05.03.2026, 12:10 61036
На юге Казахстана четыре человека погибли от отравления газом Дополнено
Работает следственно-оперативная группа
Шымкент. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе четыре человека погибли в результате отравления газом, сообщил на брифинге в сенате вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.
В настоящее время мы возбудили уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса. Работает следственно-оперативная группа следственного управления департамента полиции города Шымкента", - заявил Санжар Адилов.
По его словам, вчера на место происшествия приезжали специалисты центра судебных экспертиз.
Мы назначили комплексную экспертизу, которая нам даст ответ на причину и далее мы определим круг подозреваемых лиц по данному делу", - добавил вице-министр.
Дополнено 05.03.2026, 16.50
В пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" рассказали, что причиной гибели четырех людей 2009, 2006, 2002 и 1994 годов рождения могло стать самовольно и с нарушениями установленный водонагреватель.
В ходе обследования аварийной бригадой предварительно установлено, что возможной основной причиной отравления угарным газом стало отсутствие тяги в дымоходе проточного водонагревателя, который был самовольно установлен без соответствующего разрешения. Также выявлено отсутствие вентиляционного канала. При этом договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), а также акт обследования дымовых и вентиляционных каналов не были предоставлены", - сказано в сообщении.
Ранее в прибывшем на станцию "Алматы-2" поезде 52 человека отравились газом.
05.03.2026, 21:06 18421
Военнослужащий погиб в области Абай
Проводится досудебное расследование
Семей. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий контрактной службы погиб в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники, сообщает издание Arnapress.kz.
5 марта в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники военнослужащий контрактной службы получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают представители компетентных органов", - цитирует издание пресс-службу регионального гарнизона.
Ранее Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
05.03.2026, 16:06 28571
Предварительную причину взрыва в кафе Щучинска назвали в МЧС
Фото: ДЧС
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.
Министр по ЧС отчитался перед премьер-министром Олжасом Бектеновым о расследовании инцидентов, произошедших в Щучинске и Семее.
По трагедии в Щучинске Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе является нарушение безопасной эксплуатации газовых бытовых баллонов. Семьям погибших оказана необходимая помощь. Работает межведомственная комиссия, по итогам заключения которой будут выработаны комплексные меры по недопущению аналогичных происшествий.
Что касается пожара в детском развлекательном центре Семея, силами МЧС оперативно ликвидировано возгорание, что позволило не допустить жертв среди населения.
Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел в Щучинске 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших, таким образом, число погибших в результате взрыва выросло до девяти.
3 марта пожар произошел в развлекательном детском центре в Семее. Люди эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.
04.03.2026, 14:40 87191
Число пострадавших в результате пожара в детском развлекательном центре в Семее выросло до 11
Фото: unsplash.com
Семей. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число пострадавших в результате пожара в детском развлекательном центре на улице Шугаева в Семее выросло до 11, сообщает управление здравоохранения области Абай.
В частности, по данным ведомства, количество обратившихся за медпомощью достигло 11 человек, из них четверо детей. Один ребенок госпитализирован, трое детей направлены на амбулаторное лечение. Из семи взрослых госпитализировано четверо.
Напомним, вчера в развлекательном центре на улице Шугаева в Семее произошел пожар. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно.
03.03.2026, 20:24 115716
Пожар тушат в детском развлекательном центре в Семее
Фото: МЧС РК
Семей. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В развлекательном центре на улице Шугаева в Семее произошел пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
К моменту прибытия первых подразделений здание горело открытым огнем. Пожар имел развившуюся форму, произошло частичное обрушение кровли. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. По периметру объекта поданы водяные стволы, в том числе с использованием высотной техники", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что противопожарная служба работает по повышенному рангу.
Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.
Площадь возгорания и его причина устанавливаются.
Ранее в одном из кафе Щучинска произошел взрыв. В результате пожара погибли семь человек.
03.03.2026, 15:41 123936
До девяти выросло число погибших в результате взрыва в кафе Щучинска
Фото: ДЧС
Кокшетау. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице скончались еще двое пострадавших, получивших ожоги в результате взрыва в кафе Щучинска поздним вечером 26 февраля.
С большим прискорбием сообщаем, что мы потеряли еще двух пациентов Щучинской районной больницы. Вчера скончался пациент с травмами, не совместимыми с жизнью, с тяжелыми ожогами более 70%, и сегодня мы потеряли еще одну пациентку с ожогами более 85%. Изначально ожоговое заболевание и осложнения были очень тяжелыми. Медицинские работники сделали все возможное для спасения жизни пациентов. К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия не дали эффекта", - цитирует руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Ермека издание "Казинформ".
Таким образом, общее число погибших в результате происшествия достигло девяти человек. Еще шестеро пострадавших остаются в больнице.
Между тем в прокуратуре Акмолинской области сообщили о задержании владельца кафе "Центр плова", где прогремел взрыв. Проводятся следственные действия. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".
Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли. Спасены 10 человек. Создана межведомственная комиссия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.
03.03.2026, 11:47 127806
Гибель двух подростков расследуют в Жамбылской области
Возбуждены уголовные дела
Тараз. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и соцсетях появилась информация, что в селе Кайнар Кордайского района Жамбылской области в частном доме обнаружили тело 12-летней девочки. Позже стало известно о гибели несовершеннолетнего мальчика в селе Масанчи.
По фактам суицида зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения не подлежат разглашению", - сообщили корреспонденту агентства в департаменте полиции Жамбылской области.
03.03.2026, 10:51 129256
На заправке в Актобе произошел взрыв газа
Фото: скриншот из видео ДЧС
Актобе. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 3 марта рано утром в городе Актобе, в районе Алматы, в жилом массиве "Кирпичный" на территории АГЗС "Экогаз" произошел хлопок газовоздушной смеси в надземном резервуаре, сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
В результате происшествия произошло возгорание второй надземной цистерны, газовоза и помещения операторной. Жертв и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается", - проинформировали в департаменте.
В ликвидации были задействованы порядка 60 человек личного состава и 16 единиц техники.
27.02.2026, 09:12 197246
Взрыв произошел в одном из кафе Щучинска, погибли семь человек Дополнено
Фото: ДЧС
Щучинск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 февраля около 22 часов в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, сообщили в пресс-службе ДЧС.
По последним данным, пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли. Спасены 10 человек.
Пожарные вынесли из горящего кафе пять газовых баллонов (объемом по 50 литров каждый) и два кислородных баллона, тем самым предотвращены повторные взрывы внутри помещения.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области открыта горячая линия: 8 (7162) 51-42-98.
По факту пожара возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.
По данным областного акимата, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов находится под постоянным контролем врачей.
Задействованы все необходимые ресурсы: специалисты, медикаменты, санитарная авиация направлена в зону поражения. На месте работает областной оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются. Акиматом Акмолинской области будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших, а также пострадавшим", - отметили в ведомстве.
Дополнено 27.02.2026, 14.55
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям создана межведомственная комиссия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия, произошедшего в городе Щучинске Акмолинской области. В ее состав вошли руководители государственных органов, включая министерства внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, энергетики, промышленности и строительства, юстиции, торговли и интеграции, а также представители акимата Акмолинской области.
Комиссии поручено обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование причин происшествия с выработкой необходимых организационных и профилактических мер по недопущению аналогичных случаев", - сказано в сообщении МЧС.
Сообщается, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую поддержку. Акимату Акмолинской области поручено обеспечить содействие в организации похорон погибших.
Напомним, в середине февраля хлопок газовоздушной смеси произошел в продуктовом магазине в селе Карабулак Ескельды Жетысуской области.
