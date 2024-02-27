26.02.2024, 18:30 3096
Растущая опасность: застроек в предгорьях Алматы не становится меньше - чем это грозит?
Фото: Depositphotos
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Строительство в горных районах Алматы идет полным ходом. По мнению экспертов, строительство в селе- и оползнеопасных участках может привести к трагическим последствиям, отмечает sputnik.kz.
Острая нехватка воды
Айман - одна из многих жительниц, построивших дом в предгорьях. Она живет здесь со своей семьей уже 20 лет. Женщина уточняет, что ее муж приобрел дом еще в 2003 году, его привлекла горная местность и доступная цена.
Когда мы сюда переехали, участок земли стоил дешево, потому что считался дачей. А сейчас самый дешевый участок стоит около 10 миллионов тенге", - говорит она.
Несмотря на риск землетрясений и оползней, Айман признает, что у ее семьи нет других вариантов, и даже если бы они попытались продать, не нашли бы дом с аналогичной ценой и условиями.
Летом жители предгорий сталкиваются с острой нехваткой воды, что создает значительные неудобства, говорит Айман.
Начиная с мая прекращается подача воды. В прошлом году воду давали только раз в три-четыре дня, и нам приходилось собирать одежду и мыться только тогда, когда давали воду. В предыдущие годы с мая по октябрь воды вообще не было. Мы ездили к родным в село, чтобы постирать и помыться. Я думаю, что вода - самая большая проблема здесь", - сообщила она.
Женщина также отмечает, что в летний период в санатории, где она работает, вместо холодной воды течет горячая.
Другой житель предгорных районов города, Сергей Иваненко, поддерживает ее слова. По его мнению, хаотичная застройка лишь ухудшила ситуацию с дефицитом воды. Он считает, что застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
Проблемы с водой в летнее время начались буквально 2 года назад. Стало много застроек, слишком много народу, естественно, все это влияет. Горы изначально были предназначены для дачных построек, но разрешение на строительство больших жилых комплексов привело к перенаселению предгорий. К тому же у всех дома бассейны, а растрата воды увеличивается", - отметил он.
Еще одна проблема предгорий, по словам жителей, - узкая дорога. Они жалуются, что две машины едва могут проехать, а отсутствие светофора усугубляет ситуацию.
Две машины едва могут проехать, и людям приходится уступать дорогу машине, бежать к краю дороги, светофоров нет. Пять лет назад по этим улицам ездили только жители этого района, теперь по этой дороге ездят жители и других районов", - заявила Айман.
Почему опасно строить на склонах гор
Сергей Иваненко живет в небольшом домике с огородом и говорит, что ему ничего не угрожает.
У меня маленький дачный домик, поэтому за свою безопасность я не переживаю. У меня открытый участок, деревья, насаждения, то есть сад, и ничего не упадет", - говорит он.
По словам Сергея, трагедия с оползнем 8 февраля, возможно, связана с технической проблемой - неправильно уложенной трубой. Поэтому он считает, что необходимо ужесточить контроль и сносить многоэтажные дома, чтобы снизить нагрузку на грунт и предотвратить оползни.
Почему сошел оползень? Я думаю, что это неправильная постройка, может, нет разрешения государства и стоит в неправильном месте. За 10 лет, что я здесь живу, ни разу не было, чтобы где-то что-то смыло. Я думаю, что это чисто техническая проблема. Но сейчас предгорья застраиваются и вышестоящие громоздкие здания давят на грунт", - добавил он.
После трагедии аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил о планах акимата проверить законность строительства домов, которые, возможно, создавали нагрузку на гору. Также комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, Казселезащиты, акимата города, проведет обследование склона для оценки уровня безопасности и устойчивости.
Между тем известный казахстанский архитектор Алмас Ордабаев считает, что укреплять сейчас дома на горных склонах практически невозможно. Он объяснил, что в горных "прилавках" накоплен слой мягких пород, так называемые лессовые грунты: лесс и суглинок. При землетрясении они теряют свою прочность и опасность увеличивается вдвое, а то и втрое. Поэтому, считает архитектор, единственный выход - это переезд в безопасное место.
Запрещено строительство на крутых склонах. На деле как
С 2022 года в Алматы на участках с крутизной склона более 15 градусов запрещено строительство малоэтажных многоквартирных зданий. Причиной стало то, что грунт на склонах нестабильный, есть риск оползней.
По данным акима Алматы Ерболата Досаева, с момента принятия этой нормы из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды было подано 45 исков, из которых 31 уже удовлетворен в пользу города, 4 иска находятся на рассмотрении. По оставшимся 9 либо устранены замечания, либо приостановлены строительно-монтажные работы и готовятся иски в суд.
Сразу после трагедии в Тау-Самал, где из-за схода оползни погибла семья из 4 человек, жители задали вопрос акиму Алматы об устранении лазейки в законе, позволяющем строительство в предгорьях. По словам жительницы, несмотря на запрет строительства на крутых горных склонах, застройщики приобретают участки под частные дома, а фактически возводят многоквартирные дома. По ее словам, сложная ситуация сложилась в Медеуском районе, где несколько лет назад началась вырубка яблоневых садов.
На сегодняшний день таких объектов несколько только на Каменском плато. Также подсыпаются склоны, утрамбовываются для застройки. Вырубаются сады", - рассказала алматинка.
Интенсивное строительство усиливает оползни в Алматинской области
Согласно данным "Казселезащиты!, на территории Алматинской области насчитываются 195 оползнеопасных участков. В зоне воздействия оползней находятся 252 объекта.
Активизация оползневых процессов в горных районах в последние годы обусловлена как природными, так и техногенными факторами. В низкогорной и среднегорной зонах наблюдается интенсивное хаотичное строительство жилых и других объектов без соблюдения норм и требований по строительству в просадочных грунтах, устройству водопроводных сетей, подготовительные работы без учета оползневой опасности и риска схода оползней и обвалов, с подрезкой склонов, а также без учета значительной нагрузки и перегрузки склонов", - рассказали в "Казселезащите".
По их данным, оползни-гиганты объемом в несколько и даже десятков миллионов кубических метров грунта были зарегистрированы в Иле-Алатау после землетрясений 1887 и 1911 годах.
Последний раз оползень гигантского консеквентного типа был зарегистрирован в апреле 2018 года в бассейне реки Кольсай.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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14.02.2024, 21:56 69101
Люди становятся жертвами ДТП в собственных дворах Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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В Казахстане практически ежегодно во дворах жилых домов происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают.
Придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается страшным местом.
К примеру, несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых.
В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.
Стоит отметить, что еще в СССР во многих городах перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, которые ограничивают скорость движения машин до 5 км/час.
Действительно, во многих городах Советского Союза перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, ограничивающие скорость движения автомобильного транспорта до 5 км/час. Все граждане СССР знали, что и милиция, и суд, и прокуратура и партийный комитет в 99% случаев будут на стороне пешехода", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
По его словам, в действующих ПДД Казахстана разрешается движение транспорта в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Однако установлено, что допустимый показатель превышения скорости в стране - 10 км/час. Следовательно, водитель может безнаказанно мчаться по двору жилого дома со скоростью, например, 29 км/час, и при этом он не будет наказан, потому что, по сути своей, не нарушает ПДД", - отмечает эксперт.
Он также привел пример трагедии, которая произошла во дворе одного из домов Алматы.
В Бостандыкском районе под колесами автомашины погиб трехлетний ребенок. 23-летний водитель автомашины марки Subaru, следуя по подъездной дороге к многоэтажному дому, при совершении левого поворота на большой скорости допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, который катался на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - сообщил юрист.
Кроме того, подчеркнул специалист, фиксирование нарушений установленной скорости в жилых зонах и дворовых территориях не производится, данный вопрос пока никак не урегулирован.
Как показала практика, действительно, практически во всех дворах жилых домов отсутствуют специальные камеры, которые могут выявить нарушения по установленной скорости движения ТС. Возвращаясь к ранее сказанному инциденту, в связи с отсутствием камер, которые могли действительно зафиксировать, что водитель ехал на большой скорости, основным доказательством такого явилось нахождение жильцов данного дома на улице в момент езды на большой скорости водителя. Только это помогло установить виновного, который в свою очередь был намерен уехать с места происшествия", - добавил эксперт.
В свою очередь известный юрист Сергей Уткин отметил, что, прежде чем ставить вопрос о снижении указанного предела, необходимо получить и изучить статистику ДТП во дворах и жилых зонах.
Если причиной многих ДТП или тяжести последствий была именно скорость в пределах от 5 до 20 км/ч, тогда, конечно, можно ставить вопрос о снижении. Но этот вопрос должны сначала исследовать ученые и дать соответствующие рекомендации", - заявил он.
Необходимо отметить, что подобные инциденты зачастую происходят не только в Казахстане, но и во многих странах постсоветского пространства.
К примеру, в России СМИ буквально переполнены новостями о трагедиях. В частности, недавно, в Калининграде водитель BMW снесла мальчика прямо во дворе жилого дома. А осенью прошлого года, в этом же городе машина во дворе дома насмерть сбила 3-летнего малыша, который не дожил до своего четырехлетия один день. Также в Новосибирске во дворе дома в прошлом году автомобиль сбил первоклассника. В Москве в августе прошлого года во дворе жилого дома машина сбила девочку.
Кроме того, в прошлом году в столице Беларуси Минске во дворе жилого дома ребенок попал под колеса автомобиля. Еще один случай произошел в Минске в 2022 году. Тогда во дворе под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик.
Информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой уточнить, планируется ли внесение изменений в ПДД , связанных со снижением скоростного режима в жилых зонах и на придомовых территориях.
09.02.2024, 10:57 88906
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В марте казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - девять выходных и 22 рабочих дня, передает корреспондент агентства.
В марте в Казахстане отмечается два весенних праздника 8 Марта и Наурыз.
На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха (8, 9 и 10 марта) при пятидневной рабочей неделе и два дня (8 и 10 марта) - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) - при шестидневной рабочей неделе.
06.02.2024, 11:10 103601
Казахстан оказался на шестом месте в рейтинге стран по количеству землетрясений
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в текущем году зарегистрировали уже 123 землетрясения, наибольшая магнитуда составила 7 баллов.
Это было напугавшее алматинцев землетрясение в 262 км к юго-востоку от Алматы, сообщает Ranking.kz.
По данным агентства, после серии многочисленных афтершоков страна поднялась в мировом рейтинге по количеству землетрясений сразу на 58 позиций по сравнению с 2023 годом и заняла 6-е место из 100. В прошлом году в Казахстане зарегистрировали всего 55 землетрясений, наибольшая магнитуда - 5,3 балла.
Последнее на момент формирования рейтинга землетрясение в Казахстане было зарегистрировано в Таразе 2 февраля в 02.14 по времени Астаны, его магнитуда составила 4,4 балла", - сообщает агентство.
Компания привела статистику землетрясений за различные годы в мире и в РК.
С 2000-го по 2023 год, по данным Statista, в мире зарегистрировали 42,3 тыс. землетрясений с магнитудой 5 баллов и более. За этот период больше всего землетрясений произошло в 2011-м (2,5 тыс.), 2010-м (2,4 тыс.), 2007-м (2,3 тыс.), 2021-м (2,2 тыс.) и 2009-м (2,1 тыс.). Наиболее "тихим" годом оказался 2002-й: 1,3 тыс. землетрясений. Хотя технологии, используемые для поиска источников и регистрации землетрясений, улучшились с XX века, однако возможности ученых предсказывать землетрясения по-прежнему сильно ограничены", - говорится в информации.
Непосредственно в 2023 году было зарегистрировано 1,7 тыс. землетрясений - на 0,8% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: это на 31% меньше, чем в "неспокойном" 2011 году, и в то же время на 27,7% больше, чем в "тихом" 2002-м.
В целом за 2023 год в мире зарегистрировали 15,6 тыс. землетрясений магнитудой от 4 до 8 баллов - на 1% больше, чем годом ранее (землетрясений магнитудой более 8 баллов, к счастью, вообще не наблюдалось). Чаще всего регистрировали землетрясения магнитудой 4-4,9 балла: 13,8 тыс. Землетрясений магнитудой 5-5,9 балла зарегистрировали 1,6 тыс., магнитудой 6-6,9 балла - 128, 7-7,9 балла - 19", - пишет агентство.
Самим разрушительным по числу погибших в 2023 году считается землетрясение, произошедшее в феврале в Турции и Сирии. Оно унесло жизни 62 тыс. человек. Магнитуда составила 7,5-7,8 балла. Также очень серьезными были землетрясение в Марокко магнитудой 6,8 балла в сентябре 2023 года, которое унесло жизни почти 3 тыс. человек, и землетрясение в Афганистане магнитудой 6,3 балла в октябре, в результате которого погибли почти 1,5 тыс. человек.
Что касается наибольшей магнитуды, это все то же землетрясение в Турции. Следом идут Новая Каледония (7,7 балла, погибших не было), Филиппины (7,6 балла, 3 погибших), Индонезия (7,6 балла, погибших не было) и Тонга (также 7,6 балла, погибших не было)", - пишет агентство.
В этом году больше всего землетрясений произошло в Японии: 204 случая, наибольшая магнитуда - 7,5 балла. Далее идут Мексика (180 случаев, наибольшая магнитуда - 6,1), Индонезия (169 случаев, наибольшая магнитуда - 5,6). Также землетрясения часто случались в Китае, Кыргызстане, Казахстане, на Филиппинах, в Чили, Гватемале и Перу.
С 1900 года по сегодняшний день, по данным earthquakes.zone, самое мощное в мире землетрясение - магнитудой 9,6 балла - было зарегистрировано в Чили 22 мая 1960 года. Сильные разрушения в XX-XXI веках также принесли землетрясения в США в 1964 году (9,2 балла), в Индонезии в 2004 году (9,1 балла), в Японии в 2011 году (9 баллов) и в России в 1952 году (9 баллов)", - уточняется в информации.
В Казахстане самое мощное землетрясение произошло 3 января 1911 года. Магнитуда составила 7,8 балла (23-е место среди всех стран). Землетрясение ощущалось на площади около четырех млн кв. км. По сведениям геолога К. Богдановича, в результате землетрясения погибли 452 и были ранены 740 человек, разрушено 1094 дома и 4545 юрт, также погибло около 13 тыс. голов скота.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
После ЧП президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях
Также стало известно, что после землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке.
24.01.2024, 12:28 155866
Казахстанские службы ЧС не готовы к катаклизмам - депутаты
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение в Алматы в ночь с 22 на 23 января наглядно показало неготовность служб ДЧС и местных исполнительных органов к подобным катаклизмам, считают депутаты мажилиса.
Отсутствие системы оповещения и незнание элементарных правил поведения в подобных ситуациях породило панику среди населения. Жители хаотично покидали свои дома, в том числе на лифтах. Некоторые прыгали из окон, получая травмы. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, т.к. стояли среди высотных зданий, способных обрушиться", - заявил на заседании депутат от фракции "Ақ жол" Ерлан Барлыбаев.
По его словам, первые SMS-сообщения о землетрясении начали поступать алматинцам только через 2 часа. При этом в ДЧС признали, что рассылка малоэффективна, а сирены не включали, чтобы не создавать ажиотаж.
Если сирены вызывают ажиотаж, возникает вопрос: для чего МЧС потратило более 1,1 млрд тенге на автоматизированную систему раннего оповещения? При том что система даже не "почесалась", когда штормило весь юг страны", - задается вопросом мажилисмен.
Он подчеркнул, что от систем Android и Google, на которые из бюджета не затрачено ни копейки, предупреждения пришли значительно раньше самой стихии.
Депутат также напомнил, что ранее мажилисмены знакомились с работой ДЧС и раскритиковали так называемый формальный характер каскадной системы обучения населения действиям в критической ситуации.
Массовая растерянность граждан показала отсутствие нужных навыков, как и неэффективность учений ЧС в организациях и учебных заведениях. Тогда же мы отметили удручающую ситуацию с материально-техническим оснащением НИИ сейсмологии. В 2017 году правительство вообще остановило финансирование этого НИИ и возобновило только после жесткого запроса фракции "Ак жол", - подчеркнул Барлыбаев.
Депутат также заявил, что здания сейсмостанций напоминают полуразрушенные бараки прошлого века, а зарплаты именитых сейсмологов ниже, чем у учителя средней школы.
Конечно, сейчас будут приняты какие-то меры, уже выделяются средства, но высока вероятность, что спустя год-два все вернется на круги своя, до следующего тревожного звонка. Хотелось бы ошибаться", - посетовал депутат.
В свою очередь депутат Бахытжан Базарбек заявил о важности внесения жестких и принципиальных стандартов в сфере сейсмобезопасности Алматы и других опасных территорий страны.
Вопрос, почему не сработала система оповещения, задал правительству и мажилисмен Сергей Пономарев.
Вы знаете, что сильные толчки, которые были в Алматы, ощущались и в Кыргызстане, и Узбекистане, и по Казахстану. Мы почему-то получили информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национальных операторов. Возникает такой резонный вопрос - кто должен в критической ситуации позаботиться о нас - Билл Гейтс или, может, Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Почему не срабатывают каналы связи?" - обратился к правительству депутат.
Мажилисмен Екатерина Смышляева сообщила о необходимости пересмотра экстренных оповещений в случае чрезвычайных ситуаций. По ее мнению, источники информации не вовремя отработали данные, где-то, может быть, не сработала система оповещений.
Мы видим необходимость пересмотреть и ввести понимание мгновенных сообщений в случаях ЧС, которые должны быть короткими и мгновенными и рассылаться всем пользователям. По этому обязательству мы можем поработать в рамках законопроекта", - заявила Смышляева.
Она также предложила поработать с широковещательными технологиями в рассылке, которые пока используются только в пилотной версии.
Депутаты потребовали:
- выяснить причины бездействия автоматизированной системы раннего оповещения и лиц, ответственных за провал ее работы;
- пересмотреть формат обучения населения и учреждений действиям на случай землетрясения и других чрезвычайных ситуаций;
- разработать комплекс научно обоснованных мероприятий по снижению рисков для населения и города от подобной стихии;
- запретить выдачу земельных участков, исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами, а также в селе- и оползнеопасных зонах;
- запретить строительство многоэтажных (даже выше двух этажей) ЖК на горных "прилавках" Алматы;
- предоставить особый статус маслихату и акимату в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города;
- ввести обязательный сейсмоаудит возведенных объектов с применением виброиспытаний в рамках государственной экспертизы ПСД и повторный сейсмоаудит на стадии приемки объекта в эксплуатацию;
- ввести практику согласований материалов по предоставлению земельных участков, землеустроительных проектов, материалов госэкспертизы ПСД и градостроительной экспертизы с уполномоченными органами в сфере ЧС, сейсмическими службами и научными институтами (КазНИИСА).
В свою очередь вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах мажилиса сообщил, что сбоя в рассылке экстренных сообщений не было.
Была технологическая проблема, выяснять которую должны операторы связи. При этом не существует механизма, чтобы оштрафовать операторов за медленную рассылку сообщений", - заявил замглавы ведомства.
В ДЧС Алматы по поводу несработавшей системы заявили, что она принята в опытную эксплуатацию. Однако сейчас по зарубежному опыту проходит период апробации и находится в тестовом режиме. Тестирование продлится ориентировочно до конца первого полугодия.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы в ночь с 22 на 23 января. При этом сейсмологи до сих пор продолжают фиксировать незначительные афтершоки. В 02.38 в Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла от землетрясения на территории Китая. Его эпицентр располагался в 273 км на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила 5,5.
Подземные толчки вызвали панику в городе. Люди в спешке покидали дома и пытались выехать из города. В итоге на выездах из Алматы образовались пробки. Некоторые жители выпрыгивали из окон. В результате землетрясения пострадали 70 человек. В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.
03.01.2024, 09:45 244866
Что изменится в жизни казахстанцев в январе 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2024 года, читайте в материале информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане с 1 января 2024 года появятся несколько новых районов
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в конце прошлого года подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".
Согласно указу, в составе Восточно-Казахстанской области появятся:
1) район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;
2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.
В составе области Абай:
1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;
2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.
Повышение МРП и МЗП
С 1 января в Казахстане изменился размер месячного расчетного показателя и составил 3692 тенге. Также изменился размер минимальной заработной платы, он увеличен до 85 000 тенге. Повышение минимальной заработной платы коснется порядка 1,8 млн казахстанцев.
Завершился период применения ЕСП
Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор - быть предпринимателями или стать наемным работником. В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим.
В КГД рассказали, как могут оплачивать налоги с 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду.
Третий этап всеобщего декларирования
С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
Повышение пособий, пенсий и новая соцвыплата
Предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
С 2024 года введут соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников.
Для повышения уровня социальной защиты казахстанцев, работающих во вредных условиях труда, по поручению главы государства разработаны и одобрены поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты. С 1 января 2024 года такие работники, при достижении 55-летнего возраста и наличии отчисления за них обязательных профессиональных пенсионных взносов не менее 7 лет, смогут получать выплату, которая будет осуществляться из 4 источников. Работники будут получать спецсоцвыплату до достижения пенсионного возраста, главное условие - прекращение работы во вредных условиях труда.
Заканчивается мораторий на проверку МСБ
1 января 2024 года прекратит действовать мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, введенный в 2020 году.
Вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей
С 1 января 2024 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).
ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.
Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР: с 1 января 2024 года - в размере 1,5%; с 1 января 2025 года - в размере 2,5%; с 1 января 2026 года - в размере 3,5%; с 1 января 2027 года - в размере 4,5%; с 1 января 2028 года - в размере 5%.
При этом ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак
С 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.
В Казахстане стартует программа "Нацфонд - детям"
В рамках программы всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК.
На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.
Электронная очередь в пунктах пропуска на границе станет платной
С 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в закон РК "О государственной границе Республики Казахстан", которые предусматривают бронирование в системе электронной очереди времени грузовых транспортных средств при выезде из Казахстана.
Государство поэтапно внедряет на границе цифровое регулирование и модернизирует инфраструктуру пунктов пропуска. На сегодня электронная очередь внедрена на 5 пунктах пропуска с Китаем, на 4 пунктах - с Узбекистаном, на 1 пункте пропуска с Туркменистаном и пока только на 1 пункте с Россией. Планируется, что работа по внедрению электронной очереди на всех пунктах пропуска будет завершена к концу 2024 года.
Система электронной очереди доступна на государственной цифровой платформе "Qoldau". С 1 января 2024 года, за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис "CarGoRuqsat" составит один месячный расчетный показатель, который будет поступать в бюджет.
Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, которая дает возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП.
Авиарейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби
С 16 января следующего года авиакомпания Wizz Air AbuDhabi запускает регулярные рейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби. Планируется, что полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю на воздушных суднах типа Airbus A321.
Запуск рейсов по новому авиамаршруту предоставит жителям Туркестана возможность дальнейших перелетов по другим маршрутам транзитом через Абу-Даби. Открытие нового международного авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.
Какая погода ожидается в Казахстане в январе 2024 года
В январе погоду в Казахстане часто будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. На большей территории республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах - преимущественно в виде снега. По РК часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду.
С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:
на северо-западе, севере республики ночью от -3, +2°С до -20, -27°С, днем от -3, +2°С до -7, -15°С;
в центре и на востоке РК ночью от 0, -8°С до -20, -28°С, днем от 0, -5°С до -5, -18°С;
Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до -5, -15°С, днем до -3, -8°С. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25°С.
В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5°С до 0,-10°С, днем от -3+7°С до 0,-5°С, во второй половине - дальнейшее понижение ночью до -10, -18°С, днем до -3, -10°С, лишь в конце первой декады потеплеет.
В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5, +5°С до -3, -15°С, днем от +5, +10°С до -8, +3°С.
Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2024 года на большей территории Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и как следствие снегопады, метели. А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы.
Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке РК температура ночью повысится до -3, -13°С, днем до -5, +5°С; в южной половине и на западе РК ночью до -5, +5°С, днем до +5, +15°С.
С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится:
в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока РК ночью до -22-30°С, днем до -12-20°С; в южной половине и на западе РК ночью до -13, -23°С, днем до -3, -13°С.
Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части РК, больше нормы - в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока РК.
02.01.2024, 11:27 196626
Содействие качественному развитию китайско-казахстанских отношений сообщества единой судьбы
Фото: Посольство КНР в РК
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С наступлением нового года приходит обновление во всех аспектах жизни. По случаю прощания со старым и встречи нового, от имени посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстане и от себя лично хотел бы поздравить и обратиться с искренними пожеланиями к читателям и всем тем, кто заботится и поддерживает о развитии китайско-казахстанских отношений!
Оглядываясь на прошедший год, мы видим беспрецедентные изменения в мире и истории, геополитические конфликты усиливаются, волна антиглобализма растет, а восстановление мировой экономики идет слабым темпом. Вместе с тем разрыв между богатыми и бедными увеличивается с каждым днем, климатические и энергетические кризисы накладываются друг на друга, человечество сталкивается со многими трудностями и вызовами. В то же время невозможно остановить историческую тенденцию мира, развития, сотрудничества и взаимовыгодного выигрыша, мировое сообщество возлагает большие надежды на новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, концепция "сообщество единой судьбы человечества" все глубже укоренилась в сердцах людей.
2023 год останется выдающимся годом в истории национального развития Китая и Казахстана. Обе страны преодолели факторы неопределенности и нестабильности, вызванные сложной международной обстановкой, и добились выдающихся успехов в построении своей страны. Китай полностью реализует дух XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая и координирует как внутреннюю, так и международную ситуацию, способствуя устойчивому восстановлению экономики. За первые три квартала ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом исчислении, что быстрее, чем в таких крупных экономиках, как США, Еврозона и Япония. Китай продолжает продвигать всестороннюю открытость и международное сотрудничество. Крупные международные мероприятия, такие как 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", Азиатские игры в Ханчжоу, 31-я Всемирная летняя Универсиада и саммит Китай-Центральная Азия, достигли полного успеха, вселив уверенность и надежду в неспокойный мир. В то же время Казахстан активно продвигает политические и экономические реформы, полностью реализует новую экономическую политику "Справедливый Казахстан", ускоряет развитие промышленной системы, уделяя особое внимание построению современного сельского хозяйства, энергично продвигая научные и технологические инновации, и добился прогресса в достижении амбициозной цели - удвоения ВВП Казахстана к 2029 году.
Минувший год ознаменован началом еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, по итогам года достигнуты плодотворные результаты в развитии китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства.
Во-первых, дипломатия глав государств возглавляет развитие отношений. В мае и октябре Президент К.К. Токаев дважды посетил Китай, приняв участие в саммите Китай-Центральная Азия и третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Председатель Си Цзиньпин и Президент К.К. Токаев дважды провели дружественные переговоры, обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений, углублению сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, достигли важной договорённости, а также подписали и опубликовали совместное заявление, в котором было указано направление развития следующего этапа китайско-казахстанских отношений.
Во-вторых, политическое взаимное доверие упрочивается. Китай и Казахстан продолжают твердо поддерживать друг друга по вопросам коренных интересов, таких как защита своего суверенитета, безопасности и интересов развития, а также решительно выступают против вмешательства сторонних сил во внутренние дела государства. Китай твердо поддерживает выбранный Казахстаном путь независимого развития и соответствующие принимающие Президентом К.К. Токаевым меры по построению "Нового Казахстана". Казахстан в свою очередь твердо поддерживает принцип одного Китая и позицию Китая по вопросам, затрагивающим остров Тайвань, Синьцзян, Гонконг и другие ключевые интересы.
В-третьих, визиты на всех уровнях являются частыми и высокоэффективными. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, Первый Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр и другие высокопоставленные чиновники посетили Китай и приняли участие в мероприятиях. Вице-Премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и Секретарь Парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй, возглавляя делегацию, успешно посетили Казахстан. Механизмы сотрудничества на всех уровнях работают бесперебойно, 11-е Заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству успешно прошло, что определило конкретные планы и расположение по развитию сотрудничества между Китаем и Казахстаном в различных областях.
В-четвертых, высококачественное совместное строительство "Один пояс и один путь" положило начало новым маршрутам. Две страны торжественно отметили 10-летие предложенной именно в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь" и вместе работают над построением следующего "золотого десятилетия" высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь". За первые одиннадцать месяцев объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг $36,87 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 31,1%. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и пятым по величине источником инвестиций. Обе страны продвигают создание дополнительных железнодорожных портов и строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, добились очередного прорыва в области разработке новых источников энергии и электронной коммерции. Все больше качественной казахстанской продукции поступает на китайский рынок.
В-пятых, гуманитарное и культурное сотрудничество принесло плодотворные результаты. Сотрудничество в сфере образования, науки и техники, культуры, туризма, археологии и других областях развивается быстрыми темпами и имеет множество ярких моментов. Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном значительно облегчает обмен кадрами между двумя странами, что выведет сотрудничество и обмены во всех сферах на новый этап. В Казахстане была официально открыта и введена в эксплуатацию первая "мастерская Лу Баня", которая будет воспитывать большое количество профессиональных и технических талантов для национального строительства и промышленного развития Казахстана. Китай и Казахстан подписали соглашение о создании совместных культурных центров, что сделает платформу для межличностного и культурного обмена между двумя сторонами более многополярной.
В-шестых, международное сотрудничество являются прагматичным и эффективным. Саммит Китай-Центральная Азия прошел успешно, открыв новую историческую возможность для развития отношений Китая с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Китай и Казахстан продолжают построение сообщества единой судьбы человечества, объединяют усилия для реализации Глобальной инициативы по развитию, Глобальной инициативы по безопасности и Глобальной инициативы по цивилизации, чтобы активно развивать общечеловеческие ценности. Обе страны продолжают тесно сотрудничать в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, чтобы гарантировать международную справедливость и продвигать глобальное управление в более справедливом и разумном направлении. Китай поддерживает Казахстан в выполнении своих обязанностей в качестве страны-председателя Шанхайской организации сотрудничества и будет полностью сотрудничать с Казахстаном в проведении саммита ШОС.
В 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики, а также это первый год продвижения совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" на новом этапе. Китай готов работать с Казахстаном, по направлении дипломатии глав государств, воспользуются благоприятными историческими возможностями для развития двухсторонних отношений и выведут вечное всестороннее стратегическое партнерство и совместное высококачественное строительство "Один пояс и один путь" на высокий уровень и в более глубокий и обширный смысл. Две страны будут вместе работать над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью и внесут новый вклад в содействие международной и региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию.
Искренне желаю Китаю и Казахстану процветания, народам двух стран счастья и благополучия! Желаю, чтобы дружба между Китаем и Казахстаном длилась вечно!
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
26.12.2023, 11:32 218146
ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире
Фото: Depositphotos
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По данным на начало декабря, частота случаев заражения корью в РК уже превысила 88,9 на 100 тысяч человек. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил Казахстан на первое место в мире по распространенности кори, сообщает Finprom.kz.
По данным организации, в конце октября текущего года уровень заболеваемости в РК достиг 69 случаев на 100 тысяч человек. Судя по более свежим данным Министерства здравоохранения РК, в конце ноября индикатор заболеваемости корью в республике вырос уже до 88,9 на 100 тысяч человек.
Вспышка кори наблюдается во всем мире. Рост заболеваемости наблюдается во многих странах из-за увеличения неиммунизированной прослойки детей, которые пропустили первую или вторую прививку во время пандемии.
Что касается абсолютных цифр, наибольшее количество случаев заражения коревой инфекцией в мире за январь-октябрь 2023 года было зафиксировано в Индии. По информации из ежемесячных бюллетеней ВОЗ, за десять месяцев в этой стране выявили около 61,6 тысячи заболевших. На втором месте оказался Йемен - государство в Юго-Западной Азии, где с начала года корь перенесли 43,7 тысячи граждан. Казахстан в списке стран - антилидеров по абсолютному числу заболевших в конце октября находился на пятом месте с показателем в 13,3 тысячи случаев.
Не исключено, что к началу декабря позиция нашей страны в списке таких стран уже изменилась, так как численность инфицированных корью в Казахстане выросла до 20,2 тысячи человек. Зафиксирован один летальный случай: в Восточно-Казахстанской области умер полугодовалый малыш. Ребенок не был вакцинирован по той простой причине, что еще не достиг прививочного возраста. Согласно национальному календарю профилактических прививок первую прививку против кори казахстанские дети получают в возрасте 12-15 месяцев, вторую - в 6 лет.
Судя по многолетней динамике, в этом году РК переживает крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В текущем году случаев уже значительно больше, чем в сложном допандемийном 2019 году, когда численность переболевших превысила 13,3 тысячи человек.
В разрезе регионов самые высокие показатели заболеваемости были зафиксированы на юге - в Шымкенте (258,9 на 100 тысяч населения) и Жамбылской области (194,8). Самая низкая заболеваемость наблюдалась в Северо-Казахстанской (9,8 на 100 тысяч населения) и Восточно-Казахстанской (12,8) областях.
По информации Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, большинство заболевших в текущем году - дети и подростки. Суммарно их доля составила 84,4%. В качестве одной из причин быстрого распространения инфекции казахстанские медики упоминают пропуск иммунизации против кори во время пандемии коронавируса. Это подтверждают отчеты Минздрава РК. Если до пандемии охват детей до 2 лет профилактическими прививками против кори достигал 99,2%, то в 2020 году он упал до 92,9%. В возрастной группе тех, кто должен проходить ревакцинацию, в 2019 году охват составлял 97,8%, а на второй год пандемии снизился до 95,9%. Данные по этой группе за 2020 год не опубликованы.
Другая немаловажная причина увеличения прослойки неиммунизированных детей - отказ родителей от вакцинации. Об этом на брифинге говорила председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул. Доля невакцинированных детей среди заболевших составляет 83,6%. Это не только отказники (на их долю приходится 57,4%), но и те, кто не получил прививку по возрасту или из-за медотвода.
Врачи не устают повторять, что специального лечения от кори не существует, поэтому вакцинация - единственное оружие против этой коварной инфекции. Тяжелая форма заболевания корью может не только привести к пневмонии и менингиту, но и вызвать отсроченные на 7-10 лет сложные нарушения работы центральной нервной системы - склерозирующий панэнцефалит.
14.12.2023, 15:16 240751
Комментарии экспертов ЕАБР по макроэкономической ситуации в странах - участницах банка
Фото: Depositphotos
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Оценка перспектив развития мировой экономики и ее влияние на регион операций ЕАБР занимает важное место в наших регулярных публикациях. Мировая экономика в настоящее время демонстрирует три макротренда.
Первый - повышенная инфляция, которая, как мы считаем, устойчиво останется на уровнях выше таргетов.
Второй - высокие ключевые ставки центральных банков, которые борются с инфляцией, но и существенно охлаждают экономическую активность.
Третий - замедление экономической активности в развитых экономиках. Здесь главный вопрос - не уйдут ли экономики развитых стран в пусть мягкую, но все же рецессию?
Инфляция в развитых странах существенно замедлилась, но остается высокой. Политика центральных банков развитых стран по снижению инфляции дала свой результат: в США и еврозоне инфляция замедлилась почти в два раза по сравнению с началом года. Дальнейшее замедление инфляции будет ограничено рядом факторов: дефицитом рабочей силы в отдельных секторах экономики, сложностью обслуживания бюджетного и частного долга и фрагментацией мировой экономики. А кроме того, центробанкам придется снижать ставки, чтобы не дать своим экономикам упасть. Поэтому мы ожидаем, что инфляция в США и еврозоне останется выше целевого уровня в 2% на всем прогнозном горизонте.
Тренд на повышение процентных ставок в США и еврозоне завершен. По ставкам ФРС и ЕЦБ достигнут потолок. На фоне повышенных рисков рецессии в еврозоне и замедления деловой активности в США появляется все больше оснований для снижения ставок. Стоимость заимствований для населения и бизнеса в этих странах поднялись до максимальных уровней с глобального финансово-экономического кризиса 2008 года. Высоки риски корпоративных дефолтов в сфере коммерческой и жилой недвижимости - компании просто не смогут себе позволить рефинансировать долг на текущих уровнях. Это одна из причин, по которым ФРС и ЕЦБ могут начать снижать ключевые ставки уже в первой половине следующего года. На конец 2024 года ставки опустятся до уровней около 4% и 3,5% соответственно. Но в среднесрочной перспективе процентные ставки останутся повышенными относительно значений предыдущего десятилетия. 2008-2021 годы - эпоха низких или даже нулевых ставок - осталась в прошлом.
Тренд на снижение экономической активности в мире не только не завершен, но и имеет предпосылки к усилению. Динамика ВВП в крупнейших экономиках мира была неоднородной в текущем году. В еврозоне квартальные темпы экономической активности оставались вблизи нуля, а в IV квартале 2023 года стали появляться признаки начала рецессии. Экономика США, напротив, показывает уверенный рост на фоне высокого уровня потребления. Наиболее убедительная версия, почему это произошло, - это использование накопленных в пандемию сбережений в сочетании с ростом реальных доходов. В настоящее время возможности этих факторов практически исчерпаны. Вероятно, сокращение потребления приведет в существенному замедлению роста в США уже в ближайшие кварталы.
Высокие процентные ставки станут одной из ключевых причин низких темпов роста экономик США и еврозоны. В базовом сценарии ожидаем годовой прирост ВВП США - на 1,0% в 2024 году, а в еврозоне - на 0,9%. Поскольку банки, компании и правительства развитых стран в большинстве своем отвыкли функционировать в условиях высоких процентных ставок и жестких бюджетных ограничений, экономический рост будет хрупким, на горизонте 2025-2026 годов. мы оцениваем его ежегодное значение ниже 2%. Это расплата за 14 лет денежно-кредитного стимулирования экономики.
Сдержанный рост мировой экономики приведет к снижению спроса на сырьевые товары. Это ограничит возможности для увеличения экспортной выручки большинства экономик региона операций ЕАБР. Вместе с тем это формирует окно возможностей для диверсификации структуры экономик и снижения зависимости от мировой конъюнктуры.
Ожидаем увеличения ВВП региона операций ЕАБР более чем на 3% по итогам 2023 года. Несмотря на сложный внешний фон, в 2023 году регион демонстрирует уверенный восстановительный рост более 3% - самый высокий показатель за последние 10 лет, исключая постпандемийный период.
Основу роста обеспечили внутренние драйверы: потребительский и инвестиционный спрос, а также подстройка производства к изменившимся условиям функционирования. Дополнительную значимую поддержку в ряде стран оказывает бюджетная политика.
В 2024 году рост экономики региона прогнозируем на уровне 2%. В регионе будет наблюдаться разнонаправленная динамика: рост деловой активности в Казахстане продолжит ускоряться и составит 5% за 2024 год, а в остальных странах-участницах будет наблюдаться некоторое замедление роста.
Инфляция в регионе операций ЕАБР замедлится до 5,8% в 2024 году после 7,8% в 2023 году. Во второй половине 2023 года в ряде стран региона сформировалось ценовое давление из-за перегрева на рынке труда и масштабных экономических стимулов. Высокие процентные ставки приведут к замедлению инфляции в России до 5,4% в 2024 году, в Казахстане и Кыргызстане - до 7,1% и 7,8% соответственно. В Армении, Беларуси и Таджикистане, наоборот, ожидаем повышения инфляции до 3,6%, 8,0% и 6,6% соответственно.
Армения
Экономика Армении второй год подряд станет лидером по темпам экономического роста среди стран региона. По нашим оценкам, ВВП увеличится на 8,3% по итогам 2023 года. Значительный рост объемов поступающих в страну денежных переводов и высокая туристическая активность обеспечили сильную динамику потребительского спроса в секторе услуг и торговли. Поддержку ВВП оказал и существенный рост инвестиций и строительства.
Прогноз экономического роста в Армении на 2024 году повышен до 5,7% на фоне улучшения прогноза притока денежных поступлений из России и сильного внутреннего спроса. Бюджетная политика и возобновление работ на Амулсарском месторождении также окажут поддержку экономическому росту. В 2025-2026 годах рост ВВП прогнозируется около 5% ежегодно.
Инфляцию прогнозируем вблизи 3,6% на конец 2024 года после 0,3% в 2023 году. Рост цен может быть несколько ниже целевого ориентира центрального банка в первом полугодии 2024 года за счет дезинфляционного влияния мировых цен на товары и сырье и снижения инфляционных ожиданий. Рост внутреннего спроса на фоне стимулирующей налогово-бюджетной политики будет формировать предпосылки для дальнейшего повышения инфляции к целевому уровню.
Ожидаем снижения ставки рефинансирования до 8% годовых на конец 2024 года. Низкий уровень инфляции и постепенное замедление экономического роста формируют условия для продолжения снижения ставки рефинансирования в первом полугодии 2024 года. В среднесрочной перспективе ожидаем выход инфляции на целевой ориентир и стабилизацию экономического роста. Это сформирует условия для поддержания ставки рефинансирования на уровне около 8% в 2025-2026 годах.
Курс драма в 2024 году прогнозируется в среднем на уровне 414 драмов за доллар. Снижение темпов роста экспорта при сильной динамике импорта за счет высокого внутреннего спроса станут факторами плавного ослабления национальной валюты.
Беларусь
Успешная адаптация к новым условиям обеспечила быстрое восстановление экономики Беларуси. Темпы экономического роста в 2023 году будут близкими к 4%. Рост промышленного производства при нарастающем спросе со стороны России стал одним из ключевых факторов роста. Расширение кредитования и государственная поддержка также способствовали заметному увеличению потребительской и инвестиционной активности.
Прогноз роста ВВП Беларуси повышен до 2% в 2024 году. Экономика продолжит увеличиваться темпами, превышающими средние за последние 10 лет. Расширение внутреннего спроса на фоне сохранения стимулирующей бюджетной и денежно-кредитной политики будет основным драйвером роста. При этом ожидаемое замедление спроса в России и рекордный за последние 10 лет уровень загрузки мощностей в промышленности ограничат возможности для роста экономики более высокими темпами.
Рост цен ускорится до 8% в 2024 году после 5,2% по итогам 2023 года. Подстройка предложения под высокий уровень совокупного спроса сопровождается увеличением издержек. Их перенос в цены будет растянутым в силу сохранения административного регулирования. Ценовое давление будет снижаться постепенно, сохраняя инфляцию выше целевого ориентира до конца прогнозного горизонта.
Ставка рефинансирования составит около 9,5% в 2024 году. В условиях роста инфляционного давления отсутствуют предпосылки для ее снижения. Ожидаем сохранения ставки в диапазоне 9-10% на всем горизонте прогноза.
Курс прогнозируется около 3,25 белорусского рубля за доллар в среднем в 2024 году. Умеренное ослабление рубля будет обусловлено опережающими темпами роста импорта по сравнению с экспортом.
Казахстан
Экономика Казахстана в этом году демонстрирует уверенный рост. По итогам 2023 года прирост ВВП оценивается на уровне 4,8%. Важную роль в расширении экономической активности играют инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну, увеличился почти в 2 раза по итогам первого полугодия. Много новых инициатив правительства, направленных на поддержку экономики. В том числе работа над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге и запуск проектов для реализации послания президента.
Прогноз роста ВВП Казахстана улучшен до 5% в 2024 году. Политика диверсификации экономики будет способствовать повышению темпов роста в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Прогнозируемое снижение процентных ставок также придаст дополнительный импульс росту экономики.
В среднесрочной перспективе инвестиции продолжат формировать основу роста. В результате структурных преобразований качество экономического роста улучшится. Рост ВВП в 2025-2026 годах превысит 5%, что выведет Казахстан в лидеры по темпам экономического роста среди стран ЕАЭС.
Инфляция, по нашим оценкам, продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году. Этому во многом будут способствовать принятые меры денежно-кредитной политики, ослабление давления со стороны внешнего сектора и внутреннего спроса.
На конец 2024 года базовая ставка может снизиться до 10%. В среднесрочной перспективе денежно-кредитная политика будет нацелена на поддержание инфляции вблизи цели. После ослабления инфляционного давления со стороны потребительского спроса возможно снижение базовой ставки до 7-8% на конец 2025 года.
Курс казахстанского тенге в 2024 году прогнозируется в среднем на уровне 470. Небольшому обесценению тенге (около 3-4%) будут способствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть и увеличение импорта. Поддержку тенге в начале года продолжит оказывать высокая базовая ставка НБ РК.
Кыргызская Республика
Экономика Кыргызской Республики постепенно возвращается на траекторию сбалансированного роста. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6% по итогам 2023 года. Исчерпание положительных эффектов миграционного шока, наблюдавшегося годом ранее, и сокращение объема производства основных металлов замедлили темпы роста ВВП. Вместе с тем повысилась потребительская активность за счет увеличения заработной платы в бюджетном секторе, роста кредитования и расширения спроса со стороны туристов, приток которых вырос в 5 раз.
В базовом сценарии прогнозируем рост экономики Кыргызской Республики на 4,5% в 2024 году. Поддержку экономике окажет высокая инвестиционная активность. Охлаждение внутреннего спроса из-за сохранения жестких денежно-кредитных условий в первой половине года и планируемая консолидация бюджета окажут сдерживающий эффект на рост ВВП. В среднесрочной перспективе экономика будет развиваться близко к сбалансированной траектории роста.
Инфляция замедлится до 7,8% на конец 2024 года после 8,9% в 2023 году. Ожидаем в начале 2024 года преобладания проинфляционных факторов, таких как высокая потребительская активность и рост импортных цен на зерновые и горюче-смазочные материалы. По мере ослабления потребительской активности и получения нового урожая зерновых прогнозируем замедление инфляции. Сбалансированный рост экономики в среднесрочной перспективе создаст предпосылки для замедления инфляции до 6% к концу 2025 года.
Учетная ставка прогнозируется в диапазоне 11-12% годовых на конец 2024 года. Ожидаем, что в первой половине 2024 года регулятор будет поддерживать неизменной учетную ставку на уровне 13% годовых с целью стабилизации инфляционных ожиданий. Во второй половине 2024 года по мере ослабления проинфляционных факторов появится возможность для начала цикла снижения процентной ставки.
Россия
Экономика России активно восстанавливалась, превысив в III квартале 2023 года докризисный уровень. Темпы роста ВВП ожидаются на уровне 3,1% по итогам 2023 года, чему способствовала стремительная динамика внутреннего спроса.
В 2024 году рост экономики России повышен до 1,5%. Несмотря на завершение восстановительного цикла, бюджетное стимулирование и переориентация торговли на дружественные направления окажут поддержку росту в следующем году. При этом денежно-кредитные условия останутся жесткими, замедляя кредитование и создавая условия для роста сберегательных настроений населения. Это охладит потребительский спрос домохозяйств и замедлит рост экономической активности. На горизонте 2025-2026 годов экономика постепенно выйдет на сбалансированную траекторию со средним темпом роста около 2% в год. Сдерживающим фактором могут оказаться ограничения в поставках продукции инвестиционного назначения и доступа к передовым технологиям на фоне интенсивного использования производственных мощностей и трудовых ресурсов.
Рост цен замедлится до 5,4% в 2024 году после 7,9% в 2023 году. Основной эффект от повышения ключевой ставки придется на 2024 год и инфляция начнет активно замедляться уже в начале года. Повышенные инфляционные ожидания и стимулирующая бюджетная политика будут препятствовать быстрому снижению ценового давления. Возвращение инфляции к целевому уровню Банка России ожидаем к концу 2025 года.
Ключевая ставка может снизиться к концу 2024 года до 10,5% годовых. Мы ожидаем, что Банк России будет осторожно переходить к циклу смягчения денежно-кредитной политики, ориентируясь на факторы ценового давления. Прогнозируем, что снижение ключевой ставки произойдет не ранее чем во II квартале 2024 года. По мере ослабления проинфляционных факторов можно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025-2026 годах.
Среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году прогнозируем около 92 рублей. Ожидаемый рост поступлений от экспорта, высокие процентные ставки по рублевым активам и охлаждение внутреннего спроса создают предпосылки для стабилизации курса около 90 рублей за доллар.
Таджикистан
Темпы роста экономики Таджикистана остаются стабильными и высокими. Рост ВВП в 2023 году составит 8,2%. Ключевой вклад в динамику экономической активности в стране внесли сектора, ориентированные на потребительский и инвестиционный спрос, а именно - торговля и строительство.
Прогноз роста ВВП Таджикистана на 2024 году повышен до 7,3%. Улучшение оценок роста для России и региона ЕАБР в целом формируют условия для более высокого притока денежных переводов в Таджикистан, увеличивая потребительскую активность. Расширение мощностей в промышленности и сопутствующая ей инвестиционная активность также создают условия для быстрого роста внутреннего спроса. В 2025-2026 годах экономика будет увеличиваться на 6-7%.
Инфляция ускорится до 6,6% в 2024 году после 6,0% в 2023 году, но останется в рамках целевого диапазона. Сильная потребительская активность в стране и всплеск инфляции в России в конце 2023 года привели к ускорению темпов роста цен в Таджикистане. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления темпов роста цен в мире ожидаем возвращения инфляции к середине целевого диапазона - около 6%.
Ставка рефинансирования прогнозируется в диапазоне 10-11% на конец 2024 года. По нашей оценке, усиление инфляционного давления с III квартала 2023 года создает предпосылки для ужесточения денежно-кредитных условий. Не исключаем повышения ставки с текущих уровней в первой половине 2024 года для стабилизации инфляционных ожиданий. К концу прогнозного периода прогнозируем снижение ставки до 9% годовых.
В 2024 году курс сомони прогнозируется на уровне около 10,9 в среднем за год. Сложившееся равновесие на валютном рынке сохранится в 2024 году, формируя уровень курса, близкий к текущим значениям. Более высокий долгосрочный уровень инфляции в Таджикистане по сравнению со странами - торговыми партнерами сформирует условия для плавного ослабления курса национальной валюты с 2025 года.
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