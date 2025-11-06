Казахстанцы задолжали по кредитам около 23 трлн тенге
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Закредитованность населения в Казахстане продолжает расти, заявила на заседании нижней палаты депутат мажилиса Унзила Шапак.
По ее словам, за два года задолженность населения по кредитам выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
Ограничили ставки, ввели новые правила для оценки долговой нагрузки, требования к микрофинансовым организациям, чтобы сформировать принцип ответственного кредитования. Но общий уровень закредитованности продолжает расти", - посетовала депутат.
Она обратилась к главе АРРФР Мадине Абылкасымовой с вопросом, какие меры необходимо принять, чтобы снизить долговую нагрузку.
По словам Абылкасымовой, рост потребительских кредитов, по сравнению с прошлым годом, снизился почти в 2 раза, с 33,5% до 17,8%, благодаря принятому в прошлом году закону. Глава АРРФР считает, что впоследствии количество полученных кредитов будет сокращаться.
Темп получения потребительских кредитов снизился, количество граждан по проблемным кредитам тоже сократилось", - сообщила она.
Выступая в мажилисе, глава АРРФР рассказала о новой методике ипотечного кредитования, которую хотят разработать в Казахстане.
Она напомнила, что в 2025 году ставки по ипотечным кредитам снизили до 20%, однако в связи с увеличением базовой ставки до 18%, банки временно остановили процесс выдачи ипотечных кредитов. Норма по снижению ставки до 20% была продлена до 1 июля 2026 года.
До этого времени мы разработаем с Нацбанком новую методику, которая будет связана с первоначальной ставкой", - сообщила спикер.
Также, по ее словам, будут снижены ставки по потребительским кредитам.
Отвечая на вопрос депутата Николая Арсютина о защите граждан, на которых мошенники оформляют займы, Абылкасымова рассказала, какие кредиты банки будут списывать во внесудебном порядке.
Будет предусмотрен внесудебный порядок списания задолженности по мошенническим кредитам. Если кредит был оформлен без ведома клиента, он не проходил биометрию, задолженность подлежит списанию во внесудебном порядке. Необходимо подать заявление в органы уголовного преследования. Они выдают соответствующее постановление о признании кредита мошенническим. На основании этого можно списывать долг", - заявила Абылкасымова.
Кроме того, казахстанцы не смогут брать несколько кредитов подряд. Для этого кредитные бюро обяжут указывать: удовлетворена действующая кредитная заявка или нет.
Раньше такой нормы для них не было. Теперь другие кредитные организации, пока первая кредитная заявка не будет удовлетворена, не имеют права одобрять другие кредитные заявки. То есть этот механизм полностью решит проблему кредитного шоппинга", - пояснила глава АРРФР.
Напомним, летом сообщалось, что совокупный объем задолженности по принятым коллекторскими агентствами в работу займам и микрокредитам в Казахстане с начала года вырос на 3,1% и составил 803,1 млрд тенге.