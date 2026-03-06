Shell Kazakhstan проведет геологоразведку на участке "Жанатурмыс" до 2032 года

Фото: Visa

Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Международного женского дня Halyk и Visa сообщили о предстоящем запуске юбилейной, пятой волны глобальной инициативы She’s Next в Казахстане, направленной на поддержку и развитие женского предпринимательства.





С 2021 года в инициативе приняли участие более 40 тысяч женщин из Казахстана и Центральной Азии. В прошлом году для участия в четвертой волне She’s Next зарегистрировалось более 16 тысяч предпринимательниц, 2 тысячи из которых представили свои бизнес-планы на оценку экспертной комиссии. В финал прошли 30 участниц с лучшими проектами.





Финалистки собрались в Алматы для участия в двухдневном бизнес-интенсиве She’s Next Camp. Программа первого дня включала образовательные лекции от ведущих казахстанских предпринимательниц, групповые менторские сессии и развлекательную программу. Во второй день финалистки представили свои проекты перед жюри, в состав которого вошли представители Halyk, Visa, бизнес-сообщества и креативной индустрии. По итогам защиты проектов были определены и награждены семь победительниц, получивших гранты на развитие бизнеса.





Сегодня женское предпринимательство является одним из ключевых драйверов экономического роста. Женщины активно развивают торговлю, сферу услуг, бьюти-индустрию, общественное питание, образовательные проекты, а также экологичные и социальные инициативы. Все чаще они создают устойчивые, технологичные и ориентированные на сообщество компании, укрепляя экономику регионов. По данным Министерства национальной экономики, на декабрь 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 1 млн женщин - руководителей малого и среднего бизнеса, что составляет 48,1% от общего числа МСБ .





Инициатива She’s Next уже помогла тысячам женщин получить знания, менторскую поддержку и финансирование. В юбилейной пятой волне Halyk и Visa расширяют возможности для предпринимательниц, добавляя новую категорию "Инклюзивный бизнес" к уже привычным "Начинающий бизнес", "Действующий бизнес" и "IT-бизнес". Это позволит еще большему числу женщин из разных сфер претендовать на гранты.





Для Halyk поддержка женского предпринимательства не разовая инициатива, а системная стратегия развития экономики. Сегодня почти половина малого и среднего бизнеса в Казахстане возглавляется женщинами, и за каждым таким проектом стоят новые рабочие места, устойчивые региональные сообщества и социальная ответственность. Партнерство с Visa в рамках She’s Next позволяет объединить образование, менторство и доступ к финансированию в единую экосистему возможностей. За последние годы сотни предпринимательниц получили льготное кредитование и грантовую поддержку, что дало импульс масштабированию их проектов. В юбилейной, пятой волне мы расширяем программу, добавляя категорию "Инклюзивный бизнес", чтобы еще больше женщин могли реализовать свои идеи и внести вклад в развитие экономики страны. Наша задача как крупнейшего банка - не просто финансировать, а создавать условия, при которых талант, профессионализм и предпринимательская смелость получают реальный ресурс для роста. Мы верим, что инвестиции в женщин-предпринимателей - инвестиции в устойчивое будущее Казахстана", - отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.





Глобальная инициатива She’s Next c 2019 года объединяет предпринимательниц по всему миру, в том числе в Казахстане. В партнерстве с Halyk мы уже четвертый год создаем возможности для роста и развития проектов участниц через образование, практические навыки и финансовую поддержку. За предыдущие годы 14 победительниц выиграли гранты на общую сумму 46,5 млн тенге, что позволило им запускать и масштабировать свои бизнесы. В этом году мы запускаем юбилейную пятую волну с новыми категориями и форматами, чтобы каждая предпринимательница могла получить практическую пользу от участия и уверенно двигаться к успеху", - подчеркнул Санжар Сулейманов, вице-президент, региональный менеджер Visa в Казахстане и Центральной Азии.





Приглашаем всех предпринимательниц, а также тех, кто только мечтает о своем бизнесе, подписаться на наш официальный Telegram-канал She's Next и социальные сети Halyk Visa , чтобы быть в курсе новостей и первыми узнать о старте юбилейной, пятой волны инициативы в Казахстане.





