской Республике, Султанате Оман и Объединенных Арабских Эмиратах.
Наряду с этим по соображениям безопасности также временно не функционируют участки референдума при посольствах РК в Украине и Федеративной Демократической Республике Эфиопия.
Напомним, 11 февраля президент подписал указ о проведении референдума по новой Конституции 15 марта.
06.03.2026, 16:00
Женщины созидают будущее нации - Токаев поздравил казахстанок с наступающим 8 Марта
Фото: Акорда
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, поздравил казахстанок с наступающим 8 Марта, сообщает Акорда.
Женщины могут, если, конечно, захотят, превратить будни в праздник, скучное - в яркое, невозможное - в реальность и даже останавливать войны, превращая их в мир. Не будет ошибкой сказать: именно женщины созидают будущее нации. Путь казахской девушки никогда не был легким, он всегда был полон испытаний. Это подтверждается историей и отражено во фразах, глубоко укоренившихся в нашем сознании: "Қыздың жолы жіңішке", "Қызға қырық үйден тыйым". В нашей стране честь девушки традиционно рассматривается как залог достойного будущего нации", - заявил глава государства.
По его словам, казахская женщина обладает уникальной природой: у нее тонкая душа, но при этом несгибаемая внутренняя сила.
Очевидно, что сейчас, когда Казахстан вступает на путь масштабной модернизации, созидательная роль женщин будет только возрастать. Проект народной Конституции, вынесенный на республиканский референдум, - это исторический документ, определяющий будущий вектор развития нашего государства. В условиях обострения ситуации в мире новая Конституция укрепит фундамент нашей независимости и даст новый импульс деятельности всех общественно-политических институтов", - сообщил глава государства.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, проект нового Основного закона содержит большое количество конкретных социальных норм, которые отсутствуют в большинстве развитых стран. Эти положения усиливают социальный характер нашего государства.
Казахстан проводил и будет проводить ответственную социальную политику, в основе которой лежит принцип адресной поддержки наших граждан, которые действительно нуждаются в ней. К примеру, в нашей стране социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка. Кроме того, декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца. А молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже", - подчеркнул глава государства.
Лидер Казахстана считает, что проект народной Конституции в случае его одобрения в ходе референдума создаст инновационную архитектуру государственности, станет долгосрочной прочной основой устойчивого развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации.
Принятие новой Конституции - это требование времени, важнейшая и неотложная задача, стоящая перед нашим государством. Проект Основного закона показывает, что Казахстан - это государство с прочным фундаментом, идущее выверенным стратегическим курсом и устремленное в будущее. Каждая норма будет служить национальным интересам. В проекте Конституции ясно отражены такие принципы, как справедливость и патриотизм, закон и порядок, чистота и ответственность. Сегодня мы как единая нация подошли к важному историческому рубежу. На предстоящем общенациональном референдуме народ сделает выбор, который определит судьбу страны. На значении и содержании новой Конституции я еще подробно остановлюсь в ближайшее время", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
06.03.2026, 10:24
Более 3300 казахстанцев эвакуировали из зоны эскалации на Ближнем Востоке
Фото: МИД
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК совместно с компетентными органами продолжает работы по возвращению наших граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Всего с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов авиакомпаний - резидентов и нерезидентов, вернувших домой более 3300 казахстанцев, сообщили в МИД РК.
Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. Загранучреждениями в ИРИ 6 марта планируется выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Ранее дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 34 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом. Всего из Ирана уже возвращено 52 гражданина.
Дипломатические представительства Казахстана в регионе будут продолжать координировать действия на местах и поддерживать постоянную связь с нашими соотечественниками в регионе эскалации до полного завершения эвакуации.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль при содействии США начал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
