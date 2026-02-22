21.02.2026, 10:42 66466
В цехе по производству подсолнечного масла в Петропавловске потушили пожар
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Петропавловск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в помещении по производству подсолнечного масла ликвидировали в Петропавловске, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В Петропавловске произошло возгорание в помещении по производству подсолнечного масла. При тушении был задействован пожарный робот, что позволило повысить эффективность работ и минимизировать риски для личного состава. Огонь вспыхнул внутри цеха и распространился на кровлю здания, создав угрозу дальнейшего распространения. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что принятыми мерами не допущено распространение огня на все здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
новости по теме
21.02.2026, 19:55 33756
В Акмолинской области в карьере затонул экскаватор с машинистом
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Кокшетау. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области в водоеме карьера затонул экскаватор вместе с 30-летним машинистом, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, в водоеме карьера по добыче глины затонул экскаватор, в кабине которого находился работник 1996 года рождения, в результате чего мужчина погиб", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что по факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование.
21.02.2026, 18:39 35756
В Астане ликвидировали пожар по повышенному рангу
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные огнеборцы потушили пожар на площади 270 квадратных метров в двухэтажном здании в районе Байконыр, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации отопительной печи", - проинформировали в пресс-службе.
Информация о пострадавших не поступала. Не допущено распространение огня на соседние строения.
Ранее в Петропавловске ликвидировали пожар в цехе по производству подсолнечного масла.
19.02.2026, 14:31 193721
Землетрясение почувствовали жители Алматинской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение произошло в Алматинской области, его очаг находился на границе Кыргызстана и Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 14.09. Его очаг расположен в 311 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китай, сообщает МЧС.
По данным ведомства, расчетная интенсивность составила:
- Алматинская область, Райымбекский район, село Нарынкол - 3 балла;
- Алматинская область, Кегенский район, село Кеген - 3 балла;
- Алматинская область, Кегенский район, село Саты - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Кокпек - 2 балла;
- Жетысуская область, Панфиловский район, город Жаркент- 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек - 2 балла;
- Алматинская область, Уйгурский район, село Ж. Кайыпова - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Маловодное - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургень - 2 балла.
Напомним, вчера жители Алматы ощутили подземные толчки.
19.02.2026, 11:36 199271
Подъезд многоэтажки рухнул в Балхаше
Фото: акимат Балхаша
Рассказать друзьям
Балхаш. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 19 февраля 2026 года обрушилась часть подъезда жилого дома по адресу: улица Караменде би, 10. Ранее он был признан аварийным и подлежащим сносу, сообщили в пресс-службе городского акимата.
В этом подъезде никто не проживал. Пострадавших нет. Подъезд в 2025 году был признан аварийным на основании технического заключения и строительной экспертизы, проведенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.
По данным акимата, жильцов подъезда переселили, поскольку их квартиры были признаны непригодными для проживания.
Здание оцеплено, доступ ограничен, электроэнергия, отопление, водоснабжение отключены в установленном порядке. В настоящее время ведутся работы по демонтажу пятого подъезда. После завершения демонтажных работ будет проведена дополнительная техническая инспекция и экспертиза оставшихся подъездов.
18.02.2026, 15:09 224556
Ученик НИШ выпал из окна в Петропавловске
Его состояние оценивается как стабильно тяжелое
Рассказать друзьям
Петропавловск. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске из окна третьего этажа выпал 18-летний учащийся Назарбаев интеллектуальной школы.
В пресс-службе учебного заведения сообщили, что инцидент произошел 17 февраля. Ученик получил травмы, выпав из окна третьего этажа, и сейчас находится в больнице.
В управлении здравоохранения СКО проинформировали, что парня поместили в реанимацию.
Предварительный диагноз: политравма. Закрытый компрессионный перелом тела II поясничного позвонка III степени. Закрытые переломы обеих пяточных костей без смещения", - рассказали в ведомстве.
Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в травматологическое отделение.
Напомним, что в августе прошлого года в Астане студентка Nazarbayev University упала с 12-го этажа.
18.02.2026, 14:25 226921
Избиение солдата-срочника в Жамбылской области: в Минобороны рассказали о состоянии пострадавшего
По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан
Рассказать друзьям
Тараз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны рассказали о состоянии солдата-срочника, который получил травму в результате избиения, передает корреспондент агентства.
Военнослужащий срочной службы рядовой Есбол Капар, получивший травму в результате неуставных взаимоотношений в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, идет на поправку и проходит курс реабилитации в военно-клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти.
В министерства заверили, что пострадавший был своевременно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.
На момент поступления его состояние оценивалось как относительно удовлетворительное. После госпитализации лечение проводится в полном объеме. Сегодня наблюдается положительная динамика: психологическое состояние стабильное, улучшаются функции жевания и открывания рта. В ближайшее время планируется снятие фиксирующих шин. Военнослужащий проходит физиотерапию, витаминотерапию, общеукрепляющее лечение и занятия лечебной физкультурой. Далее запланированы сеансы гипербарической оксигенации, после чего будет завершен период реабилитации и проведена военно-врачебная комиссия", - заявил начальник отделения челюстно-лицевой хирургии военно-клинического госпиталя Владислав Мусатов.
По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан. Для полного восстановления ему предоставляют отпуск по болезни, после чего он продолжит прохождение службы в своей воинской части.
Напомним, информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа. Военная полиция Гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело по факту применения физической силы в отношении военнослужащего. На время следствия ряд должностных лиц отстранен от исполнения обязанностей.
17.02.2026, 15:50 250166
В Мангистауской области погиб солдат-срочник
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Актау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из воинских частей Мангистауской области скончался солдат срочной службы, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По факту смерти 17 февраля военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Актауского гарнизона военно-следственными органами начато досудебное расследование", - сказано в сообщении ведомства.
На место происшествия выехали заместитель министра обороны, главный военный прокурор, начальник военно-следственного департамента МВД. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы.
По делу определен процессуальный прокурор. Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе Сухопутных войск уточнили, что военнослужащий погиб во время плановых полевых стрельб на полигоне "Бейнеу". При обращении с оружием солдат получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
16 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту избиения военнослужащего срочной службы в Жамбылской области.
Ранее Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
Напомним, в январе военнослужащий погиб в Жамбылской области.
В воинской части Усть-Каменогорского гарнизона срочник погиб во время караульной службы.
В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
17.02.2026, 15:09 228366
Жители Алматы ощутили подземные толчки
Рассказать друзьям
Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошло землетрясение, при этом жители города сообщают, что сирены не сработали и SMS-оповещения на телефоны не поступили.
В Алматы 17 февраля в 15.11 зарегистрировано землетрясение, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 74 километрах на восток от Алматы. Интенсивность толчков в Алматы составила 2 балла. В городе Есике и селе Тургень Алматинской области расчетная интенсивность составила 4 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - сказано в сообщении.
По словам местных жителей, землетрясению предшествовал гул, потом произошли подземные толчки. При этом, как уверяют алматинцы, сирены не были включены и SMS-оповещения от службы спасения на телефоны не поступили.
Дополнено 17.02.2026, 16.50
Позже в МЧС рассказали, что специалисты ГУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в ведомстве.
Напомним, в декабре прошлого года в МЧС заверили, что сильных землетрясений в Алматы не ожидается.
В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.02.2026, 10:41Токаев направил поздравления Королевству Саудовская Аравия 16.02.2026, 16:45513786Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 16.02.2026, 18:48372741Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм 16.02.2026, 18:27371091В ВКО этнокультурные объединения и молодежь поддержали проект новой Конституции 16.02.2026, 18:00364216В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана 18.02.2026, 21:41360101В Казахстане определены приоритетные направления инвестиций на 2026–2030 годы 03.02.2026, 11:541450871В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561450451Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581450021В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001449601Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021449181Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?