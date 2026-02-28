27.02.2026, 09:12 25006

Взрыв произошел в одном из кафе Щучинска, погибли семь человек   Дополнено

По факту ЧП возбуждено уголовное дело
Взрыв произошел в одном из кафе Щучинска, погибли семь человек
Фото: ДЧС
Щучинск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 февраля около 22 часов в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, сообщили в пресс-службе ДЧС.

По последним данным, пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли. Спасены 10 человек.

Пожарные вынесли из горящего кафе пять газовых баллонов (объемом по 50 литров каждый) и два кислородных баллона, тем самым предотвращены повторные взрывы внутри помещения.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области открыта горячая линия: 8 (7162) 51-42-98.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.

По данным областного акимата, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов находится под постоянным контролем врачей.

ДЧС

Задействованы все необходимые ресурсы: специалисты, медикаменты, санитарная авиация направлена в зону поражения. На месте работает областной оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются. Акиматом Акмолинской области будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших, а также пострадавшим", - отметили в ведомстве.



Дополнено 27.02.2026, 14.55

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям создана межведомственная комиссия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия, произошедшего в городе Щучинске Акмолинской области. В ее состав вошли руководители государственных органов, включая министерства внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, энергетики, промышленности и строительства, юстиции, торговли и интеграции, а также представители акимата Акмолинской области.

Комиссии поручено обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование причин происшествия с выработкой необходимых организационных и профилактических мер по недопущению аналогичных случаев", - сказано в сообщении МЧС.


Сообщается, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую поддержку. Акимату Акмолинской области поручено обеспечить содействие в организации похорон погибших.

Напомним, в середине февраля хлопок газовоздушной смеси произошел в продуктовом магазине в селе Карабулак Ескельды Жетысуской области.
 
26.02.2026, 15:00

Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи в Кызылорде

Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи в Кызылорде
Фото: акимат Кызылорды
Кызылорда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи в городе Кызылорде, передает корреспондент агентства.

Из-за сильного ветра прошлой ночью деревья сломались, в результате были повреждены линии электропередачи и кабели осветительных опор. Сейчас специалисты предприятия электрических распределительных сетей и подрядных компаний проводят работы по восстановлению и соединению поврежденных линий и кабелей", - говорится в сообщении.


Ранее в Конаеве сильный ветер повредил кровли домов и повалил деревья.
 
25.02.2026, 14:00

В Карагандинской области разбился истребитель Су-30СМ

Экипаж самолета своевременно катапультировался
В Карагандинской области разбился истребитель Су-30СМ
Фото: Кадр из видео Минобороны РК
Караганда. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - сказано в сообщении.


Сообщается, что район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет.

Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Министерства обороны во главе с начальником департамента безопасности полетов. В ее состав включены профильные специалисты авиационной службы.

По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
 
Лавина накрыла туристов в горах Алматы, один из них погиб  

Лавина накрыла туристов в горах Алматы, один из них погиб
Фото: скриншот из видео МЧС
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 22 февраля в алматинских горах на перевале Титова (на высоте 3400 метров) двое туристов из группы из четырех человек оказались под снежной массой, сообщили в МЧС РК.

По данным ведомства, один из них смог выбраться самостоятельно. К месту происшествия были незамедлительно направлены спасатели, кинологический расчет и волонтеры. В ходе поисково-спасательной операции также применялся беспилотный летательный аппарат.

В результате проведенных работ из-под снега извлечено тело погибшего. На месте происшествия работали сотрудники полиции и психологи", - проинформировали в МЧС.


 
22.02.2026, 18:14

Дорожный рабочий погиб после расчистки трассы в ВКО

По факту происшествия инициировано служебное расследование
Усть-Каменогорск. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Северное района Алтай Восточно-Казахстанской области погиб водитель Восточно-Казахстанского филиала ТОО "Кажсервис", сообщили в компании.

Трагедия произошла после завершения работ по расчистке трассы, при проведении технического обслуживания специализированной дорожной техники. В результате инцидента сотрудник получил тяжелые травмы. Несмотря на оперативный вызов бригады скорой медицинской помощи и предпринятые меры, спасти его не удалось. Дорожно-эксплуатационный участок № 30, где работал сотрудник, обслуживает один из наиболее сложных участков республиканской автомобильной дороги Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи. Накануне движение на данном направлении было ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями, после стабилизации обстановки проезд был восстановлен", - проинформировали в компании.


Отмечается, что по факту происшествия инициировано служебное расследование. Создана специальная комиссия, ведется всесторонняя проверка обстоятельств и причин случившегося. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, информация направлена в уполномоченные государственные органы, включая инспекцию труда.
 
22.02.2026, 12:22

В Жамбылской области объявлена локальная чрезвычайная ситуация

В Жамбылской области объявлена локальная чрезвычайная ситуация
Фото: Акимат Жамбылской области
Тараз. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров посетил район Турара Рыскулова и ознакомился с ходом ликвидации последствий сильного ветра, а также проверил состояние пострадавших объектов, сообщили в пресс-службе акимата региона.

Как отметили в акимате, с 4 утра 21 февраля в районе были зафиксированы порывы ветра скоростью до 30 метров в секунду.

По последним данным, в 7 населенных пунктах повреждены кровли 29 объектов, в том числе 10 социальных учреждений. Кроме того, в 19 населенных пунктах произошло отключение электроэнергии, в 7 - временно приостановлена подача газа. Для восстановления электроснабжения и газоснабжения задействованы 10 бригад. В настоящее время ремонтные работы находятся на завершающей стадии. В районе Турара Рыскулова по ряду объектов объявлена локальная чрезвычайная ситуация", - проинформировали в пресс-службе акимата области.


Также в Меркенском районе из-за сильного ветра частично повреждены кровли 27 жилых домов в 5 сельских округах. Пострадали крыши и фасады 5 образовательных учреждений. В 8 сельских населенных пунктах было отключено электроснабжение, в 3 - зафиксированы повреждения газовых сетей.

Жертв и пострадавших нет. Продолжается работа по определению объема причиненного ущерба. Коммунальные службы функционируют в штатном режиме", - сообщили в акимате.


Нуржан Календеров поручил в приоритетном порядке обеспечить полное и стабильное восстановление подачи электроэнергии и голубого топлива, при необходимости внести предложения о привлечении дополнительных сил и средств, оперативно провести уборку поваленных деревьев и поврежденных конструкций, обеспечить безопасность детей в пострадавших образовательных учреждениях, а также завершить восстановительные работы качественно и в установленные сроки. Ситуация находится на личном контроле акима области.

Ранее сообщалось о введении в Сарысуском районе чрезвычайной ситуации.
 
21.02.2026, 19:55

В Акмолинской области в карьере затонул экскаватор с машинистом

В Акмолинской области в карьере затонул экскаватор с машинистом
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области в водоеме карьера затонул экскаватор вместе с 30-летним машинистом, сообщили в департаменте полиции региона.

По предварительным данным, в водоеме карьера по добыче глины затонул экскаватор, в кабине которого находился работник 1996 года рождения, в результате чего мужчина погиб", - проинформировали в полиции.


Отмечается, что по факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование.
 
21.02.2026, 18:39

В Астане ликвидировали пожар по повышенному рангу

В Астане ликвидировали пожар по повышенному рангу
Фото: МЧС РК
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные огнеборцы потушили пожар на площади 270 квадратных метров в двухэтажном здании в районе Байконыр, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации отопительной печи", - проинформировали в пресс-службе.


Информация о пострадавших не поступала. Не допущено распространение огня на соседние строения.

Ранее в Петропавловске ликвидировали пожар в цехе по производству подсолнечного масла.
 
21.02.2026, 10:42

В цехе по производству подсолнечного масла в Петропавловске потушили пожар

В цехе по производству подсолнечного масла в Петропавловске потушили пожар
Фото: МЧС РК
Петропавловск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в помещении по производству подсолнечного масла ликвидировали в Петропавловске, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В Петропавловске произошло возгорание в помещении по производству подсолнечного масла. При тушении был задействован пожарный робот, что позволило повысить эффективность работ и минимизировать риски для личного состава. Огонь вспыхнул внутри цеха и распространился на кровлю здания, создав угрозу дальнейшего распространения. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.


Отмечается, что принятыми мерами не допущено распространение огня на все здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
 
