Общественники требуют от Досаева остановить беспорядочную застройку Алматы
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы общественники и активисты высказали недовольство беспорядочной застройкой города. Люди требуют от акима Ерболата Досаева остановить этот процесс, считая утверждение генплана нелегитимным, сообщает Orda.kz.
Участники собрания, организаторами которого выступили движения "Защитим Алматы" и "Альянс ЖКХ", подчеркнули отсутствие прозрачности и несоблюдение законодательства при разработке генерального плана и проектов детальной планировки города.
Строительство в Алматы ведется только в интересах застройщиков. С 1 июля 2021 года правило № 750, на основании которого работает управление городского планирования и урбанистики, позволяет выдавать разрешения. На бумаге все нормально, но мы-то знаем, что по факту происходит", - говорит Людмила Сенгирбаева, жительница микрорайона Ерменсай.
Жители мегаполиса не в восторге от строительства под окнами. К примеру, на пересечении улиц Толе би и Богенбай батыра возводится бизнес-центр. Живущая рядом Алла Атанова возмущается, что в том районе не осталось места для проезда.
Наш маленький двор станет еще меньше. Мы боимся, что не выдержат старые инженерные сети", - говорит женщина.
Та же проблема волнует проживающих в районе торгового центра "Мега" по улице Розыбакиева, где собираются возводить 15 девятиэтажных зданий. Горожанка Саида Примкулова отмечает, что с вводом в эксплуатацию новых ЖК коммунальные сети не выдерживают нагрузки.
После начала бурного строительства появились проблемы, а именно высокая плотность населения на небольшом участке в квадрате улиц Розыбакиева - Брауна - Радостовца -Могилевской; отсутствие достаточного количества объектов социального назначения в шаговой доступности; перегруженная инженерная инфраструктура и пробки", - перечислила Саида Примкулова.
По ее словам, застройщики обещали обустроить сквер. Однако назначение земли изменили, и теперь там будут возводить жилые комплексы. Зеленые территории вместо снесенных домов хотят видеть и жители микрорайона Самал-2. Там уже несколько лет идет война за участки.
Мы понимаем, что город - это живой организм и ему нужно расти. Однако непонятно, почему этот рост должен представлять угрозу и дискомфорт", - говорит председатель общественного фонда "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова.
Общественники подчеркнули недостатки в Строительном кодексе, а также выразили уверенность в нелегитимности принятого в 2023 году генерального плана и проектов детальной планировки города. С этим согласился и участник группы "Stop застройке" юрист Мурат Касенов.
Актов акимата об утверждении градостроительных проектов нет. Вместе с тем аким сообщил об объявлении моратория на корректировку ПДП. Возникает риторический вопрос к градоначальнику Алматы, как можно объявить мораторий на корректировку проектов детальной планировки, которые не были надлежащим образом утверждены согласно действующему законодательству и нормативным требованиям РК?" - задается вопросом Касенов.
Накануне акимат ввел мораторий на внесение изменений в проект детальной планировки на один год, что вызвало неоднозначную реакцию, но активисты требуют проведения открытых обсуждений и внесения необходимых изменений с учетом мнения жителей и обеспечения устойчивого развития города.
Ранее поднимался вопрос строительства в горных районах Алматы. По мнению экспертов, строительство в селе- и оползнеопасных участках может привести к трагическим последствиям.