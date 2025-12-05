04.12.2025, 07:24 116811
Не прокатит: как купить машину и не попасться мошенникам
Фото: Kaspi.kz
Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Старое - не значит нерабочее. Вот и схема мошенничества с продажей несуществующих автомобилей, казалось бы, старая, но люди продолжают на нее попадаться. Рассказываем, как она работает и как вычислить обманщиков в два счета.
Заманчивое объявление
Как правило, в этой схеме мошенники орудуют на сайтах бесплатных объявлений по продаже автомобилей. Иногда вместо авто может быть квартира или дом, но в целом схема обмана остается одной и той же. Мошенники размещают объявление с привлекательными фотографиями товара и заманчивым описанием. Цену они намеренно занижают. Так, хороший автомобиль, не требующий вложений, может стоить в полтора, а то и два раза дешевле таких же машин на рынке.
Все логично
Осторожным покупателям мошенники называют вполне "логичную" причину для низкой цены на хорошее авто. Например "подарили новую, эта стала не нужна", или "переезжаю, нужно продать побыстрее". Этим мошенники усыпляют бдительность потенциальных жертв.
Покупка вслепую
На просьбу сначала посмотреть товар, будь то квартира или машина, мошенники отвечают отказом и вполне логично его объясняют. Чаще всего говорят, что находятся за пределами города и страны, и для того, чтобы показать товар, им нужно время и, нередко, деньги на дорогу.
Убеждение
Для того, чтобы развеять все сомнения у потенциальной жертвы, мошенники отправляют множество фотографий и видео товара. Так человек убеждается, что квартира или машина, которую он хочет купить, реальна и выглядит именно так, как заявляет продавец. Еще мошенники могут высылать фото "документов", якобы подтверждающих факт владения указанной квартирой или машиной.
Ажиотаж
Как правило после того, как у потенциальной жертвы не осталось никаких сомнений, мошенники заявляют о том, что них уже скопилось изрядное количество желающих купить товар. И совершенно не факт, что именно вы станете тем, кто в итоге успеет приобрести заветное авто или жилплощадь.
Предоплата
Чтобы не упустить выгодную сделку, мошенники предлагают отправить им предоплату. Якобы, получив задаток, лже-продавец откажет всем остальным потенциальным покупателям и заключи сделку именно с вами.
Не сложно догадаться, что именно после получения денег, мошенники перестают выходить на связь, а обманутый покупатель остается наедине с разбитыми мечтами и опустевшим кошельком.
Как же обезопасить себя?
К счастью, избежать подобной ситуации совсем не сложно. Достаточно соблюдать несколько простых правил:
- Будьте бдительны, если видите слишком заманчивые предложения. Если продавцу действительно нужно срочно продать квартиру или машину, цена вполне может быть чуть ниже рыночной, а вот скидка в полтора или два раза - огромная редкость.
- Не верьте историям о небывалом ажиотаже. Если вас торопят с принятием решения вынуждают конкурировать с другими покупателями - это "красный флаг".
- Не доверяйте фотографиям документов, которые присылают вам продавцы товара. Их без труда можно подделать так, что отличить их невооруженным глазом будет невозможно. С документами лучше ознакомиться лично в офлайн формате или же попросить продавца предоставить их официальные цифровые версии через сервисы eGov или Kaspi.
- Никогда и ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь вносить авансы и предоплаты за товар, которого вы не видели. В лучшем случае, товар может просто не оправдать ваших ожиданий, а в худшем и вовсе оказаться выдумкой мошенников.
Кстати, Kaspi.kz на своем YouTube-канале в рамках кампании "Kaspi.kz против мошенников" опубликовали новый ролик. Он как раз о том, как мошенники притворяются продавцами автомобилей.
Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном YouТube-канале Kaspi.kz.
04.12.2025, 20:01 48656
Сильных землетрясений в Алматы не ожидается - МЧС
На Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна
Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям РК сообщили, что сильных землетрясений в Алматы не ожидается.
4 декабря 2025 года в 12:44 по местному времени зарегистрировано землетрясение на территории Китайской Народной Республики. Проанализировав сложившуюся сейсмическую ситуацию, отмечаем, что на 15:00 4 декабря 2025 года на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна. На территории Алматинского прогностического полигона сильные землетрясения по сейсмической шкале МСК-64 К не ожидаются", - сказал заместитель директора Центра Ерик Алипулы.
Сегодня в Алматы произошло землетрясение силой три балла.
Стоит отметить, что, по словам сотрудника Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, нет механизма, позволяющего с точностью предсказать начало землетрясений, пишет radiosputnik.ru.
Вообще это мечта всех ученых, занимающихся этой проблемой - уметь предсказывать землетрясение за несколько часов. Но, к сожалению, пока это только мечта, и надежных технологий, которые позволяли бы это делать, пока не существует", - заявил специалист.
Напомним, в январе прошлого года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
04.12.2025, 19:17 52926
Казахстанский фильм "Луч надежды" показали на кинофестивале ЮНЕСКО в Международный день инвалидов
Фото: МИД РК
Париж. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В парижской штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках второго Фестиваля короткометражных фильмов об инклюзии лиц с инвалидностью состоялся показ казахского короткометражного фильма "Луч надежды", сообщили в пресс-службе Министерстве иностранных дел РК.
Сюжет фильма, предоставленного на фестивале Министерством культуры и информации РК, Государственным центром поддержки национального кино и постоянным представительством РК при ЮНЕСКО, основан на перипетиях судьбы казахстанского парадзюдоиста Ергали Шамея. Самая важная борьба центрального персонажа в этом произведении разворачивается не на спортивной площадке, а в его собственном сознании, в котором он, несмотря на все сомнения и испытания, преодолевает свои страхи и учится двигаться вперед. Режиссером картины, снятой киностудией Dala Cinema, выступил Думан Еркимбек, продюсером Жалын Тлеубергенов, главную роль сыграл Назар Шерхан", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в МИД, что уже после завершения производства фильма Ергали Шамей блестяще выступил на Паралимпийских играх в Париже в сентябре 2024 года, где завоевал серебряную медаль в соревнованиях по парадзюдо в весовой категории до 73 кг.
Мероприятие, которое прошло в Международный день инвалидов, ежегодно отмечаемый 3 декабря, призвано поддержать кинокартины, повышающие осведомленность широкой общественности о неотъемлемых правах, сложных жизненных историях и ярких достижениях людей с ограниченными возможностями.
В рамках тематического кинофестиваля в ЮНЕСКО были показаны 25 короткометражных фильмов со всех континентов, раскрывающих повседневную действительность людей с инвалидностью, стоящие перед ними вызовы, и то, как они их последовательно преодолевают. Через универсальный язык кино данная инициатива стремится подчеркнуть ценность культурного разнообразия и продвигать инклюзивные подходы в образовании, спорте и других сферах жизни современного общества.
04.12.2025, 15:52 73906
В Казахстане запустили петицию о пересмотре территорий под игорный бизнес в Бурабае
Территории, где планируют наладить игорный бизнес, относятся к национальному природному парку
Кокшетау. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запущена петиция о пересмотре территорий под игорный бизнес в Бурабае. По словам авторов петиции, данные территории входят в состав национального природного парка.
Как отмечается в тексте петиции, в сентября текущего года акимат Акмолинской области принял постановление об определении границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов) в Бурабайском районе Акмолинской области. Согласно документу, к таким территориям отнесены участки, расположенные в городе Щучинске (юго-восточное побережье озера Щучье, микрорайоны "Санаторий "Светлый" и "Санаторий "Щучинский"), в северо-западной части побережья озера Большое Чебачье, вокруг озера Текеколь, а также в поселке Бурабай и селах Сарыбулак и Окжетпес.
Выражаю обеспокоенность данным решением, так как указанные территории входят в состав национального природного парка "Бурабай", являющегося одной из главных природных достопримечательностей Казахстана и популярным курортом оздоровительного и экологического туризма", - сказал инициатор.
Он убежден, что размещение игорных заведений на берегах озер и в непосредственной близости от курортных зон может нанести ущерб экологии региона, включая водные ресурсы и лесной массив. Также существует риск искажения туристического облика Бурабая, ассоциирующегося с природой, отдыхом и здоровьем.
Вместе с тем распространение игорного бизнеса может негативно повлиять на молодое поколение Бурабайского района. В целом данное намерение "противоречит концепции устойчивого туризма и экологического развития региона".
Автор петиции просит рассмотреть вопрос о пересмотре границ территорий, определенных акиматом, в части исключения зон, расположенных в пределах или вблизи природных и рекреационных территорий Бурабая. Провести общественное обсуждение данного вопроса с участием экологов, жителей, предпринимателей и представителей туристической отрасли.
Также предлагается рассмотреть возможность переноса игорной зоны в экономически неосвоенные или удаленные районы области, где развитие инфраструктуры не нанесет вреда окружающей среде.
04.12.2025, 11:12 103061
Перечень социально значимых продтоваров расширят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан разработало проект приказа, которым вносятся изменения в перечень социально значимых продовольственных товаров, сообщает пресс-служба ведомства.
Проект приказа предусматривает расширение перечня социально значимых продовольственных товаров. Если ранее в данный перечень входило 19 наименований, то согласно проекту приказа предлагается увеличить их количество до 33", - сообщили в пресс-службе.
В частности, в обновленный список социально значимых продовольственных товаров Министерство торговли предлагает включить следующие позиции: помидоры, огурцы, яблоки, говядина с костями, говядина бескостная, мясной фарш, баранина с костями, рыба свежая или охлажденная, рыба мороженая, молоко ультрапастеризованное, сметана, сыр твердый, чай черный.
Каждая позиция будет дополнительно обсуждена с бизнес-сообществом, палатой предпринимателей и госорганами. Основная цель временного расширения перечня социально значимых продовольственных товаров - сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность", - отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что расширение перечня СЗПТ является временной мерой и осуществляется для обеспечения прозрачности ценообразования на эти товары и исключения непродуктивных посредников, накручивающих высокую торговую надбавку.
Для производителей товаров, подпадающих под включение в расширенный перечень СЗПТ, это создаст стимулы для увеличения производства и расширения мощностей. Включение товаров в перечень СЗПТ освобождает производителей и импортеров от обязанности выплачивать торговым сетям вознаграждения и ретро-бонусы. Это позволит снизить конечную стоимость продукции для населения и даст бизнесу возможность направлять высвободившиеся средства на развитие. Производители товаров из перечня получают доступ к мерам государственной поддержки: льготные перевозки СЗПТ, фиксированные коммунальные тарифы, льготные оборотные средства и другие инструменты", - добавили в пресс-службе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в ноябре на очередном совещании по стабилизации инфляции, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, представили предварительные результаты анализа продовольственной корзины на предмет возможного расширения перечня социально значимых товаров.
03.12.2025, 18:54 156441
Кладут асфальт прямо на землю: в акимате Алматы отреагировали на жалобы жителей микрорайона Нур Алатау Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы отреагировали на просьбу жителей микрорайона Нур Алатау вмешаться в работу подрядной организации, занимающейся восстановлением асфальтового покрытия на улице Дзержинского после прокладки канализации для жилого комплекса Noble House, передает корреспондент агентства.
Осуществляются дорожно-восстановительные работы силами застройщика ТОО "Tena city" после проложенных канализационных сетей к ЖК "Noble house". В рамках компетенции аппарата акима района для проведения внеплановой проверки официальное письмо будет направлено в управление градостроительного контроля", - заявили в ведомстве.
Ранее жители микрорайона заявили, что после завершения земляных работ подрядчик начал укладку асфальта прямо на грунт, без необходимой подготовки основания. Алматинцы отмечают, что нарушение технологий при восстановлении покрытия после инженерных работ может привести разрушению дороги.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
В конце прошлого месяца агентство Kazakhstan Today опубликовало открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау.
Между тем стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Также стоит отметить, что по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакально строиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
03.12.2025, 12:06 192246
Кладут асфальт прямо на землю: жители микрорайона Нур Алатау просят акимат вмешаться в работу подрядчика
Фото: depositphotos.com
Алматы. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау обратились к акимату Алматы с просьбой вмешаться в работу подрядной организации, занимающейся восстановлением асфальтового покрытия на улице Дзержинского после прокладки канализации для жилого комплекса Noble House, который вызвал возмущения горожан и сомнения в законности проводимых работ, передает корреспондент агентства.
По словам местных жителей, после завершения земляных работ подрядчик начал укладку асфальта прямо на грунт, без необходимой подготовки основания. Алматинцы отмечают, что нарушение технологий при восстановлении покрытия после инженерных работ может привести разрушению дороги.
На Дзержинского кладут асфальт прямо на пыль, что может привести к проседанию и разрушению покрытия. Перед укладкой асфальта необходима подготовка основания: сначала нужно уложить слой песка, затем щебня, чтобы обеспечить хороший дренаж и устойчивость. Укладчики не сообщают контакты организации, ведут себя агрессивно. Кто-нибудь знает, куда обратиться, чтоб прекратить это безобразие?" - заявила представительница инициативной группы жителей.
Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в акимат.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
В конце прошлого месяца агентство Kazakhstan Today опубликовало открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау.
Между тем стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Также стоит отметить, что по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакальностроиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
03.12.2025, 10:35 198231
Проверки школьных столовых начались в СКО после обнаружения насекомых в еде
Петропавловск. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области уволили директора школы после обнаружения насекомых в еде, предназначенной для учащихся. В регионе начались проверки школьных столовых, сообщает "Петропавловск.news".
В связи с ненадлежащим контролем со стороны руководства директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая освобожден от занимаемой должности. Начата процедура расторжения договора с предпринимателем, осуществлявшим услуги по организации питания учащихся. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс на оказание услуг школьного питания", - прокомментировали в акимате Северо-Казахстанской области.
Отмечается, что сейчас работает межведомственная комиссия, в каждой школе создана бракеражная комиссия с участием родителей под председательством директоров.
Напомним, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова выразила обеспокоенность случаями пищевых отравлений среди школьников, в частности в Мангистауской области. В этой связи, по ее словам, возникла необходимость пересмотра подходов к обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях.
7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.
27 апреля стало известно, что после массовых отравлений детей в образовательных учреждениях Министерство здравоохранения РК планирует изменить подходы в госконтроле за организацией питания школьников.
С 1 сентября в Казахстане действует новый стандарт школьного питания и многовариантное типовое меню.
03.12.2025, 10:12 159446
С 14 декабря начнет курсировать поезд Астана - Омск
Данный маршрут позволит перевозить порядка 400 пассажиров
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новый маршрут поезда № 145/146 Астана - Омск будет запущен 14 декабря, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Состав будет курсировать трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Состав поезда включает 3 купейных и 5 плацкартных вагонов. Данный маршрут позволит перевозить порядка 400 пассажиров", - проинформировали в компании.
Как отметили в КТЖ, открытие нового маршрута направлено на повышение мобильности населения, эффективное использование подвижного состава и расширение маршрутной сети. Поезд будет сформирован из стандартных вагонов, соответствующих требованиям безопасности и комфорта.
Проездные документы будут доступны на официальном сайте и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте.
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?