​В международном аэропорту Алматы отметили наступление китайского Нового года  

Фото: Kazakhstan Today

Рассказать друзьям

Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В новом международном терминале аэропорта Алматы состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Чуньцзе - Нового года по лунному календарю. В церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса КНР и представители авиагавани, передает корреспондент агентства.





Вчера, 13 февраля, пассажиры международных рейсов аэропорта Алматы стали свидетелями традиционного шоу, посвященного наступлению праздника весны - Нового года по восточному календарю. Акция была организована для популяризации восточной культуры и укрепления имиджа Алматы как ключевого авиационного хаба.





Организатором праздника выступило Генеральное консульство КНР в Алматы совместно с представительствами китайских авиалиний. Исполняющий обязанности Генконсула Люй И поздравил участников мероприятия и отметил высокую значимость наступающего года Огненной Лошади для развития двусторонних связей





Фото: Kazakhstan Today





Лошадь - это не просто символ наступающего года, но олицетворение мощи, силы и успеха!" - подчеркнул исполняющий обязанности Генерального консула.





Он адресовал участникам мероприятия пожелания успешного достижения поставленных целей и стабильного движения вперед.





​Особое внимание в программе было уделено работе с пассажирами. Организаторы мероприятия подготовили для всех гостей и путешественников специальные новогодние подарки. По древней традиции, каждому участнику индивидуально подписывали каллиграфический иероглиф с пожеланиями. При этом представители китайских авиалиний лично вышли в зал, чтобы эффектно поздравить пассажиров с наступающим праздником, создавая атмосферу гостеприимства непосредственно перед вылетом.





Фото: Kazakhstan Today





Символичным моментом праздника стало чествование экипажа авиакомпании Loong Air, чей вылет совпал с временем проведения мероприятия. Глава китайской дипмиссии лично поздравил авиаторов, вручив им сувениры. Таким образом, сотрудники авиалиний приняли непосредственное участие в торжествах перед началом выполнения международного рейса.





Фото: Kazakhstan Today





​Официальная позиция сторон по развитию сотрудничества была ранее озвучена спикерами в ходе встреч с общественностью. В частности, на праздновании в "Культурном центре Сиань" в Алматы 6 февраля господин Люй И подчеркнул, что взаимный безвизовый режим стал катализатором "нового этапа золотого века" в отношениях между Казахстаном и Китаем.





​В свою очередь, президент международного аэропорта Алматы Гокер Косе ранее неоднократно заявлял, что развитие инфраструктуры терминала Т2 направлено на создание максимально комфортных условий для транзитных пассажиров, что особенно актуально в пиковые периоды, такие как Чуньцзе.





Фото: Kazakhstan Today





​Напомним, в 2026 году китайский Новый год - год Огненной Лошади, официально наступает 17 февраля. Администрация аэропорта предупреждает о возможном увеличении нагрузки на международные рейсы и рекомендует прибывать на регистрацию заблаговременно. Китайский визовый центр в Алматы будет закрыт на праздничные каникулы с 16 по 23 февраля включительно.