Как будут защищать казахстанцев от закредитованности и мошенников - ответ АРРФР

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Введение поведенческого надзора станет одним из новшеств законопроекта о банках, направленных на регулирование ситуации в области закредитованности населения, сообщили в ответ на запрос агентства Kazakhstan Today в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка.





По данным АРРФР, законопроект "призван сформировать единую систему ответственных практик, при которых финансовые организации будут обязаны соблюдать принципы честного обращения с клиентами, исключать предложение неподходящих продуктов, обеспечивать прозрачность условий и контролировать деятельность агентов и посредников".





Для этого вводится институт управления финансовыми продуктами - от разработки до прекращения. При этом агентство вправе будет приостанавливать реализацию рискованных продуктов.





С целью развития поведенческого надзора в стенах агентства путем преобразования был создан отдельный департамент, который призван обеспечить системный подход к выявлению рисков, повысить качество взаимодействия финансовых организаций с клиентами, что позволит осуществлять защиту прав потребителей финансовых услуг за счет предупреждения рисков и снижения потенциального вреда для потребителей за счет анализа поведения финансовых организаций и своевременного выявления проблем на уровне продуктов и бизнес-практик", - отметили в ведомстве.





Также в проекте закона по вопросам регулирования и развития финансового рынка предусмотрено создание единого офиса финансового омбудсмена по банковским, страховым и микрофинансовым услугам, а также введение трехуровневой системы досудебного урегулирования споров: рассмотрение жалоб внутри финансовой организации, обращение к омбудсмену и в уполномоченные органы при выявлении системных нарушений.





Также в 2025 году реализованы следующие меры:





с сентября 2025 года введен запрет на кредитование солдат-срочников на период воинской службы;

введена обязанность банков и МФО предоставить отсрочку не менее 3 месяцев либо снижение ежемесячного платежа на 50% и более - социально-уязвимым слоям населения (СУСН) и пострадавшим в результате введения ЧС;

предусмотрена возможность прекращения обязательств должника в рамках внесудебного банкротства перед кредиторами, не предоставляющими сведения о должнике в кредитные бюро;

ужесточены требования по раскрытию информации перед потребителями финансовых услуг.





Чтобы не допустить роста проблемной задолженности за счет кредитного шопинга в проекте закона предусмотрены сокращение передачи информации о заявках, поданных на кредитование в кредитные бюро, до 1 часа, а также запрет на одобрение кредитов без актуального статуса об одобрении или отказе в выдаче кредита по заявкам, поданным заемщиком.





Особое внимание уделяется предотвращению их дальнейшего роста. С этой целью в августе 2025 года ужесточены требования к выдаче кредитов.





В их числе:





запрет на выдачу беззалоговых потребительских займов на срок более 5 лет; запрет на выдачу займов при просрочке свыше 30 дней по банкам и свыше одного дня по МФО; запрет на выдачу новых займов при наличии информации о прощении займов заемщика за последние 3 года; запрет на выдачу займов заемщикам, по кредитам которых проведена неэффективная реструктуризация; снижение коэффициента долговой нагрузки с 0,5 до 0,25 по лицам, допустившим в течение года просрочку более 90 дней; введено требование о необходимости предоставления заемщиком документов и (или) иных сведений, подтверждающих его предпринимательскую деятельность при выдаче микрокредитов на предпринимательские цели.





Чтобы защитить казахстанцев от мошеннических действий, с сентября 2025 года были введены дополнительные критерии подтверждения намерений клиента в совершении финансовых операций, такие как:





Обязательное личное посещение отделения банка или микрофинансовой организации при первом получении беззалогового банковского кредита на сумму свыше 150 МРП, микрокредита - при сумме свыше 75 МРП, что исключает оформление займа подставными лицами и создание "виртуальной идентичности". Подтверждение согласия на заключение договора займа для отдельных категорий граждан (для лиц младше 21 года и старше 55 лет), которое может быть оформлено как при личном присутствии в отделении кредитора, так и через портал eGov, кредитное бюро или системы кредитора, интегрированные с электронным правительством. Введение обязательного "периода охлаждения" для онлайн-займов и микрокредитов. По банковским займам при сумме от 150 до 255 МРП деньги перечисляются только через 8 часов после заключения договора и представления заемщиком согласия на получение займа, а при сумме свыше 255 МРП - через 24 часа. Для онлайн-микрокредитов при сумме свыше 75 МРП также действует 24 часовой период охлаждения. Требование по охлаждению распространяется на случаи оформления нескольких займов на общую сумму, превышающую указанные лимиты.





Эти меры позволят защитить граждан от мошеннических действий третьих лиц и снизить риск оформления кредита под давлением или без осознанного принятия решения", - подчеркнули в АРРФР.





Также в рамках работы по предотвращению мошенничества реализованы следующие мероприятия:





Введено регулирование и надзор за антифрод-системами банков и МФО.

Усилены меры по идентификации клиентов при предоставлении электронных банковских услуг, включая операции по переводам денег посредством Интернета, в частности, установление обязанности финансовых организаций по проведению идентификации клиента с использованием средств биометрической идентификации в совокупности с одноразовым (единовременным) кодом при превышении клиентом установленного порогового значения общей суммы переводов денег в течение календарного дня.

Установлена ответственность банков и микрофинансовых организаций за выдачу мошеннических кредитов, за счет расширения оснований для внесудебного и судебного списания мошеннических кредитов.





В частности, казахстанцам будут списывать кредиты, выданные с нарушением требований по:





личному присутствию новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договоров займа;

выдаче беззалоговых потребительских займов отдельным категориям граждан без их согласия;

соблюдению порядка "охлаждения" при выдаче беззалоговых потребительских займов.





На основании вступившего в законную силу судебного акта списанию будут подлежать мошеннические займы, оформленные вследствие:





незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении займа путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг кредитора;

нарушения кредитором порядка проведения биометрической идентификации;

нарушения кредитором установленных нормативным правовым актом Агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.





Кроме того, расширены полномочия и функционал антифрод-центра Национального банка РК. К его работе подключены Комитет национальной безопасности (КНБ), АО "Государственная техническая служба", а также операторы сотовой связи ("Кар-Тел", "Мобайлтелком сервис", "Кcell").





В дополнение к принятым мерам введены ограничения, направленные на противодействие телефонному мошенничеству, включая запрет на регистрацию абонентских номеров без прохождения биометрической идентификации, а также установление предельного количества до 10 сотовых номеров на одного абонента. Введены обязательные требования к наличию антифрод-систем у операторов связи, обеспечивающих автоматическую блокировку мошеннических звонков и передачу соответствующей информации в Антифрод-центр", - резюмировали в АРРФР.



