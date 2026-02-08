Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе

Фото: Depositphotos

Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты и эксперты считают, что в новый Налоговый кодекс могут быть внесены поправки. Рассматриваются точечные корректировки - от повышения порога по НДС до пересмотра налоговых вычетов и условий для бизнеса.





По мнению экономиста, финансового аналитика Айбара Олжая, кардинального пересмотра Налогового кодекса не планируется, однако возможна корректировка отдельных количественных параметров, сообщает baq.kz





Например, показатель в 300 МРП может быть увеличен до 350 МРП. Порог по НДС может вырасти с 40 млн до 45 или 50 млн тенге. Но сама система, ключевая идея и базовые параметры, на мой взгляд, останутся без изменений", - сказал он.





Эксперт отметил проблемы с налоговыми вычетами для предпринимателей, работающих в специальном режиме, и не исключил возможных изменений. По его словам, корректировки могут начаться уже с марта - после приведения в порядок Конституции внимание будет уделено Налоговому кодексу.





Депутат мажилиса Азат Перуашев сообщил, что партия "Ак жол" направила в правительство предложения по изменению Налогового кодекса. В числе приоритетных инициатив - повышение порога по НДС с 40 млн до 78 млн тенге, что, по мнению партии, поддержит развитие малого и среднего бизнеса.





Отдельное внимание уделено налоговым вычетам по B2B-сделкам с плательщиками АСР. В партии предупреждают, что без четкого определения понятия "дробление бизнеса" добросовестные предприниматели могут пострадать за действия крупных холдингов. Предлагается также отменить текущий порядок признания сделок недействительными и рассматривать подобные споры только в административных судах.





Среди других инициатив - начисление пени только с момента официального требования к уплате долга, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, введение единого социального платежа и института налогового омбудсмена.





Все изменения партия предлагает внести до 1 июля 2027 года, а до этого времени приостановить санкции по спорным нормам на один год.





Ранее сообщалось , что в целях поддержки экономики и предпринимательства правительством Республики Казахстан принято решение о корректировке налогового администрирования в отношении субъектов микро- и малого бизнеса.



