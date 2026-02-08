07.02.2026, 14:21 38031
Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты и эксперты считают, что в новый Налоговый кодекс могут быть внесены поправки. Рассматриваются точечные корректировки - от повышения порога по НДС до пересмотра налоговых вычетов и условий для бизнеса.
По мнению экономиста, финансового аналитика Айбара Олжая, кардинального пересмотра Налогового кодекса не планируется, однако возможна корректировка отдельных количественных параметров, сообщает baq.kz.
Например, показатель в 300 МРП может быть увеличен до 350 МРП. Порог по НДС может вырасти с 40 млн до 45 или 50 млн тенге. Но сама система, ключевая идея и базовые параметры, на мой взгляд, останутся без изменений", - сказал он.
Эксперт отметил проблемы с налоговыми вычетами для предпринимателей, работающих в специальном режиме, и не исключил возможных изменений. По его словам, корректировки могут начаться уже с марта - после приведения в порядок Конституции внимание будет уделено Налоговому кодексу.
Депутат мажилиса Азат Перуашев сообщил, что партия "Ак жол" направила в правительство предложения по изменению Налогового кодекса. В числе приоритетных инициатив - повышение порога по НДС с 40 млн до 78 млн тенге, что, по мнению партии, поддержит развитие малого и среднего бизнеса.
Отдельное внимание уделено налоговым вычетам по B2B-сделкам с плательщиками АСР. В партии предупреждают, что без четкого определения понятия "дробление бизнеса" добросовестные предприниматели могут пострадать за действия крупных холдингов. Предлагается также отменить текущий порядок признания сделок недействительными и рассматривать подобные споры только в административных судах.
Среди других инициатив - начисление пени только с момента официального требования к уплате долга, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, введение единого социального платежа и института налогового омбудсмена.
Все изменения партия предлагает внести до 1 июля 2027 года, а до этого времени приостановить санкции по спорным нормам на один год.
Ранее сообщалось, что в целях поддержки экономики и предпринимательства правительством Республики Казахстан принято решение о корректировке налогового администрирования в отношении субъектов микро- и малого бизнеса.
07.02.2026, 15:08 36641
Объем кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге - АРРФР
Значительный вклад в увеличение потребительского кредитования в 2025 году обеспечен автокредитами
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане кредиты населению увеличились за 2025 год на 19,8%, до 24,8 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 23,9% в 2024 году, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансово рынка.
По данным ведомства, в структуре кредитов населению ипотечные кредиты за 2025 год выросли на 14,6%, до 6,9 трлн тенге, потребительские кредиты - на 21,0%, до 16,7 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 33,5% в 2024 году, в том числе рост беззалогового потребительского кредитования снизился с 29,3% в 2024 году до 14,5% по итогам 2025. В свою очередь в результате принятых сдерживающих мер темпы роста выдачи новых беззалоговых потребительских кредитов замедлились с 22,6% в 2024 году до 6,1% по итогам 2025 года.
При этом отмечается, что значительный вклад в увеличение потребительского кредитования в 2025 году обеспечен автокредитами, которые выросли за год на 42,4%, до 4 трлн тенге.
В декабре 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте субъектам бизнеса составила 21,4% (в декабре 2024 года - 19,7%), населению - 18,3% (в декабре 2024 года - 17,0%).
Также сообщается, что кредиты экономике, выданные банками второго уровня в 2025 году, составили 40,2 трлн тенге, увеличившись за 2025 год на 19,1%.
За 2025 год банками второго уровня было выдано новых кредитов на 39,9 трлн тенге, что на 10,3% больше по сравнению с 2024 годом.
Кредиты субъектам бизнеса выросли за 2025 год на 18,0%, до 15,4 трлн тенге, продемонстрировав максимальный рост с 2007 года. Основной вклад в рост портфеля кредитов бизнесу в 2025 году обеспечен кредитами крупному бизнесу, которые увеличились на 27,1%, до 5,5 трлн тенге, а также индивидуальным предпринимателям - рост на 35,6%, до 3,1 трлн тенге.
Кредиты субъектам МСБ выросли на 5,7%, до 6,8 трлн тенге.
Рост кредитования наблюдается во всех отраслях экономики. В промышленности кредиты выросли на 17,0%, до 5,1 трлн тенге, торговле - на 20,9%, до 4,2 трлн тенге, строительстве - на 23,1%, до 0,8 трлн тенге, сельском хозяйстве - на 8,0%, до 0,5 трлн тенге, информации и связи - на 37,5%, до 0,2 трлн тенге, транспорте - на 8,5%, до 1,0 трлн тенге и прочих отраслях услуг - на 25,4%, до 2,7 трлн тенге", - уточнили в агентстве.
В ведомстве подытожили, что активы банковского сектора за 2025 год увеличились на 15,0%, до 70,8 трлн тенге, в основном за счет роста ссудного портфеля на 21,3%.
Ранее сообщалось, что для снижения закредитованности населения в стране введут поведенческий надзор. Депутат мажилиса Унзила Шапак заявила, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти, несмотря на ряд принятых мер.
05.02.2026, 11:53 125796
Уголь в Казахстане подорожал на 9% за год
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость каменного угля по итогам декабря 2025 года выросла на 0,6% за месяц и на 8,7% за год. Годом ранее было отмечено удорожание на 0,7% за месяц и на 8,6% за год, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе годовой рост стоимости каменного угля варьировался от 0,7% в Карагандинской до 27,4% в Актюбинской области. Заметное годовое удорожание было также отмечено в Астане (на 20,1%), Жетысуской области (на 16,2%) и Алматы (на 15,9%).
Розничная цена одной тонны каменного угля в среднем по Казахстану в декабре 2025 года составляла 19,8 тыс. тг. Дешевле всего уголь обходился жителям Караганды: 16,9 тыс. тг за тонну. Следом идут Петропавловск и Усть-Каменогорск: по 17,2 тыс. тг в каждом из городов.
Дороже всего уголь стоил в Актобе: 25,5 тыс. тг. Следом идут Туркестан (23,1 тыс. тг) и Конаев (23 тыс. тг). В Алматы тонна каменного угля в декабре 2025 года обходилась в 20 тыс. тг.
Объем добычи угля в Казахстане по итогам прошлого года в стоимостном выражении составил рекордные 683,7 млрд тг - на 27,1% больше, чем за январь-декабрь 2024-го (ИФО - 110,1%). Годом ранее также был отмечен рост, но лишь на 2,1% (ИФО - 102,9%).
В натуральном выражении объем добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, за январь-декабрь прошлого года составил 120,5 млн тонн, что стало наибольшим показателем за последние десять лет. По сравнению с январем-декабрем 2024-го добыча выросла на 7,1%.
Казахстанские угольные шахты обеспечивают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) практически на 100%. За январь-ноябрь 2025 года было добыто 107,7 млн тонн угля, рост за год - на 6,4%. Импорт за тот же период сократился на треть, до 620,2 тыс. тонн.
Экспорт угля из РК вырос на 6,2%, достигнув 28,1 млн тонн за январь-ноябрь 2025 года. Реализация же на внутреннем рынке увеличилась на 5,9%, до 80,3 млн тонн.
Уже с 2027 года спрос на уголь в Южной столице может упасть практически до нуля (по крайней мере, в теории). В Алматы утвердили новые Правила охраны атмосферного воздуха. В частности, будет введен запрет топить бани и отапливать помещения твердым (углем и дровами) или жидким топливом в частных секторах мегаполиса в газифицированных зонах с "низким уровнем выбросов загрязняющих веществ". Уровень газификации частного сектора сейчас составляет 99,4%", - сообщает energyprom.kz.
Напомним, выступая на V заседании Национального курултая, президент поручил правительству до 20 марта придать статус Национального проекта развитию угольной генерации.
Казахстан обладает колоссальными запасами угля - около 33 миллиардов тонн. При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь - наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду", - отметил Токаев.
05.02.2026, 10:34 130161
В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - К концу первого квартала 2027 года страна полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии, а к 2029 году выйдет на устойчивый профицит. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
С учетом введенных новых объектов энергосистема Казахстана в настоящее время включает 241 энергоисточник, из которых 162 относятся к возобновляемым источникам энергии.
По словам министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, уже реализуемые проекты позволят в среднесрочной перспективе обеспечить потребности экономики в электроэнергии.
Министерство уже реализует ряд крупных проектов, которые позволят полностью закрыть потребности экономики в электроэнергии к 2027 году, а к 2029 году планируется выход на уверенный профицит. По поручению президента сейчас разрабатывается проект по развитию угольной генерации - ставка делается на технологии чистого угля. В планах строительство новой станции в городе Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе. Параллельно в порядок приводится действующая инфраструктура. Также в 2026 году ожидается ввод более 2,6 тыс. МВт новых мощностей. Вся работа нацелена на одно - обеспечить надежность, эффективность и устойчивость энергосистемы всей страны", - отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
По итогам 2025 года общая установленная мощность энергосистемы достигла 26,7 ГВт, увеличившись на 1,4 ГВт по сравнению с предыдущим годом. Основной объем генерации формируется за счет традиционных источников.
В структуре установленной мощности на угольные электростанции приходится 13,8 ГВт, на газовые - 6,8 ГВт, на крупные гидроэлектростанции - 2,5 ГВт. Доля возобновляемых источников энергии составляет 3,6 ГВт.
Такой баланс позволяет одновременно обеспечивать стабильность энергосистемы и поэтапную диверсификацию энергобаланса.
Работа в рамках плана развития энергетической отрасли до 2035 года, предусматривающего ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, активно продолжается.
Рост обеспечивается за счет ряда направлений:
• 5 ГВт - модернизация и расширение действующих станций;
• 10,5 ГВт - строительство новой традиционной генерации;
• 8,4 ГВт - проекты ВИЭ;
• 2,4 ГВт - атомная электростанция.
По поручению президента разрабатывается отдельный проект по развитию угольной генерации с применением технологий "чистого угля". В план войдут проекты суммарной мощностью 7,6 ГВт.
Подтвержденные запасы энергетического угля составляют 33,6 млрд тонн, что позволяет рассматривать угольную генерацию как долгосрочный элемент энергобаланса.
В конце 2025 года и начале текущего года состоялись тендеры, которые стали историческим этапом для отрасли.
Определен победитель по строительству Экибастузской ГРЭС-3 мощностью 2640 МВт (ввод в 2029-2032 годы).
Заключен договор на строительство угольной станции в Курчатове (700 МВт). Реализуются проекты ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
В 2026 году запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, что позволит снизить износ ТЭЦ по стране с 61% до 59%.
04.02.2026, 15:33 200851
Какие ограничения введут для глав компаний при наличии налоговой задолженности
Предприниматели не смогут выехать за рубеж и переоформить бизнес
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын в ходе брифинга сообщил об ужесточении ограничений для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей при наличии налоговой задолженности.
С 1 июля 2026 года в Казахстане вводятся новые ограничения для руководителей компаний, имеющих значительную налоговую задолженность.
В частности, Кайсар Арын сообщил, что при наличии задолженности свыше 27 000 МРП первые руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели будут временно ограничены в праве выезда за пределы страны. Решение об ограничении будет приниматься судом. При этом предусмотрена возможность временного приостановления запрета на выезд в исключительных случаях - например, при необходимости лечения за рубежом по состоянию здоровья, также только по санкции суда.
Кроме того, с 1 июля вступают в силу нормы, запрещающие перерегистрацию юридических лиц и смену собственников при наличии неисполненных налоговых обязательств. По словам представителя КГД, подобные меры связаны с распространенной практикой, когда компании с долгами в размере 10-20 млн тенге и более формально переоформляются на социально уязвимых лиц, включая лиц без определенного места жительства.
Ранее Кайсар Арын рассказал, с какой суммы налоговой задолженности могут заблокировать счета в Казахстане.
04.02.2026, 09:40 218821
Экспорт казахстанских товаров в Монголию: мажилис ратифицировал соглашение
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Монголией, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Документ обеспечит развитие и укрепление торговых связей между странами ЕАЭС и Монголией. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для продвижения казахстанских товаров на рынок Монголии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что до $500 млн намерены увеличить товарооборот Казахстан и Монголия.
04.02.2026, 09:10 220681
В Казахстане намерены увеличить поголовье КРС до 12 млн
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены увеличить поголовье крупного рогатого скота до 12 млн, сообщает пресс-служба правительства.
Казахстан вступает в новый этап развития агропромышленного комплекса (...) Ожидается, что итогом этой работы станет рост поголовья крупного рогатого скота до 12 млн, мелкого рогатого скота - до 28 млн, а экспорт мяса вырастет в два раза", - проинформировали в правительстве.
Также сообщается, что в рамках расширения экспортного потенциала ключевым вектором станет сертификация продукции по системе Halal.
Это необходимо для укрепления позиций Казахстана на премиальных рынках стран Персидского залива и других мусульманских государств", - пояснили в пресс-службе.
По данным правительства, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличивается второй год подряд: в 2025 году он вырос на 5,9% и достиг 9,8 трлн тенге, тогда как годом ранее рост составлял 13,6% при объеме в 8,3 трлн тенге. Подчеркивается, что этот подъем обеспечен за счет увеличения производства в растениеводстве на 7,8% и в животноводстве на 3,3%.
Ранее Казахстан ввел ограничения на экспорт скота.
03.02.2026, 18:56 255566
Казахстан экспортировал 5,8 млн тонн зерна нового урожая
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта зерна увеличился на 1 млн тонн
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сохраняет позиции одного из ключевых поставщиков зерна в Центральной и Южной Азии, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", с сентября 2025 года по 31 января 2026 года экспортировано 5,8 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года (4,8 млн тонн). Основной рост поставок приходится на традиционные рынки Центральной и Южной Азии", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что экспорт зерна в Узбекистан увеличился на 49% - с 1 млн 813 тысяч тонн до 2 млн 702 тысяч тонн. В Кыргызстан объемы поставок выросли в 1,7 раза - с 95 тысяч тонн до 163 тысяч тонн. Поставки в Афганистан увеличились в 1,9 раза - с 216 тысяч тонн до 416 тысяч тонн.
03.02.2026, 17:16 235556
Производственные мощности Шымкентского НПЗ увеличат до 12 млн тонн в год
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай приступили к разработке проекта расширения производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн в год, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Стороны утвердили базовые параметры реализации проекта: ТОО "ПКОП" представило пакет исходных данных, а Восточно-Китайский проектный институт подтвердил готовность к началу работ в строгом соответствии с утвержденным техническим заданием", - говорится в сообщении.
Также были подписаны соответствующие протоколы, фиксирующие переход проекта в фазу активной технической проработки.
Ключевым итогом переговоров стало подтверждение конфигурации расширения завода по схеме "6+6" с обеспечением полной интеграции новых мощностей с действующими объектами предприятия. Основой для проектирования приняты ранее согласованные техническое задание и отчет пред-ТЭО", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанские НПЗ достигли исторического максимума переработки нефти.
