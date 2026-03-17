Социальная деградация: тело мужчины на мусорке в Актобе, изнасилования несовершеннолетних и обезображенные трупы животных
Фото: Kazakhstan Today
За последние несколько недель в Казахстане произошел ряд резонансных преступлений - от случаев насилия в отношении несовершеннолетних до громких задержаний и уголовных расследований. Эти события не только вызвали общественный резонанс, но и вновь поставили вопросы о состоянии правопорядка. На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
Среди резонансных происшествий последних недель - несколько убийств, которые привлекли внимание общественности. По ряду дел уже начаты расследования, а обстоятельства произошедшего продолжают выяснять следственные органы.
В конце февраля стало известно, что в Индонезии задержан подозреваемый в резонансном двойном убийстве в Атырауской области. Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая. В настоящее время решается вопрос об их депортации в Республику Казахстан.
Позже появилась информация о том, что невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области. Как установило следствие, в мае прошлого года мужчина перевез свою прикованную к постели мать 1942 года рождения в село Жасқайрат для ухода. Его супруга выступила против этого, что и привело к конфликту. 27 мая 2025 года, воспользовавшись отсутствием мужа, подсудимая нанесла беспомощной свекрови 4-5 ударов кухонным ножом в область головы. Потерпевшая скончалась в районной больнице. В итоге суд признал невестку виновной в убийстве беспомощного человека, но в связи с тем, что она находилась в невменяемом состоянии, от уголовной ответственности ее освободили.
В начале марта сообщалось, что подозреваемый в жестоком убийстве семьи задержан в Акмолинской области. По информации, распространяемой в социальных сетях, в селе Жибек Жолы жестоко убиты четверо человек - члены одной семьи.
В середине марта стало известно о страшной находке на мусорке в Актобе. Там обнаружили тело мужчины в большой сумке. Местные жители говорят, подозрительный баул несколько дней лежал среди отходов и источал невыносимый запах. По данным правоохранителей, внутри было тело 55-летнего мужчины. Подробности в ведомстве пока не сообщают и просят жителей не распространять слухи и домыслы. Обстоятельства выясняются.
Еще одну жуткую находку обнаружили житель Алматы. Информация о находке в Алатауском районе Алматы появилась в социальных сетях. Как рассказали очевидцы, 9 марта на мусорной площадке в микрорайоне Самгау нашли трупы восьми собак со снятыми шкурами. В департаменте полиции Алматы прокомментировали, что по данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.
Тем временем в Алматинской области вынесли приговор третьему соучастнику убийства 2006 года. Виновный приговорен к 16 годам лишения свободы.
В последние недели в информационном поле все чаще появляются сообщения о преступлениях сексуального характера. Особое возмущение общества вызывают случаи насилия в отношении несовершеннолетних, каждый из которых становится поводом для широкого обсуждения и требований усилить меры защиты детей.
К примеру, в конце февраля правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ. В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.
Еще один случай, связанный с ВИЧ, произошел в Атырау, где полицейские задержали подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него данного заболевания. Позже подозреваемый был арестован.
Тем временем в прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили о задержании бывшего чиновника, которого ранее в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери обвинил житель города Аксая. Позже обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней экс-чиновника задержали.
В Актюбинской области возбуждено уголовное дело после случая беременности ученицы одной из школ Темирского района. В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту совершения полового акта с несовершеннолетней жительницей области возбуждено уголовное дело, проводятся все предусмотренные законом следственные действия, обеспечена защита прав и законных интересов потерпевшей. Ход расследования находится на особом контроле областного департамента полиции.
В начале марта сообщалось, что 25-летнего жителя Хромтау подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы. В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту насильственных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Еще одной тревожной тенденцией последних недель стали случаи драк и хулиганства среди молодежи.
К примеру, в конце февраля сообщалось, что в Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Происходящее снимали на камеру. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности. В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.
В начале марта родители особенных детей пожаловались на насилие в коррекционном центре в Алматы. По словам родителей, детей избивали палками и кулаками, а некоторые тренеры, не имея профильного образования, публиковали прямые эфиры с детьми без согласия родителей. Видеозаписи изъяла полиция. Родители опасаются, что центр может продолжить работу, а виновные останутся безнаказанными. Управлением полиции Алмалинского района Алматы возбуждено уголовное дело.
Между тем в Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице 7 девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей. В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.
Тем временем в Таразе задержали дебошира, который в ходе словесной перепалки нанес водителю общественного транспорта ножевое ранение. Водитель автобуса был доставлен в больницу, начато досудебное расследование. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.
В середине марта в Сети появилась информация о том, что в Атырау местный житель истязал девушку. Часть происходящего он транслировал в прямом эфире в социальных сетях. Сообщается, что пострадавшая доставлена в больницу. 21-летний подозреваемый взят под стражу. Комплексные следственные действия продолжаются.
Кроме того, в Алматинской области зафиксирован факт вандализма. в селе Узынагаш вандалы осквернили памятник. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц.
Среди резонансных преступлений последних недель - дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью организованных преступных группировок.
В конце февраля КНБ РК сообщил о ликвидации канала контрабанды наркотиков. В частности, в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества "метамфетамин" задержан гражданин Казахстана. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Также крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области. В ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый. По месту его жительства изъяты канистры с готовым наркотическим средством "скорость" и прекурсорами, реактор, оборудование для фильтрации и сушки, пресс, ацетон и другие химические реагенты, электронные весы, вакууматоры и средства индивидуальной защиты. По предварительным данным, подозреваемый поддерживал связь с куратором одного из Telegram-каналов, а изготовленная продукция предназначалась для распространения на территории Карагандинской области. В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются каналы поставки прекурсоров и возможные соучастники. Работа в данном направлении продолжается.
Тем временем в Актюбинской области была пресечена деятельность ОПГ, вовлекшей более 150 дропперов. Через биржу ATAIX средства переводились в криптовалюту и обналичивались через подконтрольный обменник. Оборот превысил 3,5 млрд тенге, шесть подозреваемых арестованы.
Говоря о криптовалюте, необходимо упомянуть, что в Темиртау вынесен приговор по делу о незаконном майнинге на 185 млн тенге. По данным АФМ, осужденный в 2021 году организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел оборудование для майнинга и установил его на собственной производственной базе. Добытые цифровые активы подсудимый аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.
Тем временем прокуратура Костанайской области конфисковала майнинговое оборудование стоимостью свыше 500 млн тенге, которое пытались незаконно экспортировать в Россию.
В последние недели правоохранительные органы также сообщали о ряде дел, связанных с хищением имущества и финансовых средств. По некоторым из них уже начаты расследования и проводятся следственные действия.
В частности, в ЗКО похитили 56,5 млн тенге при ремонте дорог. По данным АФМ, подозреваемые систематически оформляли акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, включая асфальтирование, земляные, бетонные, водопроводные и другие виды дорожных работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньших объемах. С санкции суда на квартиру одного из подозреваемых наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Третьего марта появилась информация о том, что директор стоматологических клиник подозревается в хищении средств ОСМС на 66 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему "Дамумед" заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Позже был вынесен приговор по делу о хищении 20 млн тенге бюджетных средств в Туркестанской области. Председатель сельхозкооператива признана виновной и ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также лишение права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.
Между тем директор и главный бухгалтер столичной школы похитили почти 600 млн тенге в Астане. Суд установил, что с октября 2015 года по август 2024 года подсудимые использовали служебные полномочия для присвоения денег школы. Директор получила 8 лет лишения свободы с конфискацией двухэтажного дома, парковочного места и ювелирных изделий. Бухгалтеру назначено 7 лет с отсрочкой на 1 год ввиду наличия троих малолетних детей, также конфискация автомобиля, парковочного места и ювелирных изделий.
Отдельного внимания заслуживают и преступления, связанные с мошенническими действиями, о которых также сообщалось в последние недели.
В конце февраля сообщалось, что в Актобе бывшие депутаты и экс-чиновник проходят фигурантами в деле о многомиллионной афере с жильем для малоимущих. Вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки. На скамье подсудимых - бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере, легализацию преступных доходов, подлог документов и соучастие.
Также астанчанка осуждена на 6 лет за серию мошенничеств через Instagram. По данным следствия, виновная размещала рекламные объявления в социальной сети Instagram о якобы выгодных инвестициях, дешевых туристических путевках и трудоустройстве за рубежом. От доверившихся граждан она получала деньги, которыми распоряжалась в личных целях, не выполняя взятые на себя обязательства. Обманутыми оказались 10 человек, им причинен ущерб на сумму свыше 7,7 млн тенге. Приговором суда мошенница приговорена к 6 годам лишения свободы.
Между тем почти 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды Sirius Energy. Организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. По данным АФМ, один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами. С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
Тем временем в Астане завершено расследование уголовных дел по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. В суд направлены материалы в отношении группы лиц, действия которых причинили особо крупный ущерб на сумму 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей.
В СКО завершено расследование дела о незаконном кредитовании с доходом 1,8 млрд тенге. В период с 2013 года по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
Также резонансной новость стало задержание главы алматинского филиала "Қазтеміртранс". По данным КНБ, проводится досудебное расследование. Подробности неизвестны. Между тем бывший заместитель начальника департамента КНБ по Мангистауской области осужден на 11 лет лишения свободы за вымогательство 500 тысяч долларов и превышение должностных полномочий.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.